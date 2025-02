Osallistumisen tulee olla ilmaista kaikille pelaajille kaikissa turnauksissa – poikkeuksia ei sallita! Tämä sääntö pätee myös esimerkiksi jäsenmaksuihin tai kausikortteihin. Jos järjestät live-tapahtuman, voit periä maksun ainoastaan itse tapahtuman katsojan sisäänpääsystä mutta et kilpailuun osallistumisesta. Katsojan sisäänpääsymaksu pitää palauttaa henkilöille, jotka päättävät osallistua kilpailuun.

Olet itse vastuussa kaikkien palkintojen järjestämisestä tapahtumassasi. Et voi pyytää osallistujia rahoittamaan palkintoja. Kaikkien tapahtumaan liittyvien palkintojen yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 50 000 euroa. Jos harkitset korkeampaa summaa, ota meihin yhteyttä.

Supercell vastaa peleistään, mutta järjestäjät ovat vastuussa tapahtumistaan. Et voi siis mainita, että tapahtuma on "virallinen" tai antaa ymmärtää, että Supercell on vastuussa, osallistuu tai tukee tapahtumaasi tai mitään palkinnoista.