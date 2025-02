Révision : 27 septembre 2023

Vous avez envie d'animer votre propre tournoi d'un jeu Supercell ? Vous êtes un petit groupe de fans ou une société qui organise des tournois ? Nous sommes là pour vous aider. Nous voulons que les tournois soient justes, amusants et faciles pour tous. Avec les règles de tournoi que nous avons mitonnées, ce devrait être du gâteau !

La participation aux tournois doit toujours être gratuite pour les joueurs, sans exception. Cela inclut des frais d'adhésion ou des abonnements saisonniers. Si vous organisez un événement réel, vous ne pouvez donc faire payer que l'entrée du lieu où se déroule la compétition et non la participation. Si vous facturez des frais aux spectateurs, vous devez rembourser les frais engagés par ceux qui souhaitent participer à la compétition.

Si vous organisez un événement réel, il doit se dérouler dans un lieu où le jeu Supercell est disponible au téléchargement et où il est possible d'y jouer via les chaînes officielles de Supercell.

Vous devez vous charger de fournir tous les prix de l’événement. Il est interdit de demander aux joueurs de financer les prix. La valeur combinée de tous les prix offerts lors de votre événement doit être de 50 000 € maximum. Si vous cherchez des moyens de fournir des récompenses pour votre événement au-delà de la somme ci-dessus, n'hésitez pas à nous contacter.

Supercell est responsable de ses jeux, mais les événements sont sous la responsabilités de leurs organisateurs. Les organisateurs n’ont pas le droit de qualifier leurs événements d’« officiels », ni de suggérer que Supercell approuve, est responsable de ou est impliqué dans les événements ou récompenses proposées.

Les organisateurs se doivent de vérifier que leur événement respecte les lois et réglementations locales en vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, toute disposition du code du travail applicable aux personnes travaillant lors de l'événement. Tous les employés, contractuels et bénévoles, doivent être traités de façon équitable et des contrats écrits doivent leur être fournis pour leurs services le cas échéant.

L'événement ne doit pas proposer de jeux d'argent, loteries payantes ou paris sportifs.

Pour organiser un événement ou y participer, il est nécessaire d'avoir l'âge requis par la réglementation locale : c'est une question de légalité. De plus, les participants doivent être âgés d'au moins 13 ans pour participer aux événements (ce avec l'accord écrit ou donné en personne par un parent ou un tuteur légal, pour tout mineur.) Enfin, pour participer à un événement, il est nécessaire de résider dans un lieu où le jeu Supercell est disponible au téléchargement et où il est possible d'y jouer via les chaînes officielles de Supercell.