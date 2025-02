Il est possible d'utiliser les images de tournois et événements que nous fournissons, mais il est interdit de les modifier. Les logos des jeux ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation écrite expresse de Supercell. Il est interdit d'utiliser le logo Supercell.

Vous pouvez enregistrer et diffuser votre tournoi ou événement sur n'importe quelle plate-forme en ligne. Il est interdit de faire payer les spectateurs visionnant la diffusion de votre tournoi ou événement, que ce soit par vous ou par la ou les plate-formes de streaming choisies.

Votre tournoi ou événement peut être sponsorisé par des tiers, mais vous ne pouvez pas donner l'impression que (a) votre événement ou (b) vos sponsors et leurs produits et services, ont été créés, sponsorisés ou même promus par Supercell. De même, vous ne pouvez pas promouvoir votre tournoi ou événement en utilisant du matériel similaire aux logos, marques ou autres éléments relevant du domaine de Supercell, de ses produits et de ses services.