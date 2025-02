Tutti i tornei devono essere a partecipazione gratuita, senza eccezioni, e devono includere anche le quote di partecipazione o gli abbonamenti stagionali. Se organizzi un evento dal vivo, quindi, puoi far pagare l'accesso al luogo di incontro agli spettatori, ma non l'iscrizione alla competizione. Se chiedi una quota d'accesso agli spettatori, devi rimborsarla a chiunque scelga di competere.

Quando organizzi un evento, la responsabilità di procurare i premi per l'evento ricade in capo a te e non puoi chiedere ai partecipanti di finanziarli. Il valore massimo complessivo di tutti i premi offerti nell'evento è pari a 50.000 €, ma se intendi fornire premi di valore superiore a tale importo, contatta Supercell.

Per organizzare o partecipare a un evento è necessario aver compiuto l’età minima per organizzarlo o parteciparvi, in conformità ai regolamenti e ai requisiti locali. È la legge! Inoltre, i partecipanti agli eventi devono aver compiuto almeno 13 anni; qualora siano minorenni e prendano parte a eventi con premi in denaro, devono avere anche l'autorizzazione, scritta o resa di persona, di un genitore o di un tutore. Infine, per partecipare a un evento, bisogna risiedere in un luogo in cui il gioco Supercell è scaricabile e giocabile tramite i canali ufficiali di Supercell.