Modificate il 22 novembre 2018

Desideri organizzare un torneo incentrato su un gioco Supercell? Non importa che tu faccia parte di un gruppo di appassionati o di un'azienda specializzata nel settore: puoi sempre contare su di noi! Il nostro obiettivo è di garantire che i tornei siano corretti, divertenti e accessibili per tutti: a tal scopo, abbiamo delineato queste Linee Guida, così sarà tutto facile come bere un bicchier d'acqua... o un bicchiere di elisir, a seconda dei gusti!

REGOLE GENERALI PER TUTTI I TORNEI ED EVENTI

Tutti i tornei devono essere a partecipazione gratuita, senza eccezioni e ciò include anche quote di partecipazione o abbonamenti stagionali. Questo implica che gli organizzatori di un evento dal vivo possono far pagare l'accesso al luogo di incontro agli spettatori, ma non l'iscrizione all'evento stesso. Gli iscritti ai quali è stato richiesto di pagare l'accesso hanno diritto al rimborso. Gli organizzatori sono tenuti a provvedere ai premi del loro evento e non possono chiedere ai partecipanti di finanziarli. Il valore massimo totale consentito per i premi è di 50.000 €. Invitiamo chiunque voglia alzare tale soglia di contattarci. Supercell è responsabile dei propri giochi, ma gli organizzatori sono responsabili dei propri eventi. Agli organizzatori non è permesso asserire che un evento è "ufficiale" o implicare il coinvolgimento, la responsabilità o il sostegno di Supercell in merito al proprio evento o in merito a qualsiasi premio assegnato. Gli organizzatori, in quanto tali, sono tenuti ad assicurarsi che il proprio evento rispetti le leggi e normative locali. Il torneo o evento non può essere in alcun modo associato al gioco d'azzardo, a lotterie o a scommesse relative ai fantasy sport. Per organizzare o partecipare a un evento è necessario aver compiuto l'età minima per organizzarlo o parteciparvi, in accordo con la regolamentazione locale. Inoltre, i partecipanti agli eventi devono aver compiuto almeno 13 anni e, qualora siano minorenni e prendano parte a eventi con premi in denaro, devono possedere anche un'autorizzazione scritta o presentata di persona da parte dei propri genitori o tutori legali. Lo scopo di un torneo è quello di essere divertente ed entusiasmante. L'abilità dei partecipanti deve essere l'unico criterio per determinare il vincitore, perciò ogni tipo di combine o simili accordi illeciti che influenzino il risultato della competizione sono severamente proibiti.

Agli organizzatori è permesso di utilizzare le immagini che forniamo per i tornei e gli eventi, ma non di modificarle in alcun modo. I loghi dei giochi possono essere usati esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte di Supercell. Non è invece permesso utilizzare il logo di Supercell. È possibile registrare o trasmettere in streaming il proprio torneo o evento su qualsiasi piattaforma online. Gli organizzatori o le piattaforme con cui scelgono di collaborare non possono richiedere un pagamento agli spettatori per la visualizzazione in streaming del torneo o dell'evento. Un torneo o evento possono essere sponsorizzati da terze parti, ma all'organizzatore non è consentito dare l'impressione che Supercell (a) abbia creato o sponsorizzato l'evento o che sia coinvolta in alcun modo in esso, oppure che (b) sostenga in alcun modo gli sponsor e i loro prodotti o servizi. Inoltre è fatto divieto di promuovere il torneo o evento attraverso materiale pubblicitario che sia simile ai loghi, ai marchi di Supercell o ad altri elementi dei prodotti e dei servizi di Supercell. Nulla di ciò che è relativo al torneo o evento può includere o promuovere contenuti che siano fuorvianti, fraudolenti, ingannevoli, illegali, osceni, diffamatori, minatori, molesti o che siano incompatibili o contrastanti con gli interessi di Supercell. Il torneo o evento non può pubblicizzare altri editori o case sviluppatrici di videogiochi, piattaforme videoludiche, alcol, tabacco, droghe, materiale pornografico, armi, qualsiasi forma di scommessa o gioco d'azzardo o qualsiasi società, prodotto o servizio riconducibile a quanto sopracitato. Agli organizzatori non è consentito di registrare per il torneo o evento alcun marchio, nome di dominio, diritto d'autore, account di social media o indirizzo a essi associati che contengano o possano essere confusi con i marchi registrati da Supercell (quali SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH e BRAWL STARS) o con qualsiasi bene di proprietà di Supercell, qualora non sia stato sottoscritto alcun specifico accordo con Supercell. Supercell può promuovere il torneo o evento degli organizzatori, o utilizzare i risultati di tale torneo o evento per attività di marketing o per qualificare giocatori a tornei ufficiali di Supercell.

ALTRE INFORMAZIONI DEGNE DI NOTA

Al fine di garantire l'esperienza di gioco nel modo in cui è stata intesa e concepita in origine, è vietato utilizzare nel proprio torneo o evento alcun tipo di emulatore, mod, bot o software simile. È raccomandato l'uso di dispositivi mobili e, relativamente alla trasmissione in streaming o registrazione di tornei ed eventi, è consigliato l'utilizzo di tablet, per via della loro maggiore risoluzione. Le Condizioni d'Uso, la Normativa sulla privacy e la Politica sui Contenuti dei Fan di Supercell sono valide per tutti i tornei e gli eventi. Supercell si riserva il diritto di prendere tutte le iniziative necessarie per garantire un corretto svolgimento dei tornei ed eventi, inclusa la possibilità di revocare in qualsiasi momento il diritto a organizzare un determinato torneo o evento. Desideriamo che i tornei e gli eventi siano divertenti e corretti, pertanto prenderemo tutte le iniziative necessarie in tal senso, inclusi l'annullamento o la sospensione di tornei o eventi, qualora le circostanze lo richiedano. Se il torneo o evento rispetta tutte le summenzionate linee guida, non è necessario richiedere una licenza o un qualsiasi tipo di permesso a Supercell. In caso contrario, gli organizzatori sono invitati a contattarci scrivendo a tournaments@supercell.com per discutere la possibilità di eventuali compromessi. Fatta esclusione per i requisiti elencati, gli organizzatori possono organizzare e gestire i propri tornei o eventi come preferiscono: il formato della competizione, le regole e i premi sono a loro discrezione, fintanto che essi rispettino le linee guida per i tornei.

Qualora ci fossero ulteriori dubbi o domande, è possibile contattarci all'indirizzo tournaments@supercell.com.

Grazie per l'attenzione e buon divertimento!

Nota: le presenti linee guida per i tornei sono in costante evoluzione e potrebbero essere modificate in qualsiasi momento. Per tale motivo, è consigliabile controllare periodicamente questa pagina per eventuali aggiornamenti.