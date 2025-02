Revidert: 27. september 2023

Har du lyst til å være vert for din egen turnering med et Supercell-spill? Enten dere er en liten gruppe med ivrige fans eller en bedrift som organiserer turneringer, så er vi her for å hjelpe! Målet vårt er at turneringer skal være rettferdige, morsomme og bekymringsløse for alle. Derfor har vi skrevet disse retningslinjene for å gjøre det enklest mulig – ren barnemat!

GENERELLE REGLER FOR ALLE TURNERINGER OG ARRANGEMENTER

Alle turneringer må være gratis å delta i for spillerne – ingen unntak! Herunder kommer også ting som medlemskapsavgifter og sesongkort. Når det er sagt, så kan arrangøren av et live-arrangement kreve inngangspenger av tilskuere til selve arenaen, men ikke av de som skal konkurrere. Hvis du samler inn en tilskueravgift, må du refundere tilskueravgiften til alle som velger å konkurrere. Hvis du er vert for et live-arrangement, må arrangementet holdes på et sted hvor Supercell-spillet er tilgjengelig for nedlasting, og spille gjennom Supercells offisielle kanaler. Du er selv ansvarlig for å skaffe til veie alle premiene i arrangementet. Du kan ikke be andre spillere om å finansiere premier. Den maksimale kombinerte verdien på alle premier som kan tilbys som en del av turneringen, er 50 000 euro. Hvis du ønsker å dele ut premier utover det ovennevnte i arrangementet ditt, så ta kontakt med oss. Supercell er ansvarlig for spillene, men det er vertene som er ansvarlig for arrangementene. Du kan ikke kalle et arrangement «offisielt», eller antyde at Supercell er involvert i, ansvarlig for eller bifaller arrangementet eller noen av premiene som tilbys. Som vert må du sørge for at arrangementet er lovlig i henhold til gjeldende lokale lover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle arbeidsmiljølover som kan gjelde for de som jobber på arrangementet. Du må behandle alle ansatte, leverandører og frivillige rettferdig og bruke skriftlige kontrakter for tjenester når det er aktuelt. Arrangementet ditt kan ikke innebære pengespill, betalte lotterier eller «fantasy sport»-veddemål. For å arrangere eller spille i et arrangement må du være gammel nok til å konkurrere eller arrangere i henhold til lokale regler og krav – det sier loven! I tillegg må en deltaker være minst 13 år for å delta i arrangementer. Hvis arrangementet har pengepremier, må deltakeren ha tillatelse fra en forelder eller foresatt, enten skriftlig eller gjennom personlig oppmøte, dersom han eller hun er umyndig. For å spille i et arrangement må du være bosatt på et sted der Supercell-spillet er tilgjengelig for nedlasting, og spille gjennom Supercells offisielle kanaler. Turneringer skal være morsomme og spennende. Det er ferdigheter som skal avgjøre hvem som vinner. Enhver form for kampfiksing og lignende tvilsom aktivitet er strengt forbudt! Du må være aktivt involvert for å sikre at turneringen din utføres med integritet, inkludert, men ikke begrenset til, å lage klare turneringsregler, undersøke rimelige påstander og iverksette tiltak mot dårlig oppførsel.

Du kan bruke grafikken vi tilbyr, men du kan ikke redigere disse materialene. Spillogoer kan bare brukes med Supercells uttrykkelige skriftlige tillatelse. Det er ikke lov å bruke Supercells logo. Du kan ta opp eller strømme turneringen eller arrangementet på en hvilken som helst plattform på nett. Du, eller plattformen(e) du velger å jobbe med, kan ikke kreve penger av folk for å se strømmingen fra turneringer eller arrangementer. Turneringen eller arrangementet kan være sponset av tredjeparter, men du har ikke lov til å skape inntrykk av at Supercell opprettet, sponset eller på andre måter har bifalt (a) arrangementet eller (b) tredjeparts sponsorer, deres produkter eller tjenester. Du skal heller ikke promotere turneringen eller arrangementet ved bruk av materialer som ligner på Supercells logoer, varemerker eller andre elementer fra Supercells produkter og tjenester. Ingenting som er relatert til turneringen eller arrangementet, kan inneholde eller fremme innhold som er misvisende, bedragersk, villedende, ulovlig, uanstendig, ærekrenkende, truende, plagsomt eller på annen måte støtende eller i strid med Supercells interesser. Turneringen eller arrangementet kan ikke fremme andre spillselskaper, spillutgivere eller spillplattformer, alkohol, tobakk, narkotika, pornografi, våpen, kryptovaluta, blokkjedeteknologi, veddemål eller pengespill, eller noen selskaper, produkter eller tjenester relatert til ovennevnte. Du kan ikke registrere varemerker, domenenavn, opphavsrett, kontoer i sosiale medier eller relaterte adresser for turneringen eller arrangementet ditt som inkluderer eller er forvirrende lik Supercells varemerker (som SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH, BRAWL STARS eller BRAWL STARS CHAMPIONSHIP) eller andre av Supercells eiendeler, uten en separat skriftlig avtale med Supercell. Supercell kan promotere turneringen eller arrangementet, eller bruke resultatene fra turneringen eller arrangementet til å kvalifisere spillere til offisielle Supercell-turneringer og markedsføringsaktiviteter.

ANNET SOM ER VIKTIG Å HUSKE

For at spill- og tilskueropplevelsen skal være slik den ble utviklet for å være, skal du ikke bruke noen emulatorer, modifikasjoner, boter eller lignende programvare i forbindelse med turneringen eller arrangementet ditt. Mobile enheter bør brukes; særlig når det gjelder strømming/opptak, bør dere sørge for å bruke en mobil enhet med høy nok oppløsning og riktig størrelsesforhold for å vise spillingen i høy kvalitet og etter hensikten. Supercells tjenestevilkår, retningslinjer for personvern og retningslinjer for brukerinnhold gjelder for alle turneringer og arrangementer. Supercell forbeholder seg retten til etter eget skjønn å iverksette tiltak, inkludert å annullere retten til å arrangere en gitt turnering eller arrangement. Vi vil at turneringer og arrangementer skal være rettferdige og morsomme. Ved behov vil vi iverksette nødvendige tiltak, inkludert utestenging eller kansellering av turneringer og arrangementer. Hvis turneringen eller arrangementet ditt holder seg innenfor disse retningslinjene for turneringer, trenger du ikke lisens eller andre tillatelser fra Supercell. Hvis det ikke gjør det, ta kontakt med oss på tournaments@supercell.com, så får vi se om vi kan jobbe sammen. Med unntak av disse kravene er det opp til deg hvordan du setter opp og arrangerer en turnering eller arrangement! Konkurransens format, regler og premier bestemmer du selv, så lenge de oppfyller retningslinjene for turneringer!

Har du spørsmål? Kontakt oss på tournaments@supercell.com.

Takk, og ha det gøy!

Vær klar over at retningslinjene for turneringer er i konstant utvikling. De kan når som helst endres gjennom et innlegg på nett, så kom tilbake for å se etter oppdateringer!