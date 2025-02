Os organizadores e participantes do evento precisam ter a idade mínima exigida para organizar ou competir, segundo as leis e regulamentos de onde o evento é sediado. Para de eventos, é necessário ter, no mínimo, 13 anos de idade. Para eventos com prêmio em dinheiro, o menor de idade participante deve estar acompanhado de um responsável ou portar uma autorização por escrito.