Редакция от 27 сентября 2023 года.
Хотите провести собственный турнир по одной из игр Supercell? Мы будем рады помочь в этом и небольшим группам преданных фанатов, и компаниям, организующим турниры! Мы хотим, чтобы турниры были честными, всем было весело и никто не беспокоился понапрасну; мы создали это руководство, чтобы провести турнир было не сложнее, чем разогреть пирог (причем разогреть в микроволновке)!
Участие в турнирах должно быть бесплатным, исключений нет! Это правило также относится к членским взносам и сезонным абонементам. Это значит, что организуя мероприятие, вы можете брать плату за вход со зрителей, чтобы покрыть расходы за аренду помещения, но не можете взимать плату за участие. Если кто-либо из зрителей решит принять участие в турнире, вы будете обязаны вернуть такому участнику плату за вход.
Если вы устраиваете живое мероприятие, оно должно проходить в таком месте, где игровое приложение Supercell доступно для загрузки и игры через официальные каналы Supercell.
Ответственность за предоставление призов лежит на вас. Вы не можете требовать от игроков оплаты призов. Общая стоимость призов вашего мероприятия не может превышать 50 000 евро. Если вы хотите выйти за рамки этого ограничения, обратитесь к нам.
Supercell несет ответственность за свои игры, но за турниры и мероприятия отвечают их организаторы. Вы не можете объявить мероприятие официальным или заявить, что Supercell принимает участие, несет ответственность или поддерживает мероприятие или его призы.
Организуя мероприятие, вы обязаны обеспечить его законность в соответствии с нормами и правилами действующего местного законодательства, включая, помимо прочего, любые положения трудового законодательства, относящиеся к работникам мероприятия. Вы должны справедливо относиться ко всем сотрудникам, подрядчикам и волонтерам и при необходимости заключать с ними официальные договоры об оказании услуг.
Ваше мероприятие не может быть связано с азартными играми, платными лотереями или ставками на виртуальный (фэнтези-) спорт.
Для организации или участия в мероприятии вы должны достигнуть возраста, позволяющего вам проводить их или участвовать в них в соответствии с местными законами. Участники мероприятий должны быть не младше 13 лет. Для участия в мероприятиях с денежными призами несовершеннолетним участникам необходимо письменное или личное согласие родителя или законного опекуна. Наконец, участники мероприятия должны проживать в месте, где игровое приложение Supercell доступно для загрузки и игры через официальные каналы Supercell.
Турниры должны быть интересными и увлекательными; победители должны определяться по каким-то навыкам. Предвзятость или подтасовка результатов строго запрещены! Вы должны активно способствовать тому, чтобы турнир проводился добросовестно, в том числе, помимо прочего, разработать четкие правила турнира, расследовать обоснованные претензии и принимать меры против недопустимых действий.
Предоставленные нами изображения могут быть использованы только в неизменном виде. Логотипы игр можно использовать только с письменного разрешения Supercell. Логотип Supercell использовать нельзя.
Вы можете записывать или транслировать ваш турнир или мероприятие на любой онлайн-платформе. Вы или выбранная вами для сотрудничества платформа не можете взимать плату за просмотр трансляции вашего турнира или события.
Разрешается спонсирование вашего турнира или мероприятия третьей стороной, но запрещается создавать впечатление, что Supercell спонсирует, участвует в создании или каким-либо образом поддерживает: а) ваше мероприятие; б) спонсоров вашего мероприятия, их продукцию или услуги. Вы также не имеете права использовать для рекламы вашего турнира или мероприятия материалы, напоминающие логотипы, товарные знаки или другие элементы продуктов и услуг Supercell.
Ничего из того, что имеет отношение к вашему мероприятию или турниру, не может поддерживать мошенничество или незаконные действия, содержать обманчивые, клеветнические и вводящие в заблуждение материалы, материалы непристойного, угрожающего или неприемлемого характера и любые материалы, иным образом противоречащие интересам компании Supercell.
Ваш турнир или мероприятие не могут рекламировать другие игровые компании, игровые издательства или игровые платформы, алкоголь, табачные изделия, наркотики, порнографию, оружие, криптовалюту, блокчейн-технологии, азартные игры, а также любые компании, продукты или услуги, имеющие отношение к перечисленному выше.
Вы не можете регистрировать товарные знаки, доменные имена, авторские права, учетные записи в социальных сетях и адреса для вашего турнира или мероприятия, которые включают или напоминают (и тем самым могут ввести в заблуждение) товарные знаки Supercell (такие как SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH, BRAWL STARS или BRAWL STARS CHAMPIONSHIP) и другие материалы Supercell без предварительного письменного согласия со стороны Supercell.
Supercell может рассказать о вашем турнире или мероприятии, а также использовать их результаты для отбора участников для официальных турниров и рекламных акций Supercell.
Чтобы игра работала так, как следует, не используйте на вашем турнире или мероприятии эмуляторы, моды, боты или им подобные программы. Необходимо использовать мобильные устройства. При потоковом воспроизведении и записи следует убедиться, что вы используете мобильное устройство с достаточно высоким разрешением и правильным соотношением сторон экрана для отображения игрового процесса в высоком качестве и надлежащем формате.
Условия пользования, Политика конфиденциальности и Правила создания фанатского контента Supercell действуют в отношении всех турниров и мероприятий. Компания Supercell оставляет за собой право осуществлять действия, которые она посчитает целесообразными, включая отзыв права проведения турнира или мероприятия в любой момент.
Мы хотим, чтобы турниры и мероприятия были честными и увлекательными. При необходимости мы примем меры вплоть до приостановки или отмены турнира или мероприятия.
Если ваш турнир или мероприятие вписывается в рамки настоящего руководства, вам не понадобится лицензия или какое-либо иное разрешение Supercell. В противном случае просим связаться с нами по адресу tournaments@supercell.com, чтобы обсудить возможности сотрудничества.
Соблюдайте эти требования. Все остальное, связанное с организацией и проведением вашего турнира или мероприятия, остается на ваше усмотрение! Вы можете выбрать любой формат, правила и призы для соревнования, если они не противоречат Турнирному руководству!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами по адресу tournaments@supercell.com.
Спасибо за внимание. Играйте и получайте удовольствие!
Помните, что турнирное руководство может измениться в любой момент. Не забывайте следить за обновлениями!