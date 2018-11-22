Редакция от 27 сентября 2023 года.

Хотите провести собственный турнир по одной из игр Supercell? Мы будем рады помочь в этом и небольшим группам преданных фанатов, и компаниям, организующим турниры! Мы хотим, чтобы турниры были честными, всем было весело и никто не беспокоился понапрасну; мы создали это руководство, чтобы провести турнир было не сложнее, чем разогреть пирог (причем разогреть в микроволновке)!

Участие в турнирах должно быть бесплатным, исключений нет! Это правило также относится к членским взносам и сезонным абонементам. Это значит, что организуя мероприятие, вы можете брать плату за вход со зрителей, чтобы покрыть расходы за аренду помещения, но не можете взимать плату за участие. Если кто-либо из зрителей решит принять участие в турнире, вы будете обязаны вернуть такому участнику плату за вход.

Если вы устраиваете живое мероприятие, оно должно проходить в таком месте, где игровое приложение Supercell доступно для загрузки и игры через официальные каналы Supercell.

Ответственность за предоставление призов лежит на вас. Вы не можете требовать от игроков оплаты призов. Общая стоимость призов вашего мероприятия не может превышать 50 000 евро. Если вы хотите выйти за рамки этого ограничения, обратитесь к нам.

Supercell несет ответственность за свои игры, но за турниры и мероприятия отвечают их организаторы. Вы не можете объявить мероприятие официальным или заявить, что Supercell принимает участие, несет ответственность или поддерживает мероприятие или его призы.

Организуя мероприятие, вы обязаны обеспечить его законность в соответствии с нормами и правилами действующего местного законодательства, включая, помимо прочего, любые положения трудового законодательства, относящиеся к работникам мероприятия. Вы должны справедливо относиться ко всем сотрудникам, подрядчикам и волонтерам и при необходимости заключать с ними официальные договоры об оказании услуг.

Ваше мероприятие не может быть связано с азартными играми, платными лотереями или ставками на виртуальный (фэнтези-) спорт.

Для организации или участия в мероприятии вы должны достигнуть возраста, позволяющего вам проводить их или участвовать в них в соответствии с местными законами. Участники мероприятий должны быть не младше 13 лет. Для участия в мероприятиях с денежными призами несовершеннолетним участникам необходимо письменное или личное согласие родителя или законного опекуна. Наконец, участники мероприятия должны проживать в месте, где игровое приложение Supercell доступно для загрузки и игры через официальные каналы Supercell.