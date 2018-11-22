Редакция 22 ноября 2018 г.

Хотите провести собственный турнир по одной из игр Supercell? Мы будем рады помочь в этом и небольшим группам преданных фанатов, и компаниям, организующим турниры! Мы хотим, чтобы турниры были честными, всем было весело и никто не беспокоился понапрасну; мы создали это Турнирное руководство, чтобы провести турнир было не сложнее, чем разогреть пирог. Причем разогреть в микроволновке!

Турниры должны быть интересными и увлекательными; победители должны определяться по каким-то навыкам. Предвзятость или подтасовка результатов строго запрещены!

Чтобы организовывать мероприятия или участвовать в них, вы должны достичь возраста, позволяющего вам проводить мероприятия или участвовать в них в соответствии с местными законами. Участники мероприятий должны быть не младше 13 лет. Для участия в мероприятиях с денежными призами несовершеннолетним участникам необходимо письменное или личное согласие родителя или законного опекуна.

Ваше мероприятие не может быть связано с азартными играми, лотереями или ставками на виртуальный (фэнтези-) спорт.

Supercell несет ответственность за свои игры, но за турниры и мероприятия отвечают их организаторы. Вы не можете объявить мероприятие официальным или заявить, что Supercell принимает участие, несет ответственность или поддерживает мероприятие или его призы.

Ответственность за предоставление призов лежит на вас. Вы не можете требовать от игроков оплаты призов. Общая стоимость всех призов вашего мероприятия не может превышать 50 000 евро. Если этого недостаточно, свяжитесь с нами.

Участие в турнирах должно быть бесплатным, исключений нет! Это правило также относится к членским взносам и сезонным абонементам. Это значит, что организуя мероприятие, вы можете брать плату за вход со зрителей, чтобы покрыть расходы за аренду помещения, но не можете взимать плату за участие. Если кто-либо из зрителей решит принять участие в турнире, вы будете обязаны вернуть им плату за вход.

Предоставленные нами изображения для турниров и мероприятий могут быть использованы только в неизменном виде. Логотипы игр могут быть использованы только с письменного разрешения Supercell. Использование логотипа Supercell не допускается.

Вы можете записывать или транслировать ваш турнир или мероприятие на любой онлайн-платформе. Вы или выбранная вами для сотрудничества платформа не имеете права брать плату за просмотр записи или трансляции вашего турнира или мероприятия.

Разрешается спонсирование вашего турнира или мероприятия третьей стороной, но запрещается создавать впечатление, что Supercell спонсирует, участвует в создании или каким-либо образом поддерживает: а) ваше мероприятие; б) спонсоров вашего мероприятия, их продукцию или услуги. Вы также не имеете права использовать в продвижении вашего турнира материалы, напоминающие логотипы, товарные знаки или другие элементы продуктов и услуг Supercell.

Ничего из того, что имеет отношение к вашему мероприятию или турниру, не может поддерживать мошенничество или незаконные действия, содержать обманчивые, клеветнические и вводящие в заблуждение материалы, материалы непристойного, угрожающего или неприемлемого характера и любые материалы, противоречащие интересам компании Supercell.

Ваш турнир или мероприятие не могут рекламировать другие игровые компании, игровые издательства или игровые платформы, алкоголь, табачные изделия, наркотики, порнографию, оружие, азартные игры или компании, продукты или услуги, имеющие отношение к перечисленному выше.

Вы не можете регистрировать товарные знаки, доменные имена, авторские права, учетные записи в социальных сетях и адреса для вашего турнира или мероприятия, которые включают или напоминают (и тем самым могут ввести в заблуждение) товарные знаки Supercell (такие как SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH или BRAWL STARS) и другие материалы Supercell без предварительного письменного согласия со стороны Supercell.