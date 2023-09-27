Revizyon: 27 Eylül 2023

Supercell oyunlarından biri için bir turnuva düzenlemek ister misiniz? İster küçük bir oyuncu grubu olun ister turnuva düzenleyen bir şirket, biz yardımcı olmaya hazırız! Hedefimiz turnuvaları adil, eğlenceli ve endişeden uzak kılmak olduğundan bu Turnuva Kurallarını olabildiğince sade şekilde düzenledik. O kadar basit ki inanamayacaksınız!

Turnuvalar eğlenceli ve sürükleyici olmalıdır. Kazananları becerileri belirlemelidir. Şike ve benzeri hileli etkinlikler kesinlikle yasaktır! Turnuvanızın dürüst bir şekilde yürütülmesini sağlamak için aktif bir rol üstlenmelisiniz. Net turnuva kuralları belirlemeli, makul talepleri karşılamalı, kötü davranışlara karşı önlem almalısınız. Yapmanız gerekenlerin bunlarla sınırlı olmadığını da unutmayın!

Bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ya da katılmak için yerel yasalara göre gereken yaşta olmalısınız. Yasalar bunu gerektiriyor! Ayrıca etkinliklere katılım yaşı en az 13’tür; para ödüllü etkinliklere katılmak için gereken yaşta olmayan oyuncuların yanında ebeveynlerinin olması veya ebeveynlerinin yazılı izni olması gerekmektedir. Son olarak, bir etkinliğe katılmak için, Supercell oyununu Supercell'in resmi kanallarından indirip oynayabileceğiniz bir yerde ikamet ediyor olmalısınız.

Ev sahibi olarak, etkinliğinizin geçerli yerel yasalara, yönetmeliklere ve etkinlikte görev alanlar için geçerli olabilecek iş kanunlarına uygun olduğundan emin olun. Uymanız gereken yasa ve yönetmeliklerin bunlarla sınırlı olmayabileceğini unutmayın. Tüm çalışanlara, sözleşmeli görev alanlara ve gönüllülere adil davranmalı ve aldığınız hizmetler için yazılı sözleşmeler hazırlamalısınız.

Supercell, oyunlarından sorumludur ancak etkinlikler düzenleyen tarafın sorumluluğundadır. Bir etkinliğin “resmi” olduğunu ya da Supercell ile alakalı olduğunu, verilen ödüllerin Supercell’in sorumluluğunda olduğunu veya desteklediğini söyleyemezsiniz.

Etkinliğin tüm ödüllerinden siz sorumlusunuz. Oyunculardan ödülleri finanse etmelerini isteyemezsiniz. Etkinlikteki tüm ödüllerin maksimum toplam değeri 50.000 EUR olabilir. Etkinliğinizde yukarıdakilerden farklı ödüller vermek istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

Tüm turnuvalara katılım oyuncular için istisnasız ücretsiz olmalıdır! Buna üyelik ücretleri veya sezon biletleri gibi şeyler dahildir. Bununla birlikte canlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsanız rekabet için değil, mekan için izleyicilerden giriş ücreti talep edebilirsiniz. Seyirci ücreti alırsanız seyirci ücretini yarışmaya katılmayı seçen herkese iade etmelisiniz.

Bizim size sağlayacağımız içerikleri kullanabilirsiniz ancak bu içerikleri değiştiremezsiniz. Oyun logoları yalnızca Supercell’in özel yazılı izniyle kullanılabilir. Supercell'in logosu kullanılamaz.

Turnuva veya etkinliğinizi herhangi bir çevrimiçi platformda yayınlayabilir ve kaydını tutabilirsiniz. Sizin tarafınızdan veya kullanmayı tercih ettiğiniz platformda, herhangi bir şekilde kullanıcılardan Turnuvanızı veya Etkinlik akışınızı görüntülemek için ödeme talep edilemez.

Turnuva veya etkinliğinize üçüncü taraflar sponsor olabilir ama Supercell’in etkinliğinizi ya da üçüncü taraf sponsorlarınızı, bunların ürünlerini ve hizmetlerini desteklediği ya da onaylandığı izlenimi veremezsiniz. Ayrıca Supercell'in logolarına, ticari markalarına veya Supercell ürün ve hizmetlerinin diğer bileşenlerine benzer malzemeler kullanarak turnuva veya etkinliğinizin tanıtımını yapamazsınız.

Turnuvanız veya etkinliğiniz; yanlış, sahte, aldatıcı, yasadışı, müstehcen içerikler; hakaret, tehdit, taciz veya herhangi bir şekilde rahatsız edici ya da Supercell’in çıkarlarına ters düşen hiçbir şey içeremez ve bu tür şeyleri destekleyemez.

Turnuvanız veya etkinliğiniz diğer oyun şirketlerini, oyun yayıncılarını veya platformları, alkol, tütün, uyuşturucu madde, pornografik içerik, silah, kripto para, blok zincir teknolojisi, bahis veya kumar ya da bunlarla ilgili herhangi bir şirket, ürün veya hizmeti destekleyemez.

Supercell’in özel yazılı izni olmadan turnuvanız veya etkinliğiniz için Supercell’in ticari markalarını içeren, ticari markalarına veya diğer Supercell varlıklarına benzeyen (örneğin SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH, BRAWL STARS veya BRAWL STARS CHAMPIONSHIP) ticari markaları, etki alanı adlarını, telif haklarını, sosyal medya hesaplarını veya ilgili adresleri alamazsınız.