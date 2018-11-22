Revizyon: 22 Kasım 2018
Bir Supercell oyun turnuvasına ev sahipliği yapmak ister misiniz? İster küçük bir oyuncu grubu olun ister turnuva düzenleyen bir şirket; biz yardımcı olmaya hazırız! Hedefimiz turnuvaları adil, eğlenceli ve endişeden uzak kılmak olduğundan Turnuva Kurallarını olabildiğince sade düzenledik. O kadar basit ki inanamayacaksınız!
Tüm turnuvalara giriş oyuncular için istisnasız ücretsiz olmalıdır! Buna üyelik ücretleri veya sezon biletleri gibi şeyler dahildir. Bununla birlikte canlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsanız rekabet için değil, mekan için izleyicilerden giriş ücreti talep edebilirsiniz. Rekabete katılan herkese izleyici ücretini iade etmelisiniz.
Etkinliğin tüm ödüllerinden siz sorumlusunuz. Oyunculardan ödülleri finanse etmelerini isteyemezsiniz. Etkinlikteki tüm ödüllerin maksimum toplam değeri 50.000 EUR olabilir. Daha fazlası için bize ulaşın.
Supercell, oyunlarından sorumludur ancak etkinlikler düzenleyen tarafın sorumluluğundadır. Bir etkinliğin veya ödüllerin "resmi" olduğunu ya da Supercell ile bağlantılı olduğunu, Supercell'in sorumluluğunda olduğunu Supercell tarafından desteklediğini söyleyemezsiniz.
Ev sahibi olarak etkinliğinizin yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olmalısınız.
Etkinliğinizde kumar, çekiliş veya bahis yer alamaz.
Bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ya da katılmak için yerel yasalara göre gereken yaşta olmalısınız. Yasalar bunu gerektiriyor! Ayrıca etkinliklere katılım yaşı en az 13'tür; para ödüllü etkinliklere katılmak için gereken yaşta olmayan oyuncuların yanında ebeveynlerinin olması veya ebeveynlerinin yazılı izni olması gerekmektedir.
Turnuvalar eğlenceli ve sürükleyici olmalıdır. Kazananları becerileri belirlemelidir. Şike ve benzeri hileli etkinlikler kesinlikle yasaktır!
Sunduğumuz turnuva/etkinlik görsellerini kullanabilirsiniz ancak bunları değiştiremezsiniz. Oyun logoları yalnızca Supercell'in özel yazılı izniyle kullanılabilir. Supercell'in logosu kullanılamaz.
Turnuva veya etkinliğinizi herhangi bir çevrimiçi platformda yayınlayabilir ve kaydını tutabilirsiniz. Sizin tarafınızdan sunulan veya kullanmayı tercih ettiğiniz platformda, herhangi bir şekilde kullanıcılardan turnuvanızı veya etkinlik akışınızı görüntülemek için ödeme talep edilemez
Turnuva veya etkinliğinize üçüncü taraflar sponsor olabilir ama Supercell'in etkinliğinizi ya da üçüncü taraf sponsorlarınızı, bunların ürünlerini ve hizmetlerini desteklediği ya da onaylandığı izlenimi veremezsiniz. Ayrıca Supercell'in logolarına, ticari markalarına veya Supercell ürün ve hizmetlerinin diğer bileşenlerine benzer malzemeler kullanarak turnuva veya etkinliğinizin tanıtımını yapamazsınız.
Turnuvanız veya etkinliğiniz; yanlış, sahte, aldatıcı, yasadışı, müstehcen içerikler; hakaret, tehdit, taciz veya herhangi bir şekilde rahatsız edici ya da Supercell'in çıkarlarına ters düşen hiçbir şey içeremez ve bu tür şeyleri destekleyemez.
Turnuvanız veya etkinliğiniz diğer oyun şirketlerini, oyun yayıncılarını veya platformları, alkol, tütün, uyuşturucu madde, pornografik içerik, silah, bahis veya kumar ya da bunlarla ilgili herhangi bir şirket, ürün veya hizmeti destekleyemez.
Supercell'in özel yazılı izni olmadan turnuvanız veya etkinliğiniz için Supercell'in ticari markalarını içeren, ticari markalarına veya diğer Supercell varlıklarına benzeyen (örneğin SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH veya BRAWL STARS) ticari markaları, etki alanı adlarını, telif haklarını, sosyal medya hesaplarını veya ilgili adresleri alamazsınız.
Supercell, turnuva veya etkinliğinizi tanıtabilir ya da turnuva veya etkinliğinizin sonuçlarını resmi Supercell turnuva etkinlikleri ve pazarlama etkinliklerinde oyuncu seçmek amaçlı kullanabilir.
Oyun ve izleyici deneyiminin tasarladığımız şekilde sunulması için lütfen turnuvanız veya etkinliğinizde emülatör, mod, bot ve benzeri yazılım kullanmayın. Mobil cihazlar kullanılmalıdır; özellikle video yakalama ve yayını için çözünürlüğü daha yüksek olduğundan tablet kullanmanızı öneririz.
Supercell'in Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası ve Hayran İçeriği Politikası tüm turnuva ve etkinlikler için geçerlidir. Supercell uygun gördüğü takdirde istediği zaman verdiği turnuva ya da etkinlik düzenleme hakkını geri alabilir.
Turnuva ve etkinliklerin adil ve eğlenceli olmasını istiyoruz. Gerektiği takdirde turnuva ve etkinlikleri askıya alabilir ya da iptal edebiliriz.
Turnuva veya etkinliğiniz bu Turnuva Kurallarına uyuyorsa Supercell'den bir lisansa ya da başka bir izne ihtiyacınız yoktur. Uymuyorsa lütfen bizimle tournaments@supercell.com adresinden iletişime geçin. Birlikte çalışıp çalışamayacağımız görelim.
Bu gerekliliklerin dışında, turnuvanın ya da etkinliğin düzenlenmesi ve yürütülmesi sizin sorumluluğunuzdadır! Rekabet formatı, kuralları ve ödülleri Turnuva Kurallarına uyduğu sürece siz belirlersiniz!
Sorularınız var mı? tournaments@supercell.com adresinden bizimle iletişime geçin.
Teşekkürler ve iyi eğlenceler dileriz!
Bu Turnuva Kurallarının sürekli değiştiğini unutmayın. Çevrimiçi bir gönderi ile her an değiştirilebilirler, lütfen burayı sürekli kontrol edin!