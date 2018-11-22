Revizyon: 22 Kasım 2018

Bir Supercell oyun turnuvasına ev sahipliği yapmak ister misiniz? İster küçük bir oyuncu grubu olun ister turnuva düzenleyen bir şirket; biz yardımcı olmaya hazırız! Hedefimiz turnuvaları adil, eğlenceli ve endişeden uzak kılmak olduğundan Turnuva Kurallarını olabildiğince sade düzenledik. O kadar basit ki inanamayacaksınız!

Bir etkinliğe ev sahipliği yapmak ya da katılmak için yerel yasalara göre gereken yaşta olmalısınız. Yasalar bunu gerektiriyor! Ayrıca etkinliklere katılım yaşı en az 13'tür; para ödüllü etkinliklere katılmak için gereken yaşta olmayan oyuncuların yanında ebeveynlerinin olması veya ebeveynlerinin yazılı izni olması gerekmektedir.

Supercell, oyunlarından sorumludur ancak etkinlikler düzenleyen tarafın sorumluluğundadır. Bir etkinliğin veya ödüllerin "resmi" olduğunu ya da Supercell ile bağlantılı olduğunu, Supercell'in sorumluluğunda olduğunu Supercell tarafından desteklediğini söyleyemezsiniz.

Etkinliğin tüm ödüllerinden siz sorumlusunuz. Oyunculardan ödülleri finanse etmelerini isteyemezsiniz. Etkinlikteki tüm ödüllerin maksimum toplam değeri 50.000 EUR olabilir. Daha fazlası için bize ulaşın.

Tüm turnuvalara giriş oyuncular için istisnasız ücretsiz olmalıdır! Buna üyelik ücretleri veya sezon biletleri gibi şeyler dahildir. Bununla birlikte canlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsanız rekabet için değil, mekan için izleyicilerden giriş ücreti talep edebilirsiniz. Rekabete katılan herkese izleyici ücretini iade etmelisiniz.

Sunduğumuz turnuva/etkinlik görsellerini kullanabilirsiniz ancak bunları değiştiremezsiniz. Oyun logoları yalnızca Supercell'in özel yazılı izniyle kullanılabilir. Supercell'in logosu kullanılamaz.

Turnuva veya etkinliğinizi herhangi bir çevrimiçi platformda yayınlayabilir ve kaydını tutabilirsiniz. Sizin tarafınızdan sunulan veya kullanmayı tercih ettiğiniz platformda, herhangi bir şekilde kullanıcılardan turnuvanızı veya etkinlik akışınızı görüntülemek için ödeme talep edilemez

Turnuva veya etkinliğinize üçüncü taraflar sponsor olabilir ama Supercell'in etkinliğinizi ya da üçüncü taraf sponsorlarınızı, bunların ürünlerini ve hizmetlerini desteklediği ya da onaylandığı izlenimi veremezsiniz. Ayrıca Supercell'in logolarına, ticari markalarına veya Supercell ürün ve hizmetlerinin diğer bileşenlerine benzer malzemeler kullanarak turnuva veya etkinliğinizin tanıtımını yapamazsınız.

Turnuvanız veya etkinliğiniz; yanlış, sahte, aldatıcı, yasadışı, müstehcen içerikler; hakaret, tehdit, taciz veya herhangi bir şekilde rahatsız edici ya da Supercell'in çıkarlarına ters düşen hiçbir şey içeremez ve bu tür şeyleri destekleyemez.

Turnuvanız veya etkinliğiniz diğer oyun şirketlerini, oyun yayıncılarını veya platformları, alkol, tütün, uyuşturucu madde, pornografik içerik, silah, bahis veya kumar ya da bunlarla ilgili herhangi bir şirket, ürün veya hizmeti destekleyemez.

Supercell'in özel yazılı izni olmadan turnuvanız veya etkinliğiniz için Supercell'in ticari markalarını içeren, ticari markalarına veya diğer Supercell varlıklarına benzeyen (örneğin SUPERCELL, CLASH ROYALE, CLASH ROYALE LEAGUE, CLASH OF CLANS, HAY DAY, BOOM BEACH veya BRAWL STARS) ticari markaları, etki alanı adlarını, telif haklarını, sosyal medya hesaplarını veya ilgili adresleri alamazsınız.