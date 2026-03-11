A presente ação é realizada pela Supercell Oy (Jätkäsaarenlaituri 1, FI-00180 Helsinki, Finland) e tem como objetivo incentivar a participação do público na campanha promocional relacionada ao jogo “Clash Royale”, mediante a publicação de vídeo do participante jogando e vencendo uma partida do referido jogo em sua rede social, com a hashtag oficial da campanha #clashmodohard, para recebimento de um código promocional (“brinde”), conforme os termos deste Regulamento.

A participação na presente ação é voluntária e implica na aceitação total e irrestrita dos termos e condições deste Regulamento.

A ação não implica qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada, independendo de qualquer modalidade de sorte ou álea, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71, caracterizando-se como ação de participação voluntária com entrega de benefício a todos os participantes mediante cumprimento das condições aqui previstas.

Esta ação é aberta a todo público, desde que possuam perfil pessoal válido, autêntico e público em rede social compatível com a campanha na plataforma Twitter e/ou Instagram.

Poderão participar da presente ação todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos ou menores desde que representados pelos responsáveis legais e respeitada a idade mínima definida pela plataforma.

Para participar, durante o período compreendido entre 16/03/2026 às 9h00 à 18/03/2026 às 20h00 (horário de Brasília), podendo tal período ser prorrogado, alterado ou encerrado antecipadamente a exclusivo critério da Promotora sem necessidade de aviso prévio, o interessado deverá gravar e publicar em seu perfil pessoal na rede social Instagram ou Twitter um vídeo (não sendo aceitas fotos), de sua própria autoria, no qual esteja jogando uma partida do jogo Clash Royale, demonstrando sua participação e vitória na partida, utilizando aparelho celular que apresente defeito visível na tela, como tela trincada, quebrada, rachada, com falhas de pixel ou avarias semelhantes, devendo a publicação conter obrigatoriamente a hashtag oficial da campanha #clashmodohard , de forma clara e legível, para fins de identificação e validação pela Promotora.

Considerar-se-á, para efeitos de participação, o horário do servidor da Promotora.

Dentro do período acima indicado, o participante deverá postar o vídeo em seu perfil pessoal na rede social Instagram ou Twitter , incluindo obrigatoriamente a hashtag oficial da campanha #clashmodohard , de forma clara e legível, para que a Promotora possa localizar a publicação.

O perfil do participante deverá estar público no momento da publicação e permanecer público durante todo o período de verificação, bem como habilitado para receber mensagens diretas (DM ou inbox) de usuários que não sejam previamente seguidores, sendo esta condição indispensável para validação da participação e envio do código promocional.

Os interessados poderão participar com apenas 01 (uma) participação válida por pessoa física, identificada por meio de seu CPF, independentemente da quantidade de perfis que possuam em redes sociais. Assim, ainda que o participante tenha mais de um perfil ( por exemplo, um no Instagram e outro no Twitter) será considerada válida somente uma única participação. Na hipótese de envio de mais de um conteúdo, seja pelo mesmo perfil ou por perfis distintos vinculados à mesma pessoa, apenas o primeiro que atender integralmente aos requisitos deste Regulamento será considerado válido, sendo os demais automaticamente desconsiderados. A Promotora poderá solicitar documentos comprobatórios para validação da identidade, reservando-se o direito de desclassificar participações múltiplas vinculadas à mesma pessoa, ainda que realizadas por perfis distintos em redes sociais.

Serão desconsideradas as postagens que: (a) não contenham a hashtag oficial da campanha; (b) não permitam a visualização clara do participante jogando o jogo; (c) estejam com o perfil privado ou inacessível; (d) não apresentem o vídeo com a tela do aparelho danificada, (e) contenham imagens ou textos que incitem violência, condutas perigosas, danos intencionais a dispositivos ou patrimônio próprio ou de terceiros, ou qualquer comportamento inseguro; (f) contenham conteúdo ofensivo, ilegal, discriminatório, imoral ou que viole direitos de terceiros; (g) violem políticas da Promotora ou da plataforma utilizada. Da mesma forma, serão automaticamente desconsideradas as postagens que fizerem referências desonrosas às pessoas, locais, obras culturais, crenças, raça, cor, idade, sexo ou qualquer outra condição ou que possam infringir qualquer regras legal ou ética ou que configurem propaganda politica.

Para validação da participação, todas as publicações contendo a hashtag oficial da campanha #clashmodohard serão localizadas e analisadas pela Promotora, a seu exclusivo critério, sendo a entrega do código promocional condicionada à verificação do cumprimento integral deste Regulamento.

Após a validação do conteúdo, o participante elegível receberá o código promocional para resgate de um Banner Exclusivo e um Coringa Lendário (“brinde”) por mensagem direta (DM/inbox) na própria rede social utilizada para a publicação, via perfil da DRUID, em prazo definido exclusivamente pela Promotora, não havendo prazo fixo obrigatório para envio.

Cada participante somente terá direito ao recebimento de 01 (um) código promocional por CPF durante todo o período da campanha, conforme item 10 acima.

Para os fins desta seleção, os participantes declaram, desde já, serem de sua autoria os vídeos e legendas publicados, e de sua responsabilidade exclusiva, e que os mesmos não constituem plágio de espécie alguma ou reprodução de obras de terceiros, ao mesmo tempo em que cedem e transferem à Promotora, sem qualquer ônus para esta última, os direitos autorais sobre referidos conteúdos, desde o momento de sua publicação, o que é feito de forma plena, total, irrevogável, irretratável e definitiva, para utilização, incluídas, mas não limitadas a em TV aberta, TV Fechada, Ações de merchandising, Internet/Redes Sociais como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e TikTok, Mídias Alternativas, Midia Exterior, Ponto de Venda, Eventos, Comunicação Interna, case studies de festivais nacionais e internacionais no território nacional e estrangeiro, por prazo indeterminado.

Os Participantes da ação assumem total e exclusiva responsabilidade a respeito de todas e quaisquer eventuais reivindicações de terceiros que se sintam prejudicados pela cessão do direito de autor, sendo esses direitos cedidos livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou restrições.

Somente serão admitidos vídeos e legendas de autoria do próprio Participante, que responderá exclusivamente por eventuais violações à intimidade, privacidade, honra, nome e imagem de qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer outros bens legalmente protegidos, eximindo a Promotora, seus representantes, funcionários e prepostos de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações, da forma mais ampla possível.

Ao participar da presente ação, o Participante está automaticamente concordando que a Promotora, seus diretores e empregados, não serão responsáveis por qualquer dano ou prejuízo oriundos de qualquer problema externo, de caso fortuito ou de força maior que possam impossibilitar, ou de qualquer forma prejudicar, sua participação na ação, como por exemplo, mas não exclusivamente, falha técnica de transmissão, problemas de linhas telefônicas e internet, indisponibilidades da rede social, comunicação, software, hardware, velocidades de acesso à internet, provedores de internet e/ou de e-mail, programas antispams, linhas celulares ,bloqueios de mensagens diretas, configurações de privacidade, ou quaisquer fatores externos que impeçam a localização do conteúdo ou o envio do código promocional, entre outros, que aconteçam isoladas ou conjuntamente.

Também nenhuma responsabilidade poderá ser imputada à Promotora por eventuais danos a aparelhos/dispositivos eletrônicos incluindo seus programas, peças e periféricos, pela alegada participação nesta ação.

O participante declara estar ciente de que a participação poderá envolver riscos inerentes ao uso de dispositivos eletrônicos com a tela danificada e à execução do jogo, assumindo integralmente tais riscos, responsabilizando-se por sua própria segurança e integridade física e patrimonial.

ORIENTAÇÃO EXPRESSA DE SEGURANÇA: O participante não deverá, em hipótese alguma, quebrar, danificar ou comprometer intencionalmente seu aparelho eletrônico ou qualquer outro bem para fins de participação na campanha. A Promotora não incentiva e não autoriza qualquer conduta que coloque em risco a segurança do participante ou de terceiros.

O participante declara estar ciente e concorda expressamente que não deve tentar quebrar seu aparelho, não deve danificar seu dispositivo sob qualquer circunstância e reconhece que a participação na presente ação pode envolver riscos, comprometendo-se a participar de forma consciente, responsável e segura, assumindo integralmente a responsabilidade por sua conduta e pelo uso de seu dispositivo durante a participação.

A presente ação poderá ser interrompida, modificada, suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, por problemas de acesso à rede de internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falhas de software ou hardware, problemas com os servidores ou provedores do internauta ou da Promotora que impossibilitem ou prejudiquem a identificação de participantes, fraude comprovada ou indício de fraude (inclusive das informações prestadas pelos Participantes), bem como por caso fortuito ou força maior, ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Promotora e que comprometa a ação, de forma a impedir, prejudicar ou modificar substancialmente a condução desta como originalmente planejada, não sendo devido, nesse caso, nenhuma indenização ou compensação aos participantes. A Promotora se reserva o direito de, a seu exclusivo critério, alterar os termos deste regulamento, sempre buscando assegurar sua legalidade sem prejuízo de seus participantes.

Ficam os participantes, cientes, desde já, que não poderão utilizar-se de meios escusos para participar deste programa, burlar regras e/ou de mecanismos que criem condições de participação irregular, desleais ou que atentem contra os objetivos e condições de participação previstas neste Regulamento, situações essas que, quando identificadas, poderão ser consideradas como infração aos termos do presente Regulamento, ensejando o impedimento da participação, sem prejuízo, ainda, das medidas cabíveis e/ou ação de regresso a ser promovida pela Promotora em face do infrator.

Poderão ser excluídos do presente programa os Participantes que, de qualquer forma, não preencherem as condições estabelecidas neste Regulamento, fraudarem ou tentarem infringir as regras aqui descritas bem como legislações, obterem vantagens e/ou benefícios de forma irregular, ilícita e/ou contrária aos termos do presente regulamento. A Promotora reserva-se o direito de desqualificar as Participantes cuja conduta demonstre estar manipulando a operação da ação ou ainda, qualquer outra tentativa de fraudar ou burlar (ou ainda, fraude ou burla efetivos) as regras estabelecidas neste regulamento.

Na presença de qualquer tipo de fraude (ou suspeita de fraude), a Promotora, terceiros subcontratados e todas as partes interessadas reservam-se o direito de tomar as medidas legais, compensatórias e indenizatórias, cíveis e penais cabíveis.

A Promotora poderá desclassificar Participantes, de acordo com o previsto no presente Regulamento, independentemente de comunicação, notificação ou aviso prévio nesse sentido.

A responsabilidade da Promotora encerra-se com o envio do código promocional ao participante elegível via mensagem direta.

A Promotora não se responsabiliza pela autenticidade dos dados fornecidos pelos participantes, inclusive para as redes sociais.

Os dados das participantes desta promoção estão protegidos de acordo com da Lei Geral de Proteção dos Dados (LGPD) - Lei nº 13.853/2019 e maiores informações podem ser consultadas na Política de Privacidade da Promotora - https://supercell.com/en/privacy-policy/pt/

Os dados pessoais coletados em virtude da presente ação serão tratados de acordo com a política de privacidade disponível nos Sites acima bem como nas redes sociais aqui citadas, os quais devem ser lidos pelos participantes.

As decisões acerca da administração da presente ação são definitivas e irrecorríveis. Não caberá qualquer recurso, questionamento e/ou pedido de reconsideração quanto às decisões da Promotora, inclusive em relação a eventuais casos omissos, os quais serão por elas decididos.

A abstenção, pela Promotora, do exercício de quaisquer direitos ou faculdades que lhe assistam pelo presente Regulamento, ou a tolerância com o descumprimento dos seus termos por parte dos participantes, não caracterizarão novação ou afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e tampouco alterarão as condições convencionadas neste regulamento.

Esta campanha não é patrocinada, administrada ou associada a quaisquer redes sociais utilizadas para participação, incluindo, mas não se limitando a Instagram, TikTok ou Twitter/X.

O participante reconhece que fornece suas informações diretamente à Promotora, e não às referidas plataformas, isentando-as de qualquer responsabilidade relacionada à campanha.