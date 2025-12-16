在以《部落衝突》《荒野亂鬥》和《部落衝突：皇室戰爭》等為代表的Supercell遊戲中，您可以與世界各地的玩家一起體驗精彩有趣的戰鬥、感受團隊協作的魅力！與現實生活中一樣，玩遊戲時確保安全也非常重要。這篇指南將告訴您如何保護自己的隱私、友善待人，並做出明智選擇，讓您每一次遊戲都能玩得開心又安心。

1.使用安全設定

社交設定 ：進入遊戲設定選單，管理好友列表和好友請求，來設定哪些人可以聯絡您。

監督管理 ：請家長或監護人使用他們的電子郵件信箱建立一個Supercell ID。這可以讓他們監督並管理您的帳號，為您提供更安全的遊戲體驗。

裝置設定：讓家長或監護人在您的手機或平板上開啟家長控制功能，以便管理您的遊戲時間和線上互動。您可以在Internet Matters網站找到設定這些功能的實用建議。

2.保持積極友善的態度

友善待人 ：使用友好、禮貌的言辭，避免霸凌行為和惡言惡語。每個人都應該在遊戲中感受到尊重。

忽略負面言論 ：如果有人說了傷人的話，不要回覆。告訴您信任的人，例如家長、家人、老師或監護人。您不需要獨自面對這些負面情緒。

幫助他人：如果您看到有人被霸凌，請勇敢檢舉並伸出援手。只要相互幫助，相信每個人都能享受更多遊戲樂趣。

3.熟悉《帳號安全和遊戲公平》政策

遵守規則：Supercell制定了 《帳號安全和遊戲公平》政策，旨在讓每個人感受遊戲的樂趣和公平。嚴禁作弊、霸凌或買賣帳號！與您信任的成年人聊聊，例如您的家長、其他家人、老師或監護人，幫助您了解哪些行為是允許的，確保您能安全遊戲。

4.勇於檢舉

檢舉不當行為 ：如果有人做了讓您不舒服或違反規則的事，不要猶豫，直接檢舉。檢舉有助於維護安全的遊戲環境，守護大家共同的遊戲空間。請您放心，被檢舉的玩家絕對不會知道是誰檢舉的。

如何檢舉：通常您可以在遊戲中找到「檢舉」按鈕，或透過遊戲設定聯絡「幫助與支援」。在聊天中，點擊想要檢舉的訊息就能看到檢舉按鈕；如果您想檢舉的是玩家名稱，則可以在玩家資料中找到檢舉按鈕。

5.合理安排遊戲時間

設定時間限制 ：與家長或監護人一起決定每天玩多久，並遵守約定。

注意休息 ：記得要偶而讓眼睛離開螢幕休息一下。

保持平衡：請成年人幫助您管理螢幕使用時間，以便您仍有時間學習和進行戶外活動。

溫馨提示：如果在遊戲過程中有任何事情讓您感到不安全或不舒服，請與您信任的成年人談談。他們可以幫助您更安全地使用網路。





