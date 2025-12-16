راهنمای کودکان: 5 کاری که برای بازی ایمنتر در Supercell باید انجام داد
بازیهای Supercell مانند Clash of Clans، Brawl Stars و Clash Royale پر از نبردهای سرگرمکننده و کار تیمی با بازیکنانی از سراسر جهان هستند! درست مثل دنیای واقعی، در حین بازی کردن هم ایمن ماندن اهمیت زیادی دارد. در این راهنما به شما نشان داده میشود چگونه از حریم خصوصیتان محافظت کنید، مهربان باشید و انتخابهای هوشمندانه انجام دهید تا هر بار که بازی میکنید، بهطور ایمن سرگرم شوید.
1. استفاده از تنظیمات ایمنی
تنظیمات اجتماعی: به منوی تنظیمات بازی بروید تا فهرست دوستان و درخواستهای دوستی را مدیریت کنید و افرادی را که میتوانند با شما ارتباط برقرار کنند محدود کنید.
نظارت: از والدین یا سرپرست بخواهید با استفاده از نشانی ایمیلش یک Supercell ID برای شما بسازد. این کار به آنها اجازه میدهد بر حسابتان نظارت کنند و آن را ایمنتر کنند.
تنظیمات دستگاه: از والدین یا سرپرست خود بخواهید کنترلهای والدین را در تلفن یا تبلت شما روشن کنند تا زمان بازی و تعاملهای آنلاین شما را مدیریت کنند. در وبسایت Internet Matters میتوانید نکات فوقالعادهای درباره انجام دادن این تنظیمات بیابید.
2. نگرش خود را مثبت نگه دارید
مهربان باشید: همیشه کلمات دوستانه به کار ببرید و از قلدری یا بدرفتاری خودداری کنید. همه باید هنگام بازی محترم شمرده شوند.
نگرش منفی را نادیده بگیرید: اگر شخصی حرف آزاردهندهای زد، پاسخ ندهید. در عوض، موضوع را با کسی که به او اعتماد دارید - مثل والدین، یکی از اعضای خانواده، معلم یا سرپرست - در میان بگذارید. مجبور نیستید با رفتارهای منفی کنار بیایید.
به دیگران کمک کنید: اگر میبینید با شخصی قلدری میشود، موضوع را گزارش دهید و مهربانانه رفتار کنید. کمک کردن باعث میشود بازی برای همه سرگرمکنندهتر شود.
3. آشنایی با خطمشی بازی سالم و عادلانه
طبق قوانین بازی کنید: Supercell یک خطمشی بازی سالم و عادلانه دارد که بازیها را برای همه سرگرمکننده و عادلانه نگه میدارد. تقلب، قلدری یا خرید/فروش حساب را انجام ندهید! از فرد بزرگسال مورداعتمادی مثل والدین، اعضای خانواده، معلم یا سرپرست، بخواهید کمکتان کند که بدانید چه کارهایی مجاز هستند تا بتوانید بهطور ایمن بازی کنید.
4. از گزارش دادن نترسید
رفتار نامناسب را گزارش دهید: اگر شخصی قوانین را نقض کرد یا کاری کرد که احساس ناراحتی کردید، بدون معطلی او را گزارش کنید. گزارش دادن کمک میکند که فضای بازی همیشه برای همه امن بماند. اطمینان داشته باشید که بازیکنان گزارششده از هویت فرد گزارشدهنده مطلع نخواهند شد.
نحوه گزارش دادن: معمولاً میتوانید دکمه «گزارش دادن» را داخل بازی پیدا کنید یا از طریق تنظیمات بازی میتوانید با «راهنمایی و پشتیبانی» تماس بگیرید. همچنین، برای پیدا کردن گزینه «گزارش کردن»، در چت میتوانید روی پیامی که میخواهید گزارش دهید ضربه بزنید یا (اگر میخواهید نام بازیکن را گزارش دهید) در نمایه بازیکن این گزینه را پیدا کنید.
5. درباره زمان بازی هدفمند باشید
محدودیت زمانی تنظیم کنید: با همکاری والدین یا سرپرست خود تصمیم بگیرید چقدر میخواهید در هر روز بازی کنید و بیشتر از این محدودیت تعیینشده بازی نکنید.
استراحت کنید: به خاطر داشته باشید که گاهی از صفحهنمایش فاصله بگیرید تا چشمانتان استراحت کنند.
تعادل را رعایت کنید: از یک بزرگتر بخواهید به شما کمک کند زمان استفاده از صفحه نمایش را مدیریت کنید، تا هم برای مدرسه و هم بازی در فضای آزاد وقت داشته باشید.
بهخاطر داشته باشید: اگر چیزی در حین بازی کردن باعث میشود احساس ناامنی یا ناراحتی کنید، با بزرگسال مورداعتمادتان صحبت کنید. او میتواند به شما کمک کند تا در فضای آنلاین ایمن بمانید.