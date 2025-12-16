Supercell-pelit kuten Clash of Clans, Brawl Stars ja Clash Royale ovat täynnä hauskoja taisteluita ja tiimityötä muiden eri puolella maailmaa asuvien pelaajien kanssa! On kuitenkin tärkeää, että pelejä pelataan turvallisesti. Tässä oppaassa kerrotaan, miten voit suojella yksityisyyttäsi, käyttäytyä toisia kunnioittavasti ja tehdä viisaita päätöksiä, jotta pelaaminen olisi aina hauskaa ja turvallista.

1) Tutustu turvallisuusasetuksiin

Yhteisöasetukset : Avaa pelin Asetukset, joiden kautta voit hallinnoida kaverilistoja, kaveripyyntöjä sekä rajata sitä, kuka voi ottaa sinuun yhteyttä.

Huoltaja : Pyydä vanhempaa tai huoltajaa luomaan Supercell ID -tili, joka on yhdistetty heidän sähköpostiosoitteeseensa. Tilin luomisen jälkeen he voivat hallinnoida tiliäsi ja tehdä pelikokemuksestasi entistäkin turvallisemman.

Laiteasetukset: Pyydä vanhempaa tai huoltajaa asettamaan lapsilukko puhelimellesi tai tabletillesi. Lapsilukon avulla he voivat rajoittaa peliaikaasi ja sitä, miten paljon pidät yhteyttä muihin pelaajiin verkon kautta. Löydät hyviä vinkkejä näiden asetusten käyttöön ottamiseen täältä: Internet Matters

2) Pidetään meininki positiivisena

Ole kunnioittava : Käytä kunnioittavaa kieltä, kun juttelet muiden pelaajien kanssa. Älä kiusaa tai ole ilkeä. Kaikkia pelaajia tulee kunnioittaa.

Jätä negatiivisuus huomiotta : Älä vastaa, jos joku sanoo jotain ilkeää. Kerro asiasta sen sijaan luotettavalle aikuiselle kuten vanhemmille, perheenjäsenelle, opettajalle tai huoltajalle. Sinun ei tarvitse reagoida negatiivisuuteen.

Auta muita: Jos huomaat, että jotakuta kiusataan, ilmianna kiusaaja ja ole ystävällinen kiusaamisen kohteeksi joutuneelle pelaajalle. Avuliaisuus tekee pelistä hauskemman kaikille.

3) Tutustu turvallisen ja reilun pelin käytäntöön

Noudata sääntöjä: Supercellillä on turvallisen ja reilun pelin käytäntö, jonka tarkoituksena on auttaa pitämään pelit hauskoina ja reiluina kaikille pelaajille. Ei huijaamista, kiusaamista tai tilien ostamista tai myymistä! Pyydä luotettavaa aikuista, kuten vanhempiasi, perheenjäsentäsi, opettajaasi tai huoltajaasi käymään kanssasi läpi, mitä turvallinen pelaaminen on.

4) Älä epäröi ilmiantamista

Ilmianna huono käytös : Jos pelaaja rikkoo sääntöjä tai sinulle tulee epämukava olo hänen kanssaan pelaamisesta, ilmianna hänet matalalla kynnyksellä. Ilmiantaminen auttaa pitämään pelin turvallisena kaikille. Ilmiantamasi pelaajat eivät saa tietää, kuka on ollut ilmiannon takana.

Miten ilmiantaa: Löydät yleensä ilmiantopainikkeen pelistä tai voit ottaa yhteyttä tukeen pelin Asetusten kautta. Voit myös etsiä ilmiantopainikkeen chatista napauttamalla viestiä, jonka haluat ilmiantaa tai pelaajaprofiilista, jos haluat ilmiantaa pelaajanimen.

5) Pelaa kohtuudella

Aseta aikarajat : Sovi vanhempien tai huoltajan kanssa siitä, miten kauan saat pelata päivittäin. Pidä kiinni sovitusta peliajasta.

Pidä taukoja : Muista pitää taukoja pelaamisen aikana. Venyttele ja lepuuta silmiäsi!

Kohtuus: Pyydä aikuista hallinnoimaan ruutuaikaasi, jotta sinulle jää aikaa myös koulutehtävien tekemiseen ja ulkona leikkimiseen.

Muista: Jos kohtaat pelissä mitä tahansa, mikä saa sinut tuntemaan olosi epämukavaksi tai turvattomaksi, puhu asiasta turvalliselle aikuiselle. He auttavat pitämään sinut turvassa netissä.





