Supercell-spill som Clash of Clans, Brawl Stars og Clash Royale er fulle av morsomme kamper og samarbeid med spillere fra hele verden! Akkurat som i det virkelige liv er det viktig å tenke på sikkerheten. Denne guiden viser deg hvordan du ivaretar personvernet og tar smarte avgjørelser, slik at du er trygg og kan kose deg hver gang du spiller.

1. Bruk sikkerhetsinnstillingene

Sosiale innstillinger : Gå til spillets innstillinger for å administrere vennelister og venneforespørsler, slik at du kan begrense hvem som kan kontakte deg.

Oppsyn : Be en av foreldrene dine eller en foresatt om å opprette en Supercell ID med hans eller hennes e-postadresse. Da kan han eller hun følge med på kontoen din og gjøre den enda tryggere.

Enhetens innstillinger: Be en av foreldrene dine eller en foresatt om å slå på foreldrekontroller på telefonen eller nettbrettet ditt, slik at han eller hun kan håndtere spilletiden din og kommunikasjonen din på nett. På Internet Matters finner du mange fine tips om hvordan du gjør dette.

2. Vær positiv

Vær snill : Alltid bruk vennlige ord. Ikke mobb noen eller vær slem. Alle skal kunne føle seg respektert mens de spiller.

Overse negative kommentarer : Hvis noen sier noe slemt, skal du ikke svare. I stedet skal du si ifra til noen du stoler på, slik som foreldrene dine, noen i familien, en lærer eller en foresatt. Du skal slippe å forholde deg til negativitet selv.

Hjelp andre: Hvis du ser noen som blir mobbet, skal du rapportere det og være snill med dem. Når du hjelper andre, blir spillet mye morsommere for alle.

3. Bli kjent med retningslinjene for god sportsånd

Følg reglene: Supercell har retningslinjer for god sportsånd som bidrar til å gjøre spillene morsomme og rettferdige for alle. Ikke noe juks, mobbing eller kjøp og salg av kontoer! Be en foresatt, slik som foreldrene dine, et familiemedlem, en lærer eller en verge, om å hjelpe deg med å forstå hva som er lov, slik at det blir trygt for deg å spille.

4. Ikke vær redd for å rapportere

Rapporter upassende oppførsel : Hvis noen bryter reglene eller gjør at du føler deg utilpass, skal du ikke nøle med å rapportere dem. Slik rapportering bidrar til å gjøre spillet trygt for alle. Du kan være trygg på at rapporterte spillere ikke får vite hvem som rapporterte dem.

Slik rapporterer du: Vanligvis finner du en «Rapporter»-knapp i spillet. Eller så kan du kontakte Hjelp og støtte gjennom spillets innstillinger. Du kan også se etter «Rapporter» i chatten ved å trykke på meldingen du ønsker å rapportere, eller i spillerprofilen (hvis du ønsker å rapportere et spillernavn).

5. Sett grenser for spilletiden

Angi tidsgrenser : Samarbeid med foreldrene dine eller en foresatt om å bestemme hvor lenge du skal ha lov til å spille hver dag, og ikke gå over den grensen.

Ta pauser : Husk å ta deg pauser fra skjermen innimellom for å la øynene hvile.

Balanse i hverdagen: Be en voksen om å hjelpe deg å styre skjermtiden, slik at du får gjort lekser og tilbrakt tid ute.

Husk: Hvis noe gjør deg utrygg eller utilpass mens du spiller, skal du snakke med en voksen du stoler på. Da kan du få hjelp til å holde deg trygg på nett.





