В таких играх Supercell, как Clash of Clans, Brawl Stars и Clash Royale, тебя ждут веселые сражения и командная игра с людьми со всего мира! Но, как и в реальной жизни, во время игры важно оставаться в безопасности. В этом руководстве мы расскажем, как защитить свою конфиденциальность, проявлять доброту и принимать разумные решения, чтобы безопасно развлекаться всякий раз, когда ты заходишь в наши игры.

1. Используй настройки безопасности

Социальные настройки : в меню настроек игры можно управлять списком друзей, запросами на добавления в друзья и ограничивать круг общения.

Надзор : попроси родителей или опекунов создать Supercell ID с их адресом электронной почты. Так они смогут присматривать за твоей учетной записью, чтобы она была еще безопаснее.

Настройки устройства: попроси родителей или опекунов включить родительский контроль на твоем телефоне или планшете, чтобы настроить игровое время и взаимодействия в сети. Отличные советы по настройке этих параметров можно найти на странице Internet Matters.

2. Сохраняй позитивный настрой

Веди себя вежливо : используй дружелюбный тон, не издевайся ни над кем и не груби. Все участники игры должны чувствовать, что их уважают.

Не обращай внимания на негатив : если кто-то говорит что-то обидное, не отвечай. Расскажи об этом тому, кому ты доверяешь, например родителям, членам семьи, учителю или опекуну. Разбираться с негативом — не твоя забота.

Помогай другим: если ты видишь, что над кем-то издеваются, отправь жалобу и прояви доброту. Если помогать друг другу, игра будет интереснее для всех.

3. Изучи правила безопасной и честной игры

Играй по правилам: у Supercell есть Правила безопасной и честной игры, которые помогают сделать наши игры веселыми и справедливыми для всех. Мы не терпим читеров и не допускаем травли или покупки и продажи учетных записей! Попроси взрослого, которому ты доверяешь (родителя, члена семьи, учителя или опекуна), помочь тебе разобраться, что разрешено, чтобы играть безопасно.

4. Не стесняйся отправлять жалобы

Сообщай о недопустимом поведении : если кто-то нарушает правила или заставляет тебя некомфортно себя чувствовать, не стесняйся жаловаться. Это поможет создать в играх безопасное пространство для всех. Не сомневайся — игроки, на которых пожаловались, не узнают, кто отправил жалобу.

Как пожаловаться: обычно кнопка отправки жалобы есть в игре. Ты также можешь обратиться в службу поддержки через меню настроек. Еще ты можешь найти кнопку отправки жалобы в чате, коснувшись сообщения, на которое хочешь пожаловаться, или в профиле игрока (если хочешь пожаловаться на имя).

5. Следи за временем в игре

Установи ограничения времени : вместе с родителями или опекунами реши, сколько времени ты можешь играть каждый день, и соблюдай эти ограничения.

Делай перерывы : не забывай время от времени отрываться от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть.

Соблюдай баланс: попроси взрослого помочь тебе контролировать проведенное за экраном время, чтобы у тебя оставалось время на учебу и игры на свежем воздухе.

Помни: если во время игры ты чувствуешь дискомфорт или у тебя нет ощущения безопасности, поговори со взрослым, которому ты доверяешь. Он поможет тебе обеспечить безопасность в интернете.





