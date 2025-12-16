Руководство для детей: 5 советов для безопасной игры в игры Supercell
Руководство для детей: 5 советов для безопасной игры в игры Supercell
В таких играх Supercell, как Clash of Clans, Brawl Stars и Clash Royale, тебя ждут веселые сражения и командная игра с людьми со всего мира! Но, как и в реальной жизни, во время игры важно оставаться в безопасности. В этом руководстве мы расскажем, как защитить свою конфиденциальность, проявлять доброту и принимать разумные решения, чтобы безопасно развлекаться всякий раз, когда ты заходишь в наши игры.
1. Используй настройки безопасности
Социальные настройки: в меню настроек игры можно управлять списком друзей, запросами на добавления в друзья и ограничивать круг общения.
Надзор: попроси родителей или опекунов создать Supercell ID с их адресом электронной почты. Так они смогут присматривать за твоей учетной записью, чтобы она была еще безопаснее.
Настройки устройства: попроси родителей или опекунов включить родительский контроль на твоем телефоне или планшете, чтобы настроить игровое время и взаимодействия в сети. Отличные советы по настройке этих параметров можно найти на странице Internet Matters.
2. Сохраняй позитивный настрой
Веди себя вежливо: используй дружелюбный тон, не издевайся ни над кем и не груби. Все участники игры должны чувствовать, что их уважают.
Не обращай внимания на негатив: если кто-то говорит что-то обидное, не отвечай. Расскажи об этом тому, кому ты доверяешь, например родителям, членам семьи, учителю или опекуну. Разбираться с негативом — не твоя забота.
Помогай другим: если ты видишь, что над кем-то издеваются, отправь жалобу и прояви доброту. Если помогать друг другу, игра будет интереснее для всех.
3. Изучи правила безопасной и честной игры
Играй по правилам: у Supercell есть Правила безопасной и честной игры, которые помогают сделать наши игры веселыми и справедливыми для всех. Мы не терпим читеров и не допускаем травли или покупки и продажи учетных записей! Попроси взрослого, которому ты доверяешь (родителя, члена семьи, учителя или опекуна), помочь тебе разобраться, что разрешено, чтобы играть безопасно.
4. Не стесняйся отправлять жалобы
Сообщай о недопустимом поведении: если кто-то нарушает правила или заставляет тебя некомфортно себя чувствовать, не стесняйся жаловаться. Это поможет создать в играх безопасное пространство для всех. Не сомневайся — игроки, на которых пожаловались, не узнают, кто отправил жалобу.
Как пожаловаться: обычно кнопка отправки жалобы есть в игре. Ты также можешь обратиться в службу поддержки через меню настроек. Еще ты можешь найти кнопку отправки жалобы в чате, коснувшись сообщения, на которое хочешь пожаловаться, или в профиле игрока (если хочешь пожаловаться на имя).
5. Следи за временем в игре
Установи ограничения времени: вместе с родителями или опекунами реши, сколько времени ты можешь играть каждый день, и соблюдай эти ограничения.
Делай перерывы: не забывай время от времени отрываться от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть.
Соблюдай баланс: попроси взрослого помочь тебе контролировать проведенное за экраном время, чтобы у тебя оставалось время на учебу и игры на свежем воздухе.
Помни: если во время игры ты чувствуешь дискомфорт или у тебя нет ощущения безопасности, поговори со взрослым, которому ты доверяешь. Он поможет тебе обеспечить безопасность в интернете.