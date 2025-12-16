คู่มือคำแนะนำเยาวชน: 5 สิ่งที่ต้องทำเพื่อการเล่นเกมที่ปลอดภัยบน Supercell
เกมของ Supercell เช่น Clash of Clans, Brawl Stars และ Clash Royale นั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้ที่สนุกสนานและการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก! เช่นเดียวกันกับในชีวิตจริง การเล่นให้ปลอดภัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ คู่มือคำแนะนำนี้จะบอกวิธีที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน สอนให้เป็นคนใจดี และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อที่ท่านจะเล่นสนุกได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ ครั้ง
1. ใช้การตั้งค่าความปลอดภัย
การตั้งค่าโซเชียล: ไปที่เมนูการตั้งค่าในเกมเพื่อจัดการรายชื่อเพื่อนและคำขอเป็นเพื่อนเพื่อจำกัดจำนวนคนที่สามารถติดต่อท่านได้
การกำกับดูแล: ขอผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้สร้าง Supercell ID โดยใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขา การทำเช่นนี้จะช่วยผู้ปกครองตรวจสอบบัญชีได้และทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
การตั้งค่าอุปกรณ์: ขอให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเปิดการการควบคุมของผู้ปกครองในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของท่านเพื่อจัดการระยะเวลาเล่นเกมและการปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ท่านสามารถอ่านเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ได้ที่ Internet Matters
2. สร้างบรรยากาศที่ดี
ใจดี: ใช้คำพูดที่เป็นมิตรอยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการรังแกหรือเป็นคนใจร้าย ทุกคนควรได้รับความเคารพเมื่อเล่นเกม
ไม่สนความคิดเชิงลบ: หากมีคนใช้คำพูดที่ไม่ดี ไม่ต้องตอบกลับ ให้บอกคนที่ท่านไว้ใจ เช่น พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ครู หรือผู้ปกครอง ท่านไม่จำเป็นต้องรับรู้ความคิดเชิงลบเหล่านี้
ช่วยเหลือผู้อื่น: หากท่านพบเห็นคนกำลังถูกรังแก ให้รายงานและแสดงความโอบอ้อมอารี การช่วยเหลือกันทำให้เกมสนุกขึ้นสำหรับทุกคน
3. ทำความคุ้นเคยกับนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรม
เล่นตามกฎ: Supercell มีนโยบายการเล่นที่ปลอดภัยและยุติธรรมที่ช่วยให้เกมสนุกและยุติธรรมสำหรับผู้เล่นทุกคน ไม่โกง ไม่รังแก และไม่ซื้อขายบัญชี! ขอผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ เช่น พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ครู หรือผู้ปกครอง ช่วยท่านในการทำความเข้าใจสิ่งที่ท่านทำได้เพื่อการเล่นที่ปลอดภัย
4. อย่าเกรงกลัวที่จะรายงาน
รายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม: หากมีคนไม่ทำตามกฎหรือทำให้ท่านไม่สบายใจ อย่าลังเลที่จะรายงานคนเหล่านั้น การรายงานช่วยทำให้เกมเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าผู้เล่นที่ถูกรายงานจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนรายงานพวกเขา
วิธีรายงาน: โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถหาปุ่ม “รายงาน” ได้ในเกมหรือติดต่อการช่วยเหลือและการสนับสนุนผ่านการตั้งค่าเกม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถพบตัวเลือก “รายงาน” ในแชตได้ด้วยการแตะข้อความที่ท่านต้องการรายงานหรือในประวัติผู้เล่น (หากท่านต้องการรายงานชื่อผู้เล่น)
5. จัดเวลาเล่นเกมอย่างรอบคอบ
จำกัดเวลาเล่นเกม: พูดคุยกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเพื่อตกลงว่าในแต่ละวันท่านจะเล่นเกมได้นานแค่ไหน และอย่าเล่นเกินเวลาที่กำหนดไว้
พักเล่น: อย่าลืมพักสายตาจากหน้าจอเป็นช่วงๆ
สมดุล: ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยท่านจัดการเวลาการใช้หน้าจอ เพื่อให้ท่านมีเวลาสำหรับการเล่าเรียนและเล่นนอกบ้าน
จำให้ขึ้นใจ: หากมีสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่สบายใจในขณะเล่น ให้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ท่านไว้ใจ พวกเขาจะช่วยให้ท่านปลอดภัยในโลกออนไลน์