Los juegos de Supercell como Clash of Clans, Brawl Stars o Clash Royale son divertidos y competitivos, y unen a jugadores de todo el mundo. ¡Mantener un entorno seguro es casi tan importante como ganar batallas! Esta guía te ayudará a tener pleno control sobre tu privacidad, a gestionar tu tiempo de juego y a identificar si algo va mal. Sigue estas directrices para disfrutar de una experiencia segura y divertida.

1. Ajustes a tu medida

Los juegos de Supercell incorporan ajustes de seguridad para que puedas gestionar tu experiencia. Así es como puedes configurarlos:

Ajustes sociales : configura las solicitudes de amistad para limitar quién puede contactar contigo. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Protección de la cuenta : protege tu cuenta de Supercell ID activando la protección de la cuenta. Sirve para generar códigos de confirmación por SMS o códigos de recuperación para poder recuperar la cuenta si no logras iniciar sesión. Para activarla, sigue estos pasos: Ve a "Ajustes" en cualquiera de nuestros juegos, elige "Supercell ID", toca el engranaje y, en el apartado "Protección de la cuenta", toca "Activar".

Ajustes del dispositivo: usa los controles parentales del teléfono o de la tableta para restringir las compras integradas y el tiempo de uso. Descubre cómo hacerlo con ayuda de Internet Matters.

2. Enfréntate a las situaciones sin miedo

Si tienes algún problema mientras juegas, tienes la capacidad de hacer frente a ello. Esto es lo que puedes hacer:

Comportamientos ofensivos o contenido inapropiado : si alguien se comporta de manera inapropiada, denúncialo. También puedes pedirle al líder del club, clan o vecindario que elimine al jugador o unirte a otro grupo de jugadores mientras se investiga la denuncia. Además, deberías hablar con alguien de confianza, como tus padres, algún miembro de la familia, un profesor o un tutor legal.

Estafas e intentos de manipulación : no compartas nunca la información de tu cuenta ni los códigos de confirmación o recuperación; tampoco hagas clic en enlaces sospechosos que ofrezcan recompensas gratis.

¿Necesitas ayuda? El equipo de asistencia de Supercell te ayudará a recuperar tu cuenta.

3. Actúa según la Política de juego limpio y seguro

Supercell tiene una Política de juego limpio y seguro que garantiza un entorno de juego justo y divertido para todos. A continuación te ofrecemos un resumen:

Comportamientos irrespetuosos Infracciones de la seguridad y la privacidad Contenido dañino o ilegal Ventajas injustas Abusos y engaños

Puedes leer el documento entero aquí.

4. Ante la duda, ¡denuncia!

Si detectas algún incumplimiento de las normas o algo que te incomode, denúncialo. Para activarla, sigue estos pasos:

Denunciar dentro del juego : usa el botón de denuncias en el chat o en los perfiles de jugador.

Contactar con el servicio de asistencia de Supercell : denuncia las infracciones más graves a través del centro de ayuda de Supercell. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Hablar con un adulto de confianza: si han intentado amenazarte o algo te ha sentado mal, habla con tus padres, algún miembro de la familia de confianza, un profesor o un tutor legal.

5. Gestiona tu tiempo de juego para disfrutar de la mejor experiencia

Jugar es divertido, pero la clave está en hacerlo de forma equilibrada. Te explicamos cómo puedes mantener una rutina de juego saludable:

Fija límites : decide cuánto tiempo puedes jugar cada día, y no te pases de ese tiempo.

Descansa : aléjate de la pantalla cada 30-60 minutos para descansar la vista y moverte un poco.

Evita jugar tarde por la noche : necesitas dormir las horas suficientes para mantener la concentración en el colegio y en tu vida cotidiana.

Disfruta de otras actividades: pasa tiempo con amigos, haz ejercicio y disfruta de otras aficiones.





