Keseruan berbagai game kompetitif Supercell, seperti Clash of Clans, Brawl Stars, dan Clash Royale, mampu menyatukan banyak pemain dari seluruh penjuru dunia. Namun, perlu diingat bahwa memastikan keamanan saat bermain juga sama pentingnya dengan memenangi pertempuran! Panduan ini akan membantumu mengontrol privasi, mengelola waktu bermain, dan memastikan kamu tahu tindakan yang perlu diambil jika ada masalah. Ikuti panduan ini supaya kamu bisa menikmati pengalaman bermain yang aman dan seru.

1. Sesuaikan setelan

Game Supercell memiliki setelan keamanan bawaan untuk membantumu mengelola pengalamanmu. Berikut cara melakukan penyesuaian supaya kamu bisa tetap aman:

Setelan sosial : Kelola permintaan berteman supaya kamu bisa membatasi siapa saja yang bisa menghubungimu. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Proteksi Akun : Amankan akun Supercell ID dengan mengaktifkan proteksi akun. Setelan ini dapat digunakan untuk membuat kode verifikasi SMS atau Kode pemulihan supaya kamu bisa memulihkan akun dengan aman saat akun tidak dapat diakses. Berikut caranya: Buka ‘Setelan’ di salah satu game, pilih ‘Supercell ID’, lalu ketuk roda gigi `Setelan`. Di bagian ‘Proteksi Akun’, ketuk ‘Aktifkan’.

Setelan perangkat: Gunakan kontrol orang tua di ponsel atau tabletmu untuk membatasi pembelian dalam game dan waktu layar. Cari tahu caranya dengan membaca saran dari Internet Matters.

2. Jangan ragu untuk mengatasi masalah

Jika menemukan masalah ketika bermain, jangan ragu untuk segera mengambil tindakan. Berikut hal-hal yang dapat kamu lakukan:

Menghadapi perilaku yang mengganggu atau konten yang tidak pantas : Jika pemain lain berperilaku tidak sopan atau tidak pantas, kamu bisa membuat laporan. Kamu juga bisa meminta pemimpin Geng, Klan, atau Lingkungan untuk mengeluarkan pemain tersebut supaya kamu bisa bermain dengan lebih aman, atau kamu juga bisa bergabung ke grup pemain lain sementara kami menangani laporanmu. Selain itu, sampaikan hal ini kepada orang yang kamu percaya, misalnya orang tua, anggota keluarga, guru, atau walimu untuk memastikan kamu mendapatkan semua bantuan yang kamu perlukan.

Menangani penipuan dan upaya peretasan : Jangan pernah membagikan detail akun, verifikasi, atau kode pemulihanmu atau mengklik tautan mencurigakan yang mengaku menawarkan hadiah gratis.

Perlu bantuan? Tim dukungan Supercell dapat membantumu menyelesaikan berbagai masalah, seperti akun yang hilang.

3. Ikuti Kebijakan Main Aman dan Bersih

Supercell memiliki Kebijakan Main Aman dan Bersih yang memastikan semua pemain bermain dengan bersih dan dapat menikmati game. Berikut ringkasannya:

Disrupsi dalam Bersosialisasi Pelanggaran Keamanan dan Privasi Konten Berbahaya atau Melanggar Hukum Tindakan Curang untuk Mengungguli Pemain Lain Penyalahgunaan dan Penipuan

Kamu bisa membaca kebijakan lengkap di sini.

4. Jika ragu, laporkan!

Jika kamu melihat sesuatu yang melanggar peraturan atau membuatmu merasa tidak nyaman, laporkan! Berikut caranya:

5. Kelola waktu bermain untuk menikmati pengalaman terbaik

Bermain game memang seru, tapi keseimbangan adalah kunci! Berikut cara memastikan waktu bermain yang sehat:

Tetapkan batas waktu : Tetapkan berapa lama kamu akan bermain setiap hari dan jangan lewati batas tersebut.

Istirahat : Berhentilah menatap layar setiap 30–60 menit untuk mengistirahatkan mata dan meregangkan badan.

Jangan bermain saat tengah malam : Pastikan waktu tidurmu cukup supaya kamu bisa tetap fokus di sekolah dan di kehidupan nyata.

Lakukan aktivitas lain: Luangkan waktu untuk berkumpul dengan teman, berolahraga, dan menikmati berbagai hobi selain bermain game.





