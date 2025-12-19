Supercell-spellen, zoals Clash of Clans, Brawl Stars en Clash Royale zijn leuk en competitief, en brengen spelers van over de hele wereld samen. Veilig kunnen spelen is net zo belangrijk als gevechten winnen! Deze gids helpt je om controle te krijgen over je privacy, je speeltijd te beheren en op de hoogte te zijn van wat je moet doen als er iets misgaat. Volg deze richtlijnen om ervoor te zorgen dat je een veilige en plezierige ervaring hebt.

1. Kies je instellingen zorgvuldig

Supercell-spellen hebben ingebouwde veiligheidsinstellingen om je te helpen je ervaring te beheren. Zo kun je ze aanpassen om veilig te blijven:

Accountbeveiliging : beveilig je Supercell ID-account door accountbeveiliging in te schakelen. Je kunt het gebruiken om sms-verificatiecodes of herstelcodes te genereren om je account veilig te herstellen als je geen toegang meer hebt. Zo doe je dat: Ga naar 'Instellingen' in een van de games, kies 'Supercell ID', tik op het tandwielpictogram 'Instellingen' en tik onder 'Accountbeveiliging' op 'Activeren'.

Apparaatinstellingen: gebruik ouderlijk toezicht op je telefoon of tablet om in-game aankopen en schermtijd te beperken. Bekijk hoe met advies van Internet Matters.

2. Weet hoe je problemen kunt oplossen

Als je tijdens het spelen een probleem ondervindt, kun je zelf actie ondernemen. Je kunt het volgende doen:

Omgaan met storend gedrag of ongepaste content : als iemand zich onbeleefd of ongepast gedraagt, meld dit dan. Je kunt ook de leider van je club, clan of buurt vragen om de speler te verwijderen voor een veiligere spelervaring, of je kunt je aansluiten bij een andere groep spelers terwijl wij de melding afhandelen. Praat ook met iemand die je vertrouwt, zoals je ouders, een familielid, een leraar of een verzorger, om ervoor te zorgen dat je alle hulp krijgt die je nodig hebt.

Omgaan met oplichting en hackpogingen : deel nooit je accountgegevens, verificatie- of herstelcodes en klik nooit op verdachte links die gratis beloningen beloven.

Hulp nodig? Het ondersteuningsteam van Supercell kan helpen bij problemen zoals verloren accounts.

3. Volg het Beleid voor een veilig en eerlijk spel

Supercell heeft een Beleid voor een veilig en eerlijk spel dat ervoor zorgt dat iedereen eerlijk speelt en van het spel geniet. Hier volgt een kort overzicht:

Sociale verstoring Veiligheids- en privacyschending Schadelijke of illegale content Oneerlijk voordeel Misbruik en misleiding

Het volledige beleid kun je hier lezen.

4. Twijfel je, meld het dan toch!

Als je iets ziet dat tegen de regels is of je een ongemakkelijk gevoel geeft, rapporteer het dan! Zo doe je dat:

Rapporteren in het spel : gebruik de rapporteerknop in de chat of in het profiel van een speler.

Vertel het aan een vertrouwde volwassene: als je je bedreigd of ongemakkelijk voelt, praat dan met een ouder, familielid, leraar of verzorger.

5. Beheer speeltijd voor de beste ervaring

Gamen is leuk, maar evenwicht is belangrijk! Zo houd je een gezonde speelroutine aan:

Stel tijdslimieten in : beslis hoe lang je elke dag kunt spelen en houd je eraan.

Neem pauzes : ga elke 30-60 minuten even weg van het scherm om je ogen te laten rusten en om te stretchen.

Game niet 's nachts : zorg dat je voldoende slaap krijgt om je op school en in het echte leven te kunnen concentreren.

Geniet van andere activiteiten: breng tijd door met vrienden, doe aan sport en geniet van hobby's buiten het gamen.





