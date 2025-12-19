Skip to content
Supercell logo

Guia do Adolescente: Sua Segurança na Supercell

Guia do Adolescente: Sua Segurança na Supercell

Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale e os outros jogos da Supercell são divertidos e competitivos, com jogadores de todo o mundo. Garantir a segurança ao jogar é tão importante quanto vencer as batalhas! Este guia ajuda você a assumir o controle da sua privacidade, administrar o tempo de jogo e saber o que fazer caso algo dê errado. Siga estas diretrizes para ter uma experiência segura e agradável.

1. Personalize suas configurações

Os jogos da Supercell têm configurações de segurança integradas que ajudam a gerenciar a experiência do usuário. Veja como ajustá-las para se proteger:

  • Configurações sociais: gerencie os pedidos de amizade para limitar quem pode entrar em contato com você.

  • Proteção da conta: ative para proteger sua conta do Supercell ID. Pode ser usada para gerar códigos de verificação por SMS ou códigos de recuperação para resgatar a sua conta com segurança caso você não consiga acessá-la. Como fazer isso:

    • Acesse "Configurações" em qualquer jogo, selecione "Supercell ID", toque no ícone de engrenagem e, em "Proteção da conta", toque em "Ativar".

  • Configurações do dispositivo: use o controle parental no seu smartphone ou tablet para restringir as compras no aplicativo e o tempo de uso. Veja as recomendações do site Internet Matters.

2. Saiba como agir

Ao encontrar um problema no jogo, você tem várias opções. Veja o que fazer:

  • Comportamento perturbador ou impróprio: caso alguém apresente comportamento ofensivo ou impróprio, faça uma denúncia. Você também pode pedir ao líder do seu clube, clã ou vizinhança para remover o jogador ou pode entrar em outro grupo de jogadores enquanto analisamos a sua denúncia. Converse também com alguém em quem você confie, como seus pais, parentes, professores ou responsáveis, para obter toda a ajuda necessária.

  • Golpes e tentativas de invasão: nunca compartilhe os dados da sua conta nem os códigos de verificação ou recuperação e nunca clique em links suspeitos que ofereçam recompensas grátis.

  • Precisa de ajuda? A equipe de suporte da Supercell pode ajudar a recuperar contas perdidas.

3. Siga a Política de Jogo Limpo e Seguro

A Supercell tem uma Política de Jogo Limpo e Seguro que garante um ambiente justo e divertido para todos. Veja um resumo de como ela funciona:

Perturbação social
Violações relacionadas a segurança e privacidade
Conteúdo nocivo ou ilegal
Vantagem injusta
Abuso e fraude

Leia aqui a política completa.

4. Em caso de dúvida, denuncie!

Caso veja algo que viole as regras ou faça você se sentir desconfortável, faça uma denúncia! Como fazer isso:

  • Fazer denúncias no jogo: use o botão de denúncia no bate-papo ou no perfil do jogador.

  • Entrar em contato com o suporte da Supercell: denuncie problemas mais sérios através da central de ajuda da Supercell.

  • Avise um adulto responsável: em caso de ameaças ou desconforto, converse com seus pais, parentes, professores ou responsáveis.

5. Administre o tempo de jogo para ter a melhor experiência possível

Jogar é divertido, mas o equilíbrio é fundamental! Veja como manter uma rotina saudável de jogo:

  • Estabeleça limites de tempo: decida quanto tempo você quer passar jogando a cada dia e não ultrapasse o limite estabelecido.

  • Faça pausas: afaste-se da tela em intervalos de 30 a 60 minutos para descansar a vista e se alongar.

  • Evite jogar até tarde: durma o suficiente para manter o foco na escola e na vida real.

  • Curta outras atividades: passe tempo com os amigos, exercite-se e divirta-se com outros hobbies.