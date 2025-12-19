Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale e os outros jogos da Supercell são divertidos e competitivos, com jogadores de todo o mundo. Garantir a segurança ao jogar é tão importante quanto vencer as batalhas! Este guia ajuda você a assumir o controle da sua privacidade, administrar o tempo de jogo e saber o que fazer caso algo dê errado. Siga estas diretrizes para ter uma experiência segura e agradável.

1. Personalize suas configurações

Os jogos da Supercell têm configurações de segurança integradas que ajudam a gerenciar a experiência do usuário. Veja como ajustá-las para se proteger:

Configurações sociais : gerencie os pedidos de amizade para limitar quem pode entrar em contato com você. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Proteção da conta : ative para proteger sua conta do Supercell ID. Pode ser usada para gerar códigos de verificação por SMS ou códigos de recuperação para resgatar a sua conta com segurança caso você não consiga acessá-la. Como fazer isso: Acesse "Configurações" em qualquer jogo, selecione "Supercell ID", toque no ícone de engrenagem e, em "Proteção da conta", toque em "Ativar".

Configurações do dispositivo: use o controle parental no seu smartphone ou tablet para restringir as compras no aplicativo e o tempo de uso. Veja as recomendações do site Internet Matters.

2. Saiba como agir

Ao encontrar um problema no jogo, você tem várias opções. Veja o que fazer:

Comportamento perturbador ou impróprio : caso alguém apresente comportamento ofensivo ou impróprio, faça uma denúncia. Você também pode pedir ao líder do seu clube, clã ou vizinhança para remover o jogador ou pode entrar em outro grupo de jogadores enquanto analisamos a sua denúncia. Converse também com alguém em quem você confie, como seus pais, parentes, professores ou responsáveis, para obter toda a ajuda necessária.

Golpes e tentativas de invasão : nunca compartilhe os dados da sua conta nem os códigos de verificação ou recuperação e nunca clique em links suspeitos que ofereçam recompensas grátis.

Precisa de ajuda? A equipe de suporte da Supercell pode ajudar a recuperar contas perdidas.

3. Siga a Política de Jogo Limpo e Seguro

A Supercell tem uma Política de Jogo Limpo e Seguro que garante um ambiente justo e divertido para todos. Veja um resumo de como ela funciona:

Perturbação social Violações relacionadas a segurança e privacidade Conteúdo nocivo ou ilegal Vantagem injusta Abuso e fraude

Leia aqui a política completa.

4. Em caso de dúvida, denuncie!

Caso veja algo que viole as regras ou faça você se sentir desconfortável, faça uma denúncia! Como fazer isso:

Fazer denúncias no jogo : use o botão de denúncia no bate-papo ou no perfil do jogador.

Entrar em contato com o suporte da Supercell : denuncie problemas mais sérios através da central de ajuda da Supercell. Brawl Stars Boom Beach Clash of Clans Clash Royale Hay Day Squad Busters mo.co

Avise um adulto responsável: em caso de ameaças ou desconforto, converse com seus pais, parentes, professores ou responsáveis.

5. Administre o tempo de jogo para ter a melhor experiência possível

Jogar é divertido, mas o equilíbrio é fundamental! Veja como manter uma rotina saudável de jogo:

Estabeleça limites de tempo : decida quanto tempo você quer passar jogando a cada dia e não ultrapasse o limite estabelecido.

Faça pausas : afaste-se da tela em intervalos de 30 a 60 minutos para descansar a vista e se alongar.

Evite jogar até tarde : durma o suficiente para manter o foco na escola e na vida real.

Curta outras atividades: passe tempo com os amigos, exercite-se e divirta-se com outros hobbies.





