Format des Brawl Cup
Der Brawl Cup steht vor der Tür, und die besten Teams der Welt machen sich bald schon bereit, in der deutschen Hauptstadt Berlin gegeneinander anzutreten!
Teams aus verschiedenen Ecken der Welt werden in einem Kampf der Regionen aufeinandertreffen und sich durch die Gruppenphase kämpfen, um in die Playoffs zu kommen und für ihren Teil der insgesamt 100.000 US-Dollar Preisgeld zu kämpfen.
Darüber hinaus holt das Siegerteam einen zusätzlichen World-Finals-Platz für seine Region, und die Zweitplatzierten sichern sich einen zusätzlichen Last-Chance-Qualifier-Platz.
Gruppenphase
Die Gruppenphase besteht aus 4 Gruppen zu jeweils 3 Teams, die in einem Jeder-gegen-jeden-Format gegeneinander antreten. Die Teams wurden auf Basis ihrer regionalen Leistung gruppiert, mit Repräsentanten unterschiedlicher Regionen, die um Ruhm, Ehre und Beute kämpfen. Alle Gruppenphase-Matches finden im Best-of-5-Format statt.
Die 2 besten Teams jeder Gruppe rücken in die Playoffs weiter:
Gruppe A
Südamerika | Platz 1
EMEA | Platz 2
China #1
Gruppe B
Nordamerika | Platz 1
Ostasien | Platz 2
Champion des RTBC Südamerika West*
Gruppe C
Ostasien | Platz 1
Südamerika | Platz 2
Champion des RTBC Südost- & Südasien
Gruppe D
EMEA | Platz 1
Nordamerika | Platz 2
China #2
*Un Sueño Incompleto und Revenant XSpark haben sich über die „SA West“- und „SESA“-Plätze nach dem Sieg in den jeweiligen „Road to Brawl Cup“-Qualifiern qualifiziert.
Playoffs
Sobald die Gruppenphase beendet ist, rücken die 8 besten Teams zu den Playoffs vor und kämpfen in einem Einzelausscheidungs-Bracket, bei dem alle Matches in einem Best-of-5 -Format gespielt werden.
Die Platzierung im Bracket basiert auf den Ergebnissen in der Gruppenphase:
Viertelfinale 1:
Gruppe A – Platz 1 🆚 Gruppe B – Platz 2
Viertelfinale 2:
Gruppe D – Platz 1 🆚 Gruppe C – Platz 2
Viertelfinale 3:
Gruppe B – Platz 1 🆚 Gruppe A – Platz 2
Viertelfinale 4:
Gruppe C – Platz 1 🆚 Gruppe D – Platz 2
Von hier ab kämpfen sich die Teams durch das Bracket, bis nur noch zwei übrigbleiben, die sich im Grand Final gegenüberstehen.
Zeitplan
Der Brawl Cup findet vom 15. bis 17. Mai in der Uber Eats Music Hall Arena in Berlin, Deutschland statt. Der Zutritt zum Veranstaltungsort wird jeden Tag um 12 Uhr MESZ freigegeben. Die Veranstaltung beginnt um 12:45 Uhr MESZ (Änderungen vorbehalten).
Tag 1 – 15. Mai
Am Brawl-Cup-Eröffnungstag finden die Matches der Gruppen A und B statt, bei denen die Teams um ihren Platz in den Playoffs kämpfen.
Tag 2 – 16. Mai
Am zweiten Tag findet die Gruppenphase ihr Ende mit den Gruppen C und D, die um die verbleibenden Playoff-Plätze kämpfen.
Tag 3 – 17. Mai
Der Brawl-Cup-Finaltag dreht sich ganz um die Playoffs, in denen die verbleibenden Teams um ihren Anteil an dem Gesamtpreisgeld von 100.000 US-Dollar kämpfen. Das Siegerteam nimmt 35.000 Dollar mit nach Hause und sichert seiner Region einen zusätzlichen World-Finals-Platz, während sich die Zweitplatzierten neben dem Preisgeld einen zusätzlichen Last-Chance-Qualifier-Platz verdienen.
Brawl-Cup-Tickets
Tickets sindjetzt erhältlich, wobei die VIP-Tickets bereits ausverkauft sind! Sichere dir deinen Platz und erlebe den Kampf der Regionenlive in Berlin. Wenn du vorhast, dabei zu sein, dann wirf einen Blick in den Brawl-Cup-Ticket-Guide, am alles zu erfahren, was du vor dem Event wissen musst!
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