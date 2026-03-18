Der Brawl Cup steht vor der Tür, und die besten Teams der Welt machen sich bald schon bereit, in der deutschen Hauptstadt Berlin gegeneinander anzutreten!

Teams aus verschiedenen Ecken der Welt werden in einem Kampf der Regionen aufeinandertreffen und sich durch die Gruppenphase kämpfen, um in die Playoffs zu kommen und für ihren Teil der insgesamt 100.000 US-Dollar Preisgeld zu kämpfen.

Darüber hinaus holt das Siegerteam einen zusätzlichen World-Finals-Platz für seine Region, und die Zweitplatzierten sichern sich einen zusätzlichen Last-Chance-Qualifier-Platz.