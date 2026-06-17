La comunidad de Brawl Stars se dividirá en 2 equipos y, antes de que comiencen los partidos, se decidirá en conjunto cuáles son los equipos (los nombres, los logos, etc.).

Durante los 2 primeros días, ambos equipos deberán votar para crear su equipo desde cero:

Día 1 | Elección del nombre:

Mezcla y empareja palabras (sustantivos y adjetivos) para votar el nombre de tu equipo.

Día 2 | Diseño de la insignia:

Elige el tamaño, el color y el icono de tu insignia para representar a tu club durante el torneo.

EL TORNEO

Una vez que se hayan formado los equipos, comenzará el torneo de la Copa Starr de adidas, que durará 12 días y estará dividido en 2 fases.

FASE 1 | FASE DE GRUPOS (del 20 al 25 de junio)

El torneo contará con 3 partidos de grupos. Algunos se disputarán contra equipos formados por PNJ, los cuales incluirán a brawlers como el trío del rancho o el de Chuchelandia. ¡Pero no dejes que eso te distraiga, no te lo pondrán nada fácil!

¿Cómo funcionan los partidos?

Cada partido dura 2 días. Durante ese tiempo, tu equipo deberá llenar la barra de la comunidad antes que el equipo rival, y la forma de hacerlo es ganando partidas de Superball, un nuevo modo de juego. Los equipos de PNJ tendrán su propia barra, la cual se llenará sola con el tiempo, ¡así que asegúrate de que tu equipo permanezca por delante!

TERCER PARTIDO DE GRUPOS (del 24 al 25 de junio)

Este será el primer enfrentamiento entre la comunidad: equipo 1 contra equipo 2, y es tu oportunidad para demostrar quién manda.

FASE 2 | FASE DE ELIMINACIÓN (del 26 de junio al 1 de julio)

Tras la fase de grupos:

Cuartos de final

(del 26 al 27 de junio)

Semifinales

(del 28 al 29 de junio)

Gran final

(del 30 de junio al 1 de julio)

Equipo de la comunidad 1 contra equipo de la comunidad 2¡La revancha!

En la gran final, ambos equipos competirán por llenar su barra antes que el otro. No habrá que esperar hasta que se acabe el tiempo: ¡el primer equipo que la llene ganará el torneo de la Copa Starr de adidas!