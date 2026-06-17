COMIENZA LA COPA STARR DE ADIDAS
La Copa Starr de adidas es el primer evento de la comunidad futbolístico, en el que los jugadores colaborarán para crear sus propios equipos de Balón Brawl y competirán en un intenso torneo para decidir quién consigue el título de campeón de adidas. Además del título, también podrás obtener un brawler gratis, un aspecto gratuito, premios caóticos ¡y mucho más!
El evento comienza ya y termina el 1 de julio (las recompensas finales se entregarán el 2 de julio), e incluirá equipos de PNJ, dos equipos de la comunidad y un partido de revancha en la gran final que lo decidirá todo. ¡Vamoooos! 🔥
FUNCIONAMIENTO
La comunidad de Brawl Stars se dividirá en 2 equipos y, antes de que comiencen los partidos, se decidirá en conjunto cuáles son los equipos (los nombres, los logos, etc.).
Durante los 2 primeros días, ambos equipos deberán votar para crear su equipo desde cero:
Día 1 | Elección del nombre:
Mezcla y empareja palabras (sustantivos y adjetivos) para votar el nombre de tu equipo.
Día 2 | Diseño de la insignia:
Elige el tamaño, el color y el icono de tu insignia para representar a tu club durante el torneo.
EL TORNEO
Una vez que se hayan formado los equipos, comenzará el torneo de la Copa Starr de adidas, que durará 12 días y estará dividido en 2 fases.
FASE 1 | FASE DE GRUPOS (del 20 al 25 de junio)
El torneo contará con 3 partidos de grupos. Algunos se disputarán contra equipos formados por PNJ, los cuales incluirán a brawlers como el trío del rancho o el de Chuchelandia. ¡Pero no dejes que eso te distraiga, no te lo pondrán nada fácil!
¿Cómo funcionan los partidos?
Cada partido dura 2 días. Durante ese tiempo, tu equipo deberá llenar la barra de la comunidad antes que el equipo rival, y la forma de hacerlo es ganando partidas de Superball, un nuevo modo de juego. Los equipos de PNJ tendrán su propia barra, la cual se llenará sola con el tiempo, ¡así que asegúrate de que tu equipo permanezca por delante!
TERCER PARTIDO DE GRUPOS (del 24 al 25 de junio)
Este será el primer enfrentamiento entre la comunidad: equipo 1 contra equipo 2, y es tu oportunidad para demostrar quién manda.
FASE 2 | FASE DE ELIMINACIÓN (del 26 de junio al 1 de julio)
Tras la fase de grupos:
Cuartos de final
(del 26 al 27 de junio)
Semifinales
(del 28 al 29 de junio)
Gran final
(del 30 de junio al 1 de julio)
Equipo de la comunidad 1 contra equipo de la comunidad 2¡La revancha!
En la gran final, ambos equipos competirán por llenar su barra antes que el otro. No habrá que esperar hasta que se acabe el tiempo: ¡el primer equipo que la llene ganará el torneo de la Copa Starr de adidas!
Desafíos de medio tiempo de adidas
Para que el evento no pierda la chispa, el segundo día de cada partido habrá un desafío de medio tiempo de adidas que te servirá para ganar recompensas extras. Cada 2 días a las 08:00 UTC, publicaremos un vídeo corto con más información, así que visita con regularidad la pantalla del evento y nuestras redes sociales.
RECOMPENSAS
Esta es una lista de las recompensas que podrás obtener durante el evento, además de las versiones mejoradas por completar los desafíos de medio tiempo de adidas:
1000 duplicadores de XP o al brawler Jae-yong (1000 créditos si ya lo tienes)
3000 blines o el aspecto Otis brazo extensible
Caja de trofeos mega o caja de trofeos ultra
5 premios caóticos o 10 premios caóticos
1000 monedas o 2000 monedas
1000 puntos de fuerza o 2000 puntos de fuerza
SORTEO ESPECIAL
¡Vamos a sortear 1 millón de monedas y 1 millón de puntos de fuerza a un total de 10 jugadores!
Cómo participar
Comparte un vídeo diario en tus redes sociales (Instagram, X, Reddit o TikTok) presumiendo de tu mejor gol en Superball.
No te olvides de usar los hashtags #adidas y #BrawlStars.
Nos pondremos en contacto con los ganadores cuando haya terminado el evento, aunque es posible que tardemos varios días.
¡Buena suerte a todos!