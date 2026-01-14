Detalles del evento #RandomBS
Desde hoy y hasta el 22 de enero, el caos llega a Brawl Stars. Cada día del evento #RandomBS ocurrirán cosas aleatorias, lo que cambiará la experiencia de juego.
Esto se aplicará de 3 formas distintas, y la comunidad deberá cumplir los objetivos para desbloquear las recompensas diarias.
Qué puedes esperar:
Modificaciones aleatorias diarias del juego.
Objetivos de la comunidad aleatorios diarios.
Recompensas aleatorias diarias (cada día habrá 3 recompensas posibles, pero solo 1 será la elegida).
Hoy encontrarás lo siguiente:
Modificador: modificador del Último aliento en todos los modos de juego.
Objetivo: 700 millones de eliminaciones en 24 horas.
Recompensas: 2567 duplicadores de XP, 1 megacaja o 2 premios caóticos.
Si la comunidad alcanza el objetivo, mañana anunciaremos cuál es la recompensa.
¿Cómo sé cuáles son el modificador, el objetivo y la recompensa del día?
Cada día, sobre las 08:00 UTC, publicaremos un vídeo en las redes sociales de Brawl Stars en el que anunciaremos el modificador, el objetivo y las posibles recompensas de la jornada. Además, si la comunidad alcanzó el objetivo del día anterior, también desvelaremos qué recompensa ha salido elegida.
En esta ocasión, seleccionamos las recompensas de forma distinta: los community managers se enfrentarán a diferentes desafíos para decidir qué recompensa recibirá la comunidad.
Lista de recompensas:
2567 duplicadores de XP, 1 megacaja o 2 premios caóticos.
1050 blines, 10 premios Starr o 512 puntos de fuerza.
1998 XP del Pro Pass, 487 monedas o una reacción.
212 créditos, 2 premios Starr o el aspecto de hipercarga de Poco BPM.
111 gemas, 11 gemas o 1 gema.
501 blines, este spray o 1 premio Starr legendario.
3 makis, 6 premios angelicales o 9 premios demoníacos.
Un icono de jugador, 987 puntos de fuerza o Finx gratis.
1002 monedas, 2468 duplicadores de XP o 1 caja mecánica.
2 premios caóticos, 1 premio Starr de hipercarga o 1 caja de trofeos.
¿Y cuáles son los modificadores diarios?
Habrá un modificador del juego nuevo cada día, es decir, solo estarán activos durante 24 horas. Aquí tienes varios ejemplos:
Solo se puede jugar al Balón Brawl.
Todos los asesinos están prohibidos.
Solo está disponible el modo Supervivencia+.
Y... ¿cabezas enormes?
Abre el juego y echa un vistazo a las redes sociales de Brawl Stars todos los días para saber lo que te espera.
SORTEO ESPECIAL
Vamos a seleccionar a 10 jugadores que recibirán 100 premios Starr legendarios.
Para participar, haz lo siguiente:
Publica un vídeo de cualquier jugada que hagas durante el evento.
Usa los hashtags #BrawlStars y #RandomBS.
Y eso es todo, ¡es muy fácil! Nos pondremos en contacto con los ganadores cuando haya terminado el evento, el 23 de enero.
¡VAMOOOS!