Este San Brawlentín, por fin cumplirás tu sueño de... ¡tener una cita con un brawler!

Del 14 al 25 de febrero, podrás tener una cita con 5 brawlers ¡e incluso ganarás recompensas por ello!

LAS CITAS

Podrás acceder a todas las citas desde la pestaña de Novedades dentro del juego y, al igual que en la vida real, cada una se dividirá en 2 fases.

FASE 1 : La comunidad deberá completar un objetivo al día, que consistirá en alcanzar 20 millones de eliminaciones con el brawler con el que vas a tener la cita. Al completar el objetivo, todo el mundo recibirá una caja del amor como recompensa y la cita podrá comenzar.

FASE 2: ¡La cita da comienzo! Durante esta, interactuarás con el brawler, sabrás cómo le va en su miserable vida y podrás ayudarle a sostener su pesada carga emocional, ¡pero al final es cuando empieza lo bueno! La comunidad deberá unirse para realizar una última elección. Esta elección afectará el medidor de amor del brawler: cuanto más feliz esté, ¡mejor será la recompensa que reciba todo el mundo!

MEDIDOR DE AMOR

¡La elección final afectará al medidor de amor! Cuanto más lleno esté, mejores serán las recompensas.

La comunidad tendrá todo un día para debatir y decidir cuál es la mejor elección. Piensa en qué será lo mejor para cada brawler en función de sus intereses y personalidades para tomar la mejor decisión posible. También podrás cambiar tu elección todas las veces que quieras antes de que acabe el tiempo, pero una vez que concluya la cuenta atrás, el medidor de amor quedará bloqueado y la recompensa será definitiva.

RECOMPENSAS

Siempre ganarás una caja del amor por completar el objetivo de la fase 1, pero al final de cada cita también obtendrás una recompensa que será mejor o peor en función de la elección de la comunidad.

CITA 1 : 500, 1000 o 2000 monedas.

CITA 2 : 500, 1000 o 2000 puntos de fuerza.

CITA 3 : 2, 5 u 8 premios caóticos.

CITA 4 : un spray, una reacción o un aspecto legendario (Stu atleta).

CITA 5 : un duplicador de XP (1000 XP), 1000 XP del Pro Pass o un brawler gratis.

CITA 6: ¯\_(ツ)_/¯

SORTEO DE LA COMUNIDAD

¡10 jugadores aleatorios ganarán 2 conjuntos de 1 millón de gemas! Uno será para el ganador y, el otro, para una persona especial de su elección.

Para participar, haz lo siguiente:

Comparte una captura de pantalla de tu última elección en cada cita en redes sociales e incluye los hashtags #Brawlentines y #Brawlstars.

Cuantos más días compartas tus elecciones, más posibilidades tendrás de ganar.

¡La primera cita ya está disponible! Alcanza las 20 millones de eliminaciones con Amber junto con la comunidad para desbloquear la cita con ella.