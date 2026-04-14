Puedes obtener un buffie gratis, el aspecto de Trunk Royale y muchos más recursos... ¡Pero deberás mantener a Brawl con vida!

Te contamos cómo hacerlo:

Completa las 6 victorias diarias todos los días. Cuantos más jugadores las completen, mejores serán las recompensas.

Por lo tanto, una vez que hayas alcanzado tu objetivo, ¡convence a tus amigos de que hagan lo mismo! La única forma de obtener las mejores recompensas es haciendo que el mayor número posible de gente complete las 6 victorias diarias.

También habrá un premio caótico adicional todos los días si la comunidad completa una tarea diaria en redes sociales.

Habrá una nueva tarea social cada día, la cual aparecerá en la pantalla del evento de la comunidad.

Algunas de las tareas que pueden aparecer son dar me gusta a un vídeo de Brawl Stars en YouTube, etiquetar a tu creador de contenido favorito en redes sociales o dejar un comentario sobre algo específico, así que no te olvides de visitar la pantalla del evento de la comunidad a diario.

Durante todo el evento, habrá 2 premios caóticos garantizados en la última victoria del día, ¡así que anímate a participar!

Estas son las recompensas:

Premios caóticos

Puntos de fuerza

Gemas

Aspecto de Trunk Royale

Premios Starr

Buffie aleatorio

Duplicador de XP

Blines

XP del Pro Pass

Caja de trofeos

2 premios caóticos diarios por las victorias diarias

Premios caóticos adicionales todos los días por las tareas en redes sociales

SORTEO:

Todo el mundo que complete la tarea diaria en redes sociales también participará en nuestro sorteo de gemas. Cada día, comprobaremos la lista de jugadores que hayan completado la tarea ¡y elegiremos al azar a 1 afortunado ganador que recibirá 100 000 gemas! Todos los días habrá un ganador distinto, ¡así que no dejes las tareas por hacer!

El evento comienza hoy y termina el 24 de abril a las 08:00 UTC.

Así que, ya sabes... ¡Mantengamos a Brawl con vida! #KEEPBRAWLALIVE