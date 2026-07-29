Ha llegado la hora de la verdad.

Se aproxima el mayor evento de Brawl Stars del año y los mejores equipos del mundo se preparan para combatir por el título de campeones mundiales.

Tras las finales mensuales, la clasificatoria de última oportunidad y partidos reñidísimos en todas las regiones, solo quedan los mejores equipos.

Del 20 al 22 de noviembre, los doce equipos aspirantes al título de campeones mundiales viajarán al Gimnasio Metropolitano de Tokio para luchar por 1 000 000 USD y el trofeo de Thomas Lyte.