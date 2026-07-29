Formato de las finales mundiales de Brawl Stars 2026
Ha llegado la hora de la verdad.
Se aproxima el mayor evento de Brawl Stars del año y los mejores equipos del mundo se preparan para combatir por el título de campeones mundiales.
Tras las finales mensuales, la clasificatoria de última oportunidad y partidos reñidísimos en todas las regiones, solo quedan los mejores equipos.
Del 20 al 22 de noviembre, los doce equipos aspirantes al título de campeones mundiales viajarán al Gimnasio Metropolitano de Tokio para luchar por 1 000 000 USD y el trofeo de Thomas Lyte.
Resumen del evento
Estos son todos los detalles para poder disfrutar del evento:
Evento: Finales mundiales de Brawl Stars
Fecha: Del 20 al 22 de noviembre de 2026
Lugar: Tokio, Japón
Recinto: Gimnasio Metropolitano de Tokio
Equipos: 12
Bolsa de premios: 1 000 000 USD
¿QUIÉNES JUEGAN?
La lista de aspirantes de las finales mundiales incluirá equipos provenientes de toda la temporada del BSC:
Europa, Oriente Medio y África: Del primer al cuarto equipo
Norteamérica: Primer y segundo equipo
Sudamérica: Primer y segundo equipo
Asia oriental: Primer y segundo equipo
Clasificatoria de última oportunidad: Dos equipos
EL FORMATO
Las finales mundiales durarán tres días y habrá un total de 24 partidos.
El evento empieza el viernes 20 con la fase de grupos y continúa con eliminatorias durante los dos días siguientes, sábado y domingo.
VIERNES | FASE DE GRUPOS
El viernes empieza la competición: los 8 equipos se dividen en 2 grupos con formato GSL y partidos al mejor de 5.
Que el formato de la fase de grupos sea GSL significa que los equipos tendrán la oportunidad de combatir en sus grupos y sobrevivir. Cuatro equipos participan, dos equipos se clasifican y otros dos quedan eliminados. Los equipos empiezan con un partido inaugural para luego disputar un partido de eliminación o un partido entre ganadores, que decidirá cuál es el segundo equipo que avanza.
Grupo A
Europa, Oriente Medio y África: Equipo 2
América del Sur: Equipo 2
Europa, Oriente Medio y África: Equipo 3
CUO: Equipo 2
Grupo B
Asia oriental: Equipo 2
América del Norte: Equipo 2
Europa, Oriente Medio y África: Equipo 4
CUO: Equipo 1
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las eliminatorias y se unirán a los cuatro equipos clasificados directamente a través de las clasificaciones regionales.
Esto significa que, cuando acabe el viernes, quedará decidido el bracket completo de ocho equipos de las eliminatorias.
Las finales mundiales están al caer y nadie quiere convertirse en el primer equipo que cae eliminado.
SÁBADO | INICIO DE LAS ELIMINATORIAS
El sábado da comienzo el bracket.
Las eliminatorias están formadas por un bracket de eliminación doble con ocho equipos, lo que significa que los equipos tendrán que ganar sus partidos para clasificarse para la gran final de la manera más rápida.
Los cuatro equipos que llegaron directamente desde las clasificaciones regionales participarán en las eliminatorias junto con los cuatro equipos que sobrevivieron a la fase de grupos del viernes.
Equipos de las eliminatorias
Europa, Oriente Medio y África: Equipo 1
América del Sur: Equipo 1
Asia oriental: Equipo 1
América del Norte: Equipo 1
Grupo A: Equipo 1
Grupo A: Equipo 2
Grupo B: Equipo 1
Grupo B: Equipo 2
En el bracket las cosas se ponen serias. Los favoritos pueden caer ante equipos que han pasado más desapercibidos. Un set puede cambiar el torneo entero. El trofeo está cada vez más cerca, y se nota la presión.
DOMINGO | DÍA DEL CAMPEONATO
El domingo será el último día de las finales mundiales.
Los ocho equipos que queden seguirán luchando en el bracket de eliminación doble, y solo los más fuertes llegarán a los últimos partidos de la temporada.
El domingo se disputarán cinco partidos al mejor de 5 y el mayor partido del año: la gran final.
La gran final se disputará al mejor de siete, y el equipo del bracket superior empezará con una ventaja de 1 a 0.
Cuando termine, un equipo se coronará como campeón mundial y levantará el trofeo de Thomas Lyte, además de llevarse a casa la mayor parte de la bolsa de premios de 1 000 000 USD.
Pronto revelaremos más detalles, así que estate pendiente de nuestras redes sociales y las noticias del juego.