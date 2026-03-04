La Brawl Cup, el primer evento presencial del Brawl Stars Championship de 2026 se celebrará en Berlín, Alemania. En el Uber Eats Music Hall, 12 equipos se disputarán la gloria y plazas adicionales para su región en la clasificatoria de última oportunidad y las finales mundiales en una enfrentamiento de regiones que promete ser la mayor Brawl Cup celebrada hasta la fecha.

A continuación te contamos todos los detalles sobre la Brawl Cup.