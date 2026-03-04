Guía de las entradas de la Brawl Cup
La Brawl Cup, el primer evento presencial del Brawl Stars Championship de 2026 se celebrará en Berlín, Alemania. En el Uber Eats Music Hall, 12 equipos se disputarán la gloria y plazas adicionales para su región en la clasificatoria de última oportunidad y las finales mundiales en una enfrentamiento de regiones que promete ser la mayor Brawl Cup celebrada hasta la fecha.
A continuación te contamos todos los detalles sobre la Brawl Cup.
Información esencial sobre la Brawl Cup de Berlín
La Brawl Cup de 2026 se celebrará en el Uber Eats Music Hall de Berlín, Alemania, desde el 15 hasta el 17 de mayo, y se retransmitirá en directo en event.brawlstars.com/es con nuevas recompensas para los espectadores.
Información sobre las entradas
Las entradas estarán a la venta a partir del 4 de marzo a las 10:00 CET AQUÍ. Los precios son los siguientes.*
Entrada general para los tres días (incluye acceso al evento durante 3 días): 90 €.
Entrada general para el viernes: 30 €.
Entrada general para el sábado: 50 €.
Entrada general para el domingo: 50 €.
Paquete Starr de 3 días: precio anticipado de 160 € y precio normal de 180 €.
Entrada familiar para los 3 días: 130 € para un adulto y un niño, 155 € para un adulto y dos niños. Por niño se entiende a cualquier menor con una edad comprendida entre los 12 y los 16 años.
*Todos los precios están sujetos a impuestos y cargos por servicio.
Las puertas del recinto se abrirán todos los días del evento a las 12:00 CEST (hora local). El espectáculo empezará a las 12:45 (horario sujeto a cambios).
Información para los espectadores:
Aparte del enfrentamiento de regiones, la Brawl Cup te depara muchas más cosas.
Reacción y postal exclusivas:
Las personas que compren las entradas recibirán una postal de la Brawl Cup exclusiva como recuerdo. La postal tendrá un código QR único con el que reclamar una reacción de la Brawl Cup exclusiva para el juego. Se entregará la postal en el Uber Eats Music Hall. Se recibirá una postal por cada entrada.
Un pedacito de Starr Park:
Durante la celebración de la Brawl Cup, del 15 al 17 de mayo, en el Uberplatz (situado justo al lado del Uber Eats Music Hall) encontrarás una experiencia de Starr Park para visitantes. Este espacio es de acceso gratuito tanto para las personas que tengan entradas como para las que no.
Productos de Brawl Stars:
En la zona de Starr Park habrá disponibles productos oficiales de Brawl Stars. Próximamente habrá más información sobré los productos en cuestión.
Sesiones de firmas:
Habrá sesiones de firmas durante todo el evento para que los fans que tengan entrada puedan conocer a los jugadores profesionales. Las personas que tengan entrada recibirán más información al respecto cuando se acerque el evento.
Paquete Starr:
Disfruta de la Brawl Cup de forma única gracias al paquete Starr. Este paquete no solo te dará acceso ilimitado al evento, sino que te hará destacar entre la multitud. Esto es lo que conseguirás:
Acceso a los mejores asientos
Disfruta el evento desde la mejor zona de asientos del recinto durante los tres días para que puedas seguir de cerca toda la acción y no te pierdas ni un solo momento.
Reacción VIP exclusiva del evento
Diferénciate del resto de jugadores con una versión especial de la reacción exclusiva para visitantes que solo podrán obtener los poseedores del paquete Starr.*
Acceso al escenario y posibilidad de hacer fotos
Ponte en la piel de un jugador profesional y súbete al escenario de la Brawl Cup. Disfruta de esta oportunidad de inmortalizar tu presencia en el escenario principal.
Productos incluidos:
Con el paquete Starr, recibirás dos productos de Brawl Stars: una sudadera con cremallera de Crow y una camiseta blanca de Spike y Edgar.
Tarjeta oficial para los VIP:
Recibirás una tarjeta exclusiva de la Brawl Cup para que la lleves durante el evento como una especie de medalla de honor.
Aspecto de la Brawl Cup:
Presume del aspecto de la Brawl Cup en el juego.*
Acceso privilegiado a las sesiones de firmas:
¡Olvídate de esperar! Con el paquete VIP, no tendrás que esperar en una fila para poder conocer a tus ídolos durante el evento.
*Recibirás los artículos del juego canjeando los códigos QR exclusivos del evento que se distribuirán en el recinto. No será posible obtener dichos artículos sin asistir al evento en persona.
Acreditaciones de prensa:
Todos los medios de prensa interesados en asistir, realizar cobertura de la Brawl Cup y obtener acreditaciones para el evento deberán hacerlo a través del formulario que se encuentra en el siguiente enlace (en inglés): https://blast.tv/press.
¡Nos vemos en Berlín!