LAS PREDICCIONES PARA LAS FINALES MUNDIALES ESTÁN DISPONIBLES
ANTES DE EMPEZAR...
¡Aquí está todo lo que necesitas saber sobre las finales mundiales de 2025, que se jugarán en la DreamHack Estocolmo!
Ubicación: DreamHack Estocolmo en el Stockholmsmässan.
Fechas: del 28 al 30 de noviembre.
Inicio de la transmisión - día 1: 12:45 CET (11:45 UTC).
Inicio de la transmisión - día 2: 11:45 CET (10:45 UTC).
Inicio de la transmisión - día 3: 12:45 CET (11:45 UTC).
Qué encontrarás: ¡16 de los mejores equipos del mundo se enfrentarán en una batalla para conseguir el título de campeón y un premio de 1 000 000 de dólares estadounidenses! Va a ser un fin de semana lleno de acción. ¡Ven y diviértete con nosotros!
CONSIGUE RECOMPENSAS
Realiza tus predicciones: ¡envía tus predicciones para el día 1 AHORA, y recuerda hacer tus predicciones antes de los espectáculos del día 2 y 3 para ganar XP del Pro Pass! Y para que sea más especial aún... Te regalaremos 10 000 gemas si consigues acertar en todas tus predicciones.
Utiliza el "hashtag" #BSWF25 en las redes sociales para compartir tus predicciones (¡o robárselas a otros!).
¿A quién debería votar? ¡Echa un vistazo a los perfiles de los equipos para ayudarte a tomar una decisión!
Recompensa por asistencia: ¡vamos a regalar una reacción exclusiva a aquellos que asistan presencialmente al evento! Podrás canjearla en persona consultando las activaciones.
Conéctate: ve la transmisión y consigue regalos diarios como premios Starr, wafles y XP del Pro Pass. También podrías llevarte una caja de Gigi especial y una reacción exclusiva de la retransmisión.
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LAS FINALES MUNDIALES
Encuentros con los fans: ¡prepárate para conocer a tus "community managers", creadores y equipos favoritos, y déjate llevar por la emoción antes de que se suban al escenario!
Actividades presenciales: ¿te inspira la acción? Ve a la estación de Supervivencia, desafía a tus amigos y aprovecha para dar rienda suelta a tus mejores jugadas o también puedes ir a la zona de descanso para relajarte. Hay actividades para todos los gustos.
Productos del juego: habrá un puesto con artículos exclusivos de Brawl Stars que solo podrás conseguir en las finales mundiales. Y esto solo es el principio. ¡A partir de ahora encontrarás productos en todos nuestros eventos!
DÓNDE ENCONTRARNOS
Instagram: @Brawlstars_Esports
YouTube: @BrawlStarsEsports
Twitch: Brawlstars