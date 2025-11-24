Encuentros con los fans: ¡prepárate para conocer a tus "community managers", creadores y equipos favoritos, y déjate llevar por la emoción antes de que se suban al escenario!

Actividades presenciales: ¿te inspira la acción? Ve a la estación de Supervivencia, desafía a tus amigos y aprovecha para dar rienda suelta a tus mejores jugadas o también puedes ir a la zona de descanso para relajarte. Hay actividades para todos los gustos.

Productos del juego: habrá un puesto con artículos exclusivos de Brawl Stars que solo podrás conseguir en las finales mundiales. Y esto solo es el principio. ¡A partir de ahora encontrarás productos en todos nuestros eventos!