Formato del Last Chance Qualifier
¡LLEGA LA CLASIFICATORIA DE ÚLTIMA OPORTUNIDAD!
Ocho equipos, dos plazas para las finales mundiales y una última oportunidad.
La clasificatoria de última oportunidad del Brawl Stars Championship reúne a los últimos equipos que siguen luchando por llegar a las finales mundiales. Durante dos trepidantes días, los equipos se enfrentarán entre ellos en grupos y, tras los partidos de eliminación y las eliminatorias, solo quedarán dos.
En el evento de la CUO, ocho equipos combatirán para lograr las últimas plazas disponibles en las finales mundiales. El evento presencial tendrá lugar el 17 y 18 de octubre.
VERSIÓN RESUMIDA
Ocho equipos competirán por las últimas plazas disponibles en las finales mundiales de Brawl Stars.
El evento tendrá lugar el 17 y 18 de octubre.
Los equipos se enfrentarán en grupos con un formato GSL y, más tarde, en eliminatorias de eliminación doble.
Los dos mejores equipos se clasificarán para las finales mundiales.
Los equipos que no logren clasificarse compartirán una bolsa de premios de 18 000 USD.
FUNCIONAMIENTO
La CUO está compuesta por ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro con formato GSL.
Tras los grupos, llegan las eliminatorias, a las que solo avanzarán los equipos que queden en mejor puesto.
¿Sencillo? Sí. ¿Intenso? También.
DÍA 1 | FASE DE GRUPOS
Durante el primer día, los ocho equipos jugarán en ocho partidos al mejor de cinco.
Los partidos inaugurales de la fase de grupos marcarán la pauta para el evento entero, cuyo número mágico es el dos. Se avanzará con un resultado de 2 a 0 o 2 a 1; 0 a 2 supone la eliminación.
DÍA 2 | PARTIDOS DE ELIMINACIÓN Y ELIMINATORIAS
Cuando empiece el segundo día, quedarán seis equipos en liza.
En la última ronda de la fase de grupos con formato GSL se decidirá qué dos equipos quedan eliminados y qué cuatro equipos avanzan a las eliminatorias.
Y luego llegará la hora de la última batalla.
Las eliminatorias tienen un formato de eliminación doble; en cinco partidos se decidirá qué dos equipos se clasifican para las finales mundiales.
QUÉ HAY EN JUEGO
Los dos mejores equipos de la CUO se clasificarán para las finales mundiales de Brawl Stars (con una bolsa de premios de 1 000 000 USD).
En China está en juego una bolsa de premios de 18 000 USD, que se llevarán los equipos restantes.
No hay más oportunidades. No quedan eventos. Esta es la última parada antes de las finales mundiales.