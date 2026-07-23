Ocho equipos, dos plazas para las finales mundiales y una última oportunidad.



La clasificatoria de última oportunidad del Brawl Stars Championship reúne a los últimos equipos que siguen luchando por llegar a las finales mundiales. Durante dos trepidantes días, los equipos se enfrentarán entre ellos en grupos y, tras los partidos de eliminación y las eliminatorias, solo quedarán dos.



En el evento de la CUO, ocho equipos combatirán para lograr las últimas plazas disponibles en las finales mundiales. El evento presencial tendrá lugar el 17 y 18 de octubre.