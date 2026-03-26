Estas son las regiones en las que Brawl Stars Challengers se llevará a cabo:

DACH (Alemania, Austria y Suiza)

Francia

España

Italia

Turquía

Sur de Asia

Sudeste asiático

Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México)

Corea del Sur

Japón

Brasil

América del Sur (oeste)

Los torneos, el formato y la clasificación serán exclusivos de cada región.