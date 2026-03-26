¡Presentamos Brawl Stars Challengers!
¿De qué se trata?
Brawl Stars Challengers es un nuevo tipo de competición de eSports que introduce un camino más personalizado hacia la clasificatoria de última oportunidad (CUO) del Brawl Stars Championship. Se realizarán distintos torneos locales específicos de cada región y, de esa manera, más jugadores podrán participar y llegar a la cima.
Regiones
Estas son las regiones en las que Brawl Stars Challengers se llevará a cabo:
DACH (Alemania, Austria y Suiza)
Francia
España
Italia
Turquía
Sur de Asia
Sudeste asiático
Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México)
Corea del Sur
Japón
Brasil
América del Sur (oeste)
Los torneos, el formato y la clasificación serán exclusivos de cada región.
¿Quién puede participar?
¡Todo el mundo! No importa si eres todo un pro o recién empiezas en el mundo de las competiciones de Brawl Stars, todos pueden participar. ¡El único requisito es armar un equipo y competir!
Requisitos especiales:
Ser mayor de 16 años.
Al menos dos miembros de un equipo de tres jugadores deben vivir en la región por la que compiten.
A lo largo de la temporada, se puede competir tanto en Brawl Stars Challengers como en el Brawl Stars Championship (BSC).
Antes del 1 de agosto, los equipos que se hayan clasificado para las finales de Challengers deben elegir si participar en la final de Challengers o competir en el Brawl Stars Championship.
Fechas importantes
1 de marzo al 1 de agosto: Se juegan las competiciones regionales.
Del 5 al 6 de septiembre: Final de Brawl Stars Challengers.
Final de Brawl Stars Challengers
Los mejores equipos de cada región, 12 en total, se clasificarán para la final de Brawl Stars Challengers, que se llevará a cabo de manera presencial del 5 al 6 de septiembre en Estambul, Turquía.
Los mejores equipos de cada región competirán por un lugar en la clasificatoria de última oportunidad del Brawl Stars Championship (CUO). Las entradas estarán a la venta desde el 1 de junio.
¿Por dónde se empieza?
Aquí supr.cl/brawlstarschallengers encontrarás toda la información sobre inscripciones, reglamentos y enlaces a las distintas competiciones regionales. No olvides seguir el hashtag #brawlchallengers en nuestras redes.
Y para no perderte de ningún detalle, sigue nuestros canales de esports y las páginas oficiales de Challengers de tu región para saber más sobre cómo participar.