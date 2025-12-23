Tras el desenlace de las finales mundiales de 2025 (¡felicidades, Crazy Raccoon!), es hora de echar un vistazo a lo que llegará en 2026.

Explicaremos nuestra hoja de ruta, que será bastante familiar, los formatos que vamos a actualizar y varias mejoras de calidad que nos hemos propuesto.

CALENDARIO DE 2026