Primer vistazo al BSC 2026
Tras el desenlace de las finales mundiales de 2025 (¡felicidades, Crazy Raccoon!), es hora de echar un vistazo a lo que llegará en 2026.
Explicaremos nuestra hoja de ruta, que será bastante familiar, los formatos que vamos a actualizar y varias mejoras de calidad que nos hemos propuesto.
CALENDARIO DE 2026
Dos divisiones, tres LAN ¡y un gran año!
División de primavera: empieza el 30 de enero con el desafío del campeonato del juego.
Programación de las finales mensuales de febrero:
Asia oriental: 14 de febrero
Europa, Oriente Medio y África: 15 de febrero
Sudamérica: 22 de febrero
Norteamérica: 23 de febrero
Eventos globales: la Brawl Cup se mantiene como evento de referencia de mitad de año y la clasificatoria de última oportunidad y las finales mundiales pondrán el cierre al año. También pasaremos por tres países nuevos este año (daremos más detalles a finales de enero).
RUMBO A LAS FINALES MUNDIALES
El año que viene no será demasiado diferente a este. Si es tu primera vez, echa un vistazo a nuestra guía de 2025.
CAMBIOS EN LOS FORMATOS
Este año hemos aprendido mucho y vamos a hacer varios cambios importantes:
Mejoraremos la estrategia:
En las finales mundiales fuimos testigos de una diversidad enorme en cuanto a competidores, y nuestro objetivo es seguir buscando a los jugadores más completos.
En 2026, introduciremos un sistema de elección de mapas, perfeccionaremos el sistema de bloqueos (añadiremos bloqueos globales y bloqueos visibles en los partidos) y es posible que añadamos nuevos modos en el futuro mientras seguimos explorando opciones.
No te pierdas el torneo invitacional de pretemporada en enero.
Cambio del enfoque de LAN: Como la Brawl Cup y las finales mundiales serán los eventos de referencia del año, vamos a ajustar las prioridades de cada LAN:
La Brawl Cup incluirá 12 equipos, por lo que la competición será más global y habrá representación de equipos antes en la temporada. Además, aumentará la bolsa de premios y los puntos del BSC en juego para los equipos, por lo que un buen rendimiento desde el principio ofrecerá mayores recompensas y aumentará sus probabilidades de llegar a las finales mundiales.
La CUO incluirá 8 equipos, es decir, será más difícil clasificarse. Dos equipos avanzarán a las finales mundiales.
Las finales mundiales incluirán 12 equipos y seguirán siendo el evento más prestigioso del año. Nuestro objetivo es disfrutar de partidos de más calidad, comprimir la programación de estos y eliminar los que se disputaban fuera del escenario.
Sudeste Asiático/Sur de Asia: estas dos subregiones se clasificarán de manera alternativa en 2026; compartiremos más información en otro anuncio.
En resumen, así quedará la asignación de plazas:
MEJORAS DE CALIDAD
Gracias a las sugerencias de la comunidad, hemos identificado varios aspectos con margen de mejora. Estas son nuestras prioridades para 2026.
Recompensas por competir: los jugadores deberían recibir recompensas a cada paso. Queremos incluir recompensas para los competidores durante la fase de las clasificatorias mensuales.
Recompensas por participar: vuelven las recompensas exclusivas a event.brawlstars.com. Eso significa que habrá reacciones, sprays e iconos que no se podrán obtener en otra parte.
Clasificación simplificada: se eliminará la clasificación por estar en el rango Pro en las clasificatorias mensuales. Todo el mundo se clasificará para el BSC de la misma manera.
Puntos: los puntos del BSC de la división de verano pasarán de x2 a x1,5, en línea con las recompensas por un rendimiento constante.
Estos son solo varios de los cambios iniciales que queríamos compartir. Gracias por un 2025 increíble. ¡Nos vemos el año que viene!
