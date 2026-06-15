Las primeras finales de Brawl Stars Challengers de la historia se celebrarán en Estambul, Turquía, entre el 5 y el 6 de septiembre, y ya se pueden adquirir las entradas.

Doce equipos en representación de doce regiones de Challengers competirán para ganar el premio gordo de Challengers: una plaza en la clasificatoria de última oportunidad del BSC 2026 y la oportunidad de mantener vivo su sueño de llegar a las finales mundiales del BSC 2026.

BIG ya se ha asegurado su plaza a través de la región DACH, mientras que el resto de equipos sigue luchando por llegar a Estambul. La alineación completa se confirmará cuando terminen todas las finales regionales.