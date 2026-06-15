¡Ya están disponibles las entradas para las finales de Brawl Stars Challengers!
Las primeras finales de Brawl Stars Challengers de la historia se celebrarán en Estambul, Turquía, entre el 5 y el 6 de septiembre, y ya se pueden adquirir las entradas.
Doce equipos en representación de doce regiones de Challengers competirán para ganar el premio gordo de Challengers: una plaza en la clasificatoria de última oportunidad del BSC 2026 y la oportunidad de mantener vivo su sueño de llegar a las finales mundiales del BSC 2026.
BIG ya se ha asegurado su plaza a través de la región DACH, mientras que el resto de equipos sigue luchando por llegar a Estambul. La alineación completa se confirmará cuando terminen todas las finales regionales.
Información sobre las entradas
Ya se pueden adquirir las entradas. Existen dos categorías:
Anticipadas: 300 TRY (disponibilidad limitada; según orden de compra)
Entrada general: 450 TRY
Las entradas se venden de manera separada para cada día; es decir, se puede adquirir una entrada para el día 1 (5 de septiembre), para el día 2 (6 de septiembre) o para ambos.
Información sobre el evento
Fechas: del 5 al 6 de septiembre de 2026
Recinto: ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
Dirección: Ahi Evran Cad. No: 6/70, Kat 3, Sarıyer, Estambul
Cómo llegar
El ESA Espor Arena está dentro del centro comercial 42Maslak AVM, en el distrito Sarıyer de Estambul. La forma más sencilla de llegar es tomando la línea de metro M2 y bajándose en las estaciones de Maslak o Hacıosman (desde ambas se puede llegar caminando).
También hay taxis y aplicaciones de coches compartidos.
Consideraciones importantes
Las entradas se compran de manera separada para cada día.
El evento es apto para todas las edades (los menores de 13 años tendrán que ir acompañados por un adulto).
Quienes compren una entrada recibirán recompensas exclusivas en el juego.
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¡Nos vemos en Estambul!