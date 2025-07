Es evidente que no hemos acertado con la última actualización. Además, últimamente hemos cometido varios errores de índole operativa. En esta publicación, vamos a repasar cómo hemos llegado a este punto y cómo vamos a replantearnos nuestros planes para enderezar la situación actual. También hablaremos del nuevo y emocionante contenido en el que estamos trabajando.

La calidad ultralegendaria nació como forma de mejorar la monetización de los brawlers. Además, teníamos un diseño para brawlers que nos parecía más interesante y elaborado que los de la calidad legendaria. Pensábamos que la nueva calidad y profundidad del diseño justificaban el precio más alto, pero nos equivocamos. Esto propició un replanteamiento a la hora de estrenar los brawlers: vamos a eliminar las compras integradas relacionadas con el acceso anticipado y a mejorar el proceso. Hablaremos de ello un poco más a continuación.

También quisimos poner fin al evento de maestrías de forma anticipada, pero reculamos rápidamente y dejamos que terminara. Tomamos la decisión de forma apresurada, por lo que hicimos bien en rectificar. Vamos a darnos más tiempo para decidir cómo llevar a cabo los cambios a menos que haya problemas que impidan disfrutar del juego.

Nuestros objetivos con esta actualización

Mejorar el tutorial para los jugadores nuevos y las recompensas y gráficos del camino de trofeos.

Añadir un sistema de logros (registros) para que los más veteranos puedan presumir de sus habilidades.

Recuperar el evento de ángeles y demonios con un giro que lo haga más emocionante.

Eliminar las maestrías y redistribuir sus recompensas a otros sitios más accesibles que requieran menos tiempo de juego.

Pese a que el contenido como los brawlers, los modos de juego, las hipercargas y los aspectos están dirigidos a los jugadores más activos, en el desarrollo intentamos mejorar el juego para todos los usuarios, tanto los nuevos como los de nivel intermedio o los más veteranos. Así es como nos aseguramos de que Brawl Stars sea sostenible a largo plazo.

Lo cierto es que hemos intentado abarcar demasiado. Desarrollamos varias versiones de los registros, pero, al final, decidimos implementar la más simple. Nos exigimos demasiado para hacerlo a tiempo, eliminamos muchos registros y no dejamos margen para más pruebas. Como equipo, esto nos servirá para aprender y planificar adecuadamente la cantidad de cosas que queremos hacer en el futuro.

¿Por qué eliminamos las maestrías?

Como sistema, las maestrías no eran óptimas desde la perspectiva del diseño. Otorgaban grandes recompensas, pero la mayoría de los jugadores nuevos e incluso los más activos nunca llegaron a entender bien su funcionamiento (en especial la relación entre trofeos y puntos de maestría) ni participaban mucho. Además, las maestrías incentivaban un estilo de juego monótono al que había que dedicar mucho tiempo, algo que ni es especialmente divertido ni motiva demasiado (algunos registros tienen problemas similares; en el apartado dedicado a ellos explicaremos cómo planeamos mejorarlos). Sin embargo, cometimos algunos errores importantes al eliminarlas. Estas son las soluciones que ofrecemos:

1. También se eliminaron las recompensas de maestría relacionadas con los brawlers nuevos. A partir de la próxima actualización, hemos decidido añadirlas a los Pass de batalla en forma de recompensas predecibles que coincidan con el brawler legendario. Como ocurre tras la mejora del camino de trofeos, se tardará menos tiempo y habrá que dedicar menos esfuerzo a obtenerlas en comparación con las maestrías.

3000 monedas

450 puntos de fuerza

300 créditos

2. No nos gusta incentivar la acumulación de créditos, puesto que no recoger las recompensas no es la forma más intuitiva de jugar para la mayoría de los jugadores. El problema principal es que los jugadores prefieren desbloquear al brawler nuevo el primer día después del acceso anticipado y no invertir créditos en fama. En julio no habrá ningún brawler nuevo, pero, en agosto, Trunk será el último brawler que estrenaremos en acceso anticipado con compras integradas. Cambiaremos el formato del acceso anticipado por completo en la próxima actualización. Aún estamos desarrollando el diseño, pero lo que está claro es que eliminaremos las compras integradas (Trunk será el último), por lo que todo el mundo podrá jugar con el brawler durante el acceso anticipado y conseguirlo gratis antes de tiempo simplemente jugando. Además, este evento de lanzamiento de los brawlers otorgará aún más recompensas, además de las que incluye la mejora del Pass de batalla.

Mejora de los registros

Hemos prestado atención a vuestros comentarios sobre los registros. Hay muchas cosas que queremos mejorar, tanto a largo como a corto plazo.

1. Muchas de las recompensas de los registros se eliminaron de la versión reducida que finalmente llegó. Añadiremos más registros (y sus recompensas) durante las próximas actualizaciones.

2. Se otorgan menos recompensas en los registros que en las maestrías, y sabemos que es imposible no hacer comparaciones, porque ambas funciones tienen tareas y recompensas de personalización similares. No obstante, las recompensas de los registros no son las únicas que reemplazan a las de las maestrías. Estas se han distribuido entre la mejora del camino de trofeos (los hitos cuyas recompensas se pueden recoger), el evento Maestrías por mil #1000Masteries, los registros presentes en el juego y los que están aún por llegar. Los jugadores nuevos ganarán recompensas mucho más rápido que antes. Los veteranos han recibido una ingente cantidad de recompensas dedicando mucho menos tiempo y esfuerzo durante el evento Maestrías por mil #1000Masteries. Aun así, hay algo que sigue fallando.

Además de añadir más registros y mejorar el Brawl Pass en la próxima actualización, también aumentaremos drásticamente el número de eventos a partir de este jueves:

Minievento de la comunidad protagonizado por Mortis

Desafío de vidas ilimitadas para ganar un aspecto gratis

Megahucha

Caos de hipercarga (de nuevo)

Más misiones

El número de eventos (y, por consiguiente, de las recompensas) aumentará enormemente. Y, con más eventos, también se reducirá el tiempo para conseguir las recompensas. Por ejemplo, se necesitarán menos victorias para completar Caos de hipercarga. El evento de ángeles llegará el 17 de julio y durará solo dos semanas en lugar de un mes, pero tendrá el mismo nivel de recompensas.

3. Algunos registros no son tan divertidos. Los registros de victorias sufren el mismo problema que las maestrías: resultan monótonos. Además, algunos registros especiales se perciben como imposibles y aburridos.

Vamos a ajustar varios registros que parecen imposibles.

Aún estamos discutiéndolo, pero probablemente reemplacemos la condición de los registros de victorias: en lugar de estas, habrá que ganar el título de jugador estelar (lo que, a su vez, dará más relevancia al título y reducirá el uso de los denominados "win bot farmers", servicios creados para acumular victorias de forma ilegal).

También queremos preguntarle a la comunidad por los registros que les gustaría ver en Brawl Stars (¡puedes dejar un comentario en esta misma publicación!).

4. Más a largo plazo, estamos debatiendo sobre mejoras del sistema que aún no están decididas ni diseñadas.

Una mejora visual general de iconos a marcos.

Mejoras relacionadas con el seguimiento del progreso después de cada partida.

El tipo de recompensas que queremos añadir en el futuro, o reemplazar por completo los premios Starr.

Recompensas aleatorias o predecibles

Sabemos que las actualizaciones de las maestrías (y los blines) fueron dos de las más aplaudidas de nuestra historia. Fue increíble ver nuestros canales rebosantes de positividad. Aun así, por desgracia, no lograron parar el declive de jugadores de principios de 2023, tras la eliminación de las cajas. Eso nos llevó a incluir los premios Starr en una controvertida actualización (con reasignación de recursos) que no solo detuvo el declive, sino que suscitó uno de los resurgimientos más grandes vividos por un juego. Tras estos picos, a día de hoy seguimos teniendo el triple de jugadores que en estas mismas fechas en 2023. Estamos emocionadísimos con las siguientes actualizaciones, puesto que estamos trabajando en nuevas colaboraciones, Brawl-O-Ween y más...

Nuestro objetivo no es lograr que el juego tenga éxito a costa de la felicidad de nuestra comunidad; de hecho, en multitud de ocasiones hemos logrado aunar la satisfacción de nuestros jugadores con un buen rendimiento económico, que es lo que siempre intentamos. Con el ejemplo anterior, solo queríamos aclarar que tenemos que probar cosas nuevas (y a veces impopulares) si nuestros planes no salen como esperábamos. De forma similar a la actualización de los premios Starr, nuestra hipótesis es que, si trasladamos recursos a partes más accesibles que requieran menos esfuerzo (como el camino de trofeos), más jugadores se quedarán con nosotros a largo plazo.

Las recompensas aleatorias de Brawl Stars (ya sea en forma de cajas de trofeos o sushi) han venido para quedarse, puesto que creemos que, además de ser divertidas, animan a jugar, pero incluir premios Starr en todas partes tampoco es lo adecuado. Las recompensas predecibles también interesan, puesto que permiten establecer objetivos claros a la hora de progresar. Solo hay que hallar el equilibrio entre ambas. Por eso, añadiremos más recompensas predecibles, en primer lugar directamente con la mejora del Brawl Pass. Y, respecto a las recompensas aleatorias, se añadirán de una forma más emocionante en el futuro.

Versión resumida