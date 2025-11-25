AJUSTES DE EQUILIBRIO ⚖️

Ollie

• Se ha reducido su daño de 2000 a 1800.

• Se ha aumentado el tiempo de espera de su gadget Ojos bien abiertos de 15 segundos a 18.

Mina

• Se ha reducido su salud de 8200 a 7400.

• Se ha reducido el daño de su segundo golpe de 2800 a 2000.

Cordelius

• Se ha reducido la velocidad de movimiento adicional durante su súper de un 20 % a un 10 %.

• Se ha reducido la velocidad de su recarga de un 30 % a un 20 %.

Byron

• Se ha reducido la cantidad de dardos de su hipercarga de 12 a 6.

• Se ha reducido ligeramente la velocidad de sus proyectiles.

Kaze

• La invisibilidad de su gadget regresa a su valor original, de 2 segundos a 1,5.

• Se ha reducido el daño inicial de El puño de la estrella de Brawl, el súper de su forma ninja, de 3000 a 2720, y se ha reducido la velocidad de sus impulsos al 20 %.

Meeple

• Se ha reducido la duración del súper durante la hipercarga de 12 segundos a 10.

Moe

• Durante la hipercarga, ahora comienza a utilizar munición nada más activar el súper.

Ajustes de equilibrio del modo Arena ⚖️

MEJORAS 🔺

Eve

• Se ha aumentado su salud de 450 a 600.

• La velocidad de su recarga pasa de un 1,5 % a un 2 %.

Lumi

• Se ha aumentado su salud de 300 a 400.

Jae-yong

• Se ha aumentado su salud de 450 a 550.

Willow

• Se ha aumentado su daño de un 2 % a un 3 %.

DEBILITACIONES 🔻

Meeple

• Se ha reducido su salud de 650 a 600.

• Se ha reducido su daño de un 6 % a un 5 %.

Nani

• Se ha reducido su salud de 600 a 500.

Trunk

• Se ha reducido su daño de un 4 % a un 3 %.

Ajustes de equilibrio de Supervivencia en el Otro Lado ⚖️

DEBILITACIONES 🔻

Hank

• Se ha reducido el tamaño de su burbuja de un 35/25/15 % a un 25/15/10 %.

• Se ha reducido su velocidad de movimiento de un 15/20/25 % a un 10/15/20 %.

• Se ha reducido el ratio de su súper de un 30/60/100 % a un 25/50/75 %.

Shelly

• Se ha reducido su escudo de un 15/25 % a un 5/10 %.

• Se ha reducido el ratio de su súper de un 30/60 % a un 25/50 %.

• Se ha reducido el aumento de salud de la versión legendaria de la carta de 2000 a 1500.

• Se ha eliminado la dispersión reducida de sus proyectiles.

Lily

• Se ha reducido el tiempo de carga del gadget de la versión legendaria de la carta de un 50 % a un 40 %.

Belle/Ziggy/Gale

• Se ha reducido el ratio de la carta de ralentización en un 20 %.

MEJORAS 🔺

Mejora general de las cartas de compañeros

• Se ha aumentado la salud de los compañeros de un 20/40/60 % a un 40/60/80 %.

• Se ha aumentado la velocidad de movimiento de los compañeros de un 20/35 % a un 30/50 %.

• Se ha aumentado la velocidad de la carga pasiva del súper en un 20 %.

Arreglos de mazos

• Meg: Se ha sustituido la carta de cargar la hipercarga por la carta de velocidad.

• Moe: Se ha sustituido la carta de cargar la hipercarga por la carta de escudo.

• Kaze: Se ha sustituido la carta de cargar la hipercarga por la carta de visión a través de los arbustos.

• Señor P: La carta de mayor tamaño de los proyectiles también aumenta el tamaño del área de daño de los proyectiles.

Se han cambiado las cartas del alcance de ataque por cartas de carga del súper.

• Colette: Se ha sustituido la carta épica duplicada de aumento del alcance por una que permite infligir un 25 % más de daño a los enemigos que estén por encima del 50 % de salud.

• Colt: Se han arreglado las estadísticas de su carta legendaria de aumento del alcance para que lo aumente en 2 en vez de en 1.

RESOLUCIÓN DE ERRORES

🐛 Las victorias en algunas fases de Cacería en Hawkins contaban como derrotas cuando los jugadores jugaban en equipo.

🐛 El balón de Balón Brawl chocaba contra un muro invisible si alguno de los jugadores destruía un muro al mismo tiempo.

🐛 Silenciar las invitaciones al equipo provocaba un error de carga en la pantalla de carga (los jugadores no podían pasar del 87 %) una vez que estas expiraban.

🐛 Si un jugador se unía a una batalla amistosa con un brawler que no estaba al máximo, sus refuerzos no funcionaban.

🐛 Aparecía un error de servidores (44) cuando se activaba la hipercarga de Pam y se colocaba su torreta justo antes de ser derrotada.

🐛 Los bots del modo arena se quedaban atascados.

🐛 Moe no podía usar munición al atacar con su súper con la hipercarga activada.

🐛 En Balón Brawl, no se veían los indicadores rojos que marcan al enemigo que lleva el balón cuando este está fuera de la visión del jugador.

🐛 Los valores de la hipercarga de algunos brawlers no estaban actualizados cuando se usaba alguna de sus formas secundarias.

**Hay disponible una actualización opcional para dispositivos Android y para iOS que arregla los siguientes problemas:**🪲 El icono de megamisión de los brawlers no desaparecía aun después de haber completado sus megamisiones.

🪲 El juego se bloqueaba al crear un mapa de Caza estelar en el creador de mapas.

🪲 El botón de Subway Surfers seguía apareciendo en la cueva de entrenamiento.

🪲 El juego se bloqueaba al obtener artículos en la tienda.

🪲 El contador de recompensas no reclamadas no aparecía en el botón del Brawl Pass si el jugador tenía recompensas extras por reclamar.

Además, los premios Starr legendarios ya no contendrán aspectos superespeciales, ahora solo contendrán aspectos épicos.