Notas de la actualización de octubre de 2025
Mantenimiento del 25 de noviembre
Pronto llevaremos a cabo las correspondientes labores de mantenimiento con motivo de los ajustes de equilibrio de Stranger Things, pero antes descubramos qué pasará con el error que afecta a los sobres de cartas y aspectos de Stranger Things. ⚠️
Error del sobre muy extraño:
• Los jugadores han descubierto una forma de ver lo que hay dentro de los sobres muy extraños antes de abrirlos.
• Por desgracia, corregir este error requeriría una actualización del cliente, así que se quedará así hasta que termine el evento.
Nos gustaría hacer varias aclaraciones sobre el funcionamiento de las probabilidades de los sobres muy extraños:
• Las recompensas de los sobres muy extraños se deciden cuando se abre el juego (no cuando se abre un sobre). Esto quiere decir que, hasta que no se abre el juego, no se elige su contenido.
• Cuando se abre el juego, el contenido de los sobres se rige por las probabilidades disponibles en nuestra página de ayuda.
• Las ofertas se renuevan cada hora, por lo que, si se está en línea en el momento del cambio, el sistema cambiará el contenido de los sobres.
• Con el funcionamiento previsto (no se puede ver lo que hay dentro de los sobres antes de abrirlos), da igual cuándo se decida el contenido, puesto que el resultado es el mismo que al abrir un sobre.
• Una comparación similar sería un juguete sorpresa físico de una tienda. Su contenido se ha escogido de antemano, y se paga por abrirlo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los sobres de tarjetas.
• Debido al error, es posible que pienses que hay mejores horas para iniciar sesión en términos de contenido, pero, en realidad, este se decide cuando abres el juego. No cambia constantemente cada hora si no has iniciado sesión.
• Los sobres muy extraños se han diseñado de esta manera por varias razones, entre ellas, para aligerar la carga de los servidores y optimizar el juego; no obstante, esto también evita otro tipo de errores deliberados, como cerrar la aplicación al abrir un sobre para alterar el resultado. Como es natural, hay otras formas de evitar estos problemas, pero este era válido hasta que se destapó el error del evento.
• El sistema funciona tal y como se anunció, y todos los jugadores tienen las mismas probabilidades cada hora que inician sesión.
⚖️ Ajustes de equilibrio de Stranger Things ⚖️
🔺 Las bolas de fuego te rodean:
• Su daño pasa de 500 a 1000.
🔺 Infligiendo daño ganas un escudo temporal:
• El porcentaje del escudo pasa de un 35/30 % a un 40/35 %.
• Su tiempo en actividad pasa de 2 a 5 segundos.
• Su capacidad pasa de 2000 a 4000.
🔺 Escudo:
• Pasa del 10 % al 15 %.
• Pasa del 5 % al 10 %.
🔺 Curación:
• Pasa del 80/50/30 % al 100/60/40 %.
• Pasa del 50/30/20 % al 90/50/30 %.
🔺 Curación de daño de ataque:
• Pasa del 30 % al 35 %.
🔺 Tiempo de carga del gadget (en algunos mazos):
• Pasa del 50/30/10 % al 60/30/10 %.
🔺 Regeneración de salud temprana:
• Pasa del 50 % al 80 %.
🔺 Rebote de las balas (Rico):
• El índice de rebote pasa del 50/100/200 % al 80/150/250 %.
• El tiempo máximo de rebote pasa de 5 a 6.
🔺 Piper:
• En vez de que el tiempo de carga del gadget sea un 50 % más rápido, el daño aumenta un 35 %.
• El tiempo de carga del gadget (carta superespecial) se reemplaza por la velocidad de los proyectiles (carta superespecial)
• El tiempo de carga del gadget (carta épica) se reemplaza por la velocidad de los proyectiles (carta épica)
🔺 Colt:
• En vez de tener un rango de alcance de +2, su daño aumenta un 35 %.
🔺 Mandy:
• El tiempo de carga del gadget se reemplaza por cartas de velocidad de movimiento.
🔺 Chuck, Buzz y Fang:
• En lugar de que el daño otorgue un escudo temporal, el escudo deja de deteriorarse con el tiempo (solo lo hace cuando recibe daño).
• Chuck: Se reduce el escudo temporal que otorga el daño de un 35 % a un 30 %.
• Fang/Buzz: Se reduce el escudo temporal que otorga el daño de un 30 % a un 25 %.
🔺 Búsqueda de los proyectiles:
• Su índice se reduce un 20 %.
Mantenimiento del 12 de noviembre
AJUSTES DE EQUILIBRIO ⚖️
Ollie
• Se ha reducido su daño de 2000 a 1800.
• Se ha aumentado el tiempo de espera de su gadget Ojos bien abiertos de 15 segundos a 18.
Mina
• Se ha reducido su salud de 8200 a 7400.
• Se ha reducido el daño de su segundo golpe de 2800 a 2000.
Cordelius
• Se ha reducido la velocidad de movimiento adicional durante su súper de un 20 % a un 10 %.
• Se ha reducido la velocidad de su recarga de un 30 % a un 20 %.
Byron
• Se ha reducido la cantidad de dardos de su hipercarga de 12 a 6.
• Se ha reducido ligeramente la velocidad de sus proyectiles.
Kaze
• La invisibilidad de su gadget regresa a su valor original, de 2 segundos a 1,5.
• Se ha reducido el daño inicial de El puño de la estrella de Brawl, el súper de su forma ninja, de 3000 a 2720, y se ha reducido la velocidad de sus impulsos al 20 %.
Meeple
• Se ha reducido la duración del súper durante la hipercarga de 12 segundos a 10.
Moe
• Durante la hipercarga, ahora comienza a utilizar munición nada más activar el súper.
Ajustes de equilibrio del modo Arena ⚖️
MEJORAS 🔺
Eve
• Se ha aumentado su salud de 450 a 600.
• La velocidad de su recarga pasa de un 1,5 % a un 2 %.
Lumi
• Se ha aumentado su salud de 300 a 400.
Jae-yong
• Se ha aumentado su salud de 450 a 550.
Willow
• Se ha aumentado su daño de un 2 % a un 3 %.
DEBILITACIONES 🔻
Meeple
• Se ha reducido su salud de 650 a 600.
• Se ha reducido su daño de un 6 % a un 5 %.
Nani
• Se ha reducido su salud de 600 a 500.
Trunk
• Se ha reducido su daño de un 4 % a un 3 %.
Ajustes de equilibrio de Supervivencia en el Otro Lado ⚖️
DEBILITACIONES 🔻
Hank
• Se ha reducido el tamaño de su burbuja de un 35/25/15 % a un 25/15/10 %.
• Se ha reducido su velocidad de movimiento de un 15/20/25 % a un 10/15/20 %.
• Se ha reducido el ratio de su súper de un 30/60/100 % a un 25/50/75 %.
Shelly
• Se ha reducido su escudo de un 15/25 % a un 5/10 %.
• Se ha reducido el ratio de su súper de un 30/60 % a un 25/50 %.
• Se ha reducido el aumento de salud de la versión legendaria de la carta de 2000 a 1500.
• Se ha eliminado la dispersión reducida de sus proyectiles.
Lily
• Se ha reducido el tiempo de carga del gadget de la versión legendaria de la carta de un 50 % a un 40 %.
Belle/Ziggy/Gale
• Se ha reducido el ratio de la carta de ralentización en un 20 %.
MEJORAS 🔺
Mejora general de las cartas de compañeros
• Se ha aumentado la salud de los compañeros de un 20/40/60 % a un 40/60/80 %.
• Se ha aumentado la velocidad de movimiento de los compañeros de un 20/35 % a un 30/50 %.
• Se ha aumentado la velocidad de la carga pasiva del súper en un 20 %.
Arreglos de mazos
• Meg: Se ha sustituido la carta de cargar la hipercarga por la carta de velocidad.
• Moe: Se ha sustituido la carta de cargar la hipercarga por la carta de escudo.
• Kaze: Se ha sustituido la carta de cargar la hipercarga por la carta de visión a través de los arbustos.
• Señor P: La carta de mayor tamaño de los proyectiles también aumenta el tamaño del área de daño de los proyectiles.
Se han cambiado las cartas del alcance de ataque por cartas de carga del súper.
• Colette: Se ha sustituido la carta épica duplicada de aumento del alcance por una que permite infligir un 25 % más de daño a los enemigos que estén por encima del 50 % de salud.
• Colt: Se han arreglado las estadísticas de su carta legendaria de aumento del alcance para que lo aumente en 2 en vez de en 1.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
🐛 Las victorias en algunas fases de Cacería en Hawkins contaban como derrotas cuando los jugadores jugaban en equipo.
🐛 El balón de Balón Brawl chocaba contra un muro invisible si alguno de los jugadores destruía un muro al mismo tiempo.
🐛 Silenciar las invitaciones al equipo provocaba un error de carga en la pantalla de carga (los jugadores no podían pasar del 87 %) una vez que estas expiraban.
🐛 Si un jugador se unía a una batalla amistosa con un brawler que no estaba al máximo, sus refuerzos no funcionaban.
🐛 Aparecía un error de servidores (44) cuando se activaba la hipercarga de Pam y se colocaba su torreta justo antes de ser derrotada.
🐛 Los bots del modo arena se quedaban atascados.
🐛 Moe no podía usar munición al atacar con su súper con la hipercarga activada.
🐛 En Balón Brawl, no se veían los indicadores rojos que marcan al enemigo que lleva el balón cuando este está fuera de la visión del jugador.
🐛 Los valores de la hipercarga de algunos brawlers no estaban actualizados cuando se usaba alguna de sus formas secundarias.
**Hay disponible una actualización opcional para dispositivos Android y para iOS que arregla los siguientes problemas:**🪲 El icono de megamisión de los brawlers no desaparecía aun después de haber completado sus megamisiones.
🪲 El juego se bloqueaba al crear un mapa de Caza estelar en el creador de mapas.
🪲 El botón de Subway Surfers seguía apareciendo en la cueva de entrenamiento.
🪲 El juego se bloqueaba al obtener artículos en la tienda.
🪲 El contador de recompensas no reclamadas no aparecía en el botón del Brawl Pass si el jugador tenía recompensas extras por reclamar.
Además, los premios Starr legendarios ya no contendrán aspectos superespeciales, ahora solo contendrán aspectos épicos.
Las cosas se están poniendo extrañas...
¡La colaboración con Stranger Things, Gigi, la brawler bailarina, cambios en las hipercargas, nuevos aspectos mecánicos y mucho más!
Aspectos de temporada
Lumi Once | Brawl Pass | Épico
Lumi Once retro | Brawl Pass | Cromático 1
Lumi Once embrujada | Brawl Pass | Cromático 2
Draco Eddie | Mítico
Bull Hopper | Épico
Gus Will | Épico
Berry Scoops Ahoy | Épico
Nita Dustin | Hipercarga
Nita Dustin de los 80 | Cromático 1
Nita Dustin del futuro | Cromático 2
Adéntrate en la Supervivencia en el Otro Lado
¡Nuevo modo de juego estilo roguelite! ¡Colecciona cartas y crea un mazo único con fuerzas para ganar la partida!
Elige a un brawler con el que iniciar la partida.
En cada fase habrá 10 jugadores que se enfrentarán en un todos contra todos en el modo Supervivencia en el Otro Lado.
Para cada fase, tendrás que escoger 1 de 3 poderes únicos, con el que contarás hasta el final de la partida.
Cada mazo de brawler contiene cartas de fuerza con diferentes calidades: épicas, míticas y legendarias. Cuanto mayor sea la calidad, mejores poderes obtendrás.
Los primeros 4 jugadores de cada fase son los que pasarán a la siguiente.
Si consigues uno de los puestos más altos entre los cuatro primeros, obtendrás 1 carta de mayor calidad en tu próxima fase. El segundo conseguirá 1 carta mítica o más alta, y el primero se llevará 1 carta legendaria.
Por ganar cada fase, obtendrás wafles hasta alcanzar el límite de la fase actual.
Cuando se inicie una partida, esta tendrá que finalizarse (hayas perdido o ganado).
Si pierdes una fase, finalizará tu partida y podrás comenzar otra.
La fase del Otro Lado se abre y dura 3 días. Puedes reintentar las partidas de esta fase hasta que se cierre. Luego, las partidas que estén pendientes finalizarán.
¡Si superas las 5 fases, escaparás del Otro Lado con tus recompensas! Consigue trofeos y wafles tras cada partida.
Mazos de brawler y wafles
Consigue wafles y gástalos en la tienda del evento para abrir sobres de cartas.
Podrás llevarte wafles en Supervivencia en el Otro Lado, en Cacería en Hawkins (todos contra uno), en las megamisiones, en las victorias diarias y en los regalos.
¡Ahora puedes reclamar wafles diariamente durante el evento!
Todos los días hay sobres de cartas disponibles en la tienda del evento.
Cada uno de ellos contiene un mazo completo de cartas de fuerza para brawlers específicos. Además, algunos también pueden contener progresos y personalizaciones.
El sobre muy extraño ofrece 1 mazo de brawler y ninguna otra recompensa.
El sobre extrañísimo ofrece 1 mazo de brawler y también puede contener monedas y personalizaciones.
Cuando desbloquees el mazo de un brawler, podrás entrar en los modos de juego del Otro Lado con dicho brawler.
Cacería en Hawkins (Todos contra uno)
3 jugadores luchan contra un jefe PNJ a lo largo de 5 fases cada vez más difíciles.
Cada fase ganada se recompensará con wafles hasta alcanzar el límite.
Jefes: ¡Vecna y Demogorgon! Y Frank caballero fantasma.
Portal del evento
Los jugadores pueden ver todos los mazos y los que hayan desbloqueado. También se indica qué brawler se está usando actualmente en una partida.
Cada brawler mostrará, además, el número de partidas que haya completado con éxito.
Si consigues un mínimo de 60 sobres de cartas, obtendrás el aspecto Nita Dustin como recompensa.
Colección de todos los aspectos de evento
Si completas la colección, obtendrás un spray de evento especial como recompensa.
¡Nuevo brawler!
Gigi: asesina mítica
Gigi es una muñeca maldita que incomoda mucho y que jamás se separa de su gorro de mago. Puedes encontrarla en el Emporio de los Horrores, bailando entre las estanterías.
Atributo (NUEVO): Esta brawler carga su súper esquivando los proyectiles y los ataques cuerpo a cuerpo de los rivales.
Ataque: PIRUETA POSEÍDA
Gigi gira, obtiene velocidad de movimiento e inflige daño a todos los enemigos a su alrededor.
Súper: APARICIÓN ABRUMADORA
Gigi carga y aparece en la zona del objetivo. Puede volver a cargar para regresar hasta su posición inicial e infligir daño de área al retirarse.
Gadget: HILOS DEL DESTINO
La zona de carga del súper es mayor.
Gadget: VOLATILIZACIÓN
Gigi crea un área temporal en el suelo que otorga invisibilidad tanto a ella como a sus aliados mientras están en su interior.
Habilidad estelar: COREOGRAFÍA IMPECABLE
Aumenta el ratio de carga del súper si no recibe daño durante un tiempo.
Habilidad estelar: MANO AMIGA
El súper ahora cura al teletransportarte.
Título: Marioneta
Hipercargas
Cambios globales en las estadísticas de las hipercargas para todos los brawlers:
Ataque: +5 %
Escudo: +5 %
Velocidad de movimiento: +20 %
Explicación: las hipercargas proporcionan demasiado valor, hasta el punto de acabar siendo frustrantes para quienes se enfrentan a ellas. Con la reducción general de las bonificaciones indicada anteriormente, el contraataque debería ser más amplio a lo largo del juego.
Las finales mundiales están a la vuelta de la esquina, y nuestros datos muestran un equilibrio sano, aunque con algunas excepciones que hemos intentado arreglar con los grandes cambios de la hipercarga. La idea era acercar aún más a los brawlers a las tasas de victoria del 45 % - 55 %, y hacer que las habilidades estelares y los gadgets fueran más relevantes, en lugar de reducir el juego a "hipercarga = victoria".
Pam: AFECTO MATERNO
La torreta de Pam cura al desplegarse. Sigue curando a los brawlers por encima de su salud máxima, otorgándoles un escudo temporal.
Alli: APERITIVO PANTANOSO
Alli cura el 20 % del daño infligido durante su hipercarga, y su ataque principal inflige el porcentaje de salud máxima, en lugar del porcentaje de salud actual.
Mina: HURACÁN DE CATEGORÍA 3
El súper lanza 3 huracanes en forma de cono que rebotan. (Aviso: el gadget para refrescar el súper no se combina con el súper hipercargado)
Ziggy: TORMENTA PERFECTA
El súper hipercargado regresa a la posición en la que se encuentra Ziggy tras alcanzar su rango/duración máxima (sin seguimiento).
Más aspectos
Temporada: Brawlidad mecánica
Mandy mecánica | Brawl Pass | Épico
Mandy avispa mecánica | Brawl Pass | Cromático 1
Mandy sombra mecánica | Brawl Pass | Cromático 2
Piper mecánica
Piper loto mecánico | Hipercarga
Piper pétalo mecánico | Hipercarga | Cromático 1
Piper rosa mecánica | Hipercarga | Cromático 2
Jessie mecánica | Legendario
Jessie chicle mecánico | Cromático 1
Jessie brillo mecánico | Cromático 2
Otros aspectos
Señor P musculoso | Superespecial
Melodie Cardio | Épico
Charlie gimnasta | Épico
Penny reina arquera | Supercell ID Rewards | Épico
Aspecto del Pro Pass
Leon tigre | Fase 1
Leon tigre sombrío | Fase 2 (hipercarga)
Leon tigre blanco | Hipercarga | Cromático 1
Leon tigre hambriento | Hipercarga | Cromático 2
Aspectos de 199 gemas
Gigi espantapájaros | Mítico
Gigi espantapájaros otoño | Mítico | Cromático 1
Gigi espantapájaros invierno | Mítico | Cromático 2
Mapas, modos de juego y cambios en las rotaciones
OTROS MODOS DE JUEGO NUEVOS
Destrucción (trío)
Destrucción con 4 equipos compitiendo entre ellos durante la mayor parte de la aniquilación.
4 equipos de 3 jugadores (azul, rojo, naranja, amarillo)
El primer equipo que consiga 10 eliminaciones gana.
Los líderes de equipo están señalados con una corona
Atrapagemas (trío)
Variante de Atrapagemas con 4 equipos enfrentados entre ellos.
4 equipos de 3 jugadores (azul, rojo, naranja, amarillo)
El juego comienza con gemas repartidas por todo el mapa
Cada uno de ellos tiene diferentes cantidades de minas de gemas
Cuando la cuenta atrás para la victoria está activa, el brawler del equipo ganador que haya obtenido más gemas tendrá un indicador fuera de pantalla, visible para todos los contrincantes.
Entornos
ELIMINADOS:
Playa de Balón Brawl
Reino de las katanas
Bosque encantado
Subway Surfers
NOVEDADES:
Emporio de los Horrores (Gigi)
Circo de curiosidades (Brawl-O-Ween)
Pantano del amor (Brawl-O-Ween)
CAMBIO:
Isla tropical --> Isla de hielo (Arena y modos 5c5)
Mapas
Destrucción 4x3
Bahía del dolor
Puesto avanzado sobrecargado
Espacios estrechos
Ciénaga congelada
Atrapagemas 4x3
Paga polar
Minas de la avaricia
Tesoro en las profundidades
Gemas gélidas
Supervivencia en el Otro Lado
Callejón sin salida
Loto
Comunidad cerrada
Megajefe
Frank
Vecna
Hueco de la comunidad
Supervivencia
Callejón sin salida
Loto
Comunidad cerrada
Andamiaje improvisado
Atrapagemas
Atraco ferroviario
Zona restringida
Gestión de zonas
Billete hacia el más allá
Noqueo
Buenos modales
Competitivo
Temporada 1
Modo de juego destacado: Balón Brawl
Efecto envolvente
Campo de hierba
Rotación de brawler gratis:
Nani
Buzz
Draco
Temporada 2
Modo de juego destacado: Zona restringida
Rotación de brawler gratis:
Berry
Lumi
Leon
Mejoras permanentes y de calidad
Victorias diarias
¡Todos los días obtendrás un set diferente de recompensas!
El nuevo sistema otorga una recompensa por las primeras 6 victorias de cada día.
Las recompensas diarias por las victorias son aleatorias. Estas son las que se pueden obtener:
Premios Starr (recompensa más común)
Premios Starr de hipercarga
Premios Starr angelicales
Premios Starr demoníacos
Makis
Megacajas
Regalos (disponibilidad estacional)
Cajas mecánicas (lanzamiento muy limitado)
Todos los días tendrás la oportunidad de obtener un "día de suerte", que implicará conseguir mejores recompensas diarias, como megacajas o un premio Starr de hipercarga.
Crear un equipo
Cambios en "Crear un equipo"
El botón "Crear un equipo" ha cambiado de posición (más cerca del brawler) para que tenga más sentido.
La lista "Crear un equipo" ahora mostrará los jugadores con los que has ganado recientemente y a los que puedes invitar.
Ajustes adicionales para controlar y silenciar las invitaciones.
Se ha cambiado el nombre de "Búsqueda de equipo" por "Unirse rápido" a un equipo.
¡El botón "Juega de nuevo" ahora se muestra antes tras la batalla para que puedas formar equipo más rápido!
Megamisiones
¡Nuevas cadenas de misiones con megarrecompensas!
Las megamisiones tienen 2 recompensas: una de ellas varía y la otra son un montón de XP del Brawl Pass.
Dos tipos de misiones: megamisiones y omegamisiones
¡Las recompensas de las omegamisiones son el doble de buenas!
Todas las temporadas del Brawl Pass incluyen una megacadena de misiones con 7 megamisiones. La megamisión final es exclusiva del Brawl Pass. Todas las megamisiones que no completes caducarán al final de la temporada del Brawl Pass.
Los requisitos para las megamisiones varían: pueden ser específicas de un modo de juego, específicas de un brawler o globales (como la obtención de trofeos, infligir daño o derrotar brawlers).
Si no te gusta el requisito actual para tu megamisión, tienes la opción de cambiarlo por otros.
Si cambias tu megamisión actual, perderás el progreso que hayas conseguido.
CAMBIOS EN LA XP
Vamos a eliminar la XP de batalla. Para compensar, otorgaremos más XP en las nuevas megamisiones.
Vamos a mejorar los duplicadores de XP: antes, solo duplicaban la XP de batalla, pero ahora también doblan la XP de las misiones, una fuente muchísimo mayor de XP.
Caja mecánica
A partir de diciembre, estará disponible la caja mecánica. ¡Esta jugosa caja puede contener aspectos mecánicos, además de otras progresiones, como habilidades estelares, premios Starr de hipercarga, gadgets y muchas otras cosas!
Consulta el portal de asistencia de Supercell para obtener más detalles de los contenidos.
Cambios en el emparejamiento
En octubre de 2024, cambiamos los trofeos globales basados en cuentas a trofeos de brawler [simplificado]. Esto mejoró muchísimo la velocidad de emparejamiento. Pero nos dimos cuenta de que la calidad disminuyóen algunos rangos de trofeos. En la actualización previa, estuvimos experimentando con diferentes opciones y vimos que los cambios tuvieron efectos positivos, así que los activamos para todos los modos de juego normales al final de la 63.
El emparejamiento ahora tiene en cuenta ambas cosas:
La habilidad de tu brawler, que se basa en los trofeos de tu brawler seleccionado
Tu habilidad general, que se basa en la media de trofeos de tus mejores brawlers
Funcionamiento:
Cuanto más altos sean los trofeos de tu brawler, más se basará el emparejamiento en dicho brawler.
Y cuanto más bajos sean los trofeos de tu brawler, más influirá tu habilidad general en el emparejamiento.
Por qué lo hacemos:
Mas coherencia en la dificultad de las partidas
Mejor protección para los jugadores nuevos (ya no te pasarán por encima los jugadores pro en tu primer día)
De esta manera, se contribuye a que los jugadores experimentados prueben nuevos brawlers sin dominar las primeras partidas y se protege a los nuevos para que no se enfrenten demasiado pronto a oponentes más hábiles.
Fomenta que haya más variedad de brawlers sin ser injustos.
Ajustes de equilibrio
MEJORAS
Ziggy
El daño pasa de 1760 a 1900.
Resulta que era menos potente de lo que pensábamos. Pero veremos cómo funciona este aumento, porque es posible que cambiemos su ataque principal para que sea más fácil acertar.
Pearl
Atributo: el daño aumentará un 8 % más rápido gradualmente.
Aunque tenía cierto uso en los rangos más altos en modos de juego específicos, es evidente que muestra síntomas de debilidad, sobre todo en las partidas de menor rango. Gracias a este cambio, le hemos brindado más flexibilidad aumentando la regeneración de calor, el daño y la frecuencia de los súper, dándole más presencia en el mapa y, con suerte, haciendo más relevantes sus habilidades estelares.
Maisie
La salud pasa de 7200 a 7400.
Los francotiradores están sufriendo un poco en el juego ahora mismo, pero Maisie no es una francotiradora al uso. Sus disparos son más difíciles de acertar debido al retardo, por lo que le hemos dado más oportunidad de sobrevivir y acercarse a sus rivales. ¿Un 3 % de salud extra será suficiente? Quizá. No obstante, el impacto será mayor si no se usa el autodisparo.
Surge
Hiperactividad (gadget): el tiempo de carga pasa de 15 a 13 segundos.
Surge se usa de manera regular en partidas de menor rango, pero tiene que aparecer más en las de mayor rango. Su fuerza radica en mejorar su nivel y lograr que sobreviva, lo que puede ser difícil, y un tiempo de carga menor para conseguir munición puede ayudar.
Pam
La salud de la torreta pasa de 5600 a 6080.
Este es un cambio enorme para Pam. No solo recibe una hipercarga por fin, sino que también se mejora su torreta sanadora. Esperamos que estos cambios le permitan cumplir su rol de apoyo mejor que nunca y se convierta en habitual en los mapas de Atrapagemas, en los que es importante controlar el centro.
Max
El ratio de hipercarga pasa de 35 a 45 (30 disparos en lugar de 40).
Zapatillas mágicas (gadget): el tiempo de carga pasa de 10 a 8 segundos.
Cuando estrenamos a Jae-yong, nos percatamos de que Max se estaba usando menos en los modos competitivos. Zapatillas mágicas, su gadget, debería ser una opción interesante, y tiene uno de los tiempos de carga más breves del juego. ¡A máxima velocidad!
Poco
La salud pasa de 7400 a 7600.
Musicoterapia (habilidad estelar): la curación pasa de 962 a 988.
Para que lo entienda todo el mundo: la función de Poco es apoyar a sus aliados, pero, para ello, tiene que poder sobrevivir un poquito más.
Penny
La velocidad del ataque del cañón aumenta un 6 %.
Penny no ha recibido muchos cambios últimamente y queríamos aportar velocidad a Cañonazo para hacerla más capaz de presionar y mejorar su función de control.
Melodie
La salud aumenta un 3 %.
Esto la hará destacar entre los demás asesinos y será menos frágil.
Colette
La salud aumenta un 3 %.
Con suerte, este aumento le permitirá realizar un golpe extra y sobrevivir en una batalla cara a cara contra un tanque.
Sam
El daño del ataque principal sin nudillos aumenta un 25 %.
El ratio de carga de la supercarga aumenta un 25 % (de 10 a 8 disparos).
Nos hemos compadecido de los seguidores de Sam (de los tres que tiene) y, tras estrenar su hipercarga, hemos aumentado la velocidad de su súper. Queríamos volver algo más potente su forma sin nudillos para no tener que ir a buscar los nudillos nada más arrojarlos.
Edgar
A puñetazo limpio (habilidad estelar): la curación a partir del daño pasa de un 25 % a un 30 %.
Aterrizaje forzoso (habilidad estelar): el daño aumenta un 10 % (de 1350 a 1490).
Hoy es un día glorioso para los incondicionales de Edgar, porque vamos a mejorar sus dos habilidades estelares. Sabemos que muchos jugadores adoran a este brawler y lo usan mucho, pero también puede ser un lastre para el equipo si no se emplea correctamente. Esperamos que estos cambios ayuden a sus incondicionales a remar a favor del equipo.
Rosa
Naturaleza viva (habilidad estelar): la curación dentro de los arbustos pasa de 300 a 400 puntos de salud por segundo.
En sinergia con su gadget, Rosa ahora se fusionará mejor que nunca con la naturaleza y recibirá un ímpetu extra tanto de sus propios arbustos como de los mapas que le permiten pasar más tiempo entre el verde.
Ash
La salud aumenta un 4 %.
Tranquilizante (gadget): la salud recuperada pasa de 3240 a 3360.
Gracias a esta mejora, Ash estará entre los mejores brawlers en términos de salud. Antes dependía mucho de su hipercarga, y ahora, con este extra de salud, se podrá elegir entre sus gadgets según el estilo de juego.
Nani
El daño aumenta un 8 %.
Foco automático (habilidad estelar): el daño aumenta un 8 %.
Acertar los golpes con Nani puede ser difícil, así que sus seguidores se beneficiarán del cambio al instante, aunque también esperamos que anime a más personas a probarla.
Trunk
El daño aumenta un 7 %.
En la reciente clasificatoria de última oportunidad de los eSports vimos varias jugadas interesantes con Trunk, pero, en el caso de los jugadores no profesionales, creemos que debíamos aumentar el daño para hacerlo más relevante.
Stu
El ratio de carga de la hipercarga aumenta un 16 % (de 38 a 32 disparos).
Pese a los cambios de la hipercarga, sigue siendo importante para Stu tener más movilidad, y poder usar la hipercarga de manera más frecuente lo ayudará a ello.
Gale
El ratio de carga del súper aumenta un 20 % (de 18 a 15 golpes).
Siempre nos ha costado encontrar el equilibrio adecuado para Gale debido a que sus disparos anchos no encajaban bien con todos los proyectiles. Con este cambio, debería ser más fácil usar el súper para fulminar a los enemigos.
DEBILITACIONES
Mina
El tiempo de carga de los gadgets pasa de 18 a 20 segundos.
El daño del tercer ataque pasa de 4400 a 4000.
La ratio de carga del súper pasa de 5 a 7.
Mina era imparable.
Lumi
La descarga de proyectiles se reduce aproximadamente un 9 % (siguen volviendo rápidamente
para tener más potencia en el corto alcance).En general, Lumi funcionaba bien, pero su impacto era mucho mayor en manos de un jugador bueno. Con esta debilitación, no debería ser tan eficiente contra los jugadores menos profesionales y se convertirá en una opción de nicho en los rangos más altos.
Cordelius
Champicombos (habilidad estelar): el daño pasa del 30 % al 20 %.
El daño del segundo champiñón pasa de 2080 a 1920.
Hace poco mejoramos su ataque, pero, en combinación con su habilidad estelar, era demasiado potente. Con una merma de su habilidad estelar, se podrá contrarrestar si se espera el ataque o reaccionar rápidamente con una habilidad de control de multitudes.
Bonnie
El ratio de carga del súper pasa de 4 a 6 disparos (de 3 a 5 con un refuerzo épico).
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 10 a 12 disparos (11 disparos con un refuerzo).
Especialmente con su gadget, Bonnie activaba el súper demasiado rápido. No obstante, este cambio no debería hacer que se use menos, así que sus incondicionales no tienen nada que temer.
Señor P
El ratio de carga del súper (a partir de un ataque) pasa de 6 a 8 disparos.
¿Que puede tomarse como algo personal? Sí. ¿Lo es? Claro que no. El señor P era la pesadilla de los francotiradores en las partidas de Caza estelar y Noqueo, por lo que ahora hay que alimentarlo un poco más para merecerse ese título.
Draco
El daño del súper pasa de 2560 a 2240 (por segundo).
La velocidad de movimiento pasa del 20 % al 15 %.
Se acabó eso de que el botoncito morado le otorgue la victoria sin más. El maestro de Starr Park sigue siendo fuerte, pero ahora se le puede frenar un poco más, o eso esperamos.
Kit
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 40 a 30.
Caja de cartón (gadget): el tiempo de carga pasa de 20 a 23 segundos.
El ratio de carga del súper pasa de 4 a 5 ataques.
Kit (un brawler de apoyo, por cierto) era demasiado agresivo, sobre todo gracias a la constante invisibilidad de su gadget. Esperamos que el cambio le devuelva a su función original (apoyar a sus aliados).
Finx
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 35 a 30.
Pausa piramidal (habilidad estelar): pasa del 30 % al 25 %.
Finx necesitaba tomarse una "pausa", porque su hipercarga se activaba demasiado rápido. Además, su habilidad estelar era demasiado potente contra los brawlers que dependen de su munición.
Byron
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 40 a 30.
Kaze
El ratio de carga de la hipercarga pasa de 45 a 30.
Tanto Byron como Kaze estaban un poco en la misma situación: eran una buena opción para los jugadores competitivos, pero, como cargaban sus hipercargas demasiadas veces durante una partida, los jugadores más ocasionales no solían escogerlos. Esta reducción del ratio de carga de la hipercarga debería hacerlos más equilibrados en la escena competitiva sin afectar demasiado a los más ocasionales.
CAMBIOS
El Primo
Mejora* El ratio de carga del súper (a partir de un ataque) pasa de 12 a 11 disparos.
Debilitación* Leve debilitación del ratio de carga del súper con el ataque del súper.La última vez que añadimos el atributo Tanque a los tanques, El Primo era la opción predilecta para esta función. Queremos devolverlo a este lugar, pero vamos a ser más cautos con los cambios. Con suerte, logrará volver a "saltar" a la palestra en las partidas más competitivas.
Tara
Debilitación* El ratio de carga del súper (a partir del ataque principal) pasa de 10 a 12 disparos.
Mejora* El ratio de carga del súper (a partir del súper mejorado) pasa del 17 % al 25 %.Para Tara es esencial su agujero negro y, como este es un momento importante durante una partida, queríamos aumentar la recompensa al gestionar correctamente su súper. Por ello, no acertar con el súper es algo más coercitivo, pero pensamos que es normal, dado lo fuerte que es su súper.
Ollie
Debilitación* El ratio de carga de la hipercarga pasa de 30 a 25.* Renegado (habilidad estelar): el escudo degradable pasa de 4000 a 3000.* Ollie ya no salta en su hipercarga. En su lugar embiste, como con el súper.Ollie era demasiado fuerte y su hipercarga no aportaba mucho al estado general del juego. Ahora se puede impedir que provoque de la misma manera que se escapa de su súper. Aunque Ollie con su hipercarga sigue dando bastante miedo...
Kenji
Se ha eliminado el teletransportador de la hipercarga.
Hemos eliminado el botón de muerte instantánea de Kenji.
Jae-yong
Debilitación* Fin de semana frenético (gadget): el daño pasa de 2300 a 2100.* La velocidad de descarga de ataque se reduce un poco.* Balada lenta (gadget): aumenta la ralentización del 20 % al 30 % y de 0,75 a 1,25 segundos.Jae era de los apoyos más fuertes que había. ¡Pero se acabó! No lo hemos debilitado del todo, sino que hemos optado por ofrecer opciones para mejorar su gadget Balada lenta, que no era tan popular. Pam seguiría estando orgullosa de él.
Mejoras y corrección de errores
Corregido: El efecto del refuerzo de velocidad de recarga no se aplicaba al ego de Lola.
Corregido: Las fichas de hipercarga en el modo Caos de hipercarga no cargaban la hipercarga de Stu al completo.
Corregido: El objetivo del súper de Mico tenía poca fluidez cuando pasaba por encima del agua y de obstáculos.
Corregido: La habilidad estelar de Colt, "Botas veloces", no aumentaba la velocidad de movimiento.
Corregido: Si usabas el gadget "Cargoeira" de Mina y te derrotaban antes de utilizar tu súper, volvías a aparecer sin el súper.
Corregido: El efecto incapacitante no se aplicaba al súper de Crow ni al de Trunk.
Corregido: Después de destruir un muro, si un proyectil golpeaba esa zona justo después de que desapareciera, el proyectil actuaba como si el muro todavía existiera.
Corregido: Las habilidades de algunos brawlers no podían infligir daño a un Brawler manipulado con el súper de Willow
Chat del club optimizado para dispositivos de gama baja