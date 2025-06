Como ya se ha mencionado, las maestrías se habían diseñado para ofrecer a los jugadores otro objetivo más para interactuar con el juego después de finalizar las misiones. Por desgracia, ese no fue el caso de la mayoría de los jugadores... Quizá se debiera a las recompensas, al componente repetitivo o simplemente a que la función no era accesible o estaba demasiado oculta. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que las maestrías no son lo bastante divertidas para justificar la cantidad de recursos que contienen.

Por eso, vamos a mover los recursos a otra parte más accesible:

buena parte de estos recursos van a trasladarse al nuevo camino de trofeos.

La mayoría de ellos se van a transferir como moneda directa.

El resto se convertirán en premios Starr legendarios y premios Starr aleatorios.

Algunos créditos se convertirán en más brawlers en el nuevo camino de trofeos.

Los blines se añadirán al nuevo camino de trofeos.

Las personalizaciones de la maestría se trasladarán a la nueva función de registros (iconos de jugador, pines y títulos).

Los registros también recibirán recursos de las maestrías.

Las matemáticas (porque, ¿qué es más divertido que Brawl Stars? ¡Las matemáticas!)

MONEDAS PUNTOS DE FUERZA CRÉDITOS RECOMPENSAS TOTALES DE MAESTRÍA 230 500 34 500 24 225 SE TRASLADAN AL NUEVO CAMINO DE TROFEOS (recursos en bruto) 100 400 10 800 0 SE TRASLADAN AL NUEVO CAMINO DE TROFEOS (como premios Starr y brawlers) 58 514 697 13 115 SE TRASLADAN A LOS REGISTROS (como premios Starr) 80 364 2587 16 606 RECURSOS RESTANTES -8778 (aumento general de monedas) 20 416 (gran reducción de puntos de fuerza) -6642 (pequeña reducción de créditos)

En total, si se suman todos los 92 brawlers, las maestrías contienen:

230 500 monedas

34 500 puntos de fuerza

24 225 créditos

De las recompensas mencionadas arriba, esto es lo que trasladaremos directamente como recursos en bruto:

100 400 monedas

10 800 puntos de fuerza

Sin créditos (¡pero espera!)

Los recursos restantes los convertiremos en: muchos más premios Starr legendarios, brawlers especiales/superespeciales en el nuevo camino de trofeos y misiones de brawler*

58 514 monedas

697 puntos de fuerza

13 115 créditos (7535 de premios Starr + 5580 de brawlers especiales/superespeciales en el nuevo camino de trofeos)

*Las misiones de brawler solo están disponibles para los brawlers especiales y superespeciales que se hayan desbloqueado por primera vez en el nuevo camino de trofeos tras la actualización. Además, aquí solo se dan una parte de las recompensas: los 18 premios Starr nuevos que se han añadido conforman la mayoría de las recompensas.

Por último, esto es lo que vamos a añadir a los registros como premios Starr aleatorios y premios legendarios (puede que los números cambien).

80 364 monedas

2587 puntos de fuerza

16 606 créditos

Así quedarían los recursos tras los cambios:

-8778 monedas:

Lo cual significa que vamos a añadir más monedas a las fuentes gratuitas con el cambio de sistema.

20 416 puntos de fuerza

Vamos a eliminar una buena cantidad de puntos de fuerza de la economía debido a que está demasiado inflada para los jugadores veteranos. El nuevo camino de trofeos ofrece muchos más puntos de fuerza cuando los jugadores los necesitan de verdad, antes de que empiecen a ralentizarse. Sin embargo, aún puedes conseguirlos en las maestrías antes de que desaparezcan.

- 6642 créditos

Esto significa que vamos a añadir unos cuantos créditos más a la economía total del juego.

4800 blines (o 32 051 en valor de blines si cuentas los premios Starr)

Estos blines se añadirán a la economía. No se transfieren a ninguna parte.

Es importante destacar que estos valores se basan en el valor económico de los premios Starr. Este es su valor promedio:

Premio Starr aleatorio (valor promedio)

66,11 monedas

13,76 puntos de fuerza

12,16 créditos

87,51 blines

Premio Starr legendario: valor promedio

1358,7 monedas

0 puntos de fuerza

286,4 créditos

1095,1 blines

Cambios en el camino de trofeos

Los trofeos son lo más importante en Brawl, y el camino de trofeos es el que se encarga de guiar a los jugadores a lo largo del juego. Sin embargo, el diseño actual no es tan divertido como debería. Por eso, para que todo sea más emocionante y gratificante, vamos a añadir más progreso. Además, haremos cambios visuales para que la esencia Brawl esté más presente.

Ahora, el nuevo camino de trofeos estará lleno de mejores recompensas, las cuales podrás reclamar si ganas más trofeos, sin importar cuál sea tu progreso.

También añadiremos muchos más blines al nuevo camino de trofeos, así como más metas hasta llegar a los 100 000 trofeos.

Puedes ver la comparativa entre el antiguo camino de trofeos y el nuevo a continuación: