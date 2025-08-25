Sí, como lees. ¡El logotipo de Brawl va a cambiar tras la próxima actualización!

Explicación corta:

El logotipo antiguo estaba quedando desfasado, y era demasiado complejo en comparación con otras marcas con estilos más modernos.

El "Brawl" de Brawl Stars es el núcleo de nuestra marca, pero no aparecía representado en el logotipo con la fuerza que se merecía.

Nuestra intención era que el logotipo del juego y los iconos de la aplicación tuvieran coherencia visual.

Tras estudiarlo y probarlo con los usuarios, logramos hacer una recreación moderna del logotipo de Brawl que se adapta mejor a otros contextos. Todo ello usando colores y formas a las que estamos acostumbrados para no perder nuestra identidad.

¡Aquí viene la explicación larga!

También nos gustaría compartir más detalles sobre el proceso y los motivos que nos han llevado a modificar el logotipo para que la comunidad pueda expresar su opinión con conocimiento de causa.

Los problemas con el antiguo logotipo

Falta de fuerza: "Brawl" es el núcleo de nuestra marca, el elemento más reconocible del título y el nombre que todo el mundo utiliza para referirse al juego. Sin embargo, en el logotipo anterior, lo primero en lo que te fijas es en el "Stars", ya que el tamaño de la letra y sus colores son los que más destacan.

Complejidad : el logotipo anterior estaba compuesto de varios elementos, así que resultaba difícil identificarlo en ciertos contextos y tamaños.

Poca adaptabilidad: era complicado usar el logotipo fuera del juego o de nuestros canales (en anuncios, souvenirs, colaboraciones, etc.), y a veces los resultados estaban lejos de ser buenos.

Diseño anticuado: conseguir que tu logotipo llame la atención no es fácil, y el diseño que teníamos estaba empezando a quedarse atrás con respecto a otras marcas que ya se habían actualizado.

Además, el logotipo del juego no era el mismo que el que se usaba en la aplicación. Por ejemplo, la calavera apenas tenía presencia en el caso del juego.

Los cambios que se han llevado a cabo han sido para afrontar y superar estos retos. Se nos ocurrió que una apariencia nueva y modernizada nos ayudaría a mejorar la percepción de la marca.

Sin embargo, no queríamos que el cambio borrara el legado que dejó el anterior logotipo, ya que nuestra intención jamás fue cambiar la marca, sino actualizarla o renovarla.

Probamos varias opciones: pequeñas actualizaciones en el diseño anterior o cambios radicales hacia nuevas direcciones (en el nombre de la ciencia). Luego, llegaron los resultados, que respaldaron aún más nuestra hipótesis. El nuevo logotipo fue el que mejor funcionó y el que recibió más comentarios positivos entre los grupos de prueba de los usuarios. De hecho, algunos de ellos pensaron que el nuevo logotipo era el oficial por su conexión con el de la aplicación.