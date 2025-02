¡Podrás obtener a El Primo Bob Esponja gratis! Consigue billetes crustáceos, aspectos de Bob Esponja, potenciadores ¡y mucho más!

¡Obtén a El Primo Bob Esponja gratis!

Si no estás en un club... ÚNETE A UN CLUB

Recauda 400 000 billetes crustáceos en total con tu club.

El progreso de todos los miembros del club contará para el total.

¿Cómo se obtienen los billetes crustáceos?

Cada jugador debería conseguir unos 18 000 billetes crustáceos en total. Puedes obtenerlos de estas formas:

Tras la primera victoria del día en los modos de juego que tengan el modificador de Bob Esponja (400 billetes crustáceos al día).

En la serie de ofertas diaria de la tienda (4600 billetes crustáceos en total).

Al desbloquear ofertas diarias en el Crustáceo Cascarudo (10 billetes crustáceos por oferta).

En el desafío con vidas ilimitadas que se celebrará el 20 de septiembre (1500 billetes crustáceos en total).

También puedes comprar billetes crustáceos a cambio de gemas tanto en la tienda como al adquirir los billetes crustáceos que te falten con gemas.

¡Consigue todos los aspectos de Bob Esponja!

Encontrarás a Buzz Patricio, Jessie Arenita, Tick don Cangrejo y Darryl Plankton en el Crustáceo Cascarudo . ¡Cómpralos con billetes crustáceos!

Mortis Calamardo estará en el Brawl Pass y en el Brawl Pass Plus.

El Primo Bob Esponja está disponible como recompensa del club.

Los aspectos y potenciadores de Bob Esponja estarán disponibles en el Crustáceo Cascarudo durante toda la temporada, del 5 de septiembre al 2 de octubre.

¡El Crustáceo Cascarudo y los potenciadores!

Todos los días tendrás la oportunidad de obtener una o más ofertas del día totalmente gratis .

Visita el Crustáceo Cascarudo y gasta tus billetes crustáceos para adquirir ofertas especiales con aspectos y potenciadores de Bob Esponja.

Los potenciadores hacen más fuertes a los brawlers de cada tipo. Cuando obtengas un potenciador, se activará en todos los brawlers del mismo tipo,

y si lo recibes de nuevo, se mejorará (dos veces como máximo).

Los potenciadores solo funcionan en los modos de juego que cuentan con el modificador de Bob Esponja.

Preguntas frecuentes:

¿Puedo obtener los aspectos de Bob Esponja una vez que termine la temporada?

¡Sí! Los aspectos y personalizaciones de Bob Esponja estarán disponibles en la tienda como compras integradas (y no a cambio de gemas) cuando acabe la temporada, incluidos los aspectos de El Primo Bob Esponja y Mortis Calamardo y sus variaciones cromáticas.

La licencia de los aspectos y personalizaciones dura un año, por lo que, a partir de septiembre de 2025, no estarán disponibles en la tienda, pero podrás seguir usándolos después de esa fecha si los has comprado. Por el momento, no se planea que vuelvan a estar disponibles.

¿Puedo obtener los potenciadores de Bob Esponja cuando acabe la temporada?

No.

¿Cuántos miembros activos necesito en mi club para obtener el aspecto de El Primo Bob Esponja gratis?

Alrededor de 23 miembros activos.

¿Los billetes crustáceos que se compren con gemas también cuentan para el progreso del club?

¡Sí! Tanto los que compres directamente o los de las ofertas del Crustáceo Cascarudo.

¿Quién lucha en una piña debajo del mar?

¡El Primo Bob Esponja!