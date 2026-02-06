Estamos trabajando en un nuevo sistema de trofeos. ¡Podrás conocer toda la información en el Brawl Talk del 21 de febrero!

Para que la transición al nuevo sistema sea lo más sencilla posible, vamos a desvelar algunas cosas importantes. Los siguientes puntos se implementarán tras la actualización por mantenimiento del 24 de febrero:

Se va a eliminar la temporada de trofeos y la caja de trofeos.

Todo el mundo recibirá su última caja de trofeos teniendo en cuenta la cantidad de trofeos de temporada que tuvieran antes de la actualización.

El prestigio de las clasificaciones se eliminará y se convertirá en una característica conmemorativa en el perfil de jugador.

Todo el mundo recibirá también una caja de trofeos ultra tras la actualización por mantenimiento. ¡Eso quiere decir que si consigues 3000 trofeos de temporada antes del 24 de febrero, podrás ganar 2 cajas ultra!

Las cajas de trofeos ultra y las otras marcas de cajas de trofeos aparecerán de vez en cuando en los eventos de la comunidad.

Los brawlers que tengan más de 1000 trofeos volverán a tener 1000.

Bueno..., ¿y qué nos traerá la próxima actualización?

Un nuevo sistema de trofeos que: Anima a los jugadores a esforzarse más. Recompensa a los jugadores más dedicados y hábiles con un flamante título de brawler en un nuevo color para que puedan presumir de su logro. (¡Revelaremos más la semana que viene!). Mejora el emparejamiento (con un sistema MMR).

Un evento de "carrera de recursos" que recompensará con más divisa del juego por cada partido ganado.

Mejoras a la hora de obtener buffies: Buffies en megamisiones por temporada (¡aún en desarrollo!). 1 buffie gratis por cada nueva máquina de garra. 1 oferta de buffie al azar por 79 gemas. Y, por supuesto, el evento de "carrera de recursos" mencionado anteriormente.



Se hablará de todo esto y mucho más en el Brawl Talk. Además, ¡la semana que viene haremos una nueva publicación a fin de recopilar ideas para los títulos!

¡Nos vemos allí!