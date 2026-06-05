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Blog – Brawl Stars
5 jun 2026

¡LLEGA EL EVENTO DE FÓRMULA BRAWL!

Para celebrar el próximo lanzamiento de Bolt y su amor por las carreras, llega el evento de Fórmula Brawl del 7 al 12 de junio. El evento consiste en un minicircuito de Starr Park con 10 canicas que representan a los brawlers y que competirán en 3 carreras para ganar el campeonato.

Haz tu apuesta antes de cada carrera para ganar premios caóticos según el puesto que logre tu brawler.

FUNCIONAMIENTO

El evento se compone de 3 rondas, todas con la misma estructura:

  • Día 1

    • Día de apuestas: elige al brawler que crees que va a ganar la siguiente carrera.

  • Día 2

    • Día de carrera: disfruta de la carrera, averigua cómo ha quedado tu brawler y reclama la recompensa.

Echa un vistazo a la clasificación del campeonato y acuérdate de reclamar las recompensas después de cada carrera.

RECOMPENSAS

Cada apuesta garantiza al menos 1 premio caótico por carrera. Si aciertas el ganador de las 3 carreras, ¡puedes conseguir hasta 15 premios caóticos!

Puesto finalPremios caóticos
1.º5
2.º3
3.º2
4.º-10.º1

* Recuerda que debes reclamar tus recompensas antes de las 08:00 UTC del 15 de junio .

DÍAS DE APUESTA

Pantalla de apuestas

  • En esta pantalla puedes votar. Verás una cuadrícula con los 10 brawlers, y tendrás que elegir uno. Cuando confirmes la apuesta, se quedará seleccionada, pero puedes cambiarla todas las veces que quieras antes de que termine el tiempo.

Clasificación del campeonato

  • Este tablón muestra la clasificación general del circuito entero, e incluye los puntos de campeonato y los puestos después de cada ronda.

  • Cuando terminen las 3 carreras, el brawler con más puntos de campeonato se coronará como campeón mundial de Fórmula Brawl.

DÍAS DE CARRERA

Las carreras tendrán lugar el 8, el 10 y el 12 de junio, y se podrán ver en la pantalla del evento, el canal de Brawl Stars en YouTube y cualquiera de nuestras redes sociales a las 15:00 UTC. Pero asegúrate de hacer tu apuesta antes de que empiece la carrera.

Cuando termine la carrera, ve a la pantalla del evento para ver el vídeo entero de la carrera o pasar directamente a la pantalla de los resultados para ver los puestos finales y reclamar la recompensa.

Buena suerte con tus apuestas, ¡y que gane el mejor brawler! ¡A votar ya!