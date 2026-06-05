Para celebrar el próximo lanzamiento de Bolt y su amor por las carreras, llega el evento de Fórmula Brawl del 7 al 12 de junio. El evento consiste en un minicircuito de Starr Park con 10 canicas que representan a los brawlers y que competirán en 3 carreras para ganar el campeonato.

Haz tu apuesta antes de cada carrera para ganar premios caóticos según el puesto que logre tu brawler.