¡LLEGA EL EVENTO DE FÓRMULA BRAWL!
Para celebrar el próximo lanzamiento de Bolt y su amor por las carreras, llega el evento de Fórmula Brawl del 7 al 12 de junio. El evento consiste en un minicircuito de Starr Park con 10 canicas que representan a los brawlers y que competirán en 3 carreras para ganar el campeonato.
Haz tu apuesta antes de cada carrera para ganar premios caóticos según el puesto que logre tu brawler.
FUNCIONAMIENTO
El evento se compone de 3 rondas, todas con la misma estructura:
Día 1
Día de apuestas: elige al brawler que crees que va a ganar la siguiente carrera.
Día 2
Día de carrera: disfruta de la carrera, averigua cómo ha quedado tu brawler y reclama la recompensa.
Echa un vistazo a la clasificación del campeonato y acuérdate de reclamar las recompensas después de cada carrera.
RECOMPENSAS
Cada apuesta garantiza al menos 1 premio caótico por carrera. Si aciertas el ganador de las 3 carreras, ¡puedes conseguir hasta 15 premios caóticos!
|Puesto final
|Premios caóticos
|1.º
|5
|2.º
|3
|3.º
|2
|4.º-10.º
|1
* Recuerda que debes reclamar tus recompensas antes de las 08:00 UTC del 15 de junio .
DÍAS DE APUESTA
Pantalla de apuestas
En esta pantalla puedes votar. Verás una cuadrícula con los 10 brawlers, y tendrás que elegir uno. Cuando confirmes la apuesta, se quedará seleccionada, pero puedes cambiarla todas las veces que quieras antes de que termine el tiempo.
Clasificación del campeonato
Este tablón muestra la clasificación general del circuito entero, e incluye los puntos de campeonato y los puestos después de cada ronda.
Cuando terminen las 3 carreras, el brawler con más puntos de campeonato se coronará como campeón mundial de Fórmula Brawl.
DÍAS DE CARRERA
Las carreras tendrán lugar el 8, el 10 y el 12 de junio, y se podrán ver en la pantalla del evento, el canal de Brawl Stars en YouTube y cualquiera de nuestras redes sociales a las 15:00 UTC. Pero asegúrate de hacer tu apuesta antes de que empiece la carrera.
Cuando termine la carrera, ve a la pantalla del evento para ver el vídeo entero de la carrera o pasar directamente a la pantalla de los resultados para ver los puestos finales y reclamar la recompensa.
Buena suerte con tus apuestas, ¡y que gane el mejor brawler! ¡A votar ya!