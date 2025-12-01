Nuevo poder, cambios en el Brawl Pass y un nuevo premio Starr
Ahora que hemos acabado con las hipercargas, es hora de añadir el siguiente cambio permanente en el funcionamiento del juego.
A continuación, resumimos los cambios y novedades que llegan a Brawl Stars el mes que viene. Recomendamos encarecidamente leer el artículo entero, puesto que explicamos cómo están conectados todos los cambios.
Sabemos que modificar los sistemas de progreso es algo delicado, pero, con los próximos cambios, nuestra intención es incorporar un poder nuevo que sea divertido y tenga un impacto en el juego, sobre todo para los jugadores más veteranos. Además, aumentaremos las cantidades de recursos que se obtienen para que la travesía sea más divertida y gratificante.
Importante: todo sigue en desarrollo, por lo que es posible que algunos detalles cambien cuando se estrene el contenido.
En primer lugar, vamos a ofrecer un resumen de todos los cambios, y luego profundizaremos en cada uno.
CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO
Cambios:
No vamos a añadir el nivel de fuerza 12.
Vamos a añadir un nuevo poder llamado "minimejoras".
Estas minimejoras se aplican a las habilidades estelares, los gadgets y la hipercarga.
Cada brawler tendrá 3 minimejoras: una para las habilidades estelares, otra para ambos gadgets y una última para la hipercarga.
Junto con este poder, vamos a cambiar el diseño o las habilidades de algunos brawlers en batalla.
Las minimejoras se podrán comprar a cambio de 1000 monedas o 2000 puntos de fuerza en la máquina de la garra.
Cada tirada garantiza una minimejora. En total, habrá 18 minimejoras en esta actualización, y añadiremos máquinas de garra distintas con minimejoras nuevas.
Las minimejoras también se pueden comprar directamente con gemas por un valor en gemas equivalente al coste de su divisa blanda (1000 monedas y 2000 puntos de fuerza).
También habrá disponibles compras integradas con descuentos y ofertas de gemas en el futuro, pero no con el lanzamiento de esta función.
Cuando se desbloquee la función, se podrá usar la máquina de la garra gratis una vez.
Vamos a eliminar los refuerzos épicos y míticos de los brawlers que recibirán minimejoras (y devolveremos los recursos invertidos). Se eliminarán todos los refuerzos épicos y míticos cuando todos los brawlers que los tengan reciban sus minimejoras.
Ahora se puede apuntar con algunos gadgets (de manera similar al joystick de atacar y el súper).
Objetivos:
Dar más profundidad al juego sin complicar su funcionamiento (no se añaden nuevos botones). Los veteranos tendrán algo nuevo por lo que interesarse. Quienes jueguen de manera más desenfadada podrán seguir haciéndolo como antes.
Revisar los brawlers y rediseñar sus habilidades si han dejado de tener sentido (no habrá cambios si un brawler no los necesita).
Profundizar en el progreso de los brawlers y otorgar un nuevo objetivo relevante y divertido a los jugadores.
NUEVO PODER: MINIMEJORAS
Las minimejoras son un poder nuevo que se incorporará al juego para mejorar los gadgets, las habilidades estelares y la hipercarga, ¡y además les sentarán de fábula a los brawlers! Cada brawler recibirá 3 minimejoras en total: una para los gadgets (los dos), otra para las habilidades estelares (las dos) y una última para la hipercarga. Las minimejoras se obtienen aleatoriamente en una máquina de garra.
Habrá tres tipos de minimejoras: las minimejoras de gadgets, las minimejoras estelares y las hiperminimejoras.
Máquina de garra
Gracias a ella, podrás obtener minimejoras. Usarla cuesta 1000 monedas y 2000 puntos de fuerza, y cada una contiene las minimejoras de un número limitado de brawlers.
También se podrán comprar directamente con gemas o, más tarde, a través de ofertas del juego. Antes, con las hipercargas, probamos primero con una oferta de gemas para luego ofrecerlas a cambio de la divisa blanda (monedas). Ahora queremos hacerlo al revés: primero con divisa blanda (1000 monedas y 2000 puntos de fuerza) y luego con gemas y ofertas. Estudiaremos bien este nuevo método y haremos cambios si fuera necesario (por ejemplo, si a los jugadores no les gusta o si creen que no merece la pena jugar o pagar por ello).
A medida que se añadan más minimejoras, las repartiremos en diferentes máquinas de garra para que las recompensas sean siempre las mismas sin importar las minimejoras que se añadan. Nuestra intención ahora mismo es añadir 18 minimejoras por máquina de garra (6 brawlers en total).
La primera minimejora que se obtiene es siempre gratis una vez desbloqueada la función (con 1000 trofeos).
Cuando se obtengan todas las minimejoras de todos los brawlers de una máquina de garra, se podrán usar blines para obtener aspectos para estas. Estos no tendrán ningún efecto en el funcionamiento ni el poder de las minimejoras. ¡PERO SON ADORABLES Y BRILLAN!
Usar la máquina de garra a cambio de esta divisa costará 10 000 blines.
El diseño de las minimejoras: Rediseño de los brawlers
Antes de profundizar en el diseño de las minimejoras, tenemos que hablar del rediseño de los brawlers y explicar por qué esta nueva forma de progresar constituye una mejora de varios elementos que ya existen en lugar de aportar algo nuevo. Existen varios motivos que se pueden resumir en estos tres:
1. Queremos darles más profundidad a las partidas competitivas, pero no queremos complicar demasiado las mecánicas principales.
Mejorar algo que ya se conoce hace que sea mucho más fácil entenderlo y acostumbrarse a ello en comparación con aprender un poder nuevo (sobre todo si incluye un botón nuevo). Esperamos ver a los jugadores más competitivos hacer uso de esta nueva mecánica en cada partida, y que los más desenfadados prueben la novedad sin tener que aprender algo nuevo o cambiar su forma de jugar.
2. Estamos cerca de los 100 brawlers y pensamos que este es el momento indicado para revisarlos a todos y mejorar o cambiar sus habilidades si se sienten obsoletas (sin cambiar su concepto, naturalmente).
3. Queremos centrarnos más en la utilidad y la expresión de habilidades en lugar de la fuerza bruta (como ocurría con la hipercarga). Centrarnos en las habilidades que tienen los brawlers nos parece una forma más elegante de otorgarles más poder. Algunas minimejoras harán más fuerte una habilidad porque a veces tiene sentido, pero ese no debería ser el caso de todas.
También vamos a eliminar los refuerzos épicos y míticos de los brawlers que reciban minimejoras (y a devolver los recursos invertidos). Por desgracia, los refuerzos no han despertado el suficiente entusiasmo como para justificar su continuidad. Esto es algo que teníamos en mente desde hace tiempo y, con la incorporación de las minimejoras, creemos que es una buena oportunidad de hacerlo.
Además, vamos a hacer que se pueda apuntar con los gadgets a través de un joystick (si tiene sentido según el gadget). Esto puede sonar a cambio menor, pero garantizamos que subirá el listón de habilidad. Es normal que se tarde un tiempo en aprender y, aunque un gadget ahora se pueda apuntar, se podrá seguir activando a la vieja usanza: tocándolo.
EL DISEÑO DE LAS MINIMEJORAS: AHORA SÍ QUE SÍ
Echemos un vistazo a los rediseños de Colt y Spike y a su nuevo poder de minimejoras.
Como aclaración, el efecto se suma al gadget, habilidad estelar o hipercarga actuales:
Colt:
Gadget 1: Colt dispara 2 balas que ralentizan al objetivo contra el que impactan.
Gadget 1 con minimejora: Si impacta, le roba 1 de munición al objetivo (este pierde 1 y Colt recibe 1).
Gadget 2: Una bala que destruye muros o arbustos y consume munición (no ha cambiado).
Gadget 2 con minimejora: La bala es más ancha e inflige más daño por golpe.
Habilidad estelar 1: Aumenta la velocidad de movimiento de Colt (no ha cambiado).
Habilidad estelar 1 con minimejora: La velocidad de Colt aumenta durante unos instantes si golpea al objetivo.
Habilidad estelar 2: Aumenta el alcance y la velocidad de la bala de Colt.
Habilidad estelar 2 con minimejora: Inflige más daño si el objetivo está lejos.
Hipercarga: Dos ráfagas de balas al usar el súper (no ha cambiado).
Hipercarga con minimejora: Colt usa su ataque principal más rápido (por lo que es más fácil acertar más disparos) y la hipercarga dura 2 segundos más.
Spike
Gadget 1: Dispara 2 oleadas de 3 espinas que infligen daño y ralentizan.
Gadget 1 con minimejora: Inmoviliza al objetivo durante unos instantes si lo golpea 3 veces.
Gadget 2: Suelta un cactus que cura en un área a su alrededor al destruirse.
Gadget 2 con minimejora: También explota al destruirse y empuja e inflige daño a los enemigos a su alrededor.
Habilidad estelar 1: El daño que inflige su súper cura automáticamente a Spike (ya no hace falta que esté dentro del súper).
Habilidad estelar 1 con minimejora: Spike despliega su súper más rápido.
Habilidad estelar 2: Las espinas del ataque de Spike se curvan o giran.
Habilidad estelar 2 con minimejora: Las espinas se curvan más.
Hipercarga: El súper de Spike ahora es más grande (no ha cambiado).
Hipercarga con minimejora: El ataque principal de Spike produce dos explosiones y el estado de hipercarga dura 2 segundos más.
Además, las minimejoras tendrán un aspecto adorable; serán unos llaveritos que verás de forma breve en las partidas, pero se mostrarán siempre en la pantalla principal. Nuestro plan es lanzar minimejoras para 6 brawlers en la próxima actualización y que esto sea lo estándar a partir de ahora. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas actualizaciones incluyan menos de 6 minimejoras, puesto que se tarda más en implementarlas que una hipercarga.
BRAWL PASS
Cambios:
Vamos a mejorar tanto el camino gratuito como el de pago del Brawl Pass y el Brawl Pass Plus.
Como aumenta el valor del Brawl Pass, también vamos a ajustar su precio.
El nuevo Brawl Pass costará 8,99* dólares estadounidenses y el Brawl Pass Plus, 12,99* dólares estadounidenses.
El Brawl Pass normal ahora incluye los aspectos del Brawl Pass, sus variaciones cromáticas y títulos.
¡Los Brawl Pass ahora tienen llaves y una cámara!
Las llaves permiten abrir una cámara específica y elegir una recompensa. Actualmente hay cuatro llaves, y cada una abre una cámara distinta con recompensas específicas. Estos son los distintos tipos de llaves: recursos, brawlers, aspectos y minimejoras.
Las recompensas adicionales al final del Brawl Pass ahora cuestan 2800 XP y otorgan distintas cajas o premios Starr que siempre son mejores que uno normal.
* Los precios pueden variar según la región.
Objetivos:
Hacerlo más valioso de lo que es ahora mismo.
Dar más libertad a los jugadores para progresar con sus brawlers y cuentas.
Volver a despertar el interés en el Brawl Pass ofreciendo a los jugadores más opciones de recompensas disponibles.
Mejorar la monetización haciendo que más personas compren el Brawl Pass en lugar de que menos jugadores compran más ofertas.
DETALLES DEL NUEVO BRAWL PASS
Vamos a mejorar el Brawl Pass con 10 marcas de recompensas más, nuevos objetos y, en general, haciéndolo más valioso. Debido a ello, también vamos a aumentar su precio: el Brawl Pass normal costará 8,99* dólares estadounidenses y el Brawl Pass Plus, 12,99* dólares estadounidenses (sigue siendo la mejor oferta del juego).
Hemos movido los títulos y las variaciones cromáticas de los aspectos al Brawl Pass normal. Ahora la ventaja de comprar el Brawl Pass Plus es que obtienes muchas más llaves.
A partir de ahora, todas las temporadas incluirán 2 aspectos del Brawl Pass, junto con sus variaciones cromáticas. Aquí los tienes:
* Los precios pueden variar según la región.
Importante: el cambio de precio solo tendrá lugar en la temporada de enero. Puedes seguir comprando el Brawl Pass y el Brawl Pass Plus en el Supercell Store por su precio actual (y guardar algunos de ellos en la cuenta).
A continuación, puedes ver una comparación entre todos los caminos del Brawl Pass, tanto los anteriores como los nuevos:
CAMINO GRATUITO
Vamos a mejorar las recompensas añadiendo 1000 monedas extras y una llave de recurso que podrá cambiarse por 2000 puntos de fuerza, el equivalente a una minimejora gratuita. Esto se suma a los premios caóticos, los blines extras y los créditos.
BRAWL PASS
Los títulos, los aspectos del Brawl Pass y sus variaciones cromáticas ahora forman parte del Brawl Pass normal. Además, ahora tienes más libertad a la hora de progresar gracias a las llaves de recurso, de aspecto y de brawler.
BRAWL PASS PLUS
¡MÁS LLAVES! Suficientes para comprar ambos aspectos del Brawl Pass y sus variaciones cromáticas, que estarán disponibles cada temporada a partir de enero. Y gemas, porque ¿a quién no le gustan las gemas?
TOTAL (GRATIS + BRAWL PASS PLUS)
Nuevo objeto del Brawl Pass: llaves
Las llaves sirven para abrir una cámara del Brawl Pass. En ella, encontrarás recursos, aspectos, brawlers y minimejoras. Hay 4 tipos de llaves (una por categoría de recompensas), y podrás usarlas como prefieras. Para abrir la cámara, necesitarás 1 llave (salvo la de los conjuntos de aspectos anteriores, que cuesta 2 llaves), por lo que podrás centrarte en las recompensas que prefieras.
El propósito de las llaves es dar a los jugadores más libertad a la hora de elegir cómo progresar. Sobre todo ahora que las minimejoras cuestan más puntos de fuerza que monedas, si eso es lo que necesitas, podrás usar la llave de recurso para obtenerlos. Lo mismo ocurre con los aspectos: si no te gusta mucho el aspecto de la temporada, podrás reservarte la llave para conseguir un aspecto de un Brawl Pass anterior.
Nota sobre las llaves de aspecto: los aspectos del nuevo Brawl Pass siempre requerirán solo 1 llave, por lo que se pueden obtener los nuevos de la temporada al instante o conseguir 1 llave más para conseguir el de una temporada anterior. Todos los aspectos del Brawl Pass (desde la temporada Fuerza Starr de enero de 2024 y que no sean aspectos de alguna colaboración) estarán en la cámara de aspectos.
¡IMPORTANTE! Al comprar un aspecto del Brawl Pass con llaves, recibirás tanto el aspecto de la temporada como sus variaciones cromáticas.
Esto es lo que puedes conseguir con las llaves:
|Llave de nuevo brawler
|Coste en llaves
|Calidad
|1
|Épica
|2
|Mítica
|4
|Legendaria
|6
|Ultralegendaria
|Llave de recurso
|Coste en llaves
|Recompensa
|1
|2000 monedas
|1
|2000 puntos de fuerza
|1
|5000 blines
|Llave de conjunto de aspectos
|Coste en llaves
|Recompensa
|1
|Aspecto del Brawl Pass nuevo + 2 aspectos cromáticos
|2
|Aspectos de un Brawl Pass anterior + 2 aspectos cromáticos
|Llave de minimejora
|Coste en llaves
|Tipo
|1
|Minimejora específica
Recompensa final del Brawl Pass
Las recompensas finales ahora cuestan 2800 XP y otorgan una recompensa distinta cada vez, como un premio demoníaco, un maki o (de forma más excepcional) un premio caótico, etc. Lo que se puede obtener con esta recompensa siempre será mejor que lo que otorga un premio Starr.
También tendrás la opción de usar gemas para "mejorar" la recompensa final. Si no reclamas las recompensas finales antes de que termine una temporada, recibirás la recompensa estándar (no mejorada) en la cuenta.
OTRAS NOVEDADES
Cambios:
¡Potenciamos la economía del juego en su conjunto!
Nuevo tipo de premio Starr (premio caótico). Se puede mejorar su calidad y se puede dividir, como el maki. Cada división tendrá la misma calidad. La calidad más baja de un premio caótico es la superespecial y la más alta, la ultra (una nueva calidad que solo está disponible en estos premios).
Victorias diarias (tendrás una posibilidad de obtener un premio caótico en diciembre si tienes un día de suerte y, a partir de enero, también en días normales).
Megamisiones (se añadirán 2 megamisiones más por temporada, una de ellas omega).
Camino de trofeos (se ha mejorado antes hasta los 25 000 trofeos para que los jugadores nuevos puedan progresar más rápido).
Eventos normales y eventos de la comunidad
Vamos a hacer que los puntos de fuerza sean el doble de baratos. A partir de esta actualización, el precio base de los puntos de fuerza al comprarlos con gemas será de 10 puntos de fuerza por cada gema en lugar de 5 puntos de fuerza por cada gema (la misma conversión que de monedas a gemas), y modificaremos las ofertas de la tienda para reflejar este cambio.
Objetivos:
Como ahora llegarán menos hipercargas, queremos proporcionar algo a los jugadores que puedan obtener.
Dar más libertad y recursos predeterminados a los jugadores para mejorar sus cuentas.
Mejorar la economía para que el juego se perciba como más gratificante y ayudar a los jugadores nuevos o más ocasionales a ponerse al día.
En la actualización actual, hemos mejorado partes del sistema de progreso con las megamisiones y las nuevas victorias diarias. ¡Y vamos a mejorar más!
Vamos a añadir más recursos en varios sitios, como el primer camino de trofeos para los jugadores que acaban de iniciarse en el juego y en otras partes para quienes están al día con todo (como las recompensas finales del Brawl Pass y las megamisiones). Todos los jugadores recibirán más recompensas, y los recién llegados tendrán la oportunidad de ponerse al día.
Además, vamos a incorporar un nuevo premio Starr llamado premio caótico, que de media vale 4 veces más que un premio Starr normal. Otorgará todo lo que da un premio Starr normal, pero también se puede dividir (hasta un máximo de 8 veces), como el sushi. Sea cual sea su calidad, será la que se multiplique. Eso quiere decir que tendrás la posibilidad (ínfima, eso sí) de obtener 8 premios legendarios a la vez, o incluso 8 ultra, que es la nueva calidad que solo encontrarás en los premios caóticos.
Habrá premios caóticos en el nuevo Brawl Pass, aleatoriamente en las victorias diarias y, de vez en cuando, en eventos.
Estos son todos los objetos que se pueden obtener en un premio caótico ultra:
Estos son todos los objetos que se pueden obtener en un premio caótico ultra:
Si tienes todos los objetos de una categoría, recibirás una recompensa de compensación (monedas, blines o créditos).
|Hipercarga aleatoria
|24,7 %
|Brawler mítico
|24,7 %
|Brawler legendario
|9,9 %
|Brawler ultra
|0,4 %
|Aspectos épicos
|9,9 %
|Aspectos míticos
|3,9 %
|Aspectos legendarios
|1,4 %
|Minimejora
|24,7 %
Por lo tanto, ¡hay una probabilidad de que obtengas todas las recompensas anteriores 8 veces si consigues que un premio caótico ultra se divida en 8!
Y POR ÚLTIMO...
¡Eso es todo! Muchas gracias por leer el artículo. Puedes darnos tu opinión sobre todo esto en redes sociales.
¡Nos vemos en el Brawl Talk el 13 de diciembre!