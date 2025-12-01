Cuando se obtengan todas las minimejoras de todos los brawlers de una máquina de garra, se podrán usar blines para obtener aspectos para estas. Estos no tendrán ningún efecto en el funcionamiento ni el poder de las minimejoras. ¡PERO SON ADORABLES Y BRILLAN!

Usar la máquina de garra a cambio de esta divisa costará 10 000 blines.

El diseño de las minimejoras: Rediseño de los brawlers

Antes de profundizar en el diseño de las minimejoras, tenemos que hablar del rediseño de los brawlers y explicar por qué esta nueva forma de progresar constituye una mejora de varios elementos que ya existen en lugar de aportar algo nuevo. Existen varios motivos que se pueden resumir en estos tres:

1. Queremos darles más profundidad a las partidas competitivas, pero no queremos complicar demasiado las mecánicas principales.

Mejorar algo que ya se conoce hace que sea mucho más fácil entenderlo y acostumbrarse a ello en comparación con aprender un poder nuevo (sobre todo si incluye un botón nuevo). Esperamos ver a los jugadores más competitivos hacer uso de esta nueva mecánica en cada partida, y que los más desenfadados prueben la novedad sin tener que aprender algo nuevo o cambiar su forma de jugar.

2. Estamos cerca de los 100 brawlers y pensamos que este es el momento indicado para revisarlos a todos y mejorar o cambiar sus habilidades si se sienten obsoletas (sin cambiar su concepto, naturalmente).

3. Queremos centrarnos más en la utilidad y la expresión de habilidades en lugar de la fuerza bruta (como ocurría con la hipercarga). Centrarnos en las habilidades que tienen los brawlers nos parece una forma más elegante de otorgarles más poder. Algunas minimejoras harán más fuerte una habilidad porque a veces tiene sentido, pero ese no debería ser el caso de todas.

También vamos a eliminar los refuerzos épicos y míticos de los brawlers que reciban minimejoras (y a devolver los recursos invertidos). Por desgracia, los refuerzos no han despertado el suficiente entusiasmo como para justificar su continuidad. Esto es algo que teníamos en mente desde hace tiempo y, con la incorporación de las minimejoras, creemos que es una buena oportunidad de hacerlo.

Además, vamos a hacer que se pueda apuntar con los gadgets a través de un joystick (si tiene sentido según el gadget). Esto puede sonar a cambio menor, pero garantizamos que subirá el listón de habilidad. Es normal que se tarde un tiempo en aprender y, aunque un gadget ahora se pueda apuntar, se podrá seguir activando a la vieja usanza: tocándolo.