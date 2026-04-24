Notas de la actualización de abril de 2026
Cambios en la tienda
Hemos rediseñado la tienda por completo, para que resulte más fácil descubrir ofertas, moverte entre las distintas secciones y encontrar justo lo que buscas.
Ahora, la tienda está dividida en pestañas, cada una con su propia selección de ofertas. Si en una de ellas no hay ninguna oferta activa, se mantiene oculta para que todo esté limpio y ordenadito. Cuando te desplazas por una pestaña, disminuye de tamaño y te deja más espacio para explorar.
Puede haber hasta siete pestañas visibles al mismo tiempo.
Al tocar una oferta, se abre una vista ampliada que permite acceder a información adicional sobre cada elemento incluido.
En la vista ampliada, encontrarás una descripción de cada artículo.
Emporio de los Horrores
¡Un nuevo modo de conseguir aspectos a cambio de blines, con ofertas personalizadas que cambian a diario!
Cada 24 horas, habrá nuevos lotes de aspectos disponibles a cambio de blines. Cada 48 horas, habrá una nueva oferta de blines a cambio de gemas. Cada jugador verá sus propias ofertas personalizadas.
Cada vez que toques la pantalla para revelar las ofertas diarias, recibirás 10 blines de regalo.
Los jugadores tendrán más probabilidades de recibir aspectos para los brawlers con los que más juegan, los que han desbloqueado más recientemente o los que hayan llevado ya al nivel de fuerza 11.
Lotes:
Tipos de ofertas: normales (un aspecto y dos recompensas menores) y grandes (dos aspectos y cuatro recompensas menores).
Tipos de recompensas de aspectos: un aspecto específico o a elegir a partir de un nivel de calidad.
Tipos de recompensas menores: premio Starr (al azar), premio Starr (legendario), premio Starr de hipercarga, premio caótico, caja de trofeos (de pequeña a omega), megacaja, premio angelical, premio demoníaco, maki, caja mecánica, reacción, spray o icono.
El porcentaje de los descuentos puede variar del 0 al 100 %.
¡Y estará Juju, que reaccionará con una línea de voz, una burbuja de diálogo y una pose!
Nuevos brawlers
Damian - Mítico - Tanque
A Damian le encanta hacer ruido. Lidera una banda junto con su hermano, Draco, pero la música lo infunde de una ira incontenible que hace que destruya todo lo que se encuentre. Sus conciertos suelen terminar una vez que ha destrozado los instrumentos, el escenario... y a los brawlers.
Atributo: el daño recibido carga su súper.
Ataque (Trío invencible): Damian ataca con un potente puñetazo. Tras asestar 2 puñetazos seguidos, su siguiente ataque es una patada explosiva que empuja a los enemigos y les prende fuego. Tras un periodo de tiempo, el fuego explota y se extiende a los enemigos cercanos.
Súper (Arena improvisada): Damian salta y crea su propia arena. Dentro de la arena, los enemigos que golpean los altavoces reciben un impacto que les empuja hacia atrás y les inflige 1400 puntos de daño.
Gadget (Reverberación curativa): Damian lanza su micrófono a una ubicación. El primer aliado que lo recoge recupera salud.
Gadget (Barrera antisonido): Damian invoca un muro temporal de amplificadores indestructibles.
Habilidad estelar (Conmoción en las gradas): empuja a un enemigo contra una pared y lo aturde.
Habilidad estelar (Puñetazo antirreglamentario): al activar su súper, Damian obtiene un puño llameante que quema a los enemigos a los que golpea.
Hipercarga (Salto candente): el súper de Damian también prende fuego al suelo al aterrizar. Las llamas infligen daño por segundo a los enemigos atrapados en su arena.
Starr Nova - Mítica - Asesina
Una fanática del cosplay que está convencida de que es el personaje de anime Starr Nova. Esto provoca situaciones algo incómodas, ya que cree que los problemas del mundo real también se solucionan a base de espadazos.
Ataque (Pelo Nova en acción): Starr Nova usa su magnífico pelo de anime como arma y dispara 2 proyectiles rubios.
Súper (¡Cristal Nova, transformación!): Starr Nova se impulsa, se transforma en su forma definitiva y conjura la espada nova. Aumenta su velocidad de movimiento, convierte el daño recibido en salud y su ataque principal cambia de forma. La transformación dura 7 segundos.
Gadget (¡A flotar!): Starr Nova utiliza un dispositivo antigravitatorio que permite que sus aliados floten dentro del área de efecto.
Gadget (Por el poder de la amistad y la justicia): Starr Nova dispara una bola de energía que inflige daño a los enemigos y cura a los aliados. ¡También puede teletransportarse hasta la bola antes de que golpee a su objetivo!
Habilidad estelar (Nivel de fuerza: máximo): al golpear a un brawler enemigo mientras está transformada, el daño aumenta en un 5 %, hasta un máximo del 30 %.
Habilidad estelar (Técnica Starr mística): el ataque principal de Starr Nova también cura a los aliados.
Bolt - Épico - Tanque
Bolt es un juguete de la línea Destrucción eXtrema, diseñado para ser un arma letal rodante. Pese a ello, su sueño siempre ha sido ser un coche de carreras capaz de alcanzar velocidades de vértigo. ¡Evita cruzarte en su camino!
Atributo: su velocidad de movimiento aumenta mientras se desplaza.
Ataque (Destrucción extrema): Bolt rueda y se choca contra los demás brawlers, infligiéndoles daño. Cuanto más alta sea su velocidad, mayor será su daño. Con su ataque principal, Bolt suelta el exceso de calor, inflige el doble de daño en forma de daño de área y aumenta su velocidad.
Súper (Sobrecalentamiento): Bolt se sobrecalienta, lo que aumenta su velocidad y reduce el daño que recibe. También deja un rastro detrás de sí que inflige daño.
Gadget (Cambio de aceite): Bolt obtiene un escudo cuya salud depende de su velocidad actual.
Gadget (Rebote letal): Bolt salta a una ubicación e inflige daño de área. Al aterrizar, también destruye el entorno, pero pierde toda su velocidad.
Habilidad estelar (Vuelo forzoso): Bolt manda por los aires a los enemigos con los que se choca mientras rueda a velocidad máxima.
Habilidad estelar (Avance irrefrenable): durante su súper, Bolt es inmune al control de multitudes y su velocidad máxima aumenta un 15 %.
Evento de Starr Nova
En el evento de Starr Nova, los jugadores podrán desbloquear el aspecto de Finx amo del vacío gratis y subir de nivel las transformaciones de las chicas Starr para usarlas en ciertos modos de juego. El modificador de transformación estará activo en los modos de juego destacados y en algunos modos de trofeos elegidos al azar.
Cuando el modificador de Starr Nova esté activo, aparecerán cristales durante los partidos. Recoge uno para transformarte en una de las cinco chicas Starr durante un tiempo limitado.
Las chicas Starr tienen kits únicos (variantes de Starr Nova, Spike, Bea, Juju y Amber) y son mucho más fuertes que los brawlers básicos.
La transformación mostrará un efecto visual claramente identificable antes de que se complete.
Hay dos modificadores: uno con Starr Nova y otro sin ella (la presentaremos a lo largo del evento).
Las chicas Starr empiezan en el nivel de fuerza 11 y podrás mejorarlas hasta el nivel de fuerza 30 abriendo premios Nova.
Excepción: Starr Nova empieza con la fuerza máxima. El cristal de Starr Nova se presentará durante la segunda semana del evento.
Al subir de nivel a una chica Starr mediante un premio Nova, conseguirás una activación de daño para ella en la pantalla del evento. Si la tocas, desencadenará un ataque que inflige daño a Finx. ¡Inflige el daño suficiente a Finx para conseguir su aspecto! Después de desbloquear el aspecto de Finx amo del vacío, recibirás recompensas alternativas.
Nuevos buffies
Colette
Gadget 1: Liquidación parcial [REDISEÑO]
Colette dispara un proyectil que cautiva a un brawler durante 1 segundo. Utiliza munición.
Con buffie: El proyectil atraviesa el entorno y a los brawlers.
Gadget 2: Disparo curativo [REDISEÑO]
Colette dispara un proyectil que cura un 80 % del daño infligido. Usa munición y puede dispararse 3 veces antes de cargar.
Con buffie: la curación puede exceder la salud máxima y crear un escudo de 1000 puntos de salud máxima.
Habilidad estelar 1: Empujón
Los brawlers enemigos que reciban el impacto del súper de Colette se verán arrastrados hasta el punto más lejano de su ataque. A distancia máxima, quedarán aturdidos durante 0,2 segundos.
Con buffie: ¡La velocidad de impulso de su súper es mucho mayor!
Habilidad estelar 2: Impuestos a tutiplén
Colette sufre un 75 % menos de daño con su súper activo y gana un escudo de reducción de daño del 30 % si golpea a un brawler.
Con buffie: el súper de Colette roba un 33 % de la munición de los brawlers a los que golpea.
Hipercarga con buffie: Espíritu adolescente
El ataque principal de Colette va seguido de un segundo ataque principal más pequeño que inflige menos daño.
Griff
Gadget 1: Hucha
Griff lanza una hucha que explota después de unos instantes, infligiendo daño, destruyendo el entorno a su alrededor y empujando a los brawlers.
Con buffie: Griff puede disparar a la hucha con su ataque principal, para que el radio de explosión y el daño aumenten progresivamente. La hucha explotará cuando cuando termine de cargarse.
Gadget 2: Lluvia de monedas [REDISEÑO]
Griff lanza un montón de monedas en una zona, que infligen daño continuo a los brawlers que se encuentren dentro de ella.
Con buffie: el montón de monedas crece durante el ataque.
Habilidad estelar 1: Quédate con el cambio [REDISEÑO]
Los ataques de Griff son un poco más amplios, con una fila adicional de monedas.
Con buffie: al atacar con la munición al máximo, dispara una megamoneda que inflige daño adicional en el centro.
Habilidad estelar 2: Resistencia empresarial
Griff recupera un 15 % de la salud que le falte cada 2 segundos.
Con buffie: cuando los proyectiles del súper de Griff regresan, este recupera un 5 % de la salud que le falta.
Hipercarga con buffie: Fraude fiscal
Ahora, el ataque principal de Griff atraviesa a los enemigos durante la hipercarga.
Edgar
Gadget 1: Por los aires [REDISEÑO]
Edgar lanza sus bufandas, que se enganchan al brawler o a la pared que tengan más cerca. Las bufandas enganchadas permiten a Edgar saltar detrás de los brawlers o por encima de las paredes.
Con buffie: Edgar también recibe un potenciador de velocidad durante unos instantes al conseguir engancharse a una pared o un brawler.
Gadget 2: Coraza
Edgar recibe un escudo que lo protege de los siguientes 3700 puntos de daño. El escudo se debilita con el tiempo.
Con buffie: se vuelve inmune al control de multitudes durante 1 segundo.
Habilidad estelar 1: Aterrizaje forzoso
Edgar inflige daño a los enemigos cercanos al aterrizar con su súper o el gadget "Por los aires". Los brawlers más cercanos al centro del aterrizaje sufren más daño.
Con buffie: al golpear a un brawler en el epicentro, también se carga el súper de Edgar.
Habilidad estelar 2: A puñetazo limpio
La curación de los ataques principales aumenta un 30 %.
Con buffie: al eliminar a un brawler, Edgar también recupera al instante un porcentaje de la salud máxima.
Hipercarga con buffie: Explosión
Edgar lanza dos bufandas adicionales con más alcance, pero menos daño. Los enemigos que se encuentren cerca pueden recibir los impactos de las bufandas básicas y las de la hipercarga.
NUEVA hipercarga
Hipercarga de Najia (Oscuridad infinita): Najia lanza 6 vasijas con su súper, y las serpientes de esas vasijas dejan un rastro de veneno.
Temporadas y aspectos
Temporada: Patrulla Starr
SPIKE PATRULLA STARR | ÉPICO | Brawl Pass
SPIKE LAZO STARR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
SPIKE GUARDIÁN STARR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
COLETTE SÚBDITA DEL VACÍO | ÉPICO | Brawl Pass
COLETTE ESTRELLA BLANCA | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
COLETTE AGUJERO NEGRO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
JUJU PATRULLA STARR | MÍTICO | 149 gemas
BEA PATRULLA STARR | ÉPICO | 149 gemas
AMBER PATRULLA STARR | LEGENDARIO | 299 gemas
AMBER VASALLA DEL VACÍO | LEGENDARIO | 299 gemas
FINX AMO DEL VACÍO | MÍTICO | 199 gemas
Temporada: Futbrawleros
GENIO PESADILLA DEL BALÓN | ÉPICO | Brawl Pass
GENIO PORTERO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
GENIO INFRANQUEABLE | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
CARL PRODIGIO DEL BALÓN | ÉPICO | Brawl Pass
CARL GOLEADOR | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 1
CARL CHUTE VIGOROSO | ÉPICO | Brawl Pass | Cromático 2
LOU SUPERGOLEADOR | LEGENDARIO | 299 gemas
SURGE MARCAGOLES | MÍTICO | 199 gemas
OTIS BRAZO EXTENSIBLE | MÍTICO | 199 gemas
MEEPLE TARJETA ROJA | MÍTICO | 199 gemas
Otros aspectos
My Hero Academia
EL PRIMO: ALL MIGHT | LEGENDARIO | 299 gemas
GUS: TOMURA SHIGARAKI | MÍTICO | 199 gemas
JANET: URAVITY | ÉPICO | 149 gemas
FANG: DEKU | ÉPICO | 149 gemas
EDGAR: BAKUGO | MÍTICO | 199 gemas
eSports
JACKY ESPORTS | ÉPICO | 149 gemas
Aspectos plateados y dorados
NAJIA DORADA
NAJIA PLATEADA
Aspectos rediseñados
¡Los aspectos míticos y legendarios incluyen ahora efectos adicionales!
Hemos pulido las animaciones al abrir aspectos de distintos niveles de calidad.
Excepto los de My Hero Academia, los nuevos aspectos no incluirán reacciones, sprays ni iconos.
Ajustes de equilibrio
Mejoras
Lumi
La velocidad de los proyectiles del ataque principal aumenta de 3200 a 3500.
La salud base aumenta de 3100 a 3500.
Lumi está entre los brawlers que peor han funcionado estos últimos meses, con una diferencia bastante grande. Por eso, queremos hacer algunos cambios para que su kit de habilidades básicas pueda brillar. El objetivo es que despliegue sus gadgets situacionales y de control de espacio más rápido, y aumentar su capacidad de intercambio de daño al aumentar su salud base.
Lola
La reducción de daño del súper disminuye del 50 al 35 % cuando el ego está cerca de Lola.
Lola lleva un tiempo funcionando en la media o un poco por debajo y necesita un poco de cariño para ser algo más competitiva. El objetivo de estos cambios es darle más poder en el control de espacios con su ego, y conseguir que sea un poco más fácil de usar.
Fang
La salud base aumenta de 4500 a 4800.
Ahora mismo, jugar con Fang es ir todo o nada. El objetivo de este cambio es que esté más protegido al jugar de forma agresiva y sea buena opción para presionar o intercambiar daño contra más brawlers.
Surge
La velocidad de carga del súper que obtiene con su súper aumenta de 70 a 75.
Surge está bastante bien ahora mismo y solo necesita un empujoncito para progresar más rápido y tener más presencia. Este cambio lo ayudará a aprovechar la presión cuando usa el súper de forma agresiva, de modo que le resulte más fácil ir ciclando.
Maisie
Habilidad estelar: el daño de Precisión precisa aumenta del 20 al 25 %.
Los tiradores de élite son bastante competitivos últimamente y Maisie se está quedando un poco atrás. Con algo más de daño en el alcance máximo, esperamos que pueda plantar cara un poco mejor a otros brawlers populares.
Draco
La resistencia al daño del súper aumenta del 15 al 20 %.
La velocidad de movimiento del súper aumenta del 15 al 20 %.
En un meta donde abundan los tanques, Draco no es lo suficientemente duro o agresivo para competir con los demás. Estos cambios lo ayudarán a recuperar un poco del espacio que solía tener, con una presión y un control de espacios increíbles al activar su súper.
Jae-yong
Gadget: el tiempo de carga de Balada lenta disminuye de 15 a 12 segundos.
A Jae no le va mal en general, pero sus gadgets se quedan un poco cortos de fuerza casi siempre, y el objetivo es que sean un poco más competitivos.
Darryl
El daño del súper aumenta de 400 a 660.
Darryl es muy poderoso en situaciones muy específicas, pero le vendría bien un poco más de versatilidad y agresividad, ahora que hay otros tanques MUY predominantes en el meta.
Gigi
El bonus de velocidad de movimiento del ataque principal aumenta del 30 al 35 %.
La munición máxima del ataque principal aumenta de 8 a 10.
A Gigi le vendría bien un poco más de movilidad para esquivar proyectiles y perseguir a los brawlers enemigos. El objetivo es que use más a menudo su ataque principal como recurso para moverse y pueda plantar cara a brawlers con más salud.
Glowy
El alcance del ataque principal aumenta de 20 a 22.
La última ronda de cambios fue demasiado dura con Glowy, que siguió siendo un gran sanador, pero muy de nicho. Queremos traerlo de vuelta a la mitad de la tabla, para que tenga un impacto más fuerte, sin llegar a arrasar en todos los mapas.
Debilitaciones
Najia
El segundo proyectil del ataque principal de Najia ya no apunta automáticamente a los brawlers enemigos si el primer proyectil se dispara sin apuntar, pero si se toca el botón en el momento indicado, se sigue dirigiendo hacia el brawler más cercano.
La salud base de las serpientes del súper y la habilidad estelar disminuye de 1600 a 1200.
Las serpientes que invocan el súper y la habilidad estelar ya no explotan al ser derrotadas, solo al golpear a los brawlers enemigos.
El ataque principal de Najia es increíblemente fácil de usar y DEMASIADO útil como herramienta para reunir información y explorar los arbustos. Además, es superdifícil ocuparse de sus serpientes con muchos brawlers, que necesitan un montón de munición para destruirlas. Por no hablar de los brawlers cuerpo a cuerpo, que tienen pocas maneras de contrarrestarlas, ya que no pueden acabar con ellas de forma segura. Después de estos cambios, los brawlers cuerpo a cuerpo serán más útiles contra ella y podrán intentar pillarla desprevenida.
Leon
Corrección de errores: el bonus de velocidad de movimiento de la habilidad estelar Humareda y el de Piruleta furtiva ya no se acumulan.
La salud base disminuye de 3600 a 3300.
Leon lleva tiempo siendo uno de los brawlers que mejor funcionan; es una amenaza constante y fiable y aporta mejoras de equipo alucinantes con su gadget. Con las correcciones de errores recientes y una reducción de la salud base, debería manejarse más como un asesino más vulnerable, que debe buscar posiciones fuertes para aprovechar al máximo su kit de habilidades.
Ziggy
El retraso de los proyectiles de su ataque principal aumenta de 700 a 750.
La velocidad de carga del súper disminuye de 85 a 80.
Gadget: el tiempo de carga de Descarga incesante aumenta de 13 a 17 segundos.
Ziggy se ha convertido rápidamente en uno de los brawlers más fuertes en el meta reciente, principalmente por la gran fiabilidad de su ataque principal, que lo convierte en un brawler de control increíblemente opresivo. No queremos volver del todo donde estaba el tiempo del ataque principal antes de la mejora, pero sí añadir un poco más de tiempo para que sea más fácil esquivarlo. Además, su gadget Descarga incesante crea un montón de presión y era necesario aumentar un poco el tiempo de carga, teniendo en cuenta lo poderoso que es.
Grom
El daño del ataque principal disminuye de 1140 a 1040.
Habilidad estelar: el daño extra de Factor x aumenta del 30 al 35 %.
Desde hace un montón de tiempo, Grom es la pesadilla de los jugadores de nivel medio, pero ha aumentado bastante su porcentaje de uso y de victorias en los niveles más elevados. Últimamente, incluso ha llegado a estar en el top 15 de brawlers por porcentaje de victorias en los partidos competitivos de Leyenda 3 o más. El objetivo de estos cambios es que siga conservando la mayor parte de su poder, pero haga falta ser más hábil para aprovechar al máximo su daño. Así aliviaremos un poco la presión sobre los jugadores de nivel medio, pero los de nivel más alto podrán aprovechar todo su potencial.
Mortis
Habilidad estelar: La reducción de daño de Ataque inesperado disminuye del 40 al 35 %.
Mortis es un brawler megapopular. Además, últimamente tiene un porcentaje de victorias muy alto. Este cambio hará que esté un poco menos cómodo al enfrentarse a enemigos con su impulso totalmente cargado, y tendrá que ser un poco más selectivo con sus aperturas.
Pierce
El daño del súper disminuye de 1600 a 1400.
Habilidad estelar: la ralentización de Misión: nada imposible disminuye del 30 al 25 %.
¡Por fin hemos encontrado a Pierce! Con la introducción de su hipercarga, su súper parece demasiado opresivo y Misión: nada imposible se ha convertido en una habilidad estelar abrumadoramente dominante. Estos cambios reducirán ligeramente su poder, pero su kit esencial seguirá siendo bastante poderoso.
Clancy
El alcance del ataque principal disminuye de 25 a 23.
Fuimos un poco lejos con el cangrejo en la última ronda de cambios. En general, su fase 3 transmite buenas sensaciones y encaja bien con su estilo, pero se ha vuelto un pelín demasiado fácil y fiable usarlo, debido al incremento de alcance y salud en la ronda de cambios anterior. Recortar un poco de alcance reducirá el número de situaciones en las que es una buena elección y la cantidad general de enfrentamientos favorables, para que disfrutemos de un crustáceo mucho más equilibrado.
Bibi
Habilidad estelar: el bonus de daño del ataque de Corredora disminuye del 20 % al 15 %.
Gadget: la curación del siguiente ataque con Suplemento vitamínico disminuye del 60 al 50 %.
Bibi sigue siendo un terror absoluto y cuenta con el porcentaje de victorias más alto en los niveles superiores de juego, incluso después de la última ronda de cambios. Con una reducción de sus arremetidas y su capacidad de supervivencia, esperamos que Bibi marque muchos triples, pero no tantas carreras que ganen partidos. ¡Y que haya alguna posibilidad más de eliminarla!
Cambios
Ahora, la nube venenosa inflige daño extra a los brawlers que estén dentro. ¡Cuanto más adentro estés de la nube venenosa, más daño sufrirás!
Cambios en mapas, modos de juego, entornos y rotación
Todos contra uno: Colette súbdita del vacío y Finx amo del vacío
¡Llegan dos peleas con jefes que añaden nuevos desafíos! Ahora, en los Todos contra uno participan cinco jugadores.
Colette súbdita del vacío: ¡Encuentra y destruye los nidos de libros oscuros o te arriesgarás a que se te echen encima un montón de mini-Colettes súbditas del vacío!
Finx amo del vacío: Un Todos contra uno en dos fases. ¡Después de derrotar a Finx por primera vez, regresará aún más fuerte como el amo del vacío! Una torre central irá alternando entre ayudar y hacer daño a los brawlers. Finx también genera a sus amigos gatunos (Kit) para que le ayuden a aniquilar a los brawlers.
Puntuación de velocidad: después de derrotar al jefe en la dificultad máxima, podrás ver tu mejor tiempo.
Cuando un aliado sea derrotado, soltará todos sus cubos de fuerza en vez de solo la mitad.
Nuevos modos de juego de temporada
Evento de Adidas
¡Brawl Stars colabora con Adidas en un evento de la comunidad futbolístico por tiempo limitado! Salta al campo de juego en el nuevo modo Superball, compite en la copa Superstarr Adidas y juega en un nuevo entorno, la arena Adidas.
Superball:
¡Una versión supercargada de Balón Brawl, con nuevas mecánicas que recompensan el trabajo en equipo y la precisión!
Los brawlers pueden efectuar tiros cargados cuando tienen la pelota.
Al mantener el ataque pulsado, se carga el tiro.
Con la carga máxima, el balón hace daño a los brawlers.
La carga se mantiene durante unos instantes cuando un jugador aliado recibe una pelota cargada (pase rápido).
Portero:
Ambos equipos tienen portero.
Los porteros se mueven por la zona cercana a la portería.
Siempre se moverán para intentar situarse entre la pelota y la portería.
Pararán automáticamente cualquier tiro que se acerque lo suficiente y el balón rebotará contra ellos como si fuesen un muro.
Es posible derrotarlos para dejarlos aturdidos durante unos instantes.
Entornos
Eliminados:
Circo de curiosidades
Isla de hielo
Retrópolis
Reyerta en la selva
Espectáculo acrobático
Bazar de Tara
Entornos añadidos:
Arena Adidas (nuevo)
Campo de césped (Superball)
Biodomo
Tienda de souvenirs
Emporio de los Horrores
Festival de música de Poco
Supervivencia: Misión en la pirámide (nuevo)
Supervivencia: Desguace de chatarra (nuevo)
Estudios Starr de Animación
Supervivencia: Estudios Starr de Animación (nuevo)
Isla tropical
Mapas
Superball
Arena Adidas:
Jugada inverosímil
Centro al primer palo
Coliseo de las patadas
Formación arriesgada
Campo de césped:
Portería próspera
Ratón de área
Área de castigo
Pase al espacio
Competitivo
Temporada 1
Modo de juego destacado: Zona restringida
Mapas destacados: Al límite, Viaje rápido
Rotación de brawler gratis:
Épico: Grom
Mítico: Mina
Legendario: Crow
Temporada 2
Modo de juego destacado: Noqueo
Mapas destacados: Manantial caudaloso, Barranco del brazo de oro
Rotación de brawler gratis:
Épico: Bea
Mítico: Finx
Legendario: Spike
Arena
¡Una nueva ronda de ajustes específicos para que las partidas del modo Arena sean tan equilibradas y emocionantes como siempre!
Pierce
El daño disminuye del 4 al 2 %.
La recarga disminuye de 100 a 50.
Mortis
La recarga disminuye de 200 a 150.
La salud disminuye de 650 a 500.
EMZ
El daño disminuye del 2 al 1 %.
Sirius
La velocidad de movimiento disminuye de 8 a 6.
Colt
El daño disminuye del 6 al 3 %.
Tick
El daño disminuye del 8 al 7 %.
La recarga disminuye de 250 a 225.
Bibi
La salud disminuye de 750 a 650.
El daño disminuye del 4 al 3 %.
Shade
La salud disminuye de 450 a 350.
Jae-yong
La recarga aumenta de 2 a 200 (sí, de verdad era 2 😅).
Jacky
El daño aumenta del 2 al 4 %.
La recarga aumenta de 150 a 200.
Ash
El daño aumenta del 2 al 3 %.
Finx
La recarga aumenta de 200 a 300.
Eve
El daño aumenta del 4 al 5 %.
Lola
El daño aumenta del 4 al 5 %.
La recarga aumenta de 150 a 200.
Mico
La recarga aumenta de 200 a 300.
Max
El daño aumenta del 5 al 6 %.
Mejoras permanentes y de calidad
¡Nuevas funciones sociales y mejoras para que disfrutes aún más de Brawl Stars!
Amigos favoritos (disponible un poco más adelante):
¡Añade amigos a tu lista de favoritos y recibe notificaciones cuando se conecten para poder jugar con ellos!
Hemos añadido ajustes para silenciar las notificaciones cuando tus amigos se conecten, y la opción de entrar de incógnito para que no reciban notificaciones sobre ti.
Pantalla de amigos modernizada (disponible un poco más adelante):
Ahora puedes ordenar tus amigos por victorias juntos, trofeos totales, total de prestigio, rango o estado de conexión.
Hemos corregido la estadística "Victorias juntos". Ahora, el juego registrará la cifra correcta de victorias conseguidas con tus amigos.
Puedes añadir una breve nota a cada amigo para recordar por qué añadiste a esa persona o quién es (solo tú podrás verlas).
En el menú de amigos, tendrás la opción de seleccionar ajustes para bloquear las solicitudes de amistad y recibir notificaciones sobre tus amigos favoritos.
Hemos actualizado las sugerencias de amigos, que ahora también incluirán a tus amigos de Game Center.
Denunciar a jugadores en partidas de trofeos:
Hemos añadido la función para denunciar jugadores a las partidas de trofeos (antes solo estaba disponible en los modos competitivos).
Ahora, los jugadores tienen una reputación para las partidas de trofeos (independiente del competitivo).
Si un jugador recibe demasiadas denuncias por perder a propósito o hacer trampas, se le aplicará una suspensión temporal de las partidas de trofeos. Las denuncias por poco nivel no afectarán a la reputación.
Al jugador se le comunicará primero una advertencia y, si no deja de recibir denuncias, se le sancionará con un tiempo de suspensión. Si sigue recibiéndolas, el tiempo de suspensión aumentará.
Los jugadores suspendidos de las partidas de trofeos podrán seguir jugando en Supervivencia (solo) y en los mapas del creador de mapas.
En los eventos de megahucha y de lanzamiento también se podrá denunciar y habrá suspensiones temporales.
La reputación se recupera al jugar partidos limpios (sin recibir denuncias en partidas de trofeos).
Mejoras en efectos visuales de los aspectos:
¡Nita shiba ha recibido un rediseño completo de los efectos visuales! Antes, este aspecto tan querido por los fans carecía de efectos visuales personalizados en su ataque básico y en el proyectil definitivo, dos de los efectos que más se activan durante las partidas. Hemos añadido un nuevo efecto visual al ataque básico (estilo shiba), un proyectil definitivo completamente rediseñado (con un nuevo y adorable aspecto shiba) y ajustes varios en los efectos visuales, para adaptar el personaje al estilo moderno de Brawl Stars.
¡Busca a Nita shiba en la tienda durante la celebración de la Semana dorada!
Actualización de efectos visuales en aspectos clásicos:
Estamos explorando formas de revisar algunos aspectos clásicos, cuyos efectos visuales no han envejecido bien. Nita shiba es el primer aspecto que recibirá este tratamiento y puede que actualicemos otros más adelante, cuando tengamos ocasión y consideremos que es el momento adecuado. ¡Seguiremos informando!
Varios:
Ahora, la máquina de buffies va por tríos (3 brawlers), así que tendrás más posibilidades de conseguir el buffie que quieres.
Habrá una oferta de buffie al azar disponible en la tienda durante 14 días, a partir del lanzamiento de la actualización.
Hemos actualizado el comportamiento de la pelota en Balón Brawl y Hockey Brawl con cálculos basados en la física. La sensación será ligeramente diferente al chutar el balón o darle al disco, pero la distancia y los tiempos no cambiarán mucho. Esto nos ha permitido corregir problemas que provocaban que, a veces, la pelota o el disco se descontrolaran en entornos destruidos.
Hemos añadido tarjetas de batalla de prestigio en 100 y 200 de prestigio.
El indicador del ataque básico de Fang muestra ahora el alcance adicional que proporciona su zapato.
Hemos cambiado el cartel de Dragonforce a Dragonforge ("Forja del dragón").
Corrección de errores
Arreglos generales
Hemos corregido un problema que, a veces, provocaba que los tiempos de emparejamiento de dúos o tríos fueran demasiado largos.
Hemos corregido un bloqueo en Android que se producía al salir de la aplicación mediante el botón de retroceso y luego volver a iniciar el juego.
Correcciones de brawlers
Hemos corregido un problema que hacía que Hank pudiera efectuar un ataque invisible repitiendo rápidamente su ataque principal.
Ahora, la descripción del gadget "Piel protectora" de Nita concuerda con su funcionamiento en el juego.
Hemos corregido un problema que provocaba que, al lanzar un objeto bajo control de la "Manipulación" de Willow, impedía que los brawlers usaran sus ataques básicos y sus súpers.
Hemos corregido un problema que provocaba que el ataque principal de Willow no cargara el súper después de usar el gadget "Farol embrujado".
La estadística de daño del ataque de Glowy y sus estadísticas de daño por segundo del siguiente nivel se muestran ahora correctamente.
Hemos corregido un problema que hacía que el súper de Gigi no se autocargara cuando los enemigos disparaban proyectiles dentro del rango de carga del súper.
Hemos corregido un problema que hacía que la velocidad de movimiento de la habilidad estelar "Humareda" de Leon se acumulara indebidamente con el del gadget "Piruleta furtiva".
Hemos corregido varios problemas con los efectos de sonido, incluidos los siguientes: el aspecto de dragona de Maisie reproducía el sonido del ataque principal al iniciarlo y cuando terminaba, el sonido del ataque de Frank sonaba dos veces y el aspecto Melodie hinchable no tenía efecto de sonido.
Se ha corregido el error que provocaba que tanto el súper de Genio como el gadget de Gray pudiesen ignorar la inmunidad al control de multitudes.
Se ha corregido el error que provocaba que los clones que invoca Sirius pudiesen atacar infinitamente si el brawler al que copiaban era uno con varios tipos de ataque, como Kenji.
Se ha corregido un error que provocaba que el ataque principal hipercargado de Doug golpease a los enemigos que se encontrasen bajo Janet cuando ella estaba en el aire.
Se ha corregido el error que provocaba que el daño de Lluvia de espinas, el gadget de Spike, no tuviera en cuenta la distancia ni en su versión convencional ni en la versión con buffie.