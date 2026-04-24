Mejoras

Lumi

La velocidad de los proyectiles del ataque principal aumenta de 3200 a 3500.

La salud base aumenta de 3100 a 3500.

Lumi está entre los brawlers que peor han funcionado estos últimos meses, con una diferencia bastante grande. Por eso, queremos hacer algunos cambios para que su kit de habilidades básicas pueda brillar. El objetivo es que despliegue sus gadgets situacionales y de control de espacio más rápido, y aumentar su capacidad de intercambio de daño al aumentar su salud base.

Lola

La reducción de daño del súper disminuye del 50 al 35 % cuando el ego está cerca de Lola.

Lola lleva un tiempo funcionando en la media o un poco por debajo y necesita un poco de cariño para ser algo más competitiva. El objetivo de estos cambios es darle más poder en el control de espacios con su ego, y conseguir que sea un poco más fácil de usar.

Fang

La salud base aumenta de 4500 a 4800.

Ahora mismo, jugar con Fang es ir todo o nada. El objetivo de este cambio es que esté más protegido al jugar de forma agresiva y sea buena opción para presionar o intercambiar daño contra más brawlers.

Surge

La velocidad de carga del súper que obtiene con su súper aumenta de 70 a 75.

Surge está bastante bien ahora mismo y solo necesita un empujoncito para progresar más rápido y tener más presencia. Este cambio lo ayudará a aprovechar la presión cuando usa el súper de forma agresiva, de modo que le resulte más fácil ir ciclando.

Maisie

Habilidad estelar: el daño de Precisión precisa aumenta del 20 al 25 %.

Los tiradores de élite son bastante competitivos últimamente y Maisie se está quedando un poco atrás. Con algo más de daño en el alcance máximo, esperamos que pueda plantar cara un poco mejor a otros brawlers populares.

Draco

La resistencia al daño del súper aumenta del 15 al 20 %.

La velocidad de movimiento del súper aumenta del 15 al 20 %.

En un meta donde abundan los tanques, Draco no es lo suficientemente duro o agresivo para competir con los demás. Estos cambios lo ayudarán a recuperar un poco del espacio que solía tener, con una presión y un control de espacios increíbles al activar su súper.

Jae-yong

Gadget: el tiempo de carga de Balada lenta disminuye de 15 a 12 segundos.

A Jae no le va mal en general, pero sus gadgets se quedan un poco cortos de fuerza casi siempre, y el objetivo es que sean un poco más competitivos.

Darryl

El daño del súper aumenta de 400 a 660.

Darryl es muy poderoso en situaciones muy específicas, pero le vendría bien un poco más de versatilidad y agresividad, ahora que hay otros tanques MUY predominantes en el meta.

Gigi

El bonus de velocidad de movimiento del ataque principal aumenta del 30 al 35 %.

La munición máxima del ataque principal aumenta de 8 a 10.

A Gigi le vendría bien un poco más de movilidad para esquivar proyectiles y perseguir a los brawlers enemigos. El objetivo es que use más a menudo su ataque principal como recurso para moverse y pueda plantar cara a brawlers con más salud.

Glowy

El alcance del ataque principal aumenta de 20 a 22.

La última ronda de cambios fue demasiado dura con Glowy, que siguió siendo un gran sanador, pero muy de nicho. Queremos traerlo de vuelta a la mitad de la tabla, para que tenga un impacto más fuerte, sin llegar a arrasar en todos los mapas.

Debilitaciones

Najia

El segundo proyectil del ataque principal de Najia ya no apunta automáticamente a los brawlers enemigos si el primer proyectil se dispara sin apuntar, pero si se toca el botón en el momento indicado, se sigue dirigiendo hacia el brawler más cercano.

La salud base de las serpientes del súper y la habilidad estelar disminuye de 1600 a 1200.

Las serpientes que invocan el súper y la habilidad estelar ya no explotan al ser derrotadas, solo al golpear a los brawlers enemigos.

El ataque principal de Najia es increíblemente fácil de usar y DEMASIADO útil como herramienta para reunir información y explorar los arbustos. Además, es superdifícil ocuparse de sus serpientes con muchos brawlers, que necesitan un montón de munición para destruirlas. Por no hablar de los brawlers cuerpo a cuerpo, que tienen pocas maneras de contrarrestarlas, ya que no pueden acabar con ellas de forma segura. Después de estos cambios, los brawlers cuerpo a cuerpo serán más útiles contra ella y podrán intentar pillarla desprevenida.

Leon

Corrección de errores: el bonus de velocidad de movimiento de la habilidad estelar Humareda y el de Piruleta furtiva ya no se acumulan.

La salud base disminuye de 3600 a 3300.

Leon lleva tiempo siendo uno de los brawlers que mejor funcionan; es una amenaza constante y fiable y aporta mejoras de equipo alucinantes con su gadget. Con las correcciones de errores recientes y una reducción de la salud base, debería manejarse más como un asesino más vulnerable, que debe buscar posiciones fuertes para aprovechar al máximo su kit de habilidades.

Ziggy

El retraso de los proyectiles de su ataque principal aumenta de 700 a 750.

La velocidad de carga del súper disminuye de 85 a 80.

Gadget: el tiempo de carga de Descarga incesante aumenta de 13 a 17 segundos.

Ziggy se ha convertido rápidamente en uno de los brawlers más fuertes en el meta reciente, principalmente por la gran fiabilidad de su ataque principal, que lo convierte en un brawler de control increíblemente opresivo. No queremos volver del todo donde estaba el tiempo del ataque principal antes de la mejora, pero sí añadir un poco más de tiempo para que sea más fácil esquivarlo. Además, su gadget Descarga incesante crea un montón de presión y era necesario aumentar un poco el tiempo de carga, teniendo en cuenta lo poderoso que es.

Grom

El daño del ataque principal disminuye de 1140 a 1040.

Habilidad estelar: el daño extra de Factor x aumenta del 30 al 35 %.

Desde hace un montón de tiempo, Grom es la pesadilla de los jugadores de nivel medio, pero ha aumentado bastante su porcentaje de uso y de victorias en los niveles más elevados. Últimamente, incluso ha llegado a estar en el top 15 de brawlers por porcentaje de victorias en los partidos competitivos de Leyenda 3 o más. El objetivo de estos cambios es que siga conservando la mayor parte de su poder, pero haga falta ser más hábil para aprovechar al máximo su daño. Así aliviaremos un poco la presión sobre los jugadores de nivel medio, pero los de nivel más alto podrán aprovechar todo su potencial.

Mortis

Habilidad estelar: La reducción de daño de Ataque inesperado disminuye del 40 al 35 %.

Mortis es un brawler megapopular. Además, últimamente tiene un porcentaje de victorias muy alto. Este cambio hará que esté un poco menos cómodo al enfrentarse a enemigos con su impulso totalmente cargado, y tendrá que ser un poco más selectivo con sus aperturas.

Pierce

El daño del súper disminuye de 1600 a 1400.

Habilidad estelar: la ralentización de Misión: nada imposible disminuye del 30 al 25 %.

¡Por fin hemos encontrado a Pierce! Con la introducción de su hipercarga, su súper parece demasiado opresivo y Misión: nada imposible se ha convertido en una habilidad estelar abrumadoramente dominante. Estos cambios reducirán ligeramente su poder, pero su kit esencial seguirá siendo bastante poderoso.

Clancy

El alcance del ataque principal disminuye de 25 a 23.

Fuimos un poco lejos con el cangrejo en la última ronda de cambios. En general, su fase 3 transmite buenas sensaciones y encaja bien con su estilo, pero se ha vuelto un pelín demasiado fácil y fiable usarlo, debido al incremento de alcance y salud en la ronda de cambios anterior. Recortar un poco de alcance reducirá el número de situaciones en las que es una buena elección y la cantidad general de enfrentamientos favorables, para que disfrutemos de un crustáceo mucho más equilibrado.

Bibi

Habilidad estelar: el bonus de daño del ataque de Corredora disminuye del 20 % al 15 %.

Gadget: la curación del siguiente ataque con Suplemento vitamínico disminuye del 60 al 50 %.

Bibi sigue siendo un terror absoluto y cuenta con el porcentaje de victorias más alto en los niveles superiores de juego, incluso después de la última ronda de cambios. Con una reducción de sus arremetidas y su capacidad de supervivencia, esperamos que Bibi marque muchos triples, pero no tantas carreras que ganen partidos. ¡Y que haya alguna posibilidad más de eliminarla!

Cambios