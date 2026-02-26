Se añadirá una nueva máquina de garra al menú de los buffies que contendrá los 6 buffies de todos los brawlers.

Crow

Gadget [cambiado]: Veneno instantáneo

Crow inflige al instante todo el daño de veneno que fueran a recibir los enemigos a los que hubiese envenenado y recibe un escudo equivalente al 150 % del daño.

Buffie activo: reinicia la duración del veneno.

Gadget [cambiado]: Toxina ralentizante

Lanza un kunái que inflige daño, ralentiza y envenena al primer enemigo al que golpea durante un tiempo.

Buffie activo: el kunái rebota en los enemigos cercanos y causa el mismo efecto.

Habilidad estelar: Extratóxico

El veneno de Crow debilita la fuerza de los rivales, que infligen un 15 % menos de daño mientras están bajo el efecto del veneno.

Buffie activo: Crow inflige un 5 % más de daño por cada enemigo envenenado.

Habilidad estelar: Cría cuervos

Crow inflige un 40 % más de daño con su ataque y su súper a los enemigos que tengan menos del 50 % de salud.

Buffie activo: el veneno de Crow dura 1 segundo más.

Hipercarga Buffie activo: los ataques principales también atraviesan, vuelven tras alcanzar la distancia máxima e infligen un 20 % menos de daño al volver.



Bibi

Gadget: Suplemento vitamínico

Bibi recupera 1000 puntos de salud por segundo durante 4 segundos.

Buffie activo: carga al instante la habilidad estelar Corredora de Bibi, y su próximo ataque le hace recuperar el equivalente al 60 % del daño infligido en salud.

Gadget [cambiado]: Extrapegajoso.

Bibi lanza chicle que ralentiza a los enemigos un 20 %.

Buffie activo: el efecto ralentizador aumenta cuanto más permanezca el chicle en el suelo.

Habilidad estelar: Corredora

Bibi se mueve un 12 % más rápido cuando la barra amarilla está cargada por completo.

Buffie activo: el ataque de Corredora inflige un 20 % más de daño.

Habilidad estelar: A la defensiva

Cuando la barra amarilla de Bibi está cargada al completo, se vuelve inmune al daño en un 20 %.

Buffie activo: Bibi obtiene un escudo durante 5 segundos cuando su súper golpea a un brawler enemigo.

Hipercarga Buffie activo: el ataque principal tarda menos en cargarse durante la hipercarga.



Bull

Gadget [cambiado]: Vigorizador > Misil musculoso

Bull lanza un proyectil que inflige 1600 de daño y cura 800 de salud si acierta.

Buffie activo: marca al objetivo durante 5 segundos. Bull recupera el equivalente al 50 % del daño infligido al enemigo en salud.

Gadget [cambiado]: Pisoteador

Bull golpea el suelo y ralentiza a los enemigos cercanos. Si un objetivo ya está ralentizado, lo aturde.

Buffie activo: si el enemigo queda aturdido, la velocidad aturdir a un enemigo aumenta la velocidad de movimiento en un 30 % durante 3 segundos.

Habilidad estelar: Toro furioso

Cuando Bull tiene menos del 60 % de salud, es capaz de recargar su arma el doble de rápido.

Buffie activo: si Bull derrota a un enemigo mientras el efecto está activo, su súper se carga al instante.

Habilidad estelar: Tipo duro

Cuando Bull tiene menos de 40 % de salud, adquiere un escudo que reduce todo el daño recibido en un 30 %.

Buffie activo: si Bull derrota a un enemigo mientras el efecto está activo, Bull se vuelve inmune al daño durante 0,5 segundos.

Hipercarga Buffie activo: el ataque principal de Bull inflige menos daño a larga distancia, pero atraviesa a todos los enemigos.



Nita

Gadget: Garras de oso

El oso de Nita se enfurece y se tira al suelo. Al hacerlo, aturde a todos los rivales que se encuentren en el área de efecto.

Buffie activo: el oso inflige un 50 % más de daño en el próximo ataque.

Gadget: Piel protectora

El oso de Nita consigue un escudo que lo protege de un 35 % del daño durante 3 segundos.

Buffie activo: Nita y el oso se vuelven invulnerables durante 0,5 segundos.

Habilidad estelar: Hermano oso

Nita recupera 1094 puntos de salud cuando su oso golpea a un brawler enemigo. Cuando es Nita quien inflige el daño, su oso recupera 1094 puntos de salud.

Buffie activo: esta habilidad puede curar a Nita o a su oso 2000 de salud y exceder su salud máxima.

Habilidad estelar: Zarpazo veloz

El oso de Nita ataca más rápido. El tiempo entre los zarpazos se reduce en un 60 %.

Buffie activo: al invocar al oso, la velocidad de recarga de Nita aumenta en un 25 % durante 3 segundos.

Hipercarga Buffie activo: la velocidad, la amplitud y el alcance de los ataques de Nita aumentan durante la hipercarga.



Leon

Gadget [mejorado]: Proyector clonador. Leon crea un holograma de sí mismo para confundir a sus rivales. El clon ataca a los enemigos y les inflige poco daño. Buffie activo: si el clon está activo, Leon puede reactivar el gadget para intercambiar su posición.

Gadget: Piruleta furtiva: Leon lanza una zona furtiva para que su equipo se esconda. La piruleta pierde la salud poco a poco con el tiempo. Buffie activo: la velocidad de movimiento de Leon y sus aliados aumenta un 15 % mientras están en la zona.

Habilidad estelar: Humareda

Cuando Leon despliega su súper, se mueve un 30 % más rápido mientras es invisible.

Buffie activo: tras volverse visible, el primer ataque inflige un 15 % más de daño.

Habilidad estelar: Cura invisible

Cuando tiene el súper activado, Leon recupera 1440 puntos de salud por segundo.

Buffie activo: la duración del súper aumenta 1 segundo.

Hipercarga Buffie activo: los ataques principales de Leon infligen, al menos, un 75 % de daño sin importar la distancia.



Bo

Gadget: Supertótem. Bo coloca un tótem que aumenta la velocidad de carga del súper de los aliados en un 50 % El tótem pierde puntos de salud lentamente con el paso del tiempo. Buffie activo: el tótem tiene un radio mayor.

Gadget [cambiado]: Cuerda detonante. Bo lanza cuerdas detonantes a las minas que explotan e infligen el mismo daño y tienen el mismo efecto que las minas. Buffie activo: las minas detonadas tienen un radio de explosión mayor.

Habilidad estelar: Ojo de águila

Bo puede detectar a los enemigos escondidos en los arbustos a una distancia 150 % mayor a la habitual.

Buffie activado: Bo permanece escondido al atacar desde los arbustos.

Habilidad estelar: Cepos

En vez de desplazar al enemigo, las trampas de Bo lo aturden durante 2 segundos.

Buffie activo: aumenta mucho la velocidad a la hora de colocar la trampa.

Hipercarga Buffie activo: el ataque principal de Bo dispara una cuarta flecha, y cada flecha tiene un área de daño mayor.



Retirada de refuerzos y compensación

Se van a eliminar los refuerzos mencionados a continuación. Para compensarlo, recibirás la cantidad total de monedas en el buzón.