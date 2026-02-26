Notas de la actualización de febrero de 2026
⚠️ Después del mantenimiento ⚠️
Previsiblemente, los servidores necesitarán un tiempo para estabilizarse tras la pausa de mantenimiento y ocurrirán varias cosas durante los próximos días:
Miércoles, 25 de febrero: Recibirás todas las recompensas de prestigio nuevas del camino de trofeos hasta los 1000 trofeos (por cada brawler) que no tengas y se irán actualizando las puntuaciones de prestigio anteriores. Estas dos cosas tendrán lugar de manera gradual a lo largo de los días siguientes al lanzamiento de la actualización, por lo que podrías tardar en verlas.
Jueves, 26 de febrero: Se alargan un día el evento con cajas del lanzamiento de Sirius y las misiones de victorias con los 99 brawlers del evento de la comunidad #Brawlentines. La nueva fecha del final de la cita con Sirius y de la entrega de la última recompensa es el 26 de febrero.
Viernes, 27 de febrero: Se entregará la última caja de trofeos de temporada y caja de trofeos ultra.
Prestigio
Cuando un brawler consigue 1000 trofeos, los jugadores pueden hacer que alcancen su prestigio y continuar jugando para conseguir trofeos de prestigio en lugar de normales. El prestigio desbloquea nuevas recompensas y personalizaciones exclusivas que demuestran la maestría que ha alcanzado ese brawler. El progreso logrado en este caso es permanente y no se reinicia con las temporadas.
Camino al prestigio
Este menú es accesible desde la pantalla del brawler.
Los jugadores conseguirán recompensas por el camino hasta alcanzar los 1000 trofeos.
250: icono y spray.
500: reacciones.
750: aspecto de 29 gemas (o 1000 blines si no hay ningún aspecto de 29 gemas disponible).
1000 trofeos: (antiguo) título de brawler de oro (sustituye a la recompensa de los registros).
Prestigio 2: nuevo icono.
Prestigio 3: nuevo título de brawler de neón.
Una vez que se alcanza un prestigio, no se puede descender a otro inferior.
Los trofeos de prestigio se añadirán al camino de trofeos (como ocurre actualmente al ganar trofeos de temporada que superen los 1000).
Esto se sigue aplicando en las misiones "Gana trofeos".
Si el jugador ya tiene la recompensa al alcanzar un hito, solo aparecerá una marca de verificación.
Tarjeta de batalla de prestigio
Tarjeta de batalla de prestigio: universal para todos los brawlers de la cuenta.
El número que se muestra es la suma de los prestigios de todos tus brawlers
Cada brawler puede tener varios prestigios que contribuyan al total.
Cuantos más prestigios consigas, más mejorará visualmente tu tarjeta de batalla. En esta actualización, las mejoras se desbloquean en los prestigios 1, 25 y 50.
Brawlidex del perfil
Muestra los prestigios de cada brawler en tu perfil.
Tu perfil mostrará la suma de todos los prestigios de tus brawlers en la pantalla de inicio.
Clasificaciones
También se actualizarán las clasificaciones para que estas muestren tus nuevos prestigios, tanto los de la cuenta como los de las clasificaciones específicas de los brawlers:
Las clasificaciones específicas de la cuenta se calcularán sumando el total de trofeos y el total de trofeos de prestigio.
Aquellas que sean específicas de los brawler se contabilizarán por el número total de prestigios.
Con la incorporación del prestigio, la mecánica actual desaparecerá y se convertirá en una característica conmemorativa en forma de botón en tu perfil.
Cambios en el emparejamiento
El emparejamiento ahora se basará en un MMR oculto que no está vinculado a los trofeos.
Prestigio 0-1: 0-999 trofeos
Partidas con bots: activadas
Trofeos para jugadores en desventaja: activados
Trofeos de racha de victorias x10: activados
Prestigio 1-2: 1000-1999 trofeos
Partidas con bots: activadas
Trofeos para jugadores en desventaja: activados
Trofeos de racha de victorias x10: activados
Prestigio 2-3: 2000-2999 trofeos
Partidas con bots: desactivadas
Trofeos para jugadores en desventaja: desactivados
Trofeos de racha de victorias x10: desactivados
Prestigio 3+: 3000+ trofeos
Partidas con bots: desactivadas
Trofeos para jugadores en desventaja: desactivados
Trofeos de racha de victorias x10: desactivados
Los trofeos de la arena se han reajustado.
Otros cambios
La protección de intercambio de victorias es más estricta a partir del prestigio 2.
Los nombres de los jugadores se mostrarán como "?" en el prestigio 2 y superiores.
Eventos de fiebre
¡Los eventos como los de pico de azúcar se ampliarán para trofeos, monedas, puntos de fuerza, premios Starr y premios caóticos!
Cómo funcionan
Al activar el botón de fiebre en la selección de modo de juego, los jugadores dispondrán de un tiempo límite para ganar recompensas adicionales. Cualquier victoria otorgará recompensas adicionales, en función del evento de fiebre que sea.
Nuevos brawlers
Sirius - Ultra - Control
Atributo: cuando usa el súper mientras las sombras están activas, aparece marcado el punto al que se desplazarán para atacar.
Ataque: REPRESALIA ASTRAL
Sirius conjura dos proyectiles: una bomba estelar que inflige daño de área y un asalto sombrío que golpea a un único objetivo. Sirius almacenará la sombra de un brawler cada 4 golpes, hasta un máximo de 3 sombras a la vez.
Súper: INVOCACIÓN SOMBRÍA
Sirius invoca todas las sombras de brawler que tenga almacenadas. Las sombras tendrán las características de los brawlers a los que pertenezcan, como sus ataques y salud.¡Sirius tiene total control sobre las sombras! Tócalas para que vuelvan y sigan a Sirius o apunta para ordenarles que protejan una zona.
Habilidad estelar: HERALDO DEL CREPÚSCULO
Aumenta la velocidad de movimiento de las sombras.
Habilidad estelar: REY DE LAS TINIEBLAS
Cada 4.º impacto de Asalto sombrío almacena 2 sombras de brawler en lugar de 1.
Gadget: TEJESOMBRAS
Sirius dispara un proyectil que invoca una sombra al impactar y ralentiza al objetivo.
Gadget: LLAMADA DE LAS SOMBRAS
Las sombras invocadas vuelven a Sirius para que les cure un porcentaje de su salud.
Hipercarga: OSCURIDAD INFINITA
Las sombras invocadas durante la hipercarga infligen más daño y tienen más salud.
Título: El exiliado
Najia - Mítica - Destructora
Ataque: ENTREGA ESSSPECIAL
Najia arroja una vasija que contiene una serpiente letal. Mientras la vasija esté en el aire, la serpiente puede liberarse en todas las direcciones.La vasija inflige daño, y la serpiente envenena al objetivo. El veneno de serpiente puede acumularse para causar más daño a lo largo del tiempo.
Súper: VAIVÉN VENENOSO
Najia libera 3 serpientes, que reptan una distancia fija y envenenan a los enemigos que se encuentren en la zona. También es posible lanzar una vasija con las serpientes a una zona específica.
Gadget: RECARGA TÓXICA
Reestablece la duración del veneno que se haya aplicado.
Gadget: VASIJA SORPRESA
Najia se esconde dentro de una de sus vasijas. Cuando se rompe, empuja a los enemigos cercanos.
Habilidad estelar: GUARDIANA TÓXICA
Cuando un brawler caiga por el veneno de una serpiente, una serpiente aparecerá en su lugar.
**Habilidad estelar:**VENENOSA
El daño causado por el veneno aumenta en función de la salud del brawler, e inflige 200 puntos de daño adicionales cuando el objetivo tiene la salud al máximo.
Hipercarga: N/A
Título: Venenosa
Evento de lanzamiento de Sirius
Durante el evento de lanzamiento de Sirius puedes desbloquear a este brawler de distintas formas.
1. Desafío de gana con cada brawler
Gana una partida con cada uno de los brawlers para desbloquear a Sirius gratis.
Para completar este desafío necesitas tener a los 99 brawlers.
También puedes obtener una caja de Sirius al ganar partidas con 50 brawlers diferentes durante el evento.
2. Desafío de la caja de Sirius
Necesitas 20 cajas de Sirius para completar el evento y desbloquear al brawler nuevo. Para conseguir una caja de Sirius necesitas 2 victorias.
Cada jugador recibe 40 tiques en total, la cantidad exacta necesaria para obtener 20 cajas.
Si obtienes la caja de Sirius gratuita en el desafío de los 50 brawlers distintos, significa que solo puedes perder dos veces; ¡sin duda es el desafío más difícil hasta la fecha!
3. Caja de Sirius
También puedes obtener a Sirius de forma aleatoria en una de sus cajas durante el evento.
Además, esta es la mejor caja de brawler que hemos lanzado. Puede contener brawlers (Sirius incluido), monedas, puntos de fuerza, duplicadores de XP, créditos, gadgets, habilidades estelares e hipercargas.
¡Y cada caja guarda 8 recompensas!
Hipercargas
Glowbert: su súper durante la hipercarga ahora siempre asusta a los enemigos, sin importar la dirección hacia la que mire. El ataque es de 360 grados y los objetivos asustados reciben un 20 % más de daño de todas las fuentes.
Pierce: dispara 2 oleadas de proyectiles. La segunda oleada inflige menos daño y atraviesa a los brawlers.
Nuevos buffies
Se añadirá una nueva máquina de garra al menú de los buffies que contendrá los 6 buffies de todos los brawlers.
Crow
Gadget [cambiado]: Veneno instantáneo
Crow inflige al instante todo el daño de veneno que fueran a recibir los enemigos a los que hubiese envenenado y recibe un escudo equivalente al 150 % del daño.
Buffie activo: reinicia la duración del veneno.
Gadget [cambiado]: Toxina ralentizante
Lanza un kunái que inflige daño, ralentiza y envenena al primer enemigo al que golpea durante un tiempo.
Buffie activo: el kunái rebota en los enemigos cercanos y causa el mismo efecto.
Habilidad estelar: Extratóxico
El veneno de Crow debilita la fuerza de los rivales, que infligen un 15 % menos de daño mientras están bajo el efecto del veneno.
Buffie activo: Crow inflige un 5 % más de daño por cada enemigo envenenado.
Habilidad estelar: Cría cuervos
Crow inflige un 40 % más de daño con su ataque y su súper a los enemigos que tengan menos del 50 % de salud.
Buffie activo: el veneno de Crow dura 1 segundo más.
Hipercarga
Buffie activo: los ataques principales también atraviesan, vuelven tras alcanzar la distancia máxima e infligen un 20 % menos de daño al volver.
Bibi
Gadget: Suplemento vitamínico
Bibi recupera 1000 puntos de salud por segundo durante 4 segundos.
Buffie activo: carga al instante la habilidad estelar Corredora de Bibi, y su próximo ataque le hace recuperar el equivalente al 60 % del daño infligido en salud.
Gadget [cambiado]: Extrapegajoso.
Bibi lanza chicle que ralentiza a los enemigos un 20 %.
Buffie activo: el efecto ralentizador aumenta cuanto más permanezca el chicle en el suelo.
Habilidad estelar: Corredora
Bibi se mueve un 12 % más rápido cuando la barra amarilla está cargada por completo.
Buffie activo: el ataque de Corredora inflige un 20 % más de daño.
Habilidad estelar: A la defensiva
Cuando la barra amarilla de Bibi está cargada al completo, se vuelve inmune al daño en un 20 %.
Buffie activo: Bibi obtiene un escudo durante 5 segundos cuando su súper golpea a un brawler enemigo.
Hipercarga
Buffie activo: el ataque principal tarda menos en cargarse durante la hipercarga.
Bull
Gadget [cambiado]: Vigorizador > Misil musculoso
Bull lanza un proyectil que inflige 1600 de daño y cura 800 de salud si acierta.
Buffie activo: marca al objetivo durante 5 segundos. Bull recupera el equivalente al 50 % del daño infligido al enemigo en salud.
Gadget [cambiado]: Pisoteador
Bull golpea el suelo y ralentiza a los enemigos cercanos. Si un objetivo ya está ralentizado, lo aturde.
Buffie activo: si el enemigo queda aturdido, la velocidad aturdir a un enemigo aumenta la velocidad de movimiento en un 30 % durante 3 segundos.
Habilidad estelar: Toro furioso
Cuando Bull tiene menos del 60 % de salud, es capaz de recargar su arma el doble de rápido.
Buffie activo: si Bull derrota a un enemigo mientras el efecto está activo, su súper se carga al instante.
Habilidad estelar: Tipo duro
Cuando Bull tiene menos de 40 % de salud, adquiere un escudo que reduce todo el daño recibido en un 30 %.
Buffie activo: si Bull derrota a un enemigo mientras el efecto está activo, Bull se vuelve inmune al daño durante 0,5 segundos.
Hipercarga
Buffie activo: el ataque principal de Bull inflige menos daño a larga distancia, pero atraviesa a todos los enemigos.
Nita
Gadget: Garras de oso
El oso de Nita se enfurece y se tira al suelo. Al hacerlo, aturde a todos los rivales que se encuentren en el área de efecto.
Buffie activo: el oso inflige un 50 % más de daño en el próximo ataque.
Gadget: Piel protectora
El oso de Nita consigue un escudo que lo protege de un 35 % del daño durante 3 segundos.
Buffie activo: Nita y el oso se vuelven invulnerables durante 0,5 segundos.
Habilidad estelar: Hermano oso
Nita recupera 1094 puntos de salud cuando su oso golpea a un brawler enemigo. Cuando es Nita quien inflige el daño, su oso recupera 1094 puntos de salud.
Buffie activo: esta habilidad puede curar a Nita o a su oso 2000 de salud y exceder su salud máxima.
Habilidad estelar: Zarpazo veloz
El oso de Nita ataca más rápido. El tiempo entre los zarpazos se reduce en un 60 %.
Buffie activo: al invocar al oso, la velocidad de recarga de Nita aumenta en un 25 % durante 3 segundos.
Hipercarga
Buffie activo: la velocidad, la amplitud y el alcance de los ataques de Nita aumentan durante la hipercarga.
Leon
Gadget [mejorado]: Proyector clonador. Leon crea un holograma de sí mismo para confundir a sus rivales. El clon ataca a los enemigos y les inflige poco daño.
Buffie activo: si el clon está activo, Leon puede reactivar el gadget para intercambiar su posición.
Gadget: Piruleta furtiva: Leon lanza una zona furtiva para que su equipo se esconda. La piruleta pierde la salud poco a poco con el tiempo.
Buffie activo: la velocidad de movimiento de Leon y sus aliados aumenta un 15 % mientras están en la zona.
Habilidad estelar: Humareda
Cuando Leon despliega su súper, se mueve un 30 % más rápido mientras es invisible.
Buffie activo: tras volverse visible, el primer ataque inflige un 15 % más de daño.
Habilidad estelar: Cura invisible
Cuando tiene el súper activado, Leon recupera 1440 puntos de salud por segundo.
Buffie activo: la duración del súper aumenta 1 segundo.
Hipercarga
Buffie activo: los ataques principales de Leon infligen, al menos, un 75 % de daño sin importar la distancia.
Bo
Gadget: Supertótem. Bo coloca un tótem que aumenta la velocidad de carga del súper de los aliados en un 50 % El tótem pierde puntos de salud lentamente con el paso del tiempo.
Buffie activo: el tótem tiene un radio mayor.
Gadget [cambiado]: Cuerda detonante. Bo lanza cuerdas detonantes a las minas que explotan e infligen el mismo daño y tienen el mismo efecto que las minas.
Buffie activo: las minas detonadas tienen un radio de explosión mayor.
Habilidad estelar: Ojo de águila
Bo puede detectar a los enemigos escondidos en los arbustos a una distancia 150 % mayor a la habitual.
Buffie activado: Bo permanece escondido al atacar desde los arbustos.
Habilidad estelar: Cepos
En vez de desplazar al enemigo, las trampas de Bo lo aturden durante 2 segundos.
Buffie activo: aumenta mucho la velocidad a la hora de colocar la trampa.
Hipercarga
Buffie activo: el ataque principal de Bo dispara una cuarta flecha, y cada flecha tiene un área de daño mayor.
Retirada de refuerzos y compensación
Se van a eliminar los refuerzos mencionados a continuación. Para compensarlo, recibirás la cantidad total de monedas en el buzón.
Crow: pierde el refuerzo mítico (daño por veneno).
Bill: pierde elvrefuerzo (supercarga).
Bo: pierde el refuerzo (recarga).
Nita: pierde el refuerzo (poder del compañero).
Leon: pierde el refuerzo mítico (duración del súper).
Temporadas y aspectos
Temporada: Arenas del tiempo
LILY ACECHADORA DESÉRTICA | BP | ÉPICO
LILY CAMINANTE DESÉRTICA | BP (Cromático 1) | ÉPICO
LILY ARENAS NOCTURNAS | BP (Cromático 2) | ÉPICO
CORDELIUS SULTÁN | BP | ÉPICO
CORDELIUS SULTÁN ACALORADO | BP (Cromático 1) | ÉPICO
CORDELIUS SULTÁN ENFRIADO | BP (Cromático 2) | ÉPICO
BIBI GUARDAESPALDAS | ÉPICO | 149 gemas
8-BIT CANOPO | MÍTICO | 199 gemas
DOUG FARAÓNICO | MÍTICO | 199 gemas
LARRY Y LAWRIE LÁMPARA MÁGICA | LEGENDARIO | 299 gemas
Temporada: Hadas y dragones
BONNIE HADA | BP | ÉPICO |
BONNIE HADA OSCURA | BP (Cromático 1) | ÉPICO
BONNIE HADA RADIANTE | BP (Cromático 2) | ÉPICO
GRIFF DRAGÓN | BP | ÉPICO |
GRIFF AVARO | BP (Cromático 1) | ÉPICO
GRIFF ACAPARADOR | BP (Cromático 2) | ÉPICO |
MINA HADA | ÉPICO | 149 gemas
FRANK HADA | MÍTICO | 199 gemas
MAISIE DRAGONA | MÍTICO | 199 gemas
DRAGROM | LEGENDARIO | 299 gemas
Otros aspectos
TRUNK ROYALE | ÉPICO | 149 gemas
BERTGLOW | MÍTICO | 199 gemas
MELODIE HINCHABLE | ÉPICO | 149 gemas
NITA BRUCE | MÍTICO | 199 gemas
Aspecto del Pro Pass
CROW DRAGÓN | Fase 1
CROW DRACÓNICO | Hipercarga 1
CROW SANGRE DE DRAGÓN | Hipercarga - Cromático 1
CROW DRAGÓN FANTASMAL | Hipercarga - Cromático 2
Aspectos dorados y plateados
Pierce dorado
Pierce plateado
Glowbert dorado
Glowbert plateado
Ajustes de equilibrio
JAE YONG- Leve mejora
Los puntos de salud han aumentado de 7000 a 7400.
LOU-Leve mejora
Los puntos de salud han aumentado de 6800 a 7000.
El tiempo necesario del súper para congelar la zona se ha reducido de 8,3 segundos a 7,1.
El medidor de congelación ahora comienza a decaer después de 2,5 segundos en lugar de 2.
ZIGGY-Gran mejora
Los puntos de salud han aumentado de 6000 a 6400.
El tiempo de recarga ha mejorado un 5 %.
El tiempo de reacción es un 5 % más rápido a la hora de lanzar proyectiles.
COLETTE - Leve mejora
El daño de su ataque principal ha aumentado de 1000 a 1100.
El porcentaje que inflige su ataque principal ha aumentado del 37 % al 39 %.
El daño de su forma definitiva ha aumentado de 2000 a 2200.
El porcentaje de daño de su forma definitiva ha aumentado del 20 % al 22 %.
JANET - Leve mejora
Se ha aumentado la velocidad de los proyectiles en un 4,2 %.
El tiempo de carga del gadget Altavoz se ha reducido de 20 segundos a 18.
LOLA - Leve mejora
Se ha reducido el radio de colisión de su ego durante la hipercarga.
Los puntos de salud normales de su ego han aumentado de 4000 a 4400.
LUMI - Leve mejora
Los puntos de salud han aumentado de 5800 a 6200.
GIGI - - Leve mejora
El ataque principal tiene mejor respuesta.
El aumento de velocidad durante el ataque es más potente.
El daño de la explosión del súper al nivel máximo se reduce de 3000 a 2600 por golpe (también se aplica a los golpes en ambas direcciones durante la hipercarga).
El máximo potencial de daño del combo es menor.
La velocidad de preparación del ataque aumenta del 20 % al 30 %.
BUZZ - Leve mejora
El alcance del ataque se ha reducido un 10 % para que el daño a media y corta distancia sea más uniforme.
La velocidad de los proyectiles de su súper ha aumentado un 3 % en los ataques normales, el súper y la hipercarga.
La duración mínima del aturdimiento ha aumentado de 0,5 segundos a 0,6.
KIT - Cambio
El lanzamiento vinculado tiene un poco más de alcance para facilitar los golpes.
El aturdimiento se ha reducido de 2 segundos a 1,5.
La duración de la curación vinculada se ha reducido de 10 segundos a 8.
La curación por segundo ha aumentado del 10 % al 15 % de los puntos de salud máximos.
La curación por segundo de la hipercarga ha aumentado del 20 % al 25 % de los puntos de salud máximos.
CHESTER - Leve mejora
El daño por proyectil ha aumentado de 1280 a 1340.
Los puntos de salud han aumentado de 7400 a 7600.
BONNIE - Leve mejora
La carga definitiva se ha reducido de 6 a 5 disparos (con el refuerzo épico, se reduce de 5 a 4 disparos).
La velocidad de carga de la hipercarga se ha reducido de 12 a 11 disparos (con refuerzo, ahora son 10 disparos).
MORTIS - Leve debilitación
El gadget Pala rotativa ya no atraviesa muros.
El gadget Criatura de la noche ya no carga el súper.
PEARL - Leve mejora
El daño de su ataque principal ha aumentado de 6 x 540 a 6 x 560 (7 % de aumento).
La velocidad de carga del súper y de la hipercarga permanece sin cambios.
LARRY Y LAWRIE - Leve mejora
El ratio de carga de la hipercarga ha aumentado un 8 %.
Ahora se requieren 2,6 súper en lugar de 2,8.
RUFFS - Gran mejora
La habilidad estelar Ascenso ha aumentado la curación de 30 a 40 puntos de salud por segundo.
Con el gadget A cubierto, los puntos máximos de salud de los sacos de arena se han incrementado de un 35 % a un 40 %.
MINA - Leve debilitación
La duración de escudo eólico se ha reducido de 2 segundos a 1,5.
MEG - Leve mejora
El radio de recarga de la torre del gadget Caja de herramientas ha aumentado de 800 a 880.
La habilidad estelar Escudo de fuerza ha aumentado de un 25 % a un 30 % al salir del robot.
SPIKE - Leve debilitación
La hipercarga ahora necesita un poco más de 3 súper para cargarse.
El daño causado por el gadget Lluvia de espinas ahora varía en función de la distancia. Cuando el alcance es corto, inflige un 60 % de daño, que equivale a 600 por espina en el nivel 11. En el máximo alcance, se mantiene en 1000 por espina.
El enfriamiento del gadget Vida vegetal ha aumentado de 18 segundos a 20.
STU - Leve mejora
Los puntos de salud han aumentado de 6800 a 7000.
La curación de su segunda habilidad estelar ha aumentado de 544 a 560 puntos de salud por cada uso del súper.
FRANK - Leve debilitación
Su salud se ha reducido de 14 000 a 13 600.
El gadget Cancelación de ruido ya no carga ningún súper o hipercarga, incluidas las versiones con buffie.
La reducción de daño de la habilidad estelar Regeneración ha disminuido del 15 % al 10 %.
El aumento de daño de la habilidad estelar Toma de fuerza se ha reducido del 25 % al 15 %.
El alcance de Atracción irresistible se ha reducido en un 8 %.
EMZ - Leve debilitación
Se ha reducido la carga del súper de los ataques básicos. Ahora, el súper tarda 10 golpes en cargarse por completo en lugar de 8.
El gadget Espacio personal ya no carga ningún súper o hipercarga, incluidas las versiones con buffie.
COLT - Leve debilitación
El gadget Recarga rápida ya no carga ningún súper o hipercarga, incluidas las versiones con buffie.
BELLE - Leve mejora
El daño de su súper ha aumentado de 1000 a 1100.
Los puntos de salud han aumentado de 5600 a 5800.
Ahora, la hipercarga requiere un ataque menos y un súper menos para cargarse.
PIERCE - Leve debilitación
El tiempo de carga del gadget Munición insondable ha aumentado de 16 segundos a 18.
El súper se carga un 10 % más lento para compensar el largo alcance del último disparo.
CLANCY - Cambio
El ataque base de nivel 1 ha aumentado de 1200 a 1400.
El ataque base de nivel 2 ha aumentado de 1400 a 1500.
El nivel 3 se queda en 1600.
El nivel 2 ahora requiere 6 disparos en lugar de 7 (4 con habilidad estelar por 2 fichas).
Las balas del súper se han reducido de 16 a 12 y se ha añadido una reducción del daño por proximidad: 100 % de daño en el alcance máximo y 50 % en corto alcance (por ejemplo, el daño máximo a la caja fuerte es ahora de 7000.)
ROSA - Leve mejora
La duración del súper ha aumentado de 3 segundos a 4.
ALLI - Leve debilitación
El tiempo de carga del gadget Sangre fría ha aumentado de 14 segundos a 16.
RICO - Leve debilitación
El ratio de carga del súper aumenta de 12 a 15 disparos para compensar que el incremento de la velocidad de sus misiles le permita acertar más a menudo.
Solo arena
GIGI - Gran debilitación
Su salud se ha reducido de 650 a 450.
Se ha reducido su daño de 4 a 3.
GLOWBERT - Gran debilitación
Su salud se ha reducido de 450 a 400.
Se ha corregido el error de doble XP.
PIERCE - Gran debilitación
Su salud se ha reducido de 550 a 500.
Se ha reducido su daño de 5 a 4.
Mapas, modos de juego y cambios en las rotaciones
Todos contra uno
Peleas contra jefes en mazmorras: se han añadido jefes de mazmorras exclusivos. Cada uno ofrece una experiencia de combate y desafíos únicos.
Jefe Griff – Señor del mal avaro
Presión constante infligida mediante una alta densidad de proyectiles y control del área.
Jefe Grom – Demoledor incansable
Amenaza extrema en todo el mapa con explosivos de alcance ilimitado.
Obliga a reposicionarse de forma constante y a valorar muy bien el entorno.
Jefe Crow – Dragón en evolución
Jefe con varias fases que se hace más fuerte tras cada derrota.
Pasa de un ágil asesino a una amenaza dracónica a gran escala.
Jefa Maisie – Ejecutora rítmica
Utiliza proyectiles con diferentes velocidades para interrumpir la sincronización del jugador.
Castiga los movimientos predecibles y las reacciones lentas.
Jefe especial del 1 de abril: enfrentamiento de un único día con un jefe que estará solo disponible el 1 de abril.
La jefa Nita entra en el combate con un extraño ciclo de invocación.
Nuevos modos de juego de la temporada
Supervivencia sorpresa (Supervivencia con potenciadores)
Las cajas se reemplazarán por "cajas misteriosas".
Cada una contiene un potenciador permanente (salud, daño, velocidad o escudo).
Hay posibilidades (del 40 % por defecto) de obtener otro objeto de bonificación: un consumible o un transportable.
Los potenciadores/mejoras permanentes se obtienen parcialmente tras la derrota (similar a los cubos de fuerza).
Mejora del daño (+15 %).
Mejora de la salud máxima (+15 %).
Mejora de velocidad (+10 %).
Mejora de escudo (daño recibido -10 %).
Consumibles: mejoras temporales.
Carga instantánea de la hipercarga (mejora que regresa).
Bebida para velocidad y daño (mejora que regresa).
Transportables: se pueden recoger y usar o lanzar como un ataque.
Bola de bolos
Se lanza en línea recta.
Destruye muros.
Empuja, causa daño y aturde a los brawlers.
Daña cajas.
Se rompe tras destruir suficientes muros.
Shuriken
Se lanza en línea recta.
Causa daño a los brawlers/cajas tras el impacto. Golpea incluso mientras se transporta. Se rompe al impactar contra el objetivo.
Corta el césped.
Vehículo
El brawler se monta en un vehículo y va rápido.
Destruye muros (el vehículo sufre daño). Explota al recibir daño.
Atropellar a los enemigos y a las cajas inflige daño.
Bomba
Se puede lanzar por encima de los muros.
Explota tras 1,5 segundos, más o menos, y causa daño con efecto de área.
La explosión rompe los muros.
Contienda sombría (3c3/5c5, versión de la Contienda samurái)
Las sombras de arañas y de los brawlers que juegan la partida aparecen por el mapa.
Derrota a las sombras y a los brawlers enemigos que sueltan objetos de medialuna, similares a la máscara de Sirius. El equipo que recoja la cantidad necesaria de medialunas (60/100) gana.
Un Sirius gigantesco aparece como minijefe.
Mapas:
3c3
Mansión lunar
Circo sombrargéntea
Valle de espejismos
Zona de reflejos
5c5
Red de tinieblas
Alta cumbre
Senda del impostor
Circo de copias
Caza del tesoro (modo que regresa)
Cambio: ahora detiene el temporizador cuando 2 equipos están enfrentándose en la plataforma
Modificadores
Tormentas de arena: una tormenta de arena aparece de forma intermitente cubriendo parte del mapa. No puedes ver lo que hay dentro si estás fuera y viceversa.
Balas en cámara lenta: aparece un efecto de ralentización en todo el mapa de forma intermitente que ralentiza los proyectiles.
Entornos
Eliminados:
Chuchelandia
Barco de Darryl
Acuario de monstruos marinos
Fuerza Starr
Pantano del amor
Entornos añadidos:
Circo de curiosidades
Mansión del mal
Misión en la pirámide
Retrópolis
Reyerta en la selva
Desguace de chatarra
Mapas
Sin cambios.
Hueco de la comunidad
Sin cambios.
Megahucha
Sin cambios.
Competitivo
Temporada 1
Modo de juego destacado: Atrapagemas
Mapa 1: Salón recreativo rústico
Mapa 2: Arcade de cristal
Rotación de brawler gratis:
Épico: Shade
Mítico: Squeak
Legendario: Kit
Temporada 2
Modo de juego destacado: Balón Brawl
Mapa 1: Efecto envolvente
Mapa 2: Pelota de playa
Rotación de brawler gratis:
Épico: Larry y Lawrie
Mítico: Doug
Legendario**:** Cordelius
Brawl Stars Championship
Desafíos del BSC del 27 de febrero al 1 de marzo y del 27 al 29 de marzo.
Mejoras permanentes y de calidad
Modos de juego rotatorios para las partidas sin riesgo (espacio con los modos de juego rotatorios, emparejamiento aleatorio y sin pérdida ni ganancia de trofeos).
Las mejoras de los aspectos pro pueden aparecer en los premios competitivos; el aspecto pro de Colt podrá salir a partir de mediados de marzo. Los siguientes aspectos pro también estarán disponibles 8 meses después de que concluya su temporada del Pro Pass.
¡Progreso del Pro Pass mejorado! La XP del Pro Pass obtenida al ganar aumenta de 25 a 50, y la XP del Pro Pass obtenida tras alcanzar un nuevo rango ha aumentado de 200 a 400.
Efectos visuales diferenciados para cada escudo:
Escudo blanco: eres invencible (cuando reapareces).
Escudo amarillo: recibes daño reducido.
Escudo morado/azul: obtienes salud adicional para el escudo, aunque este la perderá con el tiempo.
La notificación del campeonato regresa a la pantalla de inicio (apuntando al modo competitivo).
Supervivencia (solo) no recompensará con trofeos al desconectarse. Los jugadores ahora se desconectarán cuando permanezcan inactivos durante demasiado tiempo en este modo.
Glowbert ahora se llama Glowy. Tras hacerse amigo de Moe, este le dio un nuevo apodo: ¡Glowy!
Durante esta actualización realizaremos pruebas A/B en la megamisión:
Para el 80 % de los jugadores, la megamisión tendrá la programación mensual habitual.
Para el 20 % de los jugadores, la megamisión tendrá una programación semanal.
Resolución de errores
Se ha corregido el problema de visualización de las cartas de batallas del competitivo (el brawler seleccionado actualmente vs. el brawler seleccionado del competitivo).
La estrella de mar del primer gadget de Otis desaparece tras 5 segundos, incluso cuando no hay enemigos cerca.
Los proyectiles pueden escapar del área de efecto del gadget Escudo eólico de Mina.
Se ha corregido un caso crítico que podía provocar bloqueos en la pantalla del competitivo.
El efecto de ralentización acumulativo del gadget de Squeak inmovilizaba al jugador.
Se ha corregido un error del servidor que ocurría ocasionalmente cuando Sam recogía los Revientanudillos durante la hipercarga.
Los efectos visuales exteriores del Amplificadaño de 8-BIT no aparecían si tenía la habilidad estelar Enchufado.
Se ha corregido un error por el que algunos jugadores no podían comprar ciertas ofertas que aparecían en gris.