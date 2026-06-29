Notas de la actualización de junio de 2026
REVUELTA DEL RAMEN
Ha abierto un restaurante de fideos automatizado delante del establecimiento de sushi de Kenji y Kaze que ha llamado la atención de Nori, el hijo de ambos. ¡El caos está asegurado!
¡Llegan las temporadas más ambiciosas de nuestra historia! Dos temporadas interconectadas, nueve semanas llenas de eventos y una historia que puede cambiar a un brawler... ¡para siempre!
Ambas temporadas están conectadas a través de una historia con animaciones, poderes, modos de juego, eventos, aspectos basados en colaboraciones ¡y mucho más! La primera de las temporadas, Nanofideos, incorpora los nanopremios, que contienen nanopoderes; y la segunda, Eolia, incorpora los premios vitamínicos, que contienen fusiones.
Nanopremios
Se pueden obtener nanopremios a través de las victorias diarias, las megamisiones, las batallas de todos contra uno, las misiones secundarias, las competiciones y los códigos QR de creadores.
Cada nanopremio proporciona 3 elecciones de un conjunto de 5 recipientes, y cada uno contiene entre 0 y 3 nanofideos (cada uno representa una recompensa). Cada nanopremio puede contener un mínimo de 1 unidad de nanofideos y un máximo de 9.
Además, cada nanopremio que se obtiene rellena el nanómetro para ganar recompensas adicionales.
Nanopoderes
Los nanopoderes se desbloquean a través de los nanopremios y contienen potenciadores específicos de cada brawler.
Se pueden desbloquear un total de 106 nanopoderes de 4 calidades distintas: básica, potenciada, cibernética y cuántica. Una vez desbloqueados, los brawlers con nanopoderes los activan automáticamente en los modos de juego destacados durante el evento.
Cada nanopoder proporciona 3 poderes únicos a cada brawler. Al comienzo de una partida con el modificador de los nanopoderes activo, un brawler con nanopoderes elegirá 1 poder de entre 2 opciones.
Los brawlers con nanopoderes tienen un efecto visible en su pantalla y tarjeta de batalla, y se pueden encontrar en la pantalla de poderes del portal del evento.
En la temporada Eolia, los nanopoderes siguen funcionando. Si se obtiene una fusión para un brawler con nanopoder, este se reemplaza (las fusiones son variantes más potentes).
Premios vitamínicos
Se pueden obtener premios vitamínicos a través de las victorias diarias, las megamisiones, Derriba la torre, las misiones secundarias y los códigos QR de creadores.
Cada premio vitamínico proporciona 3 elecciones de un conjunto de 5 recipientes, y cada uno contiene entre 0 y 3 recompensas. Cada premio vitamínico puede contener un mínimo de 1 recompensa y un máximo de 9.
Además, cada premio vitamínico que se obtiene rellena el medidor vitamínico para ganar recompensas adicionales.
Fusiones
Las fusiones se desbloquean a través de los premios vitamínicos y contienen potenciadores específicos de cada brawler.
Se pueden desbloquear un total de 106 fusiones de 4 calidades distintas: básica, potenciada, cibernética y cuántica. Una vez desbloqueadas, los brawlers con fusiones las activan automáticamente en los modos de juego destacados durante el evento.
Cada fusión proporciona 3 poderes únicos a cada brawler. Al comienzo de una partida con el modificador de fusiones activo, se fusionarán aleatoriamente 2 de los 3 poderes de un brawler con fusión, y este obtendrá los beneficios de ambos durante la partida.
Los brawlers con fusión tienen un efecto visible en su pantalla y tarjeta de batalla, y se puede encontrar en la pantalla de poderes del portal del evento.
Competiciones diarias
Acepta el desafío de las competiciones diarias, una nueva versión de las aclamadas competiciones del reino de las katanas. Cada día, habrá un nuevo conjunto de competiciones disponibles, y podrás elegir 1 de entre 3 modos de juego en el que competir. Tendrás un número limitado de intentos, así que asegúrate de aprovecharlos al máximo. Juega al menos una partida para ganar nanopremios como recompensa y vuelve al día siguiente para descubrir el nuevo conjunto.
Derriba la torre
Asciende por una torre de 5 pisos con un mapa y modo de juego predeterminados distintos en cada uno.
Al comienzo, verás un conjunto de 5 a 12 brawlers entre los que elegir durante el evento. Necesitas al menos 8 brawlers en tu cuenta para jugar al evento (que se activa al alcanzar los 325 trofeos).
Todos los brawlers, así como los buffies, están mejorados al máximo. La selección de brawlers dará prioridad a los que tengan nanopoderes y fusiones en la medida de lo posible de entre los que tengas desbloqueados.
Se preseleccionan 5 modos de juego que conforman los 5 pisos de la torre. Antes de cada piso, se elige a un brawler que quede del conjunto disponible.
Si superas un piso, el brawler que usaste se queda en él y tú avanzas. Tienes que escoger a otro brawler para el siguiente piso.
Si no superas un piso, te quedas en él, pero el brawler que usaste se elimina del conjunto. Tienes que volver a intentarlo con otro.
Solo habrá una torre cada día mientras el evento esté activo.
Seguirás ascendiendo hasta que superes los 5 pisos o te quedes sin brawlers. Cuando se complete la torre (tanto si se gana como si se pierde), tocará esperar a que se abra la siguiente torre para volver a intentarlo.
Recompensas
Cada piso tiene su propia recompensa, que se obtiene al completarse. Si completas todos los pisos sin conocer la derrota (una partida perfecta), obtendrás también una recompensa extraespecial: el título de jugador "Invencible".
Jugar en equipo
¡Se puede jugar al evento en equipo! Solo se puede formar equipo con jugadores que se encuentren en el mismo piso, pero es posible usar al mismo brawler.
Presentación
¡El aspecto de la torre cambia a medida que progresas! Los pisos se iluminan y se animan conforme se completan y, al final, podrás admirar los efectos de celebración. También se reproduce una pista musical exclusiva en el menú del evento. Las pisos están numerados, y la dificultad se muestra a través de los mapas y modos de juego disponibles.
Misiones secundarias
Las misiones secundarias son un nuevo tipo de experiencia que permite acceder a misiones especiales que, al completarse, harán que avances en un marcador de metas que te otorgará recompensas adicionales. Las misiones especiales están relacionadas con los brawlers destacados de la semana.
Se podrán ver misiones secundarias de brawlers que aún no se tienen (aparecerán bloqueadas).
Algunas misiones requieren un brawler con un nivel de fuerza específico.
Jefes
Esta actualización incluirá 3 nuevos jefes a los que retar: Nori, Tara y Brock. Enfréntate a sus versiones potenciadas con nanopoderes en luchas caóticas con peces, clones y montones de cohetes.
Nori: enfréntate a Nori y sus leales peces mientras sobrevuela el mapa atacando con su caña de pescar.
Tara: un ejército de clones sombríos, agujeros negros gigantes y proyectiles peligrosos plagarán el mapa cuando te enfrentes a Tara.
Brock: más cohetes, más caos, más Brock. Enfréntate al artificiero más peligroso de Starr Park mientras esquivas una verdadera lluvia de cohetes en una batalla de todos contra uno.
Nuevos brawlers
Nori (asesino legendario)
Al ser el primer brawler nacido en Starr Park y con unos padres como Kenji y Kaze, no es de extrañar que Nori tenga un potencial sin igual y que sus poderes sean extraordinarios. Además, se desenvuelve con gran soltura en la cocina.
Ataque: MAR REVUELTO
Nori realiza un corte hacia delante. Al cargar el ataque, Nori lanza la caña de pescar, que llega más lejos en función del tiempo de carga, para después propulsarse hacia un muro o un brawler. Al propulsarse, Nori atraviesa a los brawlers e inflige daño y, si carga la caña al máximo, puede saltar por encima de los muros. Con cada golpe que da con el ataque principal, Nori atrapa peces, útiles para sus otras habilidades.
Súper: PESCA DEL DÍA
Nori se zambulle en el agua y, tras unos instantes, emerge para infligir daño de área. El súper consume todos los peces y, por cada uno, aumenta su tamaño en un 5 % y el daño en un 4 %.
Gadget 1: MERIENDA DE MAKIS
Nori se come hasta 3 peces y se cura 1000 de salud por cada uno. Tiempo de carga: 12 segundos.
Gadget 2: PESCA DE ARRASTRE
Apunta una red que inmoviliza durante 1,25 segundos al primer brawler al que golpea e inflige 800 de daño. Tiempo de carga: 20 segundos.
Habilidad estelar 1: CAPTURA ABUNDANTE
Nori atrapa 3 peces cuando su súper golpea a los brawlers enemigos.
Habilidad estelar 2: DE TAL PALO, TAL BRAWLER
Cuando Nori golpea a un enemigo con su ataque principal, su velocidad aumenta un 20 % durante 1 segundo.
Wendy (brawler de apoyo mítica)
Cansada de trabajar para laboratorios de dudosa moralidad, esta inteligente a la par que nostálgica científica decidió fundar Eolia y ayudar al planeta en lugar de ponerlo en peligro.
Atributo: esta brawler puede caminar sobre el agua y carga su súper al perder escudo a causa del daño.
Ataque: SECADOR CUÁNTICO
Wendy dispara con su secador para infligir 2400 de daño y obtener un escudo de 1386. Si golpea a un aliado, le otorga un escudo de 2000.
Súper: PROTECTORA PLANETARIA
Wendy despliega un generador de escudo que absorbe un 75 % del daño que reciben Wendy y los aliados que se encuentran en el área de efecto.
Gadget 1: ENERGÍA EÓLICA
La plataforma de Wendy le permite saltar una distancia corta. Tiempo de carga: 15 segundos.
Gadget 2: GRANADA SOSTENIBLE
Wendy lanza una granada eólica que ralentiza y detiene la curación de todos los enemigos a los que golpea. Tiempo de carga: 15 segundos.
Habilidad estelar 1: ESCUDO HIPERBÁRICO
El generador de escudo de Wendy ralentiza a los enemigos a su alcance.
Habilidad estelar 2: ESCUDO SOLAR
El generador de escudo de Wendy obtiene 2000 de salud extra.
Nuevas hipercargas
STARR NOVA: LA HIPERCARGA
Starr Nova se vuelve invulnerable mientras se impulsa y pasa a tener munición casi ilimitada.
BOLO BOLT:
Bolt destruye todos los muros mientras su súper hipercargado está activo.
Nuevos buffies
En esta actualización, la familia de brawlers con buffies se amplía. Cada uno recibe 3 buffies que potenciarán sus gadgets, habilidades estelares e hipercarga.
Rico
Con la llegada de sus buffies, los dos gadgets de Rico se han rediseñado y ahora encajan mejor con el caos que desata con su castillo hinchable.
Gadget 1: Parque de bolas (rediseño)
Rico despliega una máquina expendedora con 4000 de salud. Al destruirse, dispara proyectiles en todas las direcciones.
Con buffie: Cuando Rico dispara contra la máquina expendedora, esta se carga con más proyectiles.
Gadget 2: Castillo hinchable (rediseño)
Rico dispara una bola de chicle gigante que se divide en proyectiles más pequeños al impactar contra un muro o un brawler enemigo.
Con buffie: Ambos proyectiles también ralentizan a los brawlers enemigos.
Habilidad estelar 1: Superrebote
Tras el primer rebote, los proyectiles del ataque principal y del súper de Rico infligen 240 más de daño.
Con buffie: Las balas que hayan rebotado otorgan un 10 % de carga del súper al impactar.
Habilidad estelar 2: Retirada robótica
Rico se mueve un 35 % más deprisa cuando su salud cae por debajo del 40 %.
Con buffie: El aumento de velocidad se incrementa hasta el 60 % con un 10 % de salud.
Hipercarga: Rey del rebote
Los proyectiles del súper de Rico rebotan aún más lejos.
Con buffie: Aumenta la velocidad de los proyectiles y dispara 2 proyectiles más con el ataque principal.
Brock
Los gadgets y habilidades estelares de Brock funcionan bien, pero vamos a renovar su súper. Ahora rastrea su movimiento para que el bombardeo de cohetes se mueva con él.
Súper: Lluvia explosiva (rediseño)
Brock dispara un bombardeo de cohetes que acaba con los enemigos y destruye obstáculos. ¡Ahora sí que es imparable!
Gadget 1: Zapatillas explosivas (ahora se puede apuntar)
Brock salta como un cohete, empuja a los enemigos e inflige 1000 de daño al despegar y aterrizar.
Con buffie: Aumenta su velocidad de movimiento en 2 segundos más cuando Zapatillas explosivas golpea a un brawler enemigo.
Gadget 2: Megacohete
Brock dispara un gran cohete que destruye el terreno e inflige 1000 de daño.
Con buffie: El megacohete se divide en 4 cohetes más pequeños que infligen menos daño.
Habilidad estelar 1: ¡Más cohetes!
Añade un bombardeo extra de cohetes al súper de Brock.
Con buffie: Aumenta la velocidad de Brock al canalizar su súper.
Habilidad estelar 2: Cuarto cohete
Aumenta en 1 la munición de Brock.
Con buffie: Cada 4 segundos, aumenta el alcance del siguiente ataque de Brock.
Hipercarga: Bombardeo de cohetes
El súper dispara bombas de racimo en lugar de cohetes.
Con buffie: Los cohetes de Brock obtienen dos cohetes laterales más pequeños que infligen un 60 % menos de daño.
8-BIT
Gracias a los buffies, el súper de 8-BIT potencia aún más a sus aliados y su gadget "Puntos extra" es más fiable y se activa más.
Gadget 1: Cartucho teletransportador
8-BIT se teletransporta a su amplificadaño.
Con buffie: El amplificadaño se cura por completo y 8-BIT recupera 3600 de salud.
Gadget 2: Puntos extra (rediseño)
8-BIT dispara 18 proyectiles. Ahora se puede usar durante el ataque principal y se puede apuntar.
Con buffie: Los proyectiles también rebotan hacia los enemigos cercanos.
Habilidad estelar 1: Amplificadaño potenciado
Aumenta el alcance del amplificadaño en un 50 % y potencia el daño un 15 % más.
Con buffie: Cada 3 segundos, el amplificadaño genera munición que dura 8 segundos y otorga 1 de munición.
Habilidad estelar 2: Enchufado
Si 8-BIT está cerca del amplificadaño, su velocidad de movimiento aumenta en un 25 %.
Con buffies: El amplificadaño también aumenta un 15 % la velocidad de los compañeros de equipo.
Hipercarga: Láser de precisión
La torreta de 8-BIT ahora posee un láser que dispara a los enemigos cercanos. Los disparos infligen 230 de daño.
Con buffie: 8-BIT obtiene munición infinita durante su hipercarga y puede interrumpir su ataque principal disparando uno nuevo.
Meg
Con Meg, queríamos profundizar algo más en la ilusión de pilotar un meca alucinante. Hemos rediseñado considerablemente sus gadgets para que pueda usar de manera más agresiva su meca para abrirse camino o defender un espacio. También se ha actualizado su súper para que, al construir el meca, inflija daño de área.
Súper: Megamáquina (rediseño)
Meg se mete de un salto en su meca ¡y empieza a sembrar el caos! Al entrar en el meca, inflige 3000 de daño a los rivales cercanos.
Gadget 1: Descarga eléctrica (rediseño)Solo funciona en el meca. El meca y los compañeros de equipo cercanos recuperan un 11 % de salud por segundo durante 7 segundos.
Con buffie: La curación de Caja de herramientas dura 2 segundos más.
Gadget 2: Caja de herramientas (rediseño)
Meg sale disparada del meca y este se propulsa hacia delante para infligir 1600 de daño. Al abandonar el meca, Meg carga por completo su súper durante 4 segundos.
Con buffie: El meca deja un rastro de fuego que inflige un 30 % del daño durante 3 segundos.
Habilidad estelar 1: Campo de fuerza
Al salir del meca, Meg obtiene un escudo del 40 %.
Con buffie: Aumenta la velocidad de Meg mientras el escudo está activo.
Habilidad estelar 2: Autodestrucción (rediseño)
El meca recupera 1200 de salud por cada enemigo al que golpee el súper de Meg.
Con buffie: También roba 1 de munición de los brawlers enemigos.
Hipercarga: Reforzado de tungsteno (actualizada para el súper nuevo)
Golpe de acero tiene más alcance y ralentiza durante a los enemigos a los que golpea cuando Meg llama al meca.
Con buffie: Los ataques del meca explotan al golpear a un enemigo, por lo que infligen daño en un área pequeña. Si está fuera del meca, los ataques de Meg disparan un proyectil extra que persigue a los enemigos.
Max
Los buffies de Max se centran en potenciar su clase de apoyo y le dan nuevas herramientas para mejorar a sus aliados y acelerar al equipo.
Gadget 1: Distancias cortas (ahora se puede apuntar)
Max arremete hacia adelante. Mientras lo hace, es inmune a todo daño.
Con buffie: Max puede embestir nuevamente 3 segundos después de hacerlo por primera vez.
Gadget 2: Zapatillas mágicas (rediseño para mejorar la jugabilidad)
Max lanza un rayo y, si vuelve a activar el gadget o transcurren 3 segundos, reaparece en la ubicación del rayo y restaura toda la salud que haya perdido desde el lanzamiento.
Con buffie: Al reaparecer, Max recupera toda su munición y restaura la misma cantidad de salud a los aliados cercanos.
Habilidad estelar 1: Súper cargado (rediseño)
Al golpear a un enemigo con su ataque principal, se amplía en 0,25 segundos la duración de su súper.
Con buffie: Los aliados a los que afecta su súper obtienen un escudo durante 4 segundos.
Habilidad estelar 2: ¡Corre y vuela!
Max recarga su ataque más rápido mientras se desplaza.
Con buffie: Aumenta su velocidad al golpear a los enemigos con Tiroteo veloz.
Hipercarga: Energía ilimitada
Con buffie: Tiroteo veloz carga el súper de Max y los aliados cercanos al golpear a los enemigos.
Surge
Los buffies de Surge le proporcionan más formas de cargar su súper para fortalecerse cuando sube de nivel. También va a recibir una hipercarga nueva.
Gadget 1: Hiperactividad (rediseño)
¡Surge se vuelve hiperactivo! Aumenta un 30 % la velocidad de carga del súper durante 5 segundos.
Con buffie: Hiperactividad también aumenta un 30 % la velocidad de su recarga.
Gadget 2: Escudo de fuerza
Durante los siguientes 2 segundos, Surge absorbe un 50 % del daño del siguiente golpe y usa la energía para recargar 2 de munición.
Con buffie: Si golpean a Surge mientras Escudo de fuerza está activado, el tiempo de carga se reduce un 50 %.
Habilidad estelar 1: Maxiboom (rediseño)
El ataque principal de Surge rebota en los muros.
Con buffie: Al rebotar en los muros, crea 2 proyectiles más pequeños.
Habilidad estelar 2: Ataque refrescante (rediseño)
Surge siempre aparece con su súper.
Con buffie: Si ha alcanzado la mejora 3, Surge obtiene un aumento de velocidad al usar el súper.
Hipercarga: Fase 5 (rediseño)
El alcance del súper de Surge aumenta y dispara Refresco de la justicia en todas direcciones al aterrizar.
Con buffie: Refresco de la justicia dispara un segundo proyectil que inflige menos daño.
Temporadas y aspectos
Estas dos temporadas temáticas incorporan muchísimos aspectos nuevos, además de otros variados.
Temporada: Nanofideos
MICO SENSEI | ÉPICO | Brawl Pass
MICO SENSEI ÍGNEO | ÉPICO | Primer aspecto cromático del Brawl Pass
MICO SENSEI PÉTREO | ÉPICO | Segundo aspecto cromático del Brawl Pass
TICKOYAKI | MÍTICO | 199 gemas
BERRY ARTISTA MARCIAL| MÍTICO | 199 gemas
JAE-YONG CIBERPUNK | ÉPICO | Brawl Pass
NANOJAE-YONG | ÉPICO | Primera variante cromática del Brawl Pass
JAE-YONG CHUM | ÉPICO | Segunda variante cromática del Brawl Pass
CIBERSHELLY | LEGENDARIO | 299 gemas
TECNOTARA | MÍTICO | 199 gemas
NANONORI | ESPECIAL | 29 gemas
Título: Nanoamenaza
Temporada: Eolia
BYRON BIOTECNÓLOGO | ÉPICO | Brawl Pass
BYRON AMBIENTALISTA | ÉPICO | Primera variante cromática del Brawl Pass
BYRON SEÑOR DE LA ESPESURA | ÉPICO | Segunda variante cromática del Brawl Pass
KENJI VETERANO| MÍTICO | 199 gemas
SPROUT ENERGIZADO | MÍTICO | 199 gemas
ROSA RETROFUTURISTA | ÉPICO | Brawl Pass
ROSA RENOVABLE | ÉPICO | Primera variante cromática del Brawl Pass
ROSA SOLARPUNK | ÉPICO | Segunda variante cromática del Brawl Pass
GRAY EOLIANO | LEGENDARIO | 299 gemas
MOE TURBINA | MÍTICO | 199 gemas
Título: Viento en popa
Otros aspectos
adidas
ASH ADIDAS | ÉPICO | 149 gemas
Evento
MEG MEGAMECA | HIPERCARGA | 499 gemas
MEG MEGAMECA CORPORATIVO | HIPERCARGA | 499 gemas | Primera variante cromática
MEG MEGAMECA TERRESTRE | HIPERCARGA | 499 gemas | Segunda variante cromática
Competitivo
CIBERBROCK | Fase 1
BROCK CIBERPUNK | Hipercarga 1
BROCK CORROMPIDO | Primera variante cromática del aspecto de hipercarga
BROCK CAOS CIBERNÉTICO | Segunda variante cromática del aspecto de hipercarga
Aspectos plateados y dorados
DAMIAN DORADO
DAMIAN PLATEADO
STARR NOVA DORADA
STARR NOVA PLATEADA
BOLT DORADO
BOLT PLATEADO
Ajustes de equilibrio
Nota general sobre los brawlers con cambios en el daño de su ataque principal: A menos que se especifique otra cosa, necesitan el mismo número de ataques para cargar su súper, como antes.
Mejoras
Piper
Se ha aumentado su salud de 2500 a 2800.
El daño máximo de su ataque principal ha aumentado de 1700 a 1800.
Otros tiradores llevan un tiempo eclipsando a Piper. Para fortalecerla, hemos reforzado su salud y aumentado el daño de su ataque principal para ampliar el número de brawlers a los que puede derrotar rápidamente.
Mandy
El daño de su ataque principal ha aumentado de 1300 a 1400.
El escudo de la habilidad estelar Caramelo resistente pasa de un 40 % a un 50 %.
De forma similar a Piper, la popularidad de Mandy ha caído a la hora de elegir tiradores tras los cambios en el daño de su súper e hipercarga. Nuestra intención no es que sea capaz de abatir a los brawlers más frágiles de un solo tiro, pero queremos que tenga más daño a la hora de competir con otros tiradores.
Gale
El daño del súper ha aumentado de 600 a 800.
Gale debería brillar ahora que el panorama del juego es más agresivo que nunca, pero su fuerza general es algo baja como para ser una opción atractiva. Con un su súper, debería ser capaz de presionar a los brawlers más agresivos y dominar más el mapa.
Tara
Se ha reducido la velocidad de recarga del ataque principal de 2000 a 1800.
El arsenal principal de Tara sigue siendo increíblemente poderoso, pero carece de la fiabilidad necesaria para brillar, por lo que vamos a aumentar la frecuencia a la que inflige daño para darle más control y capacidad de presionar.
Shelly
La ralentización de la habilidad estelar Choque mate pasa del 350 % al 55 %.
Se ha reducido el tiempo de carga del gadget "Paso al frente" de 20 a 16 segundos.
Al igual que Gale, Shelly debería contrarrestar las estrategias más agresivas de manera fantástica, pero su habilidad empieza a dejar un poco que desear para hacer frente a tanta agresividad. Para ofrecerle algo más de capacidad de presionar y movilidad, vamos a aumentar la frecuencia de su embestida y el control con Choque mate.
Dynamike
Se ha reducido la velocidad de su recarga de 1600 a 1400.
Como los tiradores, a los lanzadores también les está costando estar a la altura en el ambiente agresivo actual del juego. Con estos cambios, Dynamike podrá presionar más en el mapa y tendrá más control.
Larry y Lawrie
El daño del súper ha aumentado de 150 a 200.
Los puntos de salud del súper de Lawrie han aumentado de 3000 a 3300.
Igual que con Dynamike, queremos otorgar más poder a los lanzadores. En este caso concreto, queremos aumentar el daño y la capacidad de sobrevivir del hermano gemelo de Larry para que pueda ejercer más presión cuando emplea su súper.
Sprout
Se ha reducido la velocidad de recarga del ataque principal de 1700 a 1500.
El daño de su ataque principal ha aumentado de 1040 a 1100.
Sprout necesita algo más de coherencia y daño base para brillar más cuando se presente la oportunidad de escogerlo. Una mayor velocidad de recarga le permitirá hacer que lluevan explosiones con más frecuencia, y estas golpearán más duro.
Barley
La velocidad de los proyectiles del súper ha aumentado de 1504 a 1700.
La velocidad de los proyectiles del súper (con hipercarga) ha aumentado de 2104 a 2300.
Barley se deja ver con relativa asiduidad en modos como Zona restringida con los valores actuales de daño y curación. Sin embargo, pensamos que está un poco estancado debido a la velocidad a la que es capaz de infligir daño y ejercer control, por lo que vamos a aumentar la velocidad de los proyectiles de su súper (con y sin hipercarga).
Juju
Los puntos de salud de Gris-Gris han aumentado de 3600 a 4000.
El ataque principal de Juju funciona de maravilla, pero Gris-Gris es algo débil. La salud extra la ayudará a mantenerse firme y permitirá a Juju controlar el mapa mucho mejor.
Gray
Se ha reducido la velocidad del piano del gadget "Piano de cola" de 2500 a 1500.
El daño de su ataque principal ha aumentado de 1160 a 1280.
El arsenal principal de Gray funciona genial en determinados equipos, pero carece de la potencia de fuego necesaria a menos que se empareje con otro brawler que pueda sacar provecho de sus portales. El aumento del daño base y un mayor equilibrio en el poder de sus gadgets deberían ayudarlo a ser más fiable y ofrecer más versatilidad.
Surge
La velocidad de movimiento en el nivel 0 ha aumentado de 650 a 680.
El bonus de velocidad del nivel 1 se ha reducido de 170 a 140.
A Surge a menudo le cuesta salir de su primera fase, por lo que vamos a mover algunos de los bonus que obtiene de esta fase a su fase inicial para ayudarlo con un poco de poder inmediato.
Starr Nova
El daño de su ataque principal de su súper ha aumentado de 1000 a 1100.
Se ha aumentado su salud de 3700 a 4000.
Se ha aumentado la curación de su habilidad estelar "Técnica Starr mística" de 162 a 216.
Starr Nova está teniendo problemas en comparación con otros asesinos que cuentan con una mayor ventana de oportunidad para infligir daño debido a la combinación de un alcance corto y un nivel de salud promedio. Además, Técnica Starr mística no está rindiendo como debería, por lo que algo de curación extra debería convertirla en una opción competitiva entre las habilidades estelares.
Buzz
Se ha aumentado el ratio de carga del súper de 96 a 100.
Se ha aumentado el ratio de carga de la hipercarga de 25 a 30.
Los asesinos y, en general, la agresividad imperan ahora mismo en el juego, pero parece que nadie se acordó de invitar a Buzz a la fiesta. Pese a estar bastante cerca de lo que teníamos previsto para él, vamos a aumentar ligeramente la disponibilidad de su súper e hipercarga para que pueda lanzarse a la piscina y atacar con algo más de regularidad.
Lou
El tamaño de los proyectiles del ataque principal aumenta de 50 a 60.
Suele ser difícil sacar el máximo partido del ataque principal de Lou. No queremos modificarlo demasiado, porque puede ser extremadamente abrumador cuando es demasiado fuerte, pero vamos a mejorar su capacidad de acertar con el ataque principal para que brille más sin llegar a dominar el mapa.
Carl
El daño de su ataque principal ha aumentado de 740 a 820.
Carl es la fiabilidad encarnada, pero, ahora mismo, no tiene el impacto suficiente para ser una opción fuerte en comparación con el elenco actual de destructores y antitanques. Un aumento del daño base lo ayudará a brillar más a menudo.
Pearl
El calor que se consume con el ataque principal se ha reducido de 450 a 380.
Los recientes cambios que hicimos en el calor de Pearl han impedido que sus habilidades estelares brillasen como es debido, por lo que vamos a reducir su consumo con el ataque principal para que pueda mantenerse por encima del umbral del 80 %.
R-T
El daño de su ataque principal "Energía estática" ha aumentado de 740 a 1240.
Tras recientes correcciones de errores relacionadas con la marca de R-T, podemos devolver el daño de su súper a su antiguo valor sin correr ningún riesgo.
Debilitaciones
Mortis
El tiempo de carga del gadget "Pala rotativa" ha aumentado de 15 a 18 segundos.
El bonus de daño del gadget "Pala rotativa" contra enemigos de baja salud se ha reducido de un 50 % a un 30 %.
El daño y la curación del gadget "Criatura de la noche" se han reducido de 760 a 700.
Mortis es a menudo (y desde hace tiempo) el asesino por excelencia. Tiene un gran potencial ofensivo gracias a sus gadgets, por lo que estos cambios están dirigidos a reducir dicho potencial y la frecuencia con la que puede emplearlos. Con la reducción del daño de "Pala rotativa", se darán menos situaciones en las que puede acabar con un brawler usando únicamente su ataque principal dos veces y su gadget.
Colette
Se ha aumentado el tiempo de carga de su gadget "Liquidación parcial" de 17 segundos a 22.
La reducción del daño de la habilidad estelar "Impuestos a tutiplén" durante el súper disminuye de un 75 % a un 60 %.
La velocidad de carga del súper disminuye de 100 a 90.
Colette se ha convertido en la opción por excelencia en la mayoría de los modos y mapas gracias a sus buffies. Nos gustaría restarle un poco de versatilidad en relación con la frecuencia de uso de su súper, la capacidad de sobrevivir que le otorga "Impuestos a tutiplén" y la frecuencia con la que puede cautivar a los enemigos. Estos cambios le permitirán conservar su fuerza, pero será menos abrumadora.
Crow
Se ha reducido la duración del veneno del ataque principal de 4 a 3 segundos.
La velocidad de recarga de su ataque principal ha aumentado de 1400 a 1600.
El daño de su ataque principal ha aumentado de 320 a 420.
La salud disminuye de 3000 a 2800.
La penalización al daño que sufre el retorno de las dagas del ataque principal con la hipercarga se ha aumentado de un 30 % a un 40 %.
Como Colette, Crow es una elección tremendamente segura en casi todos los modos y mapas. Para disminuir su fuerza general, vamos a eliminar parte de su daño a distancia tan fiable y su control de la visión reduciendo la duración del veneno, haciéndolo más frágil mediante una disminución de su salud y reduciendo el tiempo que pasa infligiendo daño mediante una disminución de la velocidad de su recarga. Además, pensamos que su hipercarga es demasiado potente con los buffies, por lo que vamos a retirar parte del bonus de daño.
Leon
La salud del gadget "Piruleta furtiva" se ha reducido de 1500 a 1000.
Leon ha sido un imprescindible desde que estrenamos sus buffies, mención aparte merece Piruleta furtiva, que a menudo se usa en situaciones en las que el resto de su arsenal no es idóneo debido al poder del gadget. Al reducir la salud, será mucho más fácil contrarrestarlo y disminuirá su predominio en el juego.
Chester
El daño de la explosión del súper ha disminuido de 1880 a 1600.
El daño de la explosión de la hipercarga ha disminuido de 1880 a 1600.
La potenciación del daño del gadget "Grageas" se ha reducido de un 25 % a un 20 %.
La velocidad de recarga del gadget "Grageas" se ha reducido de 200 a 150.
Chester es una opción increíblemente versátil y segura. Es capaz de contrarrestar a muchos de los brawlers que más destacan ahora mismo en el juego, así que tampoco queremos aplicarle cambios demasiado drásticos puesto que, conforme cambie el panorama general del juego, Chester seguramente pierda parte de su valor. No obstante, sí nos gustaría amortiguar parte de la potencia que alcanza cuando obtiene un resultado muy favorable con su gadget "Grageas", así como el daño de sus súpers capaces de romper muros.
Edgar
El tiempo de carga del gadget "Por los aires" ha aumentado de 14 segundos a 18.
La curación que se obtiene con las eliminaciones con la habilidad estelar "A puñetazo limpio" se ha reducido de un 30 % a un 20 %.
La velocidad de carga de la hipercarga ha disminuido de 40 a 33.
Con su gadget "Por los aires" actualizado y los buffies, Edgar es capaz de arrollar a los equipos con poca salud y salir bastante indemne. Queremos reducir la frecuencia a la que puede saltar con "Por los aires" y la salud que retiene cuando salta para acabar con un brawler frágil. Así, esta mecánica tendrá un impacto mayor y su frecuencia se reducirá, pero seguirá siendo poderosa. Además, su hipercarga es extremadamente fuerte en relación con la frecuencia a la que se puede usar.
Mina
El daño del tercer golpe del ataque principal ha disminuido de 2000 a 1800.
La duración del gadget "Escudo eólico" se ha reducido de 1,5 segundos a 1.
Mina es increíblemente difícil de usar, lo que nos encanta; es una brawler para la que se requiere mucha habilidad, pero que, si se usa bien, puede ser excelente. No obstante, el último golpe de su ataque principal nos parecía demasiado fuerte, sobre todo si se sincronizaba bien con el súper, ya que el rival muchas veces era incapaz de reaccionar. Además, el escudo eólico funcionaba tan bien que incluso tenía un buen desempeño en modos en los que normalmente no debería destacar, como Zona restringida, por lo que vamos a reducir un poco su poder.
Ruffs
La velocidad de carga de la hipercarga ha disminuido de 40 a 35.
Como Chester, Ruffs es un brawler que encaja bien con el estado general del juego y es capaz de sacar provecho de él. Por eso, no queremos restarle demasiado poder a su arsenal, sino que vamos a reducir la frecuencia de uso de su hipercarga.
Meeple
El tiempo de carga del gadget "Mal perder" ha aumentado de 18 segundos a 20.
El radio del gadget "Mal perder" se ha reducido de 2000 a 1600.
Meeple ha ido convirtiéndose poco a poco en una opción que contrarresta el estado actual tan agresivo del juego, y esto se debe principalmente a su gran control del espacio y la seguridad que Mal perder le otorga cuando un asesino pasa a la ofensiva. Estos cambios mantendrán casi todo su poder, aunque ya no será capaz de contrarrestar tan bien a muchos de los asesinos.
Shade
El ratio de carga de su hipercarga se ha reducido de 40 a 34.
Shade es otro brawler cuya popularidad ha aumentado mucho tras la última ronda de ajustes. Está en bastante buen lugar como elección final durante la selección de brawlers y es muy fuerte en mapas y modos específicos, pero hace uso de su hipercarga con demasiada facilidad, así que queremos reducir su frecuencia.
Lumi
Se ha reducido la duración del gadget "Ritmo polar" de 3,9 segundos a 3.
Se ha reducido el tamaño del gadget "Ritmo polar" de 700 a 600.
En las manos adecuadas, Lumi es una de los brawlers más fuertes, si no la que más. Queremos asegurarnos de que no vuelve a quedarse inservible de nuevo, pero antes tenemos que reducir su control de los espacios y la presión que es capaz de ejercer en el mapa con su gadget "Ritmo polar".
Najia
Se ha reducido la carga del súper de 80 a 50.
Se ha reducido la salud de las serpientes de su hipercarga de 2000 a 1500.
Últimamente, se ha incrementado bastante el uso de Najia, pero todavía le vendrían bien algunos ajustes a la baja relacionados con su súper e hipercarga. Con estos cambios, le será mucho más difícil encadenar varios súpers y las serpientes de su hipercarga serán mucho menos problemáticas.
Pierce
El tiempo de carga del gadget "Munición insondable" ha aumentado de 18 segundos a 22.
El tiempo de carga del gadget "Escudo de escamas" ha aumentado de 12 segundos a 18.
Pierce sigue siendo el tirador al que todo el mundo acude en el 90 % de los casos gracias a su fiabilidad contra brawlers agresivos y a la gran presión que ejerce cuando emplea sus últimos disparos. Queremos que siga siendo un gran tirador y premiar su gran puntería, pero también debemos reducir la fiabilidad de los últimos disparos disminuyendo su disponibilidad.
Bolt
El daño máximo del ataque principal ha disminuido de 900 a 760.
El daño del súper ha aumentado de 550 a 700.
Se ha reducido el ratio de carga del súper de 100 a 90.
Habilidad estelar (Avance irrefrenable): antes, Bolt era inmune al control de multitudes y obtenía un 15 % de velocidad máxima durante el súper; ahora, Bolt es inmune al control de multitudes durante 1 segundo tras activar el súper.
Bolt se mueve a la velocidad del sonido, pero infligía demasiado daño y era demasiado difícil de detener al combinarse con la habilidad estelar "Avance irrefrenable". Vamos a acortar la ventana de inmunidad al control de multitudes de Avance irrefrenable y a trasladar parte del daño del ataque principal al súper para reducir el efecto de bola de nieve que provocaba el daño inmediato.
Cambios
Spike
El daño de su ataque principal ha aumentado de 490 a 560.
La ratio de carga del súper se ha reducido de 106 a 90 (ahora necesita 4 ataques en lugar de 3).
La curación de la habilidad estelar Fertilizante ha aumentado de un 50 % a un 75 %.
Griff
El daño del gadget "Lluvia de monedas" ha aumentado de 200 a 300.
El tiempo de carga del gadget "Lluvia de monedas" se ha reducido de 20 segundos a 15.
La duración del gadget "Lluvia de monedas" ha aumentado de 5 a 6 segundos.
El alcance máximo de la explosión del gadget "Hucha" se ha reducido de 1200 a 1000.
La habilidad estelar "Quédate con el cambio" ahora dispara una cuarta ráfaga en la misma cantidad de tiempo.
Damian
Los altavoces del súper ahora se rompen tras rebotar contra un brawler enemigo.
El daño de los altavoces del súper ha aumentado de 600 a 800.
El daño de la hipercarga ha aumentado de 400 a 600.
Ajustes del modo Arena
Damian
El aumento del daño se ha reducido de 3 a 1.
El aumento de la salud se ha reducido de 750 a 500.
Starr Nova
El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 120.
El aumento de la velocidad de movimiento se ha reducido de 8 a 6.
El aumento de la salud se ha reducido de 450 a 400.
Lola
El aumento del daño se ha reducido de 5 a 4.
Shade
El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 150 a 125.
Chester
El aumento del daño se ha reducido de 6 a 5.
Gigi
El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 150.
Penny
El aumento de la velocidad de movimiento se ha reducido de 8 a 6.
El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 150.
Jessie
El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 150.
Squeak
El aumento del daño se ha incrementado de 2 a 3.
Amber
El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.
El Primo
El aumento de la velocidad de su recarga se ha incrementado de 150 a 200.
Sam
El aumento del daño se ha incrementado de 4 a 5.
El aumento de la salud se ha incrementado de 450 a 500.
Charlie
El aumento del daño se ha incrementado de 5 a 6.
R-T
El aumento del daño se ha incrementado de 2 a 3.
Bull
El aumento de la salud se ha incrementado de 650 a 750.
El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.
Bibi
El aumento de la salud se ha incrementado de 650 a 750.
El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.
Sirius
El aumento del daño se ha incrementado de 2 a 3.
Frank
El aumento de la salud se ha incrementado de 750 a 850.
Sandy
El aumento del daño se ha incrementado de 4 a 5.
Buster
El aumento de la salud se ha incrementado de 650 a 750.
El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.
Doug
El aumento de la salud se ha incrementado de 450 a 550.
Cambios en mapas, modos de juego, entornos y rotación
Con esta actualización llegan nuevos modos de juego de temporada, incluidos dos modos culinarios y un nuevo modo JcE.
Modos culinarios (JcE y JcJ)
¡Dos nuevos modos combinan la cocina con las batallas! Los equipos tendrán un conjunto de pedidos que deberán completar para ganar.
Cada pedido tiene una receta de 3 a 5 ingredientes que tendrán que reunir y colocar en un wok. Varios robots que deambulan por el mapa tendrán los ingredientes.
Hay 10 tipos de ingredientes:
Fideos
Chiles
Setas
Zanahorias
Pak choi
Ajos
Pescado
Gambas
Huevos
Salsa de soja
No se pueden colocar ingredientes erróneos en el wok; solo los que aparecen en las recetas.
Guerra gourmet (JcE)
Participará un solo equipo de 3 jugadores. Estos tendrán que completar 3 pedidos antes de que termine el tiempo.
Los robots que llevan los ingredientes están protegidos por fuertes robots guardianes. Hay 3 tipos de robots guardianes.
Combate culinario (JcJ)
Participarán 2 equipos de 3 jugadores. Ambos equipos tienen que completar los mismos 3 pedidos y deberán luchar entre ellos para conseguir los ingredientes.
Ganará el primer equipo que complete todos los pedidos. Si se acaba el tiempo, ganará el equipo que haya completado más pedidos. Si ambos equipos han completado la misma cantidad de pedidos, habrá un tiempo extra y ganará el primer equipo que complete una receta.
Entrega mecaespecial
Entrega mecaespecial es un nuevo modo JcE que llegará a Brawl Stars en esta actualización, pero en una fecha posterior. Los jugadores deberán colaborar para transportar y cargar una batería para el meca de Meg mientras se enfrentan a oleadas de enemigos y obtienen potenciadores. Al llegar al final, se unirá a ellos un meca cargado por completo en una batalla épica contra un jefe enemigo gigante aleatorio (una versión gigante de uno de los enemigos).
Entornos
Eliminados:
Biodomo
Tienda de souvenirs
Estudios Starr de Animación
Añadidos:
Reino de las katanas
Portal (Supervivencia)
Eolia
Mapas
Guerra gourmet
Cocina cuántica
Plato fuerte
Al dente
Refugio revuelto
Combate culinario
Villa Wok
Cocina en las nubes
Cortar y trocear
Terraza de las turbinas
Competitivo
Temporada 1
Modo de juego destacado: Atrapagemas
Salón recreativo rústico
Arcade de cristal
Rotación de brawler gratis:
Berry
Tara
Meg
Temporada 2
Modo de juego destacado: Balón Brawl
Efecto envolvente
Pelota de playa
Rotación de brawler gratis:
Trunk
Willow
Kaze
Mejoras permanentes y de calidad
Los aspectos míticos ahora tendrán efectos sonoros vinculados a los efectos visuales de las eliminaciones. Los aspectos de calidad mítica e inferior tendrán sonidos extras si el sonido del brawler no coincide bien con los nuevos efectos visuales.
Se han añadido 68 sonidos específicos de aspectos.
El sonido del gadget "Cancelación de ruido" de Frank se ha cambiado (ahora se escucha música y a Frank tarareando la melodía), como nos pidió la comunidad.
Mejoras de la tienda
Solo en Brasil: Ahora se muestra el siguiente buffie que saldrá en una máquina de garra en concreto.
Solo en Brasil: Se pueden adquirir tiques en lugar de cajas de brawler durante los eventos de lanzamiento de brawler.
Solo en Brasil: Ya no hay cajas para comprar por gemas al final del Brawl Pass.
Otros cambios
Ahora se indica más claramente dónde terminan las embestidas que no infligen daño (antes el indicador era un poco más largo de lo que debería).
Ya no se acumulan los aumentos de velocidad. Si hay varios aumentos de velocidad activos al mismo tiempo, solo se aplicará el más potente.
Ya no hay cajas adicionales que comprar por gemas al final del Brawl Pass.
Los jugadores que abandonen las partidas antes de tiempo en los eventos de lanzamiento de brawler ahora recibirán primero un aviso y eventualmente una suspensión temporal.
Se han añadido nuevas reacciones, sprays, iconos y títulos de creadores para identificarlos mejor como creadores en el juego.
El botón "Eventos de fiebre" ahora muestra cuánto tiempo queda hasta que termine el evento.
El catálogo ahora muestra descripciones distintas para indicar la disponibilidad de un aspecto en el Emporio de los Horrores:
Es posible que esté disponible en el Emporio de los Horrores.
Estará disponible en el Emporio de los Horrores más adelante.
Nunca estará disponible en el Emporio de los Horrores.
Nuevo diseño de Sprout
¡Hemos renovado un poco a Sprout visualmente!
El modelo base de Sprout se ha actualizado y ahora tiene una nueva mochila con semillas.
Los aspectos que se han actualizado según estos cambios son Sprout mutante, Sprout dorado y Sprout plateado.
El retrato de Sprout se ha actualizado según los cambios del modelo.
Las reacciones de Sprout se actualizarán para reflejar los cambios en la actualización 70.
Corrección de errores
Arreglos generales
Se ha corregido un error que hacía que Fiebre de trofeos a veces tapara la imagen del modo de juego.
Se ha corregido un error que hacía que, al desactivar las reacciones en las partidas, también se desactivaran los mensajes del chat del equipo para otros jugadores.
Se ha corregido un error en Duelos que hacía que los jugadores pudiesen manipular las partidas con bots para llegar al nivel de prestigio 5.
Correcciones de brawlers
Se ha corregido un error que impedía que el indicador del punto de mira de Nani atravesase los muros como debía.
Se ha corregido un error que hacía que el segundo gadget de Starr Nova no entrara en tiempo de carga cuando la interrumpía un empujón.
Se ha corregido un error que hacía que el ataque del buffie Espíritu adolescente con hipercarga de Colette pudiese llevarse a cabo después de que fuese eliminada.
Se ha corregido un error que hacía que Superioridad aérea de Ruffs calculara incorrectamente el bonus de daño.
Se ha corregido un error que hacía que la estrella de mar del súper de Otis pudiera pegarse a brawlers protegidos por la inmunidad que se obtiene al aparecer.
Se ha corregido un error que hacía que la habilidad estelar "Herida falsa" de Gray no funcionara correctamente cuando su salud máxima aumentaba por encima de su valor base.
Se ha corregido un error que hacía que Recolector de almas de Mortis restaurase salud según el nivel del brawler derrotado en lugar del de Mortis.
Se ha ajustado el daño base de Lola, que era del 150 % por error.
Se ha corregido un error que provocaba que el indicador al apuntar el súper de Colette no coincidiera con su distancia real recorrida.