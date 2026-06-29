Nota general sobre los brawlers con cambios en el daño de su ataque principal: A menos que se especifique otra cosa, necesitan el mismo número de ataques para cargar su súper, como antes.

Mejoras

Piper

Se ha aumentado su salud de 2500 a 2800.

El daño máximo de su ataque principal ha aumentado de 1700 a 1800.

Otros tiradores llevan un tiempo eclipsando a Piper. Para fortalecerla, hemos reforzado su salud y aumentado el daño de su ataque principal para ampliar el número de brawlers a los que puede derrotar rápidamente.

Mandy

El daño de su ataque principal ha aumentado de 1300 a 1400.

El escudo de la habilidad estelar Caramelo resistente pasa de un 40 % a un 50 %.

De forma similar a Piper, la popularidad de Mandy ha caído a la hora de elegir tiradores tras los cambios en el daño de su súper e hipercarga. Nuestra intención no es que sea capaz de abatir a los brawlers más frágiles de un solo tiro, pero queremos que tenga más daño a la hora de competir con otros tiradores.

Gale

El daño del súper ha aumentado de 600 a 800.

Gale debería brillar ahora que el panorama del juego es más agresivo que nunca, pero su fuerza general es algo baja como para ser una opción atractiva. Con un su súper, debería ser capaz de presionar a los brawlers más agresivos y dominar más el mapa.



Tara

Se ha reducido la velocidad de recarga del ataque principal de 2000 a 1800.

El arsenal principal de Tara sigue siendo increíblemente poderoso, pero carece de la fiabilidad necesaria para brillar, por lo que vamos a aumentar la frecuencia a la que inflige daño para darle más control y capacidad de presionar.



Shelly

La ralentización de la habilidad estelar Choque mate pasa del 350 % al 55 %.

Se ha reducido el tiempo de carga del gadget "Paso al frente" de 20 a 16 segundos.

Al igual que Gale, Shelly debería contrarrestar las estrategias más agresivas de manera fantástica, pero su habilidad empieza a dejar un poco que desear para hacer frente a tanta agresividad. Para ofrecerle algo más de capacidad de presionar y movilidad, vamos a aumentar la frecuencia de su embestida y el control con Choque mate.



Dynamike

Se ha reducido la velocidad de su recarga de 1600 a 1400.

Como los tiradores, a los lanzadores también les está costando estar a la altura en el ambiente agresivo actual del juego. Con estos cambios, Dynamike podrá presionar más en el mapa y tendrá más control.

Larry y Lawrie

El daño del súper ha aumentado de 150 a 200.

Los puntos de salud del súper de Lawrie han aumentado de 3000 a 3300.

Igual que con Dynamike, queremos otorgar más poder a los lanzadores. En este caso concreto, queremos aumentar el daño y la capacidad de sobrevivir del hermano gemelo de Larry para que pueda ejercer más presión cuando emplea su súper.



Sprout

Se ha reducido la velocidad de recarga del ataque principal de 1700 a 1500.

El daño de su ataque principal ha aumentado de 1040 a 1100.

Sprout necesita algo más de coherencia y daño base para brillar más cuando se presente la oportunidad de escogerlo. Una mayor velocidad de recarga le permitirá hacer que lluevan explosiones con más frecuencia, y estas golpearán más duro.



Barley

La velocidad de los proyectiles del súper ha aumentado de 1504 a 1700.

La velocidad de los proyectiles del súper (con hipercarga) ha aumentado de 2104 a 2300.

Barley se deja ver con relativa asiduidad en modos como Zona restringida con los valores actuales de daño y curación. Sin embargo, pensamos que está un poco estancado debido a la velocidad a la que es capaz de infligir daño y ejercer control, por lo que vamos a aumentar la velocidad de los proyectiles de su súper (con y sin hipercarga).



Juju

Los puntos de salud de Gris-Gris han aumentado de 3600 a 4000.

El ataque principal de Juju funciona de maravilla, pero Gris-Gris es algo débil. La salud extra la ayudará a mantenerse firme y permitirá a Juju controlar el mapa mucho mejor.

Gray

Se ha reducido la velocidad del piano del gadget "Piano de cola" de 2500 a 1500.

El daño de su ataque principal ha aumentado de 1160 a 1280.

El arsenal principal de Gray funciona genial en determinados equipos, pero carece de la potencia de fuego necesaria a menos que se empareje con otro brawler que pueda sacar provecho de sus portales. El aumento del daño base y un mayor equilibrio en el poder de sus gadgets deberían ayudarlo a ser más fiable y ofrecer más versatilidad.



Surge

La velocidad de movimiento en el nivel 0 ha aumentado de 650 a 680.

El bonus de velocidad del nivel 1 se ha reducido de 170 a 140.

A Surge a menudo le cuesta salir de su primera fase, por lo que vamos a mover algunos de los bonus que obtiene de esta fase a su fase inicial para ayudarlo con un poco de poder inmediato.

Starr Nova

El daño de su ataque principal de su súper ha aumentado de 1000 a 1100.

Se ha aumentado su salud de 3700 a 4000.

Se ha aumentado la curación de su habilidad estelar "Técnica Starr mística" de 162 a 216.

Starr Nova está teniendo problemas en comparación con otros asesinos que cuentan con una mayor ventana de oportunidad para infligir daño debido a la combinación de un alcance corto y un nivel de salud promedio. Además, Técnica Starr mística no está rindiendo como debería, por lo que algo de curación extra debería convertirla en una opción competitiva entre las habilidades estelares.

Buzz

Se ha aumentado el ratio de carga del súper de 96 a 100.

Se ha aumentado el ratio de carga de la hipercarga de 25 a 30.

Los asesinos y, en general, la agresividad imperan ahora mismo en el juego, pero parece que nadie se acordó de invitar a Buzz a la fiesta. Pese a estar bastante cerca de lo que teníamos previsto para él, vamos a aumentar ligeramente la disponibilidad de su súper e hipercarga para que pueda lanzarse a la piscina y atacar con algo más de regularidad.

Lou

El tamaño de los proyectiles del ataque principal aumenta de 50 a 60.

Suele ser difícil sacar el máximo partido del ataque principal de Lou. No queremos modificarlo demasiado, porque puede ser extremadamente abrumador cuando es demasiado fuerte, pero vamos a mejorar su capacidad de acertar con el ataque principal para que brille más sin llegar a dominar el mapa.

Carl

El daño de su ataque principal ha aumentado de 740 a 820.

Carl es la fiabilidad encarnada, pero, ahora mismo, no tiene el impacto suficiente para ser una opción fuerte en comparación con el elenco actual de destructores y antitanques. Un aumento del daño base lo ayudará a brillar más a menudo.



Pearl

El calor que se consume con el ataque principal se ha reducido de 450 a 380.

Los recientes cambios que hicimos en el calor de Pearl han impedido que sus habilidades estelares brillasen como es debido, por lo que vamos a reducir su consumo con el ataque principal para que pueda mantenerse por encima del umbral del 80 %.

R-T

El daño de su ataque principal "Energía estática" ha aumentado de 740 a 1240.

Tras recientes correcciones de errores relacionadas con la marca de R-T, podemos devolver el daño de su súper a su antiguo valor sin correr ningún riesgo.

Debilitaciones

Mortis

El tiempo de carga del gadget "Pala rotativa" ha aumentado de 15 a 18 segundos.

El bonus de daño del gadget "Pala rotativa" contra enemigos de baja salud se ha reducido de un 50 % a un 30 %.

El daño y la curación del gadget "Criatura de la noche" se han reducido de 760 a 700.

Mortis es a menudo (y desde hace tiempo) el asesino por excelencia. Tiene un gran potencial ofensivo gracias a sus gadgets, por lo que estos cambios están dirigidos a reducir dicho potencial y la frecuencia con la que puede emplearlos. Con la reducción del daño de "Pala rotativa", se darán menos situaciones en las que puede acabar con un brawler usando únicamente su ataque principal dos veces y su gadget.



Colette

Se ha aumentado el tiempo de carga de su gadget "Liquidación parcial" de 17 segundos a 22.

La reducción del daño de la habilidad estelar "Impuestos a tutiplén" durante el súper disminuye de un 75 % a un 60 %.

La velocidad de carga del súper disminuye de 100 a 90.

Colette se ha convertido en la opción por excelencia en la mayoría de los modos y mapas gracias a sus buffies. Nos gustaría restarle un poco de versatilidad en relación con la frecuencia de uso de su súper, la capacidad de sobrevivir que le otorga "Impuestos a tutiplén" y la frecuencia con la que puede cautivar a los enemigos. Estos cambios le permitirán conservar su fuerza, pero será menos abrumadora.



Crow

Se ha reducido la duración del veneno del ataque principal de 4 a 3 segundos.

La velocidad de recarga de su ataque principal ha aumentado de 1400 a 1600.

El daño de su ataque principal ha aumentado de 320 a 420.

La salud disminuye de 3000 a 2800.

La penalización al daño que sufre el retorno de las dagas del ataque principal con la hipercarga se ha aumentado de un 30 % a un 40 %.

Como Colette, Crow es una elección tremendamente segura en casi todos los modos y mapas. Para disminuir su fuerza general, vamos a eliminar parte de su daño a distancia tan fiable y su control de la visión reduciendo la duración del veneno, haciéndolo más frágil mediante una disminución de su salud y reduciendo el tiempo que pasa infligiendo daño mediante una disminución de la velocidad de su recarga. Además, pensamos que su hipercarga es demasiado potente con los buffies, por lo que vamos a retirar parte del bonus de daño.

Leon

La salud del gadget "Piruleta furtiva" se ha reducido de 1500 a 1000.

Leon ha sido un imprescindible desde que estrenamos sus buffies, mención aparte merece Piruleta furtiva, que a menudo se usa en situaciones en las que el resto de su arsenal no es idóneo debido al poder del gadget. Al reducir la salud, será mucho más fácil contrarrestarlo y disminuirá su predominio en el juego.

Chester

El daño de la explosión del súper ha disminuido de 1880 a 1600.

El daño de la explosión de la hipercarga ha disminuido de 1880 a 1600.

La potenciación del daño del gadget "Grageas" se ha reducido de un 25 % a un 20 %.

La velocidad de recarga del gadget "Grageas" se ha reducido de 200 a 150.

Chester es una opción increíblemente versátil y segura. Es capaz de contrarrestar a muchos de los brawlers que más destacan ahora mismo en el juego, así que tampoco queremos aplicarle cambios demasiado drásticos puesto que, conforme cambie el panorama general del juego, Chester seguramente pierda parte de su valor. No obstante, sí nos gustaría amortiguar parte de la potencia que alcanza cuando obtiene un resultado muy favorable con su gadget "Grageas", así como el daño de sus súpers capaces de romper muros.



Edgar

El tiempo de carga del gadget "Por los aires" ha aumentado de 14 segundos a 18.

La curación que se obtiene con las eliminaciones con la habilidad estelar "A puñetazo limpio" se ha reducido de un 30 % a un 20 %.

La velocidad de carga de la hipercarga ha disminuido de 40 a 33.

Con su gadget "Por los aires" actualizado y los buffies, Edgar es capaz de arrollar a los equipos con poca salud y salir bastante indemne. Queremos reducir la frecuencia a la que puede saltar con "Por los aires" y la salud que retiene cuando salta para acabar con un brawler frágil. Así, esta mecánica tendrá un impacto mayor y su frecuencia se reducirá, pero seguirá siendo poderosa. Además, su hipercarga es extremadamente fuerte en relación con la frecuencia a la que se puede usar.

Mina

El daño del tercer golpe del ataque principal ha disminuido de 2000 a 1800.

La duración del gadget "Escudo eólico" se ha reducido de 1,5 segundos a 1.

Mina es increíblemente difícil de usar, lo que nos encanta; es una brawler para la que se requiere mucha habilidad, pero que, si se usa bien, puede ser excelente. No obstante, el último golpe de su ataque principal nos parecía demasiado fuerte, sobre todo si se sincronizaba bien con el súper, ya que el rival muchas veces era incapaz de reaccionar. Además, el escudo eólico funcionaba tan bien que incluso tenía un buen desempeño en modos en los que normalmente no debería destacar, como Zona restringida, por lo que vamos a reducir un poco su poder.

Ruffs

La velocidad de carga de la hipercarga ha disminuido de 40 a 35.

Como Chester, Ruffs es un brawler que encaja bien con el estado general del juego y es capaz de sacar provecho de él. Por eso, no queremos restarle demasiado poder a su arsenal, sino que vamos a reducir la frecuencia de uso de su hipercarga.

Meeple

El tiempo de carga del gadget "Mal perder" ha aumentado de 18 segundos a 20.

El radio del gadget "Mal perder" se ha reducido de 2000 a 1600.

Meeple ha ido convirtiéndose poco a poco en una opción que contrarresta el estado actual tan agresivo del juego, y esto se debe principalmente a su gran control del espacio y la seguridad que Mal perder le otorga cuando un asesino pasa a la ofensiva. Estos cambios mantendrán casi todo su poder, aunque ya no será capaz de contrarrestar tan bien a muchos de los asesinos.

Shade

El ratio de carga de su hipercarga se ha reducido de 40 a 34.

Shade es otro brawler cuya popularidad ha aumentado mucho tras la última ronda de ajustes. Está en bastante buen lugar como elección final durante la selección de brawlers y es muy fuerte en mapas y modos específicos, pero hace uso de su hipercarga con demasiada facilidad, así que queremos reducir su frecuencia.



Lumi

Se ha reducido la duración del gadget "Ritmo polar" de 3,9 segundos a 3.

Se ha reducido el tamaño del gadget "Ritmo polar" de 700 a 600.

En las manos adecuadas, Lumi es una de los brawlers más fuertes, si no la que más. Queremos asegurarnos de que no vuelve a quedarse inservible de nuevo, pero antes tenemos que reducir su control de los espacios y la presión que es capaz de ejercer en el mapa con su gadget "Ritmo polar".



Najia

Se ha reducido la carga del súper de 80 a 50.

Se ha reducido la salud de las serpientes de su hipercarga de 2000 a 1500.

Últimamente, se ha incrementado bastante el uso de Najia, pero todavía le vendrían bien algunos ajustes a la baja relacionados con su súper e hipercarga. Con estos cambios, le será mucho más difícil encadenar varios súpers y las serpientes de su hipercarga serán mucho menos problemáticas.

Pierce

El tiempo de carga del gadget "Munición insondable" ha aumentado de 18 segundos a 22.

El tiempo de carga del gadget "Escudo de escamas" ha aumentado de 12 segundos a 18.

Pierce sigue siendo el tirador al que todo el mundo acude en el 90 % de los casos gracias a su fiabilidad contra brawlers agresivos y a la gran presión que ejerce cuando emplea sus últimos disparos. Queremos que siga siendo un gran tirador y premiar su gran puntería, pero también debemos reducir la fiabilidad de los últimos disparos disminuyendo su disponibilidad.



Bolt

El daño máximo del ataque principal ha disminuido de 900 a 760.

El daño del súper ha aumentado de 550 a 700.

Se ha reducido el ratio de carga del súper de 100 a 90.

Habilidad estelar (Avance irrefrenable): antes, Bolt era inmune al control de multitudes y obtenía un 15 % de velocidad máxima durante el súper; ahora, Bolt es inmune al control de multitudes durante 1 segundo tras activar el súper.

Bolt se mueve a la velocidad del sonido, pero infligía demasiado daño y era demasiado difícil de detener al combinarse con la habilidad estelar "Avance irrefrenable". Vamos a acortar la ventana de inmunidad al control de multitudes de Avance irrefrenable y a trasladar parte del daño del ataque principal al súper para reducir el efecto de bola de nieve que provocaba el daño inmediato.

Cambios

Spike

El daño de su ataque principal ha aumentado de 490 a 560.

La ratio de carga del súper se ha reducido de 106 a 90 (ahora necesita 4 ataques en lugar de 3).

La curación de la habilidad estelar Fertilizante ha aumentado de un 50 % a un 75 %.



Griff

El daño del gadget "Lluvia de monedas" ha aumentado de 200 a 300.

El tiempo de carga del gadget "Lluvia de monedas" se ha reducido de 20 segundos a 15.

La duración del gadget "Lluvia de monedas" ha aumentado de 5 a 6 segundos.

El alcance máximo de la explosión del gadget "Hucha" se ha reducido de 1200 a 1000.

La habilidad estelar "Quédate con el cambio" ahora dispara una cuarta ráfaga en la misma cantidad de tiempo.



Damian

Los altavoces del súper ahora se rompen tras rebotar contra un brawler enemigo.

El daño de los altavoces del súper ha aumentado de 600 a 800.

El daño de la hipercarga ha aumentado de 400 a 600.

Ajustes del modo Arena

Damian

El aumento del daño se ha reducido de 3 a 1.

El aumento de la salud se ha reducido de 750 a 500.



Starr Nova

El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 120.

El aumento de la velocidad de movimiento se ha reducido de 8 a 6.

El aumento de la salud se ha reducido de 450 a 400.



Lola

El aumento del daño se ha reducido de 5 a 4.

Shade

El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 150 a 125.

Chester

El aumento del daño se ha reducido de 6 a 5.

Gigi

El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 150.

Penny

El aumento de la velocidad de movimiento se ha reducido de 8 a 6.

El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 150.

Jessie

El aumento de la velocidad de su recarga se ha reducido de 200 a 150.

Squeak

El aumento del daño se ha incrementado de 2 a 3.

Amber

El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.

El Primo

El aumento de la velocidad de su recarga se ha incrementado de 150 a 200.

Sam

El aumento del daño se ha incrementado de 4 a 5.

El aumento de la salud se ha incrementado de 450 a 500.

Charlie

El aumento del daño se ha incrementado de 5 a 6.

R-T

El aumento del daño se ha incrementado de 2 a 3.



Bull

El aumento de la salud se ha incrementado de 650 a 750.

El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.

Bibi

El aumento de la salud se ha incrementado de 650 a 750.

El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.

Sirius

El aumento del daño se ha incrementado de 2 a 3.

Frank

El aumento de la salud se ha incrementado de 750 a 850.

Sandy

El aumento del daño se ha incrementado de 4 a 5.

Buster

El aumento de la salud se ha incrementado de 650 a 750.

El aumento del daño se ha incrementado de 3 a 4.

Doug