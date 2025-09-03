Notas de la actualización de septiembre de 2025
¡Nuevo evento! Brawl Stars y Subway Surfers
¡Nuestra última colaboración te llevará bajo tierra! Más o menos.
Durante este evento, viajarás a cuatro ciudades distintas en las que podrás usar Subway súpers temporales, jugar al nuevo modo de juego Subway Run, ganar recompensas de Subway Surfers como el aspecto de Ollie Jake ¡y mucho más!
Sin embargo, para poder hacer todo eso, deberás progresar en la vía de recompensas reuniendo vías. ¿Y cómo se obtienen las vías?
Victorias diarias, en lugar de los premios Starr diarios
Un nuevo conjunto de misiones cada semana
El evento del club del megatrén
Competiciones
Premios de los creadores de contenido (vigila muy de cerca a tus creadores favoritos)
Estéreos portátiles
Al progresar en la vía, también ganarás Estéreos portátiles.
Cada Estéreo portátil está repleto de cosas útiles, entre ellas, recompensas especiales del evento como aspectos de Subway Surfers, aspectos de grafiteros y otras personalizaciones. Cada Estéreo también contiene un Subway súper garantizado.
Ten en cuenta que no todos los aspectos del evento aparecen en los Estéreos portátiles. Por ejemplo:
Ollie Jake (recompensa de la vía del evento)
Emz callejera, Emz revolucionaria y Emz tecnourbana (aspectos del Brawl Pass y del Brawl Pass Plus)
Leon grafitero (aspecto del evento del club)
Mina grafitera (caja de lanzamiento de Mina)
Subway súpers
Existen 8 Subway súpers distintos y cada uno cuenta con 3 niveles de mejora.
En las partidas, puedes usar estas habilidades con un joystick adicional, al igual que los súpers.
Los Subway súpers estarán disponibles en todos los modos de juego con el modificador de Subway súper.
A continuación encontrarás una lista con todos los Subway súpers disponibles durante el evento:
Superzapatillas: salta por encima de un obstáculo y gana un aumento de velocidad y escudo temporales al aterrizar.
Imán de brawlers: agarra y atrae a un brawler hacia ti.
Aerotabla desatada: atraviesa los obstáculos y a tus rivales, infligiéndoles daño y aturdiéndolos al final.
Barrera infranqueable: frena a los rivales con barreras ferroviarias.
Mochila propulsora: vuela y ataca a los rivales desde las alturas mientras dejas un rastro de pintura que ralentiza.
Vía rápida: dispara vías que infligen daño y que puedes usar para moverte más deprisa.
Estéreo estruendoso: dispara una onda sonora que empuja a tus enemigos y cura a tus aliados.
Palo saltador propulsado: te lanza hacia tus rivales o hacia los obstáculos.
Subway Run
¡Una carrera de 10 jugadores por distintos mapas! Gana el primer jugador que cruce 10 puestos de control.
Cuando te eliminan, regresas al último puesto de control que cruzaste.
Al eliminar a otros jugadores, recibes un aumento de velocidad temporal.
¡En cada mapa hay un guardia que te perseguirá!
También hay trenes atravesando el mapa que te infligirán daño si te golpean.
Programa del evento
Semana 1: Nueva York
Modo de juego Subway Run
Semana 2: Berlín
Evento del club: ¡megatrén! Reúne vías junto con tu club y progresa con ellos en una vía compartida. Hay recompensas para todos los miembros del club, y la mejor de todas es el aspecto de Leon grafitero.
Semana 3: Río
Evento de lanzamiento de Mina, la nueva brawler. Puedes encontrar más información más abajo.
Semana 4: Tokio
Competiciones diarias: elige entre 3 modos de juego distintos para competir y esfuérzate para alcanzar la mejor puntuación posible en cada partida. Cuanto mejor sea tu puesto, más vías obtendrás.
Cada fin de semana durante el evento también incluirá un modo de juego con el nuevo modificador de lluvia de monedas.
Durante las partidas, aparecen monedas de forma aleatoria. Recógelas para ganar recompensas extras al final de la partida.
También conseguirás las monedas que recojan tus aliados.
Solo recibirás las monedas si ganas.
Hay un límite diario de monedas.
El evento de Subway Surfers empieza el 4 de septiembre y termina el 30 de septiembre.
Evento de Brawl-O-Ween
Este año, empezamos pronto con las celebraciones de Brawl-O-Ween con un evento especial en el que podrás reunir dulces para ganar recompensas y poner a prueba tus habilidades enfrentándote a jefes aterradores provenientes de una dimensión desconocida.
Dulces
Consigue dulces para cambiarlos por recompensas como, por ejemplo:
Una caja de calabaza, que te permite obtener premios al instante.
Una caja de trato, que puedes mejorar y abrir más adelante para obtener una recompensa más cuantiosa.
Gana dulces con las victorias diarias, las misiones especiales y al derrotar a los jefes de Brawl-O-Ween.
Pico de azúcar
¡Disponible solo durante ciertos fines de semana!
Actívalo una vez al día desde la pantalla de los modos de juego.
Otorga dulces extras con las victorias durante 10 minutos.
Se reinicia todos los días a las 08:00 UTC.
Si caduca durante una partida, obtendrás los dulces extras de todas formas.
Modo Jefe de Brawl-O-Ween
Pelea contra jefes en varias fases que aumentan en dificultad.
Conseguirás dulces como recompensa al completar cada fase.
Cada jefe cuenta con habilidades y tácticas distintas. Estos son los jefes a los que te enfrentarás:
Crow médico de la peste: cuenta con una gran movilidad y ataques venenosos.
Tick decapitado: invoca esbirros explosivos para el control de zonas.
Spike celebração: ataca con habilidades de largo alcance y efectos en cadena.
Kenji kizu: este guerrero fantasmal puede invocar a un poderoso megaclón de Kenji.
R-T gárgola: destaca por sus defensas y su control de zonas estratégico.
Rico buzo fantasmal: ¡es un infierno de balas!
El evento de Brawl-O-Ween se celebrará a lo largo de octubre. Compartiremos las fechas exactas más adelante.
Nuevos brawlers
Mina
Destructora mítica
Atributo: después de cada ataque, comienza a llenarse una barra que muestra cuánto tiempo falta para que Mina pueda realizar su siguiente tipo de ataque. Si el tiempo se agota, su ciclo de ataques se reinicia.
Ataque principal: COMBOEIRA
Mina alterna de forma cíclica entre ataques durante un corto período de tiempo. Si tarda más de lo debido en atacar, su combo se interrumpe y el ciclo vuelve a comenzar. También se impulsa un poco hacia delante con cada ataque.
Ataque 1: de largo alcance y estrecho
Ataque 2: de amplitud y alcance medios
Ataque 3: de corto alcance y ancho
Súper: FURACÃO 3000
Mina golpea el aire para crear un poderoso huracán que inflige gran cantidad de daño y levanta por los aires a los rivales que se encuentren delante de ella.
Habilidad estelar 1: PIM, PAM, PUM
El tercer ataque del combo de Mina también restaura un 50 % del daño que inflige.
Habilidad estelar 2: VIENTO AFÍN
El súper de Mina también inmoviliza a los enemigos durante 0,5 segundos.
Gadget 1: ESCUDO EÓLICO
Crea un muro de viento que bloquea los proyectiles durante 3 segundos.
Gadget 2: CARGOEIRA
El próximo súper de Mina se recarga de inmediato si golpea a un rival.
Título: Tornado
Ziggy
Control mítico
Ataque principal: ¡TACHÁN!
Ziggy elige una zona y, como por arte de magia, hace caer un rayo que inflige daño de área tras unos instantes.
Súper: TORMENTA TOTAL
Ziggy desvela su mejor truco: una tormenta eléctrica enorme que atraviesa el entorno a gran velocidad, inflige daño a los enemigos que se encuentran en su interior y se mueve más despacio si algún brawler enemigo se encuentra dentro de su radio.
Habilidad estelar 1: ACTUACIÓN ATRONADORA
El súper de Ziggy reduce la velocidad de los brawlers a los que golpea en un 20 % durante 1 segundo.
Habilidad estelar 2: EL GRAN ZIGGINI
Alcanzar a un enemigo con un rayo aumenta el daño que inflige el próximo ataque principal en un 30 %.
Gadget 1: DESCARGA INCESANTE
Ziggy golpea con rayos al enemigo más cercano de forma ininterrumpida durante 5 segundos. Estos ataques no consumen munición.
Gadget 2: AHORA ME VES...
El próximo rayo teletransporta a Ziggy al lugar del impacto.
Título: El Magnífico
Eventos de lanzamiento de nuevos brawlers
¡Hemos cambiado la forma en la que lanzamos a los brawlers! Ahora puedes participar en un evento de 10 días en el que tendrás la posibilidad de conseguir al nuevo brawler gratis.
Recibirás 3 tiques todos los días que podrás usar para participar en el evento.
Estos tiques no se acumulan, así que deberás usarlos ese mismo día y se recargarán al día siguiente.
Si formas equipo con amigos, todos los jugadores del grupo deberán tener un tique para poder jugar.
Los tiques te permiten participar en partidas que contarán con modos de juego aleatorios con una fase de selección similar a la de la megahucha. ¡Podrás jugar gratis con el nuevo brawler con su nivel de fuerza máximo!
Modos de juego
Mina: Balón Brawl, Destrucción y Atrapagemas
Ziggy: Zona restringida, Noqueo y Caza estelar
Cada 2 victorias (en el caso de los brawlers míticos; podría ser distinto con otras calidades), recibirás una caja temática especial que puede contener al nuevo brawler, personalizaciones especiales, recompensas de progreso, gemas y otras divisas.
Tras abrir un número determinado de cajas (14 en el caso de Mina y Ziggy), recibirás al nuevo brawler de forma garantizada.
Si tuviste suerte y ya habías recibido al brawler en una caja anterior, al abrir 14 cajas obtendrás un aspecto mítico especial en su lugar.
Cualquier aspecto que obtengas en las cajas antes de conseguir al brawler en cuestión irá al inventario de aspectos.
También puedes comprar estas cajas en la tienda, y contarán de la misma forma para obtener al brawler gratuito.
Habrá un evento de Supervivencia, Lucha espejo, en el que todos los jugadores usarán al nuevo brawler al nivel máximo para familiarizarse.
Cuando termine el evento, el nuevo brawler pasará al camino Starr antes del final de la temporada del Brawl Pass, por lo que podrás gastar tus créditos en él si no lo conseguiste durante el evento.
Nuevas hipercargas
Ollie: SOY INSUPERABLE
¡Ollie da el salto! El área de efecto de su explosión musical es mayor y no consume munición cuando empieza a cargarse.
Byron: BREBAJE INESTABLE
El súper de Byron ahora lanza el ataque principal en múltiples direcciones desde el lugar en el que impacta.
Finx: TRAVESÍA TEMPORAL
Finx activa una zona del súper adicional que sigue todos sus movimientos.
Jae-Yong: ÍDOLO DE MASAS
Durante la hipercarga, el súper de Jae-yong tiene un tiempo de carga menor y se potencia con cada activación.
Juju: BOKOR
Juju invoca un Gris-Gris aún más grande que lanza alfileres más grandes, inflige más daño, se mueve más rápido y tiene más salud.
Meeple: LA CASA SIEMPRE GANA
El súper afecta a una zona mayor y permite que Meeple y sus aliados atraviesen muros y caminen sobre el agua.
Larry y Lawrie: NO HAY DOS SIN TRES
Larry llama a un segundo prototipo de Lawrie que inflige más daño y tiene más salud que el Lawrie convencional. Los gadgets que afectan a Lawrie solo funcionan con el "modelo original".
Trunk: PLAGA DE HORMIGAS
El súper de Trunk deja hormigas que infligen daño con el paso del tiempo sobre los enemigos.
Nuevos aspectos
Subway Surfers y grafiti
Emz callejera | Brawl Pass
Emz revolucionaria | Brawl Pass | Primera variante cromática
Emz tecnourbana | Brawl Pass | Segunda variante cromática
Poco DJ | Hipercarga
Poco BPM | Hipercarga | Primera variante cromática
Poco mezcla brutal | Hipercarga | Segunda variante cromática
Hank ritmo urbano | Mítico
Ollie Jake | Épico
Janet Tricky | Épico
Byron Frank | Épico
Leon grafitero | Especial
Stu grafitero | Especial
Alli grafitera | Especial
Mina grafitera | Especial
Brawl-O-Ween
Crow médico de la peste | Brawl Pass
Crow llamada de ultratumba | Brawl Pass | Primera variante cromática
Crow cazador de bestias | Brawl Pass | Segunda variante cromática
Rico buzo fantasmal | Mítico
R-T gárgola | Mítico
Ruffs adolescente | Épico
Tick decapitado | Legendario
Kenji kizu | Hipercarga
Otros aspectos
Celebração
El Grillo | Épico
Carl payaso excéntrico | Épico
Spike celebração | Épico
Academia Brawl
Barley maestro cósmico | Épico
Chester bromista | Épico
Penny mala influencia | Épico
Supercell ID
Buzz pescador | Épico
Plateados y dorados
Alli plateada
Alli dorada
Trunk plateado
Trunk dorado
Ajustes de equilibrio
Mejoras
Bibi
Ahora la barra amarilla se carga después de cada uso, con independencia de la munición.
Otis
Se han aumentado sus puntos de salud de 3200 a 3400.
Se ha aumentado el daño de su ataque principal de 3 x 460 a 3 x 500.
Shelly
Ahora el gadget Paso al frente también recarga por completo la munición al activarlo.
8-BIT
Se ha aumentado el daño de su ataque principal de 6 x 640 a 6 x 680.
Chuck
Se ha aumentado el ratio de carga de la hipercarga de 20 a 30.
Gale
Se ha aumentado su daño de 6 x 560 a 6 x 600.
Clancy
Se ha reducido el límite de golpes al nivel 1 de 9 a 7.
Se ha reducido el límite de golpes al nivel 2 de 8 a 7.
Se ha reducido la cantidad de fichas de inicio de su habilidad estelar Inspección de 3 a 2, pero también se ha reducido la cantidad de golpes necesarios para subir de nivel de 6 a 5.
Ruffs
Se ha aumentado la velocidad de los proyectiles de su ataque principal en un 10 %.
Leon
Se ha aumentado su daño de proximidad de un 30 % a un 35 %.
Debilitaciones
R-T
Se ha reducido el daño de su hipercarga de un 25 % a un 15 %.
Se ha reducido el escudo de su hipercarga de un 25 % a un 15 %.
Tara
Se ha aumentado el tiempo de espera de su gadget Refuerzos del más allá de 15 segundos a 17.
Kit
Se ha reducido el ratio de carga de su hipercarga de 8 golpes a 10.
Señor P
Se ha reducido el ratio de carga de su hipercarga de 35 a 30.
Bo
Se ha reducido el ratio de carga de su hipercarga de 45 a 40.
Lily
Se ha reducido la velocidad de los proyectiles de su súper durante la hipercarga de 5600 a 5000.
Bonnie
Se ha reducido el ratio de carga de su hipercarga de 40 a 35.
Cambios al modo Arena
Mejoras
Genio
Se ha aumentado su daño de un 6 % a un 7 %.
Se ha aumentado su velocidad de movimiento de 8 a 10.
Se ha aumentado su velocidad de recarga de un 2 % a un 2,5 %.
El Primo
Se han aumentado sus puntos de salud de 880 a 900.
Se ha aumentado su daño de un 4 % a un 5 %.
Darryl
Se han aumentado sus puntos de salud de 880 a 900.
Se ha aumentado su daño de un 4 % a un 5 %.
Leon
Se ha aumentado su daño de un 5 % a un 6 %.
Bea
Se ha aumentado su daño de un 6 % a un 8 %.
Max
Se han aumentado sus puntos de salud de 600 a 700.
Kaze
Se han aumentado sus puntos de salud de 450 a 600.
Debilitaciones
Shade
Se ha reducido su daño de un 5 % a un 3 %.
Se ha reducido su velocidad de recarga de un 2 % a un 1,5 %.
Juju
Se han reducido sus puntos de salud de 550 a 450.
Se ha reducido su velocidad de recarga de un 2 % a un 1,5 %.
Barley
Se ha reducido su daño de un 3 % a un 2 %.
Mandy
Se ha reducido su daño de un 9 % a un 7 %.
Larry y Lawrie
Se han reducido sus puntos de salud de 550 a 450.
Bull
Se ha reducido su daño de un 4 % a un 3 %.
Jae-yong
Se han reducido sus puntos de salud de 550 a 450.
Alli
Se ha reducido su daño de un 4 % a un 3 %.
Se ha reducido su velocidad de recarga de un 2 % a un 1,5 %.
Bonnie
Se ha reducido su daño de un 9 % a un 7 %.
R-T
Se ha reducido su daño de un 4 % a un 2 %.
Doug
Se han reducido sus puntos de salud de 500 a 450.
Se ha reducido su velocidad de recarga de un 2.5 % a un 2 %.
Ahora el tiempo de reaparición en el modo Arena es proporcional y aumenta en función del nivel.
Los contadores de reaparición ahora son visibles durante las partidas.
Se ha aumentado la cantidad de trofeos perdidos con cada derrota en un 50 %.
Modos de juego, mapas y cambios en las rotaciones
Cambios en la rotación de modos de juego permanentes
Balón Brawl, Noqueo, Hockey Brawl, Noqueo 5c5, Atrapagemas y Arena ya no rotarán junto con otros modos de juego.
Atraco, Zona restringida y Descartafichas rotarán en un hueco.
Quemabrawl, Voleibrawl y Brawloncesto rotarán en un hueco.
Destrucción, Caza estelar y Duelos rotarán en un hueco.
Nuevos mapas de Subway Run
Estación de la acción
Caos subterráneo
Ataque al tren
Vías veloces
Vagón vacilón
Duelo ferroviario
Revolución en las vías
Entornos
Novedades:
Subway Surfers
Subway Surfers (Supervivencia)
Cementerio de Mortis (Supervivencia)
Eliminados
Pantano del amor
Reino de las katanas (Supervivencia)
Competitivo
Temporada 1
Modo de juego destacado: Zona restringida (2 mapas adicionales jugables)
Rotación de brawler gratis: Larry y Lawrie, Lily y Amber
Temporada 2
Modo de juego destacado: Caza estelar (2 mapas adicionales jugables)
Rotación de brawler gratis: Bo, Sprout y Kenji
Camino de trofeos y emblemas de trofeos de brawlers
Nuevos emblemas de trofeos de brawlers:
Hemos rediseñado los emblemas y ahora representan mejor el icono personal de cada brawler.
Los emblemas de brawlers aparecerán en tu tarjeta de batalla junto a la cantidad de trofeos de brawlers.
Se han añadido nuevas marcas de trofeos por encima de los 1000 trofeos: 1200, 1500 y 2000 trofeos.
Al alcanzar estas nuevas marcas, obtendrás los respectivos emblemas de ese brawler de forma permanente.
Los trofeos de temporada seguirán volviendo a 1000 al reiniciarse.
Se ha ajustado el emparejamiento en los modos de trofeos por encima de los 1000 trofeos de modo que a los jugadores se les empareje de forma más consistente con otros jugadores con una cantidad similar de trofeos.
El camino de trofeos recibirá 3 zonas más:
Vuelta al rancho
Minas de Mike
Salvaje Oeste
Cambios en el Brawl Pass y en los registros
Se han añadido los recursos de los caminos de maestría eliminados de los nuevos brawlers al camino gratuito del Brawl Pass:
Marca 0: +500 monedas
Marca 1: +500 puntos de fuerza
Marca 25: 300 créditos en lugar de un premio Starr aleatorio
Marca 26: intercambiada con la marca 28
Marca 48: +2500 monedas
Cambios en los registros
Bull: haz retroceder a 3 brawlers (en vez de 8) en una partida.
Buzz: aturde a 2 brawlers (en vez de 3) con un súper.
Chester: usa el súper 2 veces (en vez de 3) durante la misma hipercarga.
Colt: inflige 10 000 puntos de daño (en vez de 15 000) con un súper.
Doug: revive aliados 3 veces en una partida.
Edgar: elimina a 2 brawlers (en vez de 3) en Supervivencia (solo).
Frank: aturde a 1 enemigo (en vez de 2) con un súper en una partida.
Jacky: recibe 25 000 puntos de daño (en vez de 50 000) sin que te derroten en una partida.
Jae-Yong: cura 7000 puntos de salud (en vez de 10 000) en una partida de Supervivencia (solo).
Kaze: elimina a 2 brawlers (en vez de 3) con un súper en la forma de ninja.
Kit: elimina a 2 brawlers (en vez de 3) sobre un aliado en una partida.
Leon: elimina a 4 brawlers (en vez de 6) sin que te eliminen en una partida.
Meeple: elimina a 3 brawlers disparando a través de los muros.
Mortis: golpea a 1 brawler (en vez de 3) con una embestida en una partida.
Nita: inflige 10 000 puntos de daño (en vez de 50 000) con el oso de Nita.
Ollie: provoca a 1 brawler (en vez de 3) con un súper en una partida.
Piper: elimina a 3 brawlers a la distancia máxima en una partida.
Surge: elimina a 3 brawlers mientras estás en la fase máxima.
Hipercargas: usa 2 hipercargas (en vez de 3) en una partida.
Se han añadido registros relacionados con el modo Arena:
Obtén la mejora del kaiju 3 veces en una partida.
Elimina a un brawler que tenga 5 niveles más que tú.
Estos solo son algunos de los cambios que tenemos en mente para los registros. Estamos pensando en cuál va a ser el futuro de los registros, y pronto compartiremos más detalles sobre nuestros planes al respecto.
Cambios en los precios a nivel global
¡Las pruebas con los precios a nivel global han concluido de forma exitosa!
Eso significa que los ajustes de los precios a nivel global se llevarán a cabo el 2 de septiembre con el lanzamiento de la actualización en más de 100 países de regiones como América Latina, Europa del este, el Sudeste asiático o Asia central.
Solución de errores y mejoras de calidad
Se ha corregido la descripción de la habilidad estelar de Gray Nueva perspectiva para ajustarla a su función.
Se ha arreglado el indicador de objetivo en Balón Brawl y el de otros objetos que se lanzan para que se muestre la dirección correcta.
Se ha solucionado un problema que hacía que el súper de Angelo no infligiera daño después de que eliminasen a Angelo.
Se ha solucionado un problema que hacía que algunos brawlers no pudieran atacar mientras llevaban un trofeo en Robo de trofeos.
Ahora las torres de Contienda espiritual pueden golpear a los objetivos invisibles.
Ahora los proyectiles de los aspectos de Crow usan los efectos correctos en lugar de los del aspecto por defecto.
La supercarga de Bull tiene nuevos efectos visuales en función del aspecto que uses.