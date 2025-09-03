¡Nuestra última colaboración te llevará bajo tierra! Más o menos.

Durante este evento, viajarás a cuatro ciudades distintas en las que podrás usar Subway súpers temporales, jugar al nuevo modo de juego Subway Run, ganar recompensas de Subway Surfers como el aspecto de Ollie Jake ¡y mucho más!

Sin embargo, para poder hacer todo eso, deberás progresar en la vía de recompensas reuniendo vías. ¿Y cómo se obtienen las vías?

Victorias diarias, en lugar de los premios Starr diarios

Un nuevo conjunto de misiones cada semana

El evento del club del megatrén

Competiciones

Premios de los creadores de contenido (vigila muy de cerca a tus creadores favoritos)

Estéreos portátiles

Al progresar en la vía, también ganarás Estéreos portátiles.

Cada Estéreo portátil está repleto de cosas útiles, entre ellas, recompensas especiales del evento como aspectos de Subway Surfers, aspectos de grafiteros y otras personalizaciones. Cada Estéreo también contiene un Subway súper garantizado.

Ten en cuenta que no todos los aspectos del evento aparecen en los Estéreos portátiles. Por ejemplo: Ollie Jake (recompensa de la vía del evento) Emz callejera, Emz revolucionaria y Emz tecnourbana (aspectos del Brawl Pass y del Brawl Pass Plus) Leon grafitero (aspecto del evento del club) Mina grafitera (caja de lanzamiento de Mina)



Subway súpers

Existen 8 Subway súpers distintos y cada uno cuenta con 3 niveles de mejora.

En las partidas, puedes usar estas habilidades con un joystick adicional, al igual que los súpers.

Los Subway súpers estarán disponibles en todos los modos de juego con el modificador de Subway súper.

A continuación encontrarás una lista con todos los Subway súpers disponibles durante el evento: Superzapatillas: salta por encima de un obstáculo y gana un aumento de velocidad y escudo temporales al aterrizar. Imán de brawlers: agarra y atrae a un brawler hacia ti. Aerotabla desatada: atraviesa los obstáculos y a tus rivales, infligiéndoles daño y aturdiéndolos al final. Barrera infranqueable: frena a los rivales con barreras ferroviarias. Mochila propulsora: vuela y ataca a los rivales desde las alturas mientras dejas un rastro de pintura que ralentiza. Vía rápida: dispara vías que infligen daño y que puedes usar para moverte más deprisa. Estéreo estruendoso: dispara una onda sonora que empuja a tus enemigos y cura a tus aliados. Palo saltador propulsado: te lanza hacia tus rivales o hacia los obstáculos.



Subway Run

¡Una carrera de 10 jugadores por distintos mapas! Gana el primer jugador que cruce 10 puestos de control.

Cuando te eliminan, regresas al último puesto de control que cruzaste.

Al eliminar a otros jugadores, recibes un aumento de velocidad temporal.

¡En cada mapa hay un guardia que te perseguirá!

También hay trenes atravesando el mapa que te infligirán daño si te golpean.

Programa del evento

Semana 1: Nueva York

Modo de juego Subway Run

Semana 2: Berlín

Evento del club: ¡megatrén! Reúne vías junto con tu club y progresa con ellos en una vía compartida. Hay recompensas para todos los miembros del club, y la mejor de todas es el aspecto de Leon grafitero.

Semana 3: Río

Evento de lanzamiento de Mina, la nueva brawler. Puedes encontrar más información más abajo.

Semana 4: Tokio

Competiciones diarias: elige entre 3 modos de juego distintos para competir y esfuérzate para alcanzar la mejor puntuación posible en cada partida. Cuanto mejor sea tu puesto, más vías obtendrás.

Cada fin de semana durante el evento también incluirá un modo de juego con el nuevo modificador de lluvia de monedas.

Durante las partidas, aparecen monedas de forma aleatoria. Recógelas para ganar recompensas extras al final de la partida.

También conseguirás las monedas que recojan tus aliados.

Solo recibirás las monedas si ganas.

Hay un límite diario de monedas.

El evento de Subway Surfers empieza el 4 de septiembre y termina el 30 de septiembre.