À partir du 12 avril 2021, nos conditions d’utilisation et notre politique de confidentialité seront mises à jour.

Voici un bref aperçu des principaux changements :

Conditions d'utilisation

- Nous avons retravaillé les dispositions relatives au règlement des litiges pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada en y ajoutant des dispositions relatives à l'accord d'arbitrage, à la renonciation à entreprendre un recours collectif et à la rétractation.

- Nous avons aussi apporté d'autres changements et clarifications pour rendre le document plus facile à lire et à aborder.

Politique de confidentialité

- Nous avons apporté quelques clarifications sur les informations collectées sur vous lorsque vous utilisez nos jeux.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ces documents, que vous pouvez consulter sur supercell.com. Vous les trouverez également dans les paramètres du jeu. Les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité régissent le rapport que vous entretenez avec nos jeux et comportent des informations essentielles pour tous les joueurs.