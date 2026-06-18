È ARRIVATA LA COPPA STARR ADIDAS!
La Coppa Starr adidas è il primo evento della community a tema calcistico, nel quale i giocatori collaborano per creare delle squadre di Footbrawl per poi sfidarsi in un grande torneo e aggiudicarsi il titolo di campioni di adidas, oltre alle altre ricompense in palio, tra cui un brawler e una skin gratuiti, dei premi caotici e non solo!
L'evento inizia ora e termina il 1º luglio (la consegna delle ricompense, invece, è prevista per il 2 luglio) e vedrà sfidarsi una serie di squadre composte da PNG (personaggi operati dal gioco) e due squadre della community, finché non si arriverà alla finalissima, che deciderà tutto! Andiamooooo! 🔥
COME FUNZIONA
La community di Brawl Stars verrà divisa in due squadre e, prima dell'inizio degli scontri, sarete tu e gli altri giocatori a decidere nome, logo e non solo di queste due compagini.
Infatti, i primi due giorni dell'evento saranno dedicati alla scelta da parte della community dei nomi e dei simboli delle due squadre.
Giorno 1: scelta del nome
I giocatori dovranno abbinare parole tratte da due gruppi (aggettivi e nomi) per votare il nome della squadra.
Giorno 2: creazione dell'emblema
In questa fase, potrai scegliere assieme alla community la forma, il colore e l'icona che rappresenteranno la tua squadra per tutta la durata del torneo.
IL TORNEO
Una volta formate le squadre, avrà inizio la Coppa Starr adidas, un torneo della durata di 12 giorni diviso in due fasi.
FASE 1: FASE A GIRONI (dal 20 al 25 giugno)
La fase a gironi prevede tre scontri e in alcuni di questi gli avversari da battere saranno squadre operate dal gioco e composte da brawler come i personaggi del trio di Ranger Ranch, quelli del negozio delle caramelle e altri ancora. Non lasciarti ingannare dalle apparenze, però, perché portare a casa la vittoria sarà dura!
Come funzionano le partite?
Ogni partita dura due giorni, nel corso dei quali la squadra della community dovrà cercare di riempire l'indicatore prima dell'avversario, vincendo scontri in una nuova modalità, quella chiamata Superfootbrawl! Le squadre composte da PNG avranno il proprio indicatore, che si riempirà col tempo, perciò assicurati di non farti superare da loro!
TERZA PARTITA DELLA FASE A GIRONI (24 e 25 giugno)
Questa è la prima vera sfida all'ultimo gol tra le due squadre composte dai giocatori della community, che avranno l'opportunità di provare quale delle due è la migliore.
FASE 2: FASE A ELIMINAZIONE (dal 26 giugno al 1 luglio)
La fase a gironi farà da preambolo a quanto segue.
Quarti di finale
(26 e 27 giugno)
Semifinali
(28 e 29 giugno)
Finalissima
(30 giugno e 1º luglio)
Squadra della community 1 vs Squadra della community 2La rivincita!
Durante la finalissima non è previsto un conto alla rovescia e le squadre si sfideranno per scoprire quale delle due riempirà prima il proprio indicatore e vincerà la Coppa Starr adidas!
Le sfide dell'intervallo di adidas
Per aggiungere un altro po' di pepe alla competizione, nel corso della seconda giornata di ogni partita apparirà una sfida dell'intervallo adidas, che metterà in palio una ricompensa bonus. Ogni due giorni, entro le 8:00 UTC, pubblicheremo un breve video contenente maggiori informazioni, perciò tieni d'occhio la schermata dell'evento e i nostri canali social!
I PREMI
Di seguito, trovi un elenco delle ricompense che puoi ottenere nel corso dell'evento e delle versioni migliorate di quei premi, ottenibili nei casi in cui la community riesce a completare le sfide dell'intervallo di adidas:
1000 raddoppiaXP o il brawler Jae-yong (o 1000 crediti come ricompensa sostitutiva);
3000 bling o la skin di Otis quarterback;
una megacassa dei trofei o una cassa ultra dei trofei;
5 premi caotici o 10 premi caotici;
1000 o 2000 monete;
1000 o 2000 punti energia.
IL CONCORSO SPECIALE
Regaleremo anche UN MILIONE DI MONETE E UN MILIONE DI PUNTI ENERGIA a 10 giocatori!
Come partecipare
Condividi ogni giorno sui social (Instagram, X, Reddit o TikTok) un video che mostra il tuo gol più bello in Superfootbrawl!
Ricorda di usare gli hashtag #adidas e #BrawlStars.
I vincitori verranno contattati dopo il termine dell'evento e queste comunicazioni potrebbero richiedere diversi giorni.
Buona fortuna!