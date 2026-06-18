La community di Brawl Stars verrà divisa in due squadre e, prima dell'inizio degli scontri, sarete tu e gli altri giocatori a decidere nome, logo e non solo di queste due compagini.

Infatti, i primi due giorni dell'evento saranno dedicati alla scelta da parte della community dei nomi e dei simboli delle due squadre.

Giorno 1: scelta del nome

I giocatori dovranno abbinare parole tratte da due gruppi (aggettivi e nomi) per votare il nome della squadra.

Giorno 2: creazione dell'emblema

In questa fase, potrai scegliere assieme alla community la forma, il colore e l'icona che rappresenteranno la tua squadra per tutta la durata del torneo.

IL TORNEO

Una volta formate le squadre, avrà inizio la Coppa Starr adidas, un torneo della durata di 12 giorni diviso in due fasi.

FASE 1: FASE A GIRONI (dal 20 al 25 giugno)

La fase a gironi prevede tre scontri e in alcuni di questi gli avversari da battere saranno squadre operate dal gioco e composte da brawler come i personaggi del trio di Ranger Ranch, quelli del negozio delle caramelle e altri ancora. Non lasciarti ingannare dalle apparenze, però, perché portare a casa la vittoria sarà dura!

Come funzionano le partite?

Ogni partita dura due giorni, nel corso dei quali la squadra della community dovrà cercare di riempire l'indicatore prima dell'avversario, vincendo scontri in una nuova modalità, quella chiamata Superfootbrawl! Le squadre composte da PNG avranno il proprio indicatore, che si riempirà col tempo, perciò assicurati di non farti superare da loro!

TERZA PARTITA DELLA FASE A GIRONI (24 e 25 giugno)

Questa è la prima vera sfida all'ultimo gol tra le due squadre composte dai giocatori della community, che avranno l'opportunità di provare quale delle due è la migliore.

FASE 2: FASE A ELIMINAZIONE (dal 26 giugno al 1 luglio)

La fase a gironi farà da preambolo a quanto segue.

Quarti di finale

(26 e 27 giugno)

Semifinali

(28 e 29 giugno)

Finalissima

(30 giugno e 1º luglio)

Squadra della community 1 vs Squadra della community 2La rivincita!

Durante la finalissima non è previsto un conto alla rovescia e le squadre si sfideranno per scoprire quale delle due riempirà prima il proprio indicatore e vincerà la Coppa Starr adidas!