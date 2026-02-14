A San Brawlentino, finalmente si avvererà il tuo sogno di... USCIRE CON UN BRAWLER!

Dal 14 al 25 febbraio, avrai l'occasione di uscire con cinque personaggi e persino di ricevere in cambio dei premi.

COME FUNZIONANO GLI APPUNTAMENTI

Tutti gli appuntamenti si terranno nella sezione delle notizie nel gioco e, proprio come nella vita reale, ognuno di loro sarà diviso in due fasi.

Durante la PRIMA FASE , tu e la community avrete un giorno per raggiungere l'obiettivo di 20 milioni di eliminazioni con il brawler con cui uscirete. A missione compiuta, oltre a sbloccare l'appuntamento, vi porterete a casa una cassa dell'amore!

Nella SECONDA FASE, invece, inizierà l'appuntamento vero e proprio, durante il quale potrai interagire con il brawler in questione per saperne di più sulla sua miserabile esistenza e condividere il suo bagaglio emotivo, ma soprattutto per decidere assieme alla community quale sarà la vostra scelta finale. Questa scelta farà muovere l'amorometro del brawler e più questo sarà felice, migliore sarà il premio che riceveranno tutti!

L'AMOROMETRO

La scelta finale farà muovere l'amorometro e migliore sarà il risultato, migliori saranno le ricompense!

Tu e la community avrete un giorno intero per capire quale sia la scelta migliore per ciascun brawler, basandovi sui suoi interessi e sulla sua personalità. Tieni a mente che potrai cambiare la tua scelta personale fino allo scadere del tempo a disposizione, ma dopo di che il risultato sull'amorometro sarà bloccato assieme al livello della ricompensa!

I PREMI

Raggiungere il traguardo nella prima fase premierà tutti con una cassa dell'amore, ma alla fine dell'appuntamento, avrai la possibilità di guadagnare un'altra ricompensa, che varierà in base al risultato ottenuto.

Il PRIMO APPUNTAMENTO mette in palio 500, 1000 o 2000 monete.

Il SECONDO APPUNTAMENTO mette in palio 500, 1000 o 2000 punti energia.

Il TERZO APPUNTAMENTO mette in palio 2, 5 o 8 premi caotici.

Il QUARTO APPUNTAMENTO mette in palio un graffito, una reazione OPPURE la skin leggendaria "Stu sportivo".

Il QUINTO APPUNTAMENTO mette in palio 1000 raddoppiaXP, 1000 XP del Pass Pro o un brawler gratuito.

Il SESTO APPUNTAMENTO invece ¯\_(ツ)_/¯.

IL CONCORSO DELLA COMMUNITY

Dieci giocatori a caso riceveranno due set da un milione di gemme ciascuno: un milione andrà al vincitore e l'altro a una persona speciale di sua scelta.

Come partecipare

Ti basterà andare sui social e condividere uno screenshot della scelta finale che hai fatto per ogni appuntamento, usando gli hashtag #Brawlentines e #Brawlstars.

Più sono i giorni in cui condividi le scelte, più probabilità avrai di essere tra i fortunati vincitori.

In gioco troverai già il primo degli appuntamenti, che potrai sbloccare insieme alla community facendo 20 milioni di eliminazioni con Ambra!