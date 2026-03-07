Rassegna dell'anno 2025

Oltre a Buzz Lightyear, nel gennaio 2025 abbiamo creato anche una serie di skin a tema Toy Story e un evento temporaneo incentrato sulla sala giochi del Pianeta Pizza, che includeva varianti spensierate di modalità 2v2 e alcune modalità inedite, tra cui la controversa Brawl hockey. Chi ha partecipato alla stagione di gennaio ha potuto sbloccare nuove skin, il nuovo brawler Meeple e, dulcis in fundo, una skin di Buzz Lightyear per Energetik... il tutto GRATUITAMENTE! Queste novità sono state accompagnate da alcuni video, i cui protagonisti erano Buzz Lightyear e una serie di personaggi di Brawl Stars, e i corti animati in questione hanno totalizzato più di 40 milioni di visualizzazioni, perciò è facile pensare quanto fossimo (e siamo ancora) orgogliosi della qualità dei contenuti di gioco e non che abbiamo prodotto.

Può sembrare che tutto sia filato liscio, ma è davvero andata così?

Beh, purtroppo, devo dire di no. Nonostante l'arrivo di Buzz Lightyear in Brawl Stars abbia fatto molto rumore, la sua presenza temporanea ha avuto varie conseguenze negative sul gioco: il personaggio era troppo potente e, per un certo punto periodo, persino onnipresente, il che ostacolava il matchmaking e il normale flusso del gioco. Buzz ha causato un sacco di problemi evidenti alla community, ma, al tempo stesso, molti altri giocatori si sono divertiti tanto a usarlo e lo hanno apprezzato molto, cosa di cui ci siamo resi conto quando lo abbiamo rimosso, visto che subito dopo si è registrato un calo repentino e drastico di giocatori.

Ma non è finita qui, perché, invece di rilasciare Meeple alla fine del mese (di dicembre 2024), come avevamo fatto per i brawler precedenti, abbiamo pensato che sarebbe stato bello renderlo disponibile GRATIS per tutti i giocatori, durante l'evento della sala giochi del Pianeta Pizza. Questa scelta si è rivelata un errore e ha avuto delle conseguenze inattese: per chi aveva sbloccato tutti i brawler prima della fine della stagione, i crediti accumulati nel Brawl Pass sono serviti per migliorare il livello della fama, il che non è stato il massimo.

Come se non bastasse, le skin sbloccabili nel negozio dell'evento non erano a tema Toy Story, una scelta incoerente e priva di senso, e, per aggiungere al danno la beffa, il gioco è stato colpito da un bug relativo alla valuta dell'evento, che ha causato parecchi problemi. In generale, l'evento di gennaio 2025 si è rivelato deludente da tutti i punti di vista, tanto che tra dicembre 2024 e febbraio 2025 i nostri ricavi e i giocatori attivi su base mensile sono diminuiti del 20% circa.

La stagionalità è un fatto incontrovertibile ed è piuttosto comune che il comportamento medio dei giocatori vari quando rientrano a scuola o al lavoro dopo periodi di vacanza, ma a gennaio e a febbraio 2025 abbiamo perso più giocatori attivi giornalmente del previsto. Insomma, è stata una svolta evidente e abbiamo iniziato ad assistere a questa tendenza a gennaio, ma non eravamo attrezzati per cambiare nuovamente direzione in modo rapido con l'aggiornamento successivo.

Con l'aggiornamento n. 60, pubblicato alla fine di febbraio 2025, ci siamo concentrati sui giocatori di alto livello, in particolare introducendo una modifica sostanziale della modalità Classificata, ma abbiamo anche pubblicato Finx e Lumi, due nuovi brawler che sono stati accolti in maniera positiva, e avviato una collaborazione con il gioco di carte UNO™.