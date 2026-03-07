Rassegna dell'anno 2025 - Articolo di Frank per il blog
Rassegna dell'anno 2025
Abbiamo pensato che sarebbe interessante provare qualcosa di nuovo rivelando a te e al resto della community com'è stato il 2025 per noi del team di sviluppo. Vi piacerebbe saperne di più al riguardo? Scopriamolo subito!
Nel dicembre del 2024, abbiamo pubblicato l'aggiornamento 59.0, accompagnato dalla nostra collaborazione con Disney™ e in particolare con Toy Story, con cui abbiamo introdotto in Brawl Stars Buzz Lightyear, il primo brawler temporaneo della storia di questo gioco! Questo aggiornamento ha fatto da apripista per il 2025 e ha posto le fondamenta dell'anno che stava per venire... O, almeno, è quello che pensavamo.
Per noi, la collaborazione con Disney™ è stata il coronamento di un sogno. Lavorare a stretto contatto con i team che hanno dato vita ad alcune delle proprietà intellettuali più amate di sempre è stato fantastico e la collaborazione con Disney™ e Pixar™ è stata proficua fin dal primo giorno, poiché ha permesso a noi e a loro di trarre ispirazione gli uni dagli altri.
Buzz Lightyear era uno dei brawler più ambiziosi che avevamo creato fino a quel momento e investire in questa idea è stato impegnativo per noi, perché, a conti fatti, per dare vita a Buzz Lightyear è stato necessario lo sforzo che normalmente impieghiamo per creare tre brawler, se si considerano anche l'interfaccia e l'esperienza utente.
Oltre a Buzz Lightyear, nel gennaio 2025 abbiamo creato anche una serie di skin a tema Toy Story e un evento temporaneo incentrato sulla sala giochi del Pianeta Pizza, che includeva varianti spensierate di modalità 2v2 e alcune modalità inedite, tra cui la controversa Brawl hockey. Chi ha partecipato alla stagione di gennaio ha potuto sbloccare nuove skin, il nuovo brawler Meeple e, dulcis in fundo, una skin di Buzz Lightyear per Energetik... il tutto GRATUITAMENTE! Queste novità sono state accompagnate da alcuni video, i cui protagonisti erano Buzz Lightyear e una serie di personaggi di Brawl Stars, e i corti animati in questione hanno totalizzato più di 40 milioni di visualizzazioni, perciò è facile pensare quanto fossimo (e siamo ancora) orgogliosi della qualità dei contenuti di gioco e non che abbiamo prodotto.
Può sembrare che tutto sia filato liscio, ma è davvero andata così?
Beh, purtroppo, devo dire di no. Nonostante l'arrivo di Buzz Lightyear in Brawl Stars abbia fatto molto rumore, la sua presenza temporanea ha avuto varie conseguenze negative sul gioco: il personaggio era troppo potente e, per un certo punto periodo, persino onnipresente, il che ostacolava il matchmaking e il normale flusso del gioco. Buzz ha causato un sacco di problemi evidenti alla community, ma, al tempo stesso, molti altri giocatori si sono divertiti tanto a usarlo e lo hanno apprezzato molto, cosa di cui ci siamo resi conto quando lo abbiamo rimosso, visto che subito dopo si è registrato un calo repentino e drastico di giocatori.
Ma non è finita qui, perché, invece di rilasciare Meeple alla fine del mese (di dicembre 2024), come avevamo fatto per i brawler precedenti, abbiamo pensato che sarebbe stato bello renderlo disponibile GRATIS per tutti i giocatori, durante l'evento della sala giochi del Pianeta Pizza. Questa scelta si è rivelata un errore e ha avuto delle conseguenze inattese: per chi aveva sbloccato tutti i brawler prima della fine della stagione, i crediti accumulati nel Brawl Pass sono serviti per migliorare il livello della fama, il che non è stato il massimo.
Come se non bastasse, le skin sbloccabili nel negozio dell'evento non erano a tema Toy Story, una scelta incoerente e priva di senso, e, per aggiungere al danno la beffa, il gioco è stato colpito da un bug relativo alla valuta dell'evento, che ha causato parecchi problemi. In generale, l'evento di gennaio 2025 si è rivelato deludente da tutti i punti di vista, tanto che tra dicembre 2024 e febbraio 2025 i nostri ricavi e i giocatori attivi su base mensile sono diminuiti del 20% circa.
La stagionalità è un fatto incontrovertibile ed è piuttosto comune che il comportamento medio dei giocatori vari quando rientrano a scuola o al lavoro dopo periodi di vacanza, ma a gennaio e a febbraio 2025 abbiamo perso più giocatori attivi giornalmente del previsto. Insomma, è stata una svolta evidente e abbiamo iniziato ad assistere a questa tendenza a gennaio, ma non eravamo attrezzati per cambiare nuovamente direzione in modo rapido con l'aggiornamento successivo.
Con l'aggiornamento n. 60, pubblicato alla fine di febbraio 2025, ci siamo concentrati sui giocatori di alto livello, in particolare introducendo una modifica sostanziale della modalità Classificata, ma abbiamo anche pubblicato Finx e Lumi, due nuovi brawler che sono stati accolti in maniera positiva, e avviato una collaborazione con il gioco di carte UNO™.
La modifica sostanziale della modalità Classificata ha visto l'aumento del livello richiesto per i brawler, l'introduzione di una rotazione stagionale dei brawler disponibili gratuitamente (al livello massimo), l'unificazione delle code e un consolidamento del legame tra il gioco e il mondo Esports del Torneo di Brawl Stars, ottenuto con la creazione del Pass Pro e delle skin migliorabili. Il nostro obiettivo è stato fare qualcosa per i nostri giocatori più appassionati, aumentare il numero di persone che giocavano alla modalità Classificata e rendere più interessate il mondo degli Esports in generale.
Il primo mese della versione 3.0 della modalità Classificata è stato promettente: il tempo di gioco di chi aveva una quantità media di trofei è aumentato del 27% rispetto al picco precedente di marzo 2024 ed è più che triplicato rispetto alla stagione precedente, ma la partecipazione dei giocatori con più di 25.000 trofei è diminuita del 50% rispetto al picco precedente, mentre da una stagione all'altra è aumentata del 180% circa. Purtroppo, però, nei mesi successivi il tasso di partecipazione e i tempi di gioco sono tornati rapidamente quelli delle stagioni precedenti.
La modifica sostanziale è riuscita nell'intendo di rendere quelle funzionalità più accessibili per chi era alle prime armi, visto che i giocatori con meno di 5000 trofei sono aumentati del 90% rispetto al picco precedente e quasi del 300% da una stagione all'altra, ma le cose sono poi tornate alla normalità anche per questi giocatori, anche se i tempi di gioco erano aumentati sensibilmente rispetto a prima.
In generale, non eravamo (e non siamo tuttora) felici dello stato della modalità Classificata, perché la modifica sostanziale ha consumato una quantità significativa di risorse per lo sviluppo e non ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi. Per definizione, la modalità Classificata è una funzionalità dedicata ai membri più competitivi della community e questo ha comportato due problemi: il primo è che l'aggiornamento non avrebbe mai potuto migliorare le cose per i giocatori più ''mainstream'' (né porre fine al declino) e il secondo è che la modalità Classificata non ha registrato un miglioramento nemmeno per i giocatori più appassionati, il che non è il massimo.
L'aggiornamento n. 61, pubblicato a fine aprile, era incentrato principalmente su La battaglia per il Regno delle katane, una storia iniziata un anno prima con l'introduzione di Kenji. L'evento ha introdotto un portale dedicato e conteneva un sacco di nuovi concept e idee, tra cui i poteri del wasabi, gli hosomaki, i nuovi scontri coi bossi PvE, una serie di skin fantastiche, un manga da leggere nel gioco, una narrazione continua con un corto animato di due minuti e l'introduzione di Kaze, il primo brawler ultraleggendario del gioco.
L'evento ha riscosso grande successo: a maggio 2025, i il numero di nuovi giocatori e di quelli che sono tornati a giocare a Brawl ha registrato un picco e in alcuni Paesi, tra cui il Giappone, il numero di utenti attivi giornalieri è stato più alto che mai, questo perché il meta è stato più vario rispetto agli eventi precedenti e il tema della stagione si è rivelato molto appassionante. Dal nostro punto di vista, questo evento è uno dei migliori che abbiamo pubblicato nel 2025, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che, in origine, avevamo in programma una collaborazione con un'altra proprietà intellettuale e che La battaglia per il Regno delle katane è stato il nostro piano B, dopo un cambio di programma.
Inoltre, a maggio del 2025 si è tenuto il primo Torneo di Brawl Stars negli Stati Uniti: il nostro evento di metà stagione, la Brawl Cup, si è svolto al DreamHack di Dallas e ha visto sfidarsi le migliori otto squadre del mondo. HMBLE, la squadra campione del mondo del 2024, ha dominato la competizione, facendo guadagnare alla propria regione (''Europa, Medio Oriente e Africa'') un posto in più nelle Finali mondiali, mentre Symantec si è aggiudicato il premio di miglior giocatore dell'evento. In questa occasione, ha brillato anche Toxic Lotus, che ha conquistato il pubblico ottenendo il miglior piazzamento di sempre in una competizione ufficiale di Brawl Stars per una squadra appartenentealla regione della Cina continentale.
Nonostante questi successi, non è stato tutto rose e fiori, perché l'introduzione di Jae-yong a fine aprile è passata in sordina e, successivamente, l'ottimismo dovuto all'introduzione di Kaze e alle meccaniche di gioco è stato rapidamente eclissato dal fatto che costava 50 $. Tecnicamente, questa differenza di prezzo aveva senso, perché era in linea con la nostra normale strategia in materia di costi, ma, a conti fatti, ha dimostrato qual è il prezzo che tutti i giocatori trovano accettabile per un brawler, visto che la maggior parte della nostra community non ha ritenuto 50 $ un prezzo valido per Kaze. Il problema non era il prezzo in sé, bensì il fatto che l'unico modo per ottenere Kaze era spendere questa somma.
L'ultima parte di questo aggiornamento è stata l'introduzione dell'Arena dei brawler, un esperimento con cui abbiamo voluto vedere come sarebbe andata una modalità più lunga, incentrata su meccaniche MOBA e sulla possibilità di salire di livello durante lo scontro. Questa modalità ha aumentato temporaneamente i tempi di gioco medi, ma si è stabilizzata in tempi rapidi e non è riuscita a coinvolgere particolarmente i giocatori, visto che la sua popolarità è scesa ai livelli di Rapina e Dominio in tutte le fasce di trofei.
Poi, però, è arrivato l'aggiornamento n. 62, con cui abbiamo pubblicato le modifiche sostanziali che avevamo in programma da tempo per il Cammino dei trofei e siamo passati dalle maestrie dei brawler alle clip. Per il Cammino dei trofei, abbiamo introdotto miglioramenti significativi per permettere ai giocatori alle prime armi di fare progressi più rapidamente, i quali hanno avuto un impatto molto positivo, soprattutto per quanto riguarda la fidelizzazione iniziale, mentre la storia delle clip è ben diversa: in parole povere, non sono riuscite a coinvolgere un maggior numero di giocatori. Per saperne di più al riguardo, consiglio di guardare l'ultimo episodio di Time to Explain (in inglese), in cui Quinn, Dani, Adrian e Gonzalo hanno parlato di questa funzionalità.
Una cosa di cui non abbiamo parlato molto è quanto è stato arduo il processo di sviluppo delle clip: non usiamo spesso il termine ''stallo produttivo'' per i videogiochi caratterizzati da aggiornamenti frequenti, ma questa espressione è molto adatta alle vicissitudini che hanno interessato questa funzionalità, visto l'alto numero di responsabili dello sviluppo che si sono succeduti (ognuno con una visione diversa dall'altro), i limiti di tempo, le prospettive limitate, la quantità eccessiva di compromessi fatti e il coinvolgimento di persone che erano appena entrate a far parte del team. Le clip non hanno deluso solo i giocatori, ma anche l'intero team di Brawl Stars e, probabilmente, gli insegnamenti che ne abbiamo tratto sono stati i più importanti di tutto il 2025.
L'aspetto positivo di tutto ciò è che i due nuovi brawler (Trunk e Alli) hanno trovato un loro pubblico: Alli è molto amata dai fan dall'animo artistico, mentre la storia sulle origini di Trunk ha commosso tutti e ha fatto piangere anche tanti adulti.
A inizio settembre, abbiamo pubblicato l'aggiornamento n. 63, con cui abbiamo inaugurato la nostra collaborazione con Subway Surfers e sperimentato diverse novità, cioè:
una nuova valuta di gioco, con il proprio percorso delle ricompense;
potenziamenti controllabili, con levette dedicate;
modificato da otto a tre le vittorie necessarie per vincere i premi mostrati sopra il pulsante di avvio degli scontri.
Contemporaneamente, i nostri amici di SYBO Games hanno omaggiato Brawl Stars in Subway Surfers, proponendo per la prima volta al loro pubblico una funzionalità per tre giocatori.
Questa collaborazione ci ha insegnato molto e ha avuto una grande influenza sugli aggiornamenti successivi e, in generale, gli eventi si sono rivelati delle opportunità incredibili per scoprire di più sui nostri giocatori.
Ad ogni modo, l'aggiornamento ha introdotto tanti altri contenuti: secondo me, quelli più importanti sono stati le nuove modalità coi boss per l'evento di Brawl-O-Ween di ottobre e i nuovi eventi di rilascio dei brawler! Se da un lato i nuovi eventi continuano ancora oggi a insegnarci cose nuove, dall'altro hanno permesso a un maggior numero di giocatori di accedere ai nuovi contenuti poco dopo la loro introduzione. I primi brawler introdotti in questo modo sono stati Mina (che all'inizio era un po' troppo potente) e Ziggy (che forse era troppo debole). Anche qui abbiamo imparato qualcosa: con Mina abbiamo capito di esserci concentrati troppo sulla sua ispirazione alla cultura brasiliana, invece di pensare a trovarle una collocazione precisa all'interno dello Starr Park. L'introduzione di Mina faceva parte di un piano strategico con cui volevamo farci notare di più in Brasile, parallelamente alle Ultime qualificazioni di Brawl Stars Esports che si sono tenute a San Paolo e alla nostra collaborazione con Rayssa Leal. Avremmo dovuto (e potuto) trovare un equilibrio migliore al riguardo, come abbiamo fatto in precedenza per brawler come Kenji, Kaze e Melodie, ma anche in questo caso abbiamo imparato molto in vista degli aggiornamenti futuri.
Le Ultime qualificazioni del TdBS tenutesi a San Paolo sono state il nostro primo evento di Esports di Brawl Stars in Sud America e il pubblico non ha deluso le aspettative, con la sua accoglienza calorosa alle 16 squadre provenienti da tutto il mondo. Al termine di una serie di scontri combattutissimi, il pubblico ha assistito all'eliminazione dei loro beniamini che giocavano in casa, quelli di Casa Brawl E-Sports, e le quattro squadre che hanno ottenuto la qualificazione per le Finali mondiali (che si sono tenute pochi mesi dopo) sono state: Revenant XSpark, Totem Esports, Crazy Raccoon e Papara SuperMassive. In questa occasione, io e pochi altri membri del team di Brawl Stars abbiamo avuto la possibilità di incontrare alcuni creatori di contenuti locali per parlare dell'ecosistema e delle sfide della regione e ne voglio approfittare per ringraziare di cuore tutti i creatori di contenuti che hanno contribuito allo svolgimento dell'evento e che ci hanno dedicato un po' del loro tempo, soprattutto durante le sessioni di gruppo. Muito obrigado! O carinho e a paixão de vocês é contagiante!
In questa occasione, però, abbiamo deciso di introdurre una novità che nessuno ci aveva richiesto: quella di aggiornare le icone dei trofei. Questa modifica, con cui volevamo migliorare la giocabilità, è stata accolta in modo tutt'altro che positivo dalla maggior parte dei giocatori e, come avrete già notato, in questo aggiornamento abbiamo provato a correggere il tiro.
Tuttavia, l'aggiornamento n. 63 ha fatto anche qualcosa di invisibile per i giocatori ma di estremamente importante per noi: ha stabilizzato il numero di giocatori fidelizzati e ha fermato il crollo degli utenti attivi giornalieri.
A metà novembre, abbiamo pubblicato l'aggiornamento n. 64, con cui abbiamo avviato la collaborazione con Stranger Things, in occasione del finale della serie TV su Netflix, e fatto varie migliorie alla giocabilità piuttosto efficaci, tra cui la modifica sostanziale alle vittorie giornaliere e l'introduzione delle megamissioni.
Se da un lato le skin si sono rivelate in un certo senso controverse, visto che alcuni fan le hanno apprezzate e altri hanno riservato loro un'accoglienza piuttosto fredda, i nuovi elementi di gioco introdotti sono stati molto apprezzati dalla community e in molti hanno sfruttato Sottosopravvivenza e i mazzi dei brawler! Inoltre, questa è stata una delle rare occasioni in cui una nuova modalità ha aumentato in maniera significativa i tempi di gioco medi di Brawl Stars.
Per questo motivo, stiamo cercando un modo di rispolverare questa modalità in futuro!
Al di là della collaborazione con Stranger Things, abbiamo anche introdotto Gigi (sì, un altro sicario) e una novità che è stata ancora più controversa delle skin di Stranger Things: la decisione di incentrare la stagione delle Feste in mischia sui mecha. I mecha sono sempre stati molto popolari e il Brawl Pass dedicato è stato quello che ha dato i risultati migliori dall'estate, ma l'arrivo della stagione delle feste natalizie ci ha posto un nuovo interrogativo: i mecha sono stati davvero la scelta migliore per la stagione?
Il 28 novembre, la community di Brawl Stars e molti dei nostri creatori si sono riuniti per festeggiare le Finali mondiali del Torneo di Brawl Stars al DreamHack Winter di Stoccolma, dove le squadre si sono sfidate per aggiudicarsi una fetta del montepremi da 1.000.000 $ e il diritto di vantarsi per sempre dei propri successi. ;)
Dopo l'esecuzione dal vivo di ''My Only Trophy'', il brano originale di Brawl Stars, gli ex campioni del mondo di HMBLE (della regione ''Europa, Medio Oriente e Africa'') hanno affrontato Crazy Raccoon (della regione dell'Asia orientale). In questa rivincita della finalissima del 2024, Crazy Raccoon ha sconfitto HMBLE per 3-0, aggiudicandosi 400.000 $ e il titolo di campione, mentre Milkreo, uno dei partecipanti di più lunga data del mondo degli Esports, ha vinto il titolo di miglior giocatore della competizione. Per rivivere alcuni dei momenti più belli dell'edizione dello scorso anno, vai su YouTube e goditi ''Sete di vittoria'', il nostro documentario in quattro parti sul TdBS!
Praticamente tutti i membri del team di Brawl Stars sono andati a Stoccolma senza dire niente a nessuno, per assistere di persona alle Finali mondiali, insieme a 20 tra i nostri principali creatori di contenuti provenienti tutto il mondo (che abbiamo invitato noi) e abbiamo approfittato della loro presenza lì per discutere con loro delle stato del gioco e per anticipare loro cosa abbiamo in mente per il 2026.
L'aggiornamento n. 65, l'ultimo dell'anno, ha introdotto in Brawl Stars alcune modifiche sostanziali:
i buffie
il Brawl Pass 3.0
i premi caotici
Abbiamo parlato a lungo di questo aggiornamento e abbiamo assistito a discussioni piuttosto accese su Reddit e X al riguardo. Il team ha risposto alla maggior parte delle domande sugli argomenti di discussione e ha parlato dell'introduzione di alcuni miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda i buffie, nell'ultimo episodio di Time to Explain.
Dal punto di vista delle prestazioni, l'aggiornamento n. 65 è stato il migliore dell'anno. Dopo la stabilizzazione del numero di giocatori fidelizzati arrivata due aggiornamenti prima, questi numeri hanno continuato a crescere in maniera significativa sin dal giorno della pubblicazione del nuovo aggiornamento, il che ci ha resi ottimisti per l'inizio del 2026, e posso già rivelarvi che gennaio (e, finora, anche febbraio) hanno confermato questa tendenza positiva, perciò siamo molto soddisfatti di questo inizio di anno.
L'ultimo aspetto che voglio affrontare qui è l'evento di rilascio di Pierce. Il primo tiratore scelto leggendario del gioco è stato accolto positivamente e la strategia di pubblicare l'evento all'interno del gioco i brevi video dedicati su YouTube ha funzionato, perciò, in poche parole: l'evento è stato un successo.
Ma a che prezzo? Alcuni di voi sono rimasti disgustati dall'umorismo esplicito e ci siamo resi conto che il tempismo non è stato il massimo, perché la stagione era sicuramente più adatta all'estate, che non all'inverno, ma anche questo errore ci è stato di grande insegnamento. Sul piano tecnico, abbiamo creato nuove dinamiche narrative e strumenti che potranno tornarci utili in vista di eventi futuri. Infatti, abbiamo già riutilizzato alcuni di questi strumenti durante l'evento San Brawlentino e non vedo l'ora di scoprire in quali altri modi il team riuscirà a sfruttare questi nuovi strumenti.
Cos'altro è successo nel 2025?
A partire da gennaio 2025, più di 20 nuove persone sono entrate a far parte ogni anno del team, che ora conta quasi 100 membri. Giusto per dare un'idea, quando abbiamo pubblicato il gioco a livello globale nel dicembre del 2019, eravamo solo 19 persone.
La novità più rilevante è l'introduzione in Brawl Stars di nuovo team di tecnici. Di base, tutti i team di gioco di Supercell possono contare sull'aiuto di un team tecnico centralizzato, ma per far fronte alla crescita dell'azienda anno dopo anno e all'aumento dei progetti di gioco attivi, stabilire delle priorità per quel team è diventato sempre più difficile, perciò abbiamo deciso di introdurre un team interno. A tal proposito, sono felice di rivelare che lo abbiamo già creato e che questa decisione ha già avuto un impatto positivo sia sul client di gioco (in particolar modo sulla velocità di caricamento), sia sugli strumenti messi a disposizione dei nostri artisti. Per l'immediato futuro, il team di tecnici darà la priorità:
alle prestazioni del client (per esempio, all'uso della memoria);
al miglioramento degli strumenti a disposizione dei nostri sviluppatori;
all'operatività del gioco (per esempio, alle modifiche di bilanciamento in tempo reale);
alle nuove meccaniche da sbloccare.
Inoltre, sarà necessario intervenire sull'infrastruttura dei server, della quale ci stiamo già occupando, e penso che questo sia il momento giusto per sottolineare il fatto che siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti. Puoi trovare un elenco delle nostre posizioni aperte su supercell.com (in inglese).
Il nostro amministratore delegato Ilkka ha già affrontato il tema delle prestazioni generali di Supercell nel suo blog annuale (in inglese). Per Brawl Stars, il 2025 è stato un anno di apprendimento e la sua prima metà è stata piuttosto deludente, soprattutto in confronto ai risultati eccellenti raggiunti nel 2024, ma nel settembre del 2025 la situazione si è stabilizzata e da allora il gioco è cresciuto costantemente ogni mese. A conti fatti, il 2025 è stato il secondo anno migliore di sempre per Brawl Stars in termini sia di utenti attivi mensili sia di fatturato (mentre il terzo anno migliore era stato il 2020).
Vorrei concludere ringraziando infinitamente la community di giocatori professionisti e non, i nostri creatori di contenuti, i commentatori e i partner che sono rimasti al nostro fianco nella buona e nella cattiva sorte, anche quando non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati. Senza tutti voi, non saremmo quello che siamo oggi!
Ci auguriamo che il 2026 sia un anno fantastico, ma di questo parleremo in maniera più approfondita nel video PROGRAMMI A PARTE, che verrà pubblicato a marzo 2026.
Grazie per l'attenzione!
Frank
General Manager di Brawl Stars